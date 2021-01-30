Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Близкий друг президента РФ Владимира Путина миллиардер Аркадий Ротенберг утверждает, что именно он является бенефициаром комплекса под Геленджиком, который Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального назвал "дворцом Путина".
Об этом бизнесмен заявил в интервью Telegram-каналу Mash, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное", — сказал бизнесмен.
По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте апарт-отель. "Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес", — отметил он.
По словам Ротенберга, этим бизнесом он занимается "на протяжении нескольких лет", в частности владеет "кое-какими объектами в Крыму, на Дальнем Востоке и в Алтае".
Комплекс в Геленджике бизнесмен, по его словам, приобрел "несколько лет назад". "Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание", — сказал он.
По словам Ротенберга, он не сразу сообщил о том, что владеет этим комплексом, из-за "чисто человеческого фактора". По его словам, вокруг зданий произошел скандал, "инсинуации пишут". "Там же нет ничего незаконного", — отметил бизнесмен.
Сроки завершения строительства он оценил в полтора-два года. "Постараемся быстрее, учитывая скандалы", — добавил он.
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"Задержанные на митингах 31 января поедут достраивать объект под Геленджиком
В ГУМВД по г. Москве объявили, что все участники несанкционированных акций 31 января получать от 3 до 6 месяцев исправительных работ. Наказание правонарушители будут отбывать на мысе Идокопас рядом с Геленджиком, где будут участвовать в строительстве объекта, называемом "дворцом Путина".
Задержанные примут непосредственное участие в очистке дворца от плесени, чистовой отделке помещений указанных как "Комната грязи", "Кальянная", "Казино", "Спальня". Лица, имеющие отличную физическую подготовку, будут задействованы в установке ворот на место, указанное в генплане объекта.
Наиболее злостные нарушители будут задействованы в строительстве двух новых подземных уровней, включая сухой док для личного батискафа Путина и туннель для прямого выхода в акваторию"...
- не шуми, я инвалид !
Наверное, долго торговались за цену вопроса.
І тому над ним закрито повітряний простір.
профсоюза одной известной(не известной ? ) транспортной компании
и чукча даже знает этого Вовачку, который будет сам отдыхать в три смены
хотя бункера, говорят, в этом гнездышке были никудышные
https://anews.com/136479667-balerina-milliardersha-nazvana-basnoslovnaja-zarplata-docheri-shuvalova.html
есть на расии таланты,не оскудела земля нарасийская деньгами !
вы хотите сказать, что это ворованные деньги россиян ?
всё умом и потом,умом и потом трудовым..
Бугагагагага
И понятно что они будут обнародовать компромат порционно. Ждём больше нямки.
Появились первые статданные за 2020 год
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
https://putinvor.wordpress.com/2015/12/21/soratniki/
Кого же ещё.
ЗАЧЕМ НА УКРАИНСКОМ САЙТЕ, НА САЙТЕ УКРАИНСКИХ НОВОСТЕЙ НОВОСТИ ГАДЮШАТНИКА СМЕХДЕРЖАВЫ????? 😆😅🤣😂😝
аркадий пишет напоследок
что никого мол не винит
но вдруг зачеркивает строчку
и пишет пишет имена