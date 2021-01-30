Путин деградировал за эти 10 лет. Хотя казалось: куда ж еще? Оказывается, было куда, - Шендерович

К имперским галлюцинациям и воровству президента РФ Владимира Путина добавились еще страх и неадекватность.

Об этом российский писатель-сатирик Виктор Шендерович заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Говоря о недавних протестах в России, он отметил, что нынешние протесты отличаются от тех, которые были 10 лет назад.

"Очень многие вышли в первый раз. Это то, что называется эффект Тик-Тока. Люди, в общем-то, не политизированные. И в этом смысле — разительное отличие от, условно говоря, протестов 10-летней давности. Тоже были очень хорошие лица, но другие. Тогда выходили, так сказать, за либеральными ценностями, и почти не было людей без высшего образования. Этот протест сильно помолодел и добавил энергии. Тогда выходили против фальсификации выборов, узурпации власти - наши либеральные заморочки, так сказать. Сегодня все другое, и уже никто не дарил цветочки полицейским... Тогда скандировали: "Путин, уходи", "Путин - вор"… А вчера скандировали уже: "Он убийца". Детонирует мерзкое политическое старение Путина: уже ведь совсем ничего, кроме лжи и мордобоя. И, собственно, это даже не пол-пути к Беларуси, а она самая: "Лукашенко-лайт"", - отметил писатель.

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Он подчеркнул, что сейчас мотивы людей, выходящих на протесты, не только "идеологические или интеллектуального происхождения".

"Огромная часть, молодая часть протеста, выходит и будет выходить уже просто потому, что это несовместимо с жизнью. Этот политический тиранозавр держит, когтями цепляет, не пускает их в будущее… А они - просто биологически другая эпоха! Выросло новое поколение — это с одной стороны. А с другой стороны, повторяю, и Путин деградировал за эти 10 лет. Хотя 10 лет назад казалось: куда ж еще? Оказывается, было куда. К имперским галлюцинациям и воровству добавились страх и неадекватность. К нему прозвище прилипло - "бункерный дед"... Знаете, если б можно было, я бы дорого дал за то, чтобы увидеть мир его глазами. Что еон знает из того, что происходит? Я думаю, что это очень специфически отраженный мир...", - считает Шендерович.

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