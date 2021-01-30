РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14578 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом
7 357 65
протест (5753) Россия (91213) Шендерович (69)

Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука"

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Шендерович:

Россияне протравлені историей, имперской и самодержавной риторикой, холопской ментальностью.

Об этом российский писатель-сатирик Виктор Шендерович заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, почему на протесты в России вышло намного меньше людей, чем в Украине в 2013 году, он пояснил: "Другие традиции и другая степень отравленности мозгов. Украина — страна антиимперская. Есть такое слово - мелкобуржуазный. Во времена моей молодости это было ругательство, а на самом деле: что ж плохого-то? Точка отсчета — я, жизнь моих близких. Отсчет от себя. И Украина как страна, терпевшая от трех империй, собравшаяся из кусков трех империй, молодая страна, она - по природе антиимперская! И вору у власти нечем отвлечь внимание людей от их собственного уровня жизни, прав, достоинства. И когда бьют детей, это значит: бьют детей. Нельзя объяснить это интересами Украины! Янукович не мог объяснить интересами Украины, ее традициями, свое воровство и насилие".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На колени еще станьте! Как "беркутовцев" ставили! Извинений никаких не должно быть! " - пропагандист Соловьев встал на защиту полицейского, ударившего ногой пожилую женщину. ВИДЕО

Шендерович также подчеркнул разницу между Украиной и Россией.

"Мы чрезвычайно протравлены историей, имперской и самодержавной риторикой, холопской ментальностью. В русском языке - "государство", от слова государь. Не как в Польше, где паны собрались и образовали "панство". А - сверху вниз: государь и государевы люди! Родина и государь в нашей традиции - срощены намертво! И это очень сильно засело в мозгах: есть какая-то Россия, интересы которой выше тебя. Выше твоей жизни, твоего достоинства, твоей безопасности, качества и протяженности жизни... Какая-то "Россия", превыше всего! И попытка либералов отклеить понятие "родина" от вороватой администрации пока что не удались. Этой темы почти не было у нас. Несколько раз начинались разговоры в девятнадцатом веке, пару раз - в двадцатом. Менялись флаги, но довлеющая пропорция государства к человеку сохранялась всегда. Погибнуть ради государства - это правильное дело, это честь! Ты не зря прожил жизнь! Не государство тебе должно, а ты, заведомо, как родившийся тут - должен государству. И население — просто грязь под ногами очередной идеологии. И эта связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука", - сказал писатель.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Долго же Аркаша вспоминал. что это его хатинка.. Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 7050
показать весь комментарий
30.01.2021 14:28
+9
Лаптям пофігу хто там сидить на троні. Аби бояра була.
Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 5709
показать весь комментарий
30.01.2021 14:34
+8
К званию "Герой труда" за строительство Крымского моста, Ротенбергу теперь положена звезда героя "За взятие Дворца"

Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 218
показать весь комментарий
30.01.2021 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
К званию "Герой труда" за строительство Крымского моста, Ротенбергу теперь положена звезда героя "За взятие Дворца"

Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 218
показать весь комментарий
30.01.2021 14:25 Ответить
Долго же Аркаша вспоминал. что это его хатинка.. Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 7050
показать весь комментарий
30.01.2021 14:28 Ответить
Ротенберг старенький уже.. Небось просто запамятовал, - склероз.
А тут посмотрел фильм Навального и резко вспомнил: "Ёпта, так это же всё майо!"
показать весь комментарий
30.01.2021 18:03 Ответить
За ****** на расии медель дают !
показать весь комментарий
30.01.2021 14:34 Ответить
Я имею в виду ****** Вротёбнерга !
показать весь комментарий
30.01.2021 14:38 Ответить
От Романовых - к Ротенбергам - суть революций Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 4406
показать весь комментарий
30.01.2021 14:36 Ответить
У кого там провайдер CityNet ? От прям зараз проверьте у себя свободный доступ до Впентакле . Шо , уже всьо , война закончилась ? Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 5281
показать весь комментарий
30.01.2021 14:26 Ответить
А що такого? У Зеленського і по цей день працююча сторіночка у квонтактіку.
Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 9702
показать весь комментарий
30.01.2021 14:47 Ответить
Путріотичний , український провайдер CityNet , забезпечив вільний доступ до ворожого ВК Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 7464
показать весь комментарий
30.01.2021 14:48 Ответить
Вообще-то это настоящий Обитаемый Остров, населённый зомбиs.
показать весь комментарий
30.01.2021 14:27 Ответить
помним Рачку не скорбим.
показать весь комментарий
30.01.2021 14:28 Ответить
Крым вам, мокши, камнями в почки, и Донбасс циррозом в печень, а сцарь на головах у вас и так есть.
показать весь комментарий
30.01.2021 14:29 Ответить
и не ждите понимания и прощения.
показать весь комментарий
30.01.2021 14:31 Ответить
Раби плять.
показать весь комментарий
30.01.2021 14:29 Ответить
А це який?
показать весь комментарий
30.01.2021 14:34 Ответить
Для маскалей так)))
показать весь комментарий
30.01.2021 14:39 Ответить
Президент срёт на Украину ?
показать весь комментарий
30.01.2021 14:46 Ответить
Кацап и ********** - одно и тоже !
показать весь комментарий
30.01.2021 14:44 Ответить
Просто Порох лучше всех маскалей дрючит, те конечно негодуют))) Скоро писта кацапстану и путлеру.
показать весь комментарий
30.01.2021 15:01 Ответить
А Цензор разве не проУкраинский ?
показать весь комментарий
30.01.2021 14:35 Ответить
да все есть Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 4918.ты просто лазишь ,где нипопадя...
показать весь комментарий
30.01.2021 14:35 Ответить
ну так делай сайт проукраинским...хотя бы своим блогом на сайте.
показать весь комментарий
30.01.2021 14:45 Ответить
Лаптям пофігу хто там сидить на троні. Аби бояра була.
Шендерович: "Связка: ты против царя, значит, ты против России - для 90% населения просто азбука" - Цензор.НЕТ 5709
показать весь комментарий
30.01.2021 14:34 Ответить
Крым, воды хватает на 50% населения
показать весь комментарий
30.01.2021 14:58 Ответить
Біатлон
Чемпіонат Європи.. Гонка переслідування
Артем Прима - золото.
показать весь комментарий
30.01.2021 14:39 Ответить
Защитник *****. Посмейтесь, не пожалеете, но только смотрите до конца.
https://twitter.com/Did_Mitya/status/1354762556867489793
показать весь комментарий
30.01.2021 14:39 Ответить
Шикарно выстебал "Херурга" Шендерович: "Зв'язка: ти проти царя, значить, ти проти Росії - для 90% населення просто абетка" - Цензор.НЕТ 2685
показать весь комментарий
30.01.2021 17:53 Ответить
Всё это легко лечится. Нужна фрагментация того, что сегодня зовётся РФ. При чём нужна самим же обитателям этих территорий. Каждый субъект, где имеется коренная народность, должен получить собственную государственность. Империя, которая создавалась по правилам дикого средневековья, должна прекратить своё существование. Ибо такое государственное образование чужеродно на политической карте 21 века. Поэтому и крайне агрессивно. Это сама природа такого политического ископаемого как империя. Так что тут вариантов не много. Либо распад на моноэтнические государства, либо одна людоедская диктатура бесконечно будет сменять другую.
показать весь комментарий
30.01.2021 15:01 Ответить
кацапы людьми уже никогда не станут ..
показать весь комментарий
30.01.2021 15:08 Ответить
забагато. у нас значно менше. приблизно чверть активних виборців.
показать весь комментарий
30.01.2021 15:17 Ответить
Дальний восток из другого теста. Завтра все выйдут и снесут путинский бункер.
показать весь комментарий
30.01.2021 15:40 Ответить
Шендерович ты скажи чей Крым?
показать весь комментарий
30.01.2021 15:43 Ответить
Есть еще одна связка.. если не за шоколодку то против Украины.
показать весь комментарий
30.01.2021 15:46 Ответить
Адин нарот.
показать весь комментарий
30.01.2021 16:48 Ответить
98% населения России, а сейчас РФ шовинисты.Там кто услужливый,тот и приклоняется власти(царь,губернатор,депутат и т.п.)проявляя хитрожопую меркатильность, но большинство молча держат дулю в кармане.А вот фанатичную,вульгарную,безнравственную принадлежность к России,так это от них (у каждого) не отнять.Всё это не ментальность,а вековая наследственность,которая передаётся с кровью матери.С такими огромными природными богатствами, им ещё далеко до создания инфраструктуры цивилизованных стран.
показать весь комментарий
30.01.2021 15:46 Ответить
 
 