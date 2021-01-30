Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное

Близкий друг президента РФ Владимира Путина миллиардер Аркадий Ротенберг утверждает, что именно он является бенефициаром комплекса под Геленджиком, который Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального назвал "дворцом Путина".

Об этом бизнесмен заявил в интервью Telegram-каналу Mash, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.



"Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное", — сказал бизнесмен.



По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте апарт-отель. "Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес", — отметил он.

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По словам Ротенберга, этим бизнесом он занимается "на протяжении нескольких лет", в частности владеет "кое-какими объектами в Крыму, на Дальнем Востоке и в Алтае".



Комплекс в Геленджике бизнесмен, по его словам, приобрел "несколько лет назад". "Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание", — сказал он.



По словам Ротенберга, он не сразу сообщил о том, что владеет этим комплексом, из-за "чисто человеческого фактора". По его словам, вокруг зданий произошел скандал, "инсинуации пишут". "Там же нет ничего незаконного", — отметил бизнесмен.



Сроки завершения строительства он оценил в полтора-два года. "Постараемся быстрее, учитывая скандалы", — добавил он.

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