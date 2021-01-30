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Путин (29851) Шендерович (69)

Путин деградировал за эти 10 лет. Хотя казалось: куда ж еще? Оказывается, было куда, - Шендерович

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Путин деградировал за эти 10 лет. Хотя казалось: куда ж еще? Оказывается, было куда, - Шендерович

К имперским галлюцинациям и воровству президента РФ Владимира Путина добавились еще страх и неадекватность.

Об этом российский писатель-сатирик Виктор Шендерович заявил в интервью Цензор.НЕТ. 

Говоря о недавних протестах в России, он отметил, что нынешние протесты отличаются от тех, которые были 10 лет назад.

"Очень многие вышли в первый раз. Это то, что называется эффект Тик-Тока. Люди, в общем-то, не политизированные. И в этом смысле — разительное отличие от, условно говоря, протестов 10-летней давности. Тоже были очень хорошие лица, но другие. Тогда выходили, так сказать, за либеральными ценностями, и почти не было людей без высшего образования. Этот протест сильно помолодел и добавил энергии. Тогда выходили против фальсификации выборов, узурпации власти - наши либеральные заморочки, так сказать. Сегодня все другое, и уже никто не дарил цветочки полицейским... Тогда скандировали: "Путин, уходи", "Путин - вор"… А вчера скандировали уже: "Он убийца". Детонирует мерзкое политическое старение Путина: уже ведь совсем ничего, кроме лжи и мордобоя. И, собственно, это даже не пол-пути к Беларуси, а она самая: "Лукашенко-лайт"", - отметил писатель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16-уровневый бункер, "Димина дача" и две аквадискотеки, - расследование "Медузы" о дворце Путина в Геленджике (обновлено)

Он подчеркнул, что сейчас мотивы людей, выходящих на протесты, не только "идеологические или интеллектуального происхождения".

"Огромная часть, молодая часть протеста, выходит и будет выходить уже просто потому, что это несовместимо с жизнью. Этот политический тиранозавр держит, когтями цепляет, не пускает их в будущее… А они - просто биологически другая эпоха! Выросло новое поколение — это с одной стороны. А с другой стороны, повторяю, и Путин деградировал за эти 10 лет. Хотя 10 лет назад казалось: куда ж еще? Оказывается, было куда. К имперским галлюцинациям и воровству добавились страх и неадекватность. К нему прозвище прилипло - "бункерный дед"... Знаете, если б можно было, я бы дорого дал за то, чтобы увидеть мир его глазами. Что еон знает из того, что происходит? Я думаю, что это очень специфически отраженный мир...", - считает Шендерович.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+19
да и не только *****...
вместе с ним деградировало и население рашки...алкоголизированное и нищенствующее (как материально так и духовно), посылающее на убой своих детей выбл*дков ихтамнетами в соседние (и не только страны) и лгущие всем и самим себе о вяличии и святости... скоты !
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30.01.2021 14:11
+14
кацапы - ********** от Украины,
вас, психов, тут быть не должно ни в виде *****, ни в виде шандеровича, ни в виде навального - ни в каком кароче....
без малейшей поваги - йдить вже на ***.
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30.01.2021 14:21
+8
саратов
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30.01.2021 14:23
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Правила форума Совет форумчан
Путин - ***** - нулевка.
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30.01.2021 14:01 Ответить
путін вже готовий до режиму "вільного падіння" ( і повалить його не народ, а найближче оточення "соратничків")
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30.01.2021 19:37 Ответить
всегда есть дно, в которое снизу могут постучать))
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30.01.2021 14:05 Ответить
да и не только *****...
вместе с ним деградировало и население рашки...алкоголизированное и нищенствующее (как материально так и духовно), посылающее на убой своих детей выбл*дков ихтамнетами в соседние (и не только страны) и лгущие всем и самим себе о вяличии и святости... скоты !
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30.01.2021 14:11 Ответить
Натрапив в Ютубі на свіже цікаве відео. "Зато кримнаш!" і "У Росіюшкі "Іскандери" есть!"...
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30.01.2021 14:22 Ответить
та картинки гарні )))
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30.01.2021 14:43 Ответить
«Можно вытащить человека из грязи, но нельзя вытащить грязь из человека.»
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30.01.2021 14:11 Ответить
На Болотной все было гораздо жестче. Выдает желаемое за действительное.
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30.01.2021 14:12 Ответить
Где в США живешь?
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30.01.2021 14:16 Ответить
саратов
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30.01.2021 14:23 Ответить
😭😭😭
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30.01.2021 14:30 Ответить
ЗаМКАДье Путін деградував за ці 10 років. Хоча здавалося: куди ж іще? Виявляється, було куди, - Шендерович - Цензор.НЕТ 6988
Путін деградував за ці 10 років. Хоча здавалося: куди ж іще? Виявляється, було куди, - Шендерович - Цензор.НЕТ 2134
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30.01.2021 15:48 Ответить
Муромские *****
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30.01.2021 14:30 Ответить
Потому что из кацапии
Есть на НВ такой ти оборзеватель - коцап Ваня Яковина
Вчера на своем стриме тупо разглагольствовал - фуле там ваш майдан, фигня. От у нас в раисее - такая стрельба была.
Когда я у него спросил, а кто ж там был революционером: армейские части или чеченские боевики - то сразу меня забанил Речь кстати шла о событиях в майшкве
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30.01.2021 14:17 Ответить
та ну на...это у лукашенки лайт...а нарасее стронг Путин деградировал за эти 10 лет. Хотя казалось: куда ж еще? Оказывается, было куда, - Шендерович - Цензор.НЕТ 7074.
даже шендерович хочет казаться лучше,чем есть на самом деле.
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30.01.2021 14:17 Ответить
Деградировал весь мир! Путин просто как классический пример деградации...как маркер...Но мы не хотим видеть свою деградацию, пусть и меньше чем у Х...а.....
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30.01.2021 14:19 Ответить
Путен очень плохо выглядит уже даже физически. Свежий видос, где он отмазывается от дворца... Кто смотрел? Явно под какими-то транквилизаторами или сильнодействующими анальгетиками. Язык заплетается, морда-лица отёкшая, взгляд затуманенный. Может с бодуна конечно... Но хочется верить в лучшее. Совсем скоро мир станет чище.))
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30.01.2021 14:20 Ответить
Чище не станет. Во первых никто не знает сколько в ФСБ "копий" *****. Во вторых, следующее ***** может быть еще хуже нынешнего.
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30.01.2021 14:55 Ответить
кацапы - ********** от Украины,
вас, психов, тут быть не должно ни в виде *****, ни в виде шандеровича, ни в виде навального - ни в каком кароче....
без малейшей поваги - йдить вже на ***.
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30.01.2021 14:21 Ответить
Как может деградировать то, что какашкой родилось, говнецом росло, и придя к абсолютной власти на болотах окончательно определилось в говенную кучу.
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30.01.2021 14:22 Ответить
Всі диктатори доходять до такого стану.
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30.01.2021 14:26 Ответить
Точно: из страха гнобил, в страхе держал других, а собственный страх одолеть не смог, скорее страх одолел его. Теперь готов жить в бункере и через перископ смотреть на мир вокруг.
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31.01.2021 07:23 Ответить
одна кацапская псина посадила другую - та и дела нет.
пересадите, перестреляйте, переотравите там у себя на мокшанскких болотах друх друга - никому дела нет до вас...
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30.01.2021 14:40 Ответить
Сборище рабов, не больше и не меньше.
Раб может быть простым работником, тюремным надзирателем, или даже возглавлять страну, но он не станет от этого свободным человеком.
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30.01.2021 15:43 Ответить
сверхдержава, чё
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31.01.2021 16:59 Ответить
 
 