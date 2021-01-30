Уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Поступил ответ от COVAX, - Ляшко
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Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, а параллельно, в течение первого полугодия 2021 года, от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Да! Украина получила ответ от COVAX. В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19. COVAX получила заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения", - отмечает Ляшко.
"Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca /Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX", - подчеркнул он.
"Украина с самого начала присоединилась к мировому диалогу, и была постоянно на связи с GAVI и представителями COVAX, выполняя все обязательства перед глобальным сообществом. Украина в числе первых оформила и подала заявку на получение вакцин. Полученный результат вдохновляет и дает уверенность в том, что наши усилия оказались не напрасными, что в условиях мирового кризиса человечество способно мобилизоваться и показать настоящую солидарность, без политических игр и популизма! Этот шаг дает надежду на здоровье каждого человека в любом уголке планеты", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Львівські науковці розробляють українську вакцину від COVID-19 під керівництвом директора Інституту біології клітини НАН України у Львові, професора, академіка Андрія Сибірного. До кінця року біологи планують створити вакцину, але потім її треба випробувати на тваринах і опісля - на людях. Чи запустять українську вакцину, якщо вона виявиться ефективною, у промислове виробництво - невідомо. Бо таких можливостей Україна не має. За найкращих умов українська вакцина може дійти до українців через рік-два.
На якому етапі сьогодні робота над українською вакциною? Чи не вигідніше її буде у майбутньому, як і зараз, закуповувати за кордоном? Чи може бути конкурентною українська вакцина? Радіо Свобода поспілкувалось із директором Інституту біології клітини у Львові Андрієм Сибірним.https://www.radiosvoboda.org/a/vaktsyna-vid-covid-19-********/31063390.html
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
"Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко" Все точно, как мы и предупреждали. "...общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности. Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной. Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech. Коррупционная вакцинация от Зеленского и К
Сколько млн украинцев останется?
Сколько лет мы будем вакцинироваться такими тэмпами?
Степашка и лях посчитайте... Математика царица наук.