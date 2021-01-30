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Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Близкий друг президента РФ Ротенберг взял

Близкий друг президента РФ Владимира Путина миллиардер Аркадий Ротенберг утверждает, что именно он является бенефициаром комплекса под Геленджиком, который Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального назвал "дворцом Путина".

 Об этом бизнесмен заявил в интервью Telegram-каналу Mash, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное", — сказал бизнесмен.

По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте апарт-отель. "Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес", — отметил он.

Читайте также: Путин о дворце в Геленджике: "Ни мне, ни моим близким родственникам это не принадлежит". ВИДЕО (обновлено)

По словам Ротенберга, этим бизнесом он занимается "на протяжении нескольких лет", в частности владеет "кое-какими объектами в Крыму, на Дальнем Востоке и в Алтае".

Комплекс в Геленджике бизнесмен, по его словам, приобрел "несколько лет назад". "Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание", — сказал он.

По словам Ротенберга, он не сразу сообщил о том, что владеет этим комплексом, из-за "чисто человеческого фактора". По его словам, вокруг зданий произошел скандал, "инсинуации пишут". "Там же нет ничего незаконного", — отметил бизнесмен.

Сроки завершения строительства он оценил в полтора-два года. "Постараемся быстрее, учитывая скандалы", — добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дворец Путина за 100 млрд рублей: фонд Навального выпустил фильм о "самом богатом человеке в мире". ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+59
Вот и зиц-председатель Фунт обьявился))))
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30.01.2021 14:40
+43
C каких это пор вротенберга охраняет служба охраны президента и ФСБ?
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30.01.2021 14:44
+33
Всі ординці повірили. Всі 146%
І тому над ним закрито повітряний простір.
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30.01.2021 14:43
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Вот и зиц-председатель Фунт обьявился))))
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30.01.2021 14:40 Ответить
Из росСМИ:
"Задержанные на митингах 31 января поедут достраивать объект под Геленджиком
В ГУМВД по г. Москве объявили, что все участники несанкционированных акций 31 января получать от 3 до 6 месяцев исправительных работ. Наказание правонарушители будут отбывать на мысе Идокопас рядом с Геленджиком, где будут участвовать в строительстве объекта, называемом "дворцом Путина".
Задержанные примут непосредственное участие в очистке дворца от плесени, чистовой отделке помещений указанных как "Комната грязи", "Кальянная", "Казино", "Спальня". Лица, имеющие отличную физическую подготовку, будут задействованы в установке ворот на место, указанное в генплане объекта.
Наиболее злостные нарушители будут задействованы в строительстве двух новых подземных уровней, включая сухой док для личного батискафа Путина и туннель для прямого выхода в акваторию"...
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30.01.2021 15:18 Ответить
- где этот чертов инвалид ?
- не шуми, я инвалид !

Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 495
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30.01.2021 16:14 Ответить
🤣😂👍
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30.01.2021 21:20 Ответить
Артем Прима только что стал чемпионом Европы в гонке преследования в биатлоне.Браво!
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30.01.2021 14:41 Ответить
У ординців дерев'яні медалі.
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30.01.2021 14:45 Ответить
Даже до деревянных не дотянули,не попали в десятку лучших
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30.01.2021 14:52 Ответить
Потому что мельдоний перестали пить и мочу подменять.
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30.01.2021 16:09 Ответить
Ничего незаконного? Лол.
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30.01.2021 14:41 Ответить
Гнила відмазка *****. Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 842
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30.01.2021 14:43 Ответить
Ротенберг слишком долго "думал" с ответом. ***** его все таки уговорил его все взять на себя.
Наверное, долго торговались за цену вопроса.
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30.01.2021 15:09 Ответить
Ну счас все поверили.. это просто невероятная брехня.. на кого она рассчитана?
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30.01.2021 15:21 Ответить
Всі ординці повірили. Всі 146%
І тому над ним закрито повітряний простір.
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30.01.2021 14:43 Ответить
І тонель в скалі з виходом на море Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 7190 . Все для туристів.
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30.01.2021 15:51 Ответить
не, это пионэрлагер "Вовачка" !

профсоюза одной известной(не известной ? Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 1384 ) транспортной компании Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 8286
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30.01.2021 16:16 Ответить
C каких это пор вротенберга охраняет служба охраны президента и ФСБ?
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30.01.2021 14:44 Ответить
а ты знаешь,как стройматериалы воруют? Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 5428
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30.01.2021 14:47 Ответить
не довозя до объекта. На бумагах.
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30.01.2021 15:10 Ответить
Always has been
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30.01.2021 15:32 Ответить
договор с фсб и фсо на охрану своего отеля может заключить любой бизнесмен эрэфии в ближайшем военторге
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30.01.2021 20:13 Ответить
Миллиардер Аркадий Ротенберг утверждает ,что дворец построил он для детей Расии и его назвал "дворцом Путина". Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 4720
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30.01.2021 14:44 Ответить
это пионэрлагер "Вовачка" !

и чукча даже знает этого Вовачку, который будет сам отдыхать в три смены Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 1568
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30.01.2021 16:18 Ответить
16 этажей под землей это чьи номера будут, шахтеров?
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30.01.2021 14:44 Ответить
Там винные погреба будут, рядом же шато. Артёмовские склады "шампанского" между прочим на глубине 72 метра..
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30.01.2021 14:59 Ответить
16 этажей, это штук этажей, а не один этаж на глубине шестнадцатиэтажки, куку)
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30.01.2021 15:34 Ответить
зря вы так об Алоизыче !
хотя бункера, говорят, в этом гнездышке были никудышные Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 753
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30.01.2021 16:19 Ответить
может,деда Алоизыч и победнее был,но кресты на броне не закрашивал,и не говорил,что под Москвой 41-го ополчение воюет..
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30.01.2021 17:18 Ответить
Главное, что шесты есть.. для детей!
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30.01.2021 15:22 Ответить
Защита детьми от бомбардировок с воздуха," Дети будут вверху ,а мы их снизу будем защищать и только попробуйте бомбить" Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 2619
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30.01.2021 15:37 Ответить
Там планируется построить комплекс учебно-тренировочных залов "Стахановєц" для отдыхающих лиц шахтёрской национальности
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30.01.2021 17:03 Ответить
Дочь Игоря Шувалова, балерина Мария зарабатывает 2 миллиарда рублей в год.
https://anews.com/136479667-balerina-milliardersha-nazvana-basnoslovnaja-zarplata-docheri-shuvalova.html

Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 2060
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30.01.2021 14:46 Ответить
Талантливая просто девочка )))))
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30.01.2021 14:48 Ответить
а каким местом она зарабатывает?
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30.01.2021 15:03 Ответить
Папиным.
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30.01.2021 15:19 Ответить
Танцует в Большом театре. Деньги не имеют никакого отношения к театру, но по крайней мере не мажорка-бездельница.
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30.01.2021 16:40 Ответить
Миллион в час
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30.01.2021 15:53 Ответить
и это замечательно !
есть на расии таланты,не оскудела земля нарасийская деньгами !
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30.01.2021 17:22 Ответить
Игорь Ива́нович Шува́лов - председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

вы хотите сказать, что это ворованные деньги россиян ? Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 5321
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30.01.2021 16:22 Ответить
та ну на,Вы что,как можно ??
всё умом и потом,умом и потом трудовым..
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30.01.2021 17:23 Ответить
«Шікарноє»
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30.01.2021 14:47 Ответить
Следующим заявлением Ротенберга будет что эту махину территорией с 70 княжеств Монако он построил для... детей-сирот.

Бугагагагага
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30.01.2021 14:48 Ответить
Операция 'оболванивание' русского ивана-дурака продолжается.
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30.01.2021 14:50 Ответить
Одну скамеечку в Гааге можно уже сегодня резервировать под персону с именем "Ротенберг". Остальным напрячься. Настала пора огласить весь списочек.
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30.01.2021 14:51 Ответить
списочек известен давно, он питерский весь
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30.01.2021 15:35 Ответить
А ведь я думаю что на Путина в загашниках ЦРУ есть компромат и повкуснее этого дворца в который зарыто несколько годовых бюджетов матушки-России.

И понятно что они будут обнародовать компромат порционно. Ждём больше нямки.
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30.01.2021 14:54 Ответить
Приготовили поп-корн )))
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30.01.2021 14:55 Ответить
Ротенберг с Путиным еще с юности друг друга тискали, на ковре в секции дзюдо.
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30.01.2021 14:58 Ответить
Пссс
Появились первые статданные за 2020 год
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
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30.01.2021 14:58 Ответить
Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 9375
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30.01.2021 15:04 Ответить
Вообще как-то нас рать кто там у них на Лаптестане чем владеет. Тут своих проблем выше крыши
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30.01.2021 15:05 Ответить
у нас тоже есть такой Беняфициар... все под себя да под себя...
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30.01.2021 15:05 Ответить
Соратника по борьбе назначили
https://putinvor.wordpress.com/2015/12/21/soratniki/

Кого же ещё.
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30.01.2021 15:09 Ответить
Близкий друг президента РФ Ротенберг взял "дворец Путина" на себя: Я являюсь бенефициаром. Хотим построить апарт-отель, место шикарное - Цензор.НЕТ 6616
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30.01.2021 15:11 Ответить
Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 2798
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30.01.2021 16:52 Ответить
Какой нафиг отель в густом лесу на окраине обрыва без пляжей?
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30.01.2021 15:14 Ответить
А. Ну вот всё и прояснилось. Митинги отменяются. Навальный только зря в тюрьму сел.))
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30.01.2021 15:17 Ответить
Если замок принадлежит ротенбергу почему путин 4 раза инспектировал объект? Он что у ротенберга на побегушках?
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30.01.2021 15:21 Ответить
Теперь Навальному лучше из тюрьмы не выходить, друзья помидорами забросают! Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 3723
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30.01.2021 15:25 Ответить
Да это точно Роттерберг
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30.01.2021 15:26 Ответить
Не расшатывайте митингами будку, кремлевских крыс стошнит. Призыв Навального к восстанию за сутки более 7.5 млн просмотров.
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30.01.2021 15:26 Ответить
Какая разница, что там говорит ВВХ и его подельники? - Правды там не было и нет и на ломаный грош. Это все зло во всем его обличье. Эту нелюдь надо только уничтожать любыми возможными способами: как они стране и людям - так и к ним. Свита делает короля? - и ее туда же!
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30.01.2021 15:29 Ответить
Готель з бункером в 16 підземних етажів?
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30.01.2021 15:30 Ответить
Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 5330
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30.01.2021 15:30 Ответить
Как бы не началась драчка за право побывать владельцем этого "апарт-готеля".
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30.01.2021 15:32 Ответить
Раз уж "санаторий" оказался бесхозным, стоит и себе заявить о праве собственности на сей "отельчик" Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 2586
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30.01.2021 17:15 Ответить
Дворец - Ротенберга, а у Самого - хатинка. Учится надо было у нашего Кравчука. Зачем такое огромное жилище такому маленькому человеку, даже перемещаться приходится с сопровождающим, чтобы не заблудится.
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30.01.2021 15:42 Ответить
Будущий санаторий для ветеранов АТО. Инфа сотка
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30.01.2021 15:46 Ответить
В таком месте и J7, и J20 собрать не стыдно когда Краснодарский край вернётся в родную украинскую гавань.
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30.01.2021 15:49 Ответить
Ну прямо общагу збудували,багатоквартирну малосімейку, для тих, хто тимчасово без житла. Зачмирили гніздо пуйловське повністю.
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30.01.2021 15:56 Ответить
ВОПРОС НА ТРИ ДНЯ БАНА 😆😅🤣😂😝
ЗАЧЕМ НА УКРАИНСКОМ САЙТЕ, НА САЙТЕ УКРАИНСКИХ НОВОСТЕЙ НОВОСТИ ГАДЮШАТНИКА СМЕХДЕРЖАВЫ????? 😆😅🤣😂😝
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30.01.2021 16:08 Ответить
На сдачу от Крымского моста построил...
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30.01.2021 16:15 Ответить
адним словам - Валки пазорные !
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30.01.2021 16:30 Ответить
Бункери і льодовий стадіон, він там собі власне княжество будує, з блекджеком і ххх
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30.01.2021 17:18 Ответить
А чого так довго відмовчувався? Торгувався чи чекав, поки тим дворцом ***** глибше в дупу заженуть? Як усе недолуго і тупоБлизький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 7832
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30.01.2021 17:19 Ответить
Интересно они там соломинки тянули?) Старому еврею не повезло... Хотя там в любом случае не повезло бы старому еврею)))
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30.01.2021 17:22 Ответить
І Аліну трахає Ротенберг - ***** "любить" хлопчиків!
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30.01.2021 17:26 Ответить
Ну что же схема стара как мир, у нас одна провладная особа свое имение оформил на руководителя стройфирмы, генерального подрядчика всех его проектов и строительств, а сам кристальной души человек..
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30.01.2021 17:31 Ответить
Беспелотная зона и охрана подразделениями гос безопасности частного объекта одного из российских бизнесменов.. это кое что. Так может тогда президент РФ не Пукин а Ротенберг... Смешно.., даже за для зомбированного скрепоносного населения раши. Уж лучше бы владельцем объявили патриарха Гундяя и то было бы как то "патриотичнее".
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30.01.2021 18:50 Ответить
И в этом отэле будет один постоялец.
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30.01.2021 19:07 Ответить
Со временем этом жиду будет жопа
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30.01.2021 19:23 Ответить
Кто бы сомневался))) Честно говоря, интрига была только в том, кто именно "возьмёт вину на себя"? Доверили этому. Сечин обиделся и заявил, что больше сумки таскать за пупкиным, он не собирается Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне - Цензор.НЕТ 7043
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30.01.2021 19:40 Ответить
Ну слава Богу! А мы то думали то путена, а он даже не знал о существовании той постройки! ротенберг втихаря построил и отвисал там по тихому! Всё отбелили сцаря.
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30.01.2021 19:46 Ответить
Аркаша Роттенберг рискует закончить жизнь как рписано в поэтории

аркадий пишет напоследок
что никого мол не винит
но вдруг зачеркивает строчку
и пишет пишет имена
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30.01.2021 21:02 Ответить
ПРОПАГАНДОН МАШИНА ЗАПУЩЕНА НА ПОЛНУЮ.
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30.01.2021 21:21 Ответить
У ля ля, у ля ля, завтра грабим короля.
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30.01.2021 21:33 Ответить
А почему пауза такая была? Решали кого назначить собственником?
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30.01.2021 22:17 Ответить
Рабсияне и это схавают
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31.01.2021 00:39 Ответить
Ага, и все постояльцы гостишки за полтора лярда баксов будут ходить на общаковую парашу, потому что своих в номерах нет... Такую хню уже мелят путинские прихвостни, что даже самим кацапам на уши не налазит...
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31.01.2021 04:30 Ответить
Как все-таки скоротечна жизнь. Под еще недавно находившимся на вершине власти начинает качаться кресло и до упадка не далеко. В РФ ведь и голодающие есть и тут такие дворцы...
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31.01.2021 11:21 Ответить
Зачем апарт-отелю бесполетная зона и запрет прохода плавающих средств? Пыня совсем разучился врать.
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02.02.2021 17:55 Ответить
 
 