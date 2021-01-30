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Уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Поступил ответ от COVAX, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Поступил ответ от COVAX, - Ляшко

Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, а параллельно, в течение первого полугодия 2021 года, от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Да! Украина получила ответ от COVAX. В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19. COVAX получила заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения", - отмечает Ляшко.

"Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca /Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первая вакцинация в Украине будет под прицелом видеокамер. Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко

"Украина с самого начала присоединилась к мировому диалогу, и была постоянно на связи с GAVI и представителями COVAX, выполняя все обязательства перед глобальным сообществом. Украина в числе первых оформила и подала заявку на получение вакцин. Полученный результат вдохновляет и дает уверенность в том, что наши усилия оказались не напрасными, что в условиях мирового кризиса человечество способно мобилизоваться и показать настоящую солидарность, без политических игр и популизма! Этот шаг дает надежду на здоровье каждого человека в любом уголке планеты", - подытожил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Как раз на всех киевских чиновников с депутатами хватит. Уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Поступил ответ от COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4405
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30.01.2021 14:26
+5
На Фейсбуке можно сообщить все что угодно. Потому что за информацию размещённую на этом ресурсе никто не несёт ответственности. Завтра можно сказать что мою страницу взломали...
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30.01.2021 14:23
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На Фейсбуке можно сообщить все что угодно. Потому что за информацию размещённую на этом ресурсе никто не несёт ответственности. Завтра можно сказать что мою страницу взломали...
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30.01.2021 14:23 Ответить
опять сторож случайно отключил холодильник с 117 тыс. доз Пфайзера
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30.01.2021 14:43 Ответить
Неудобно получится если нам покажут по ТВ как вакцинируют граждан, а ВОЗ заявит что вакцину Украине никто не давал...
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30.01.2021 14:58 Ответить
Как раз на всех киевских чиновников с депутатами хватит. Уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Поступил ответ от COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4405
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30.01.2021 14:26 Ответить
опять лазейка для зарабатывания бабла? представляю это так - платишь хорошое лавэ вакцинируешься американским фицером, платишь меньше европейским , платишь совсем немного - китайским шмурдяком. а еще надо внимательно смотреть чтобы за бабки водой из под крана не укололи....
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30.01.2021 14:26 Ответить
А что бы Вы и не сомневались, будут Вам за немалые деньги колоть плацебо. Поэтому вакцинироваться нужно за границей, к сожалению мы уверенно идём ко дну...
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30.01.2021 14:39 Ответить
а ты откуда 28 взял?
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30.01.2021 14:30 Ответить
о! уже не 200 тыс., а 117. Видимо 83 тыс уже распределены между "кем нужно"
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30.01.2021 14:29 Ответить
В Украину (на аукцион) поступает вакцина пфайзер, всего 117 тыс. доз, спешите делать ставки "господа".- ляшко объявил о начале торгов.
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30.01.2021 14:30 Ответить
Розробка української вакцини від COVID-19: шлях, який потрібно пройти до кінця - академік Андрій Сибірний

Львівські науковці розробляють українську вакцину від COVID-19 під керівництвом директора Інституту біології клітини НАН України у Львові, професора, академіка Андрія Сибірного. До кінця року біологи планують створити вакцину, але потім її треба випробувати на тваринах і опісля - на людях. Чи запустять українську вакцину, якщо вона виявиться ефективною, у промислове виробництво - невідомо. Бо таких можливостей Україна не має. За найкращих умов українська вакцина може дійти до українців через рік-два.
На якому етапі сьогодні робота над українською вакциною? Чи не вигідніше її буде у майбутньому, як і зараз, закуповувати за кордоном? Чи може бути конкурентною українська вакцина? Радіо Свобода поспілкувалось із директором Інституту біології клітини у Львові Андрієм Сибірним.https://www.radiosvoboda.org/a/vaktsyna-vid-covid-19-********/31063390.html
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30.01.2021 14:37 Ответить
AstraZeneca- це і є російський ;Спутнік-5;.
Уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Поступил ответ от COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4104
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30.01.2021 14:46 Ответить
не, они похоже, но астразенека делается на основе днк мартышек, а спутник на каком то искуственном, но способ работы у них одинаков
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30.01.2021 16:50 Ответить
А на шо вы ращитывали. Кость собаке кинули, виляйте хвостом и заглядывайте в глаза.
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30.01.2021 14:46 Ответить
Появились первые статданные за 2020 год ))))

https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
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30.01.2021 14:50 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·3 ч

"Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко" Все точно, как мы и предупреждали. "...общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности. Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной. Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech. Коррупционная вакцинация от Зеленского и К
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30.01.2021 15:06 Ответить
вот теперь заживем!
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30.01.2021 15:21 Ответить
Ну сколько этими поставками можно вакцинировать человек? Около полутора миллионов, а остальные? Правильно, китайским третьесортным Синоваком, добытым "непосильными" коррупционными стараниями зе-власти по цене отличного Pfizer. И то, неизвестно когда. Как говорится - жрите. 73% получат то, что они заслужили.
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30.01.2021 15:28 Ответить
Разгромное поражение ничтожных и непрофпригодных зеленых чиновников во всех эшелонах власти. Когда подавляющее большинство цивилизованных стран уже вакцинировало от 2 до более 10% населения своих стран, в Украине только в феврале ожидается поставка вакцины в количестве 0,3% от числа населения страны!!!!!!! А все потому, что ЗЕмародеры вместо того, чтобы заключать прямые договора с производителями вакцин придумывали схематозы и искали способ как на этом сделать гешефт и так прибарахлиться чтобы и внукам хватило.
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30.01.2021 16:15 Ответить
Шоб вони виздихали падлюки.
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30.01.2021 17:50 Ответить
Вы как хотите, но эту вакцину я для себя выкопаю ибо пока я не видел что бы народ возращался из того света.
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30.01.2021 18:22 Ответить
COVAX обещал выделить! Попрошайки зеленые, а САМИ что целый год делали??? Искали, кто за ОТКАТЫ вакцину поставит? Кроме китайцев никого и не нашли! Мародеры !
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30.01.2021 20:30 Ответить
Вероятно в феврале 2022 года.
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30.01.2021 22:24 Ответить
Так Astra-Zeneca с Россией будут производить вакцину. Такую можно покупать?
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30.01.2021 22:26 Ответить
60 тыс человек и 1,5 млн получат вакцыну в этом году.... Может быть....
Сколько млн украинцев останется?
Сколько лет мы будем вакцинироваться такими тэмпами?
Степашка и лях посчитайте... Математика царица наук.
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31.01.2021 01:28 Ответить
 
 