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Новости Политика Украины
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исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуга народа" собрала свыше 180 подписей за исключение нардепа Александра Дубинского. Он будет исключен из фракции, если это решение поддержат 70% депутатов.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардпе, журналист Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сообщают инсайдеры, за исключение Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" собрано более 180 подписей. Окончательные цифры руководство фракции объявит официально", - отметил Лещенко.

Ранее СМИ писали о том, что 100 из 175 "слуг народа" поддержали исключение Дубинского из фракции. Дубинского исключат из фракции, если это поддержат 70% депутатов.

"...Будет понятно, достаточно ли голосов для исключения Дубинского из фракции. Нужно 172 голоса - это 70% от общего количества депутатов", - ранее заявляла "слуга народа" Евгения Кравчук.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также читайте: "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+55
"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4877
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30.01.2021 15:10
+32
А снять депутатство слабо? А шо там Бенядиктова блеет?
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30.01.2021 15:05
+29
"слуга народа" - это винегрет, несвежий, выблеванный.. Так что таких Дубинских там - почти каждый, просто разной окраски, как и овощи в винегрете.
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30.01.2021 15:12
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Дотриндівся! Нехай щастить!)
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30.01.2021 15:03 Ответить
Ермак рассказал, почему Татарова не увольняют из Офиса президента
Обвинения в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова имеют четырехлетнюю давность и не связаны с его работой в ОПУ, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Тобто не засудили, тоді - значить чистий, так і Саші треба покататись з мамою 4 роки - й гей-гей Єрмак у ПРезиденти покличе!
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30.01.2021 15:15 Ответить
він скоро ще не те скаже. Микитась дав 2 лями холодову на вибори до ВР по Києву. холодов(спец по сигаретам), коля котлета (буфетчик), єрмак (телепузик) давні кореші. татаров зробив придатну експертизу.Микитася перший раз випустили. Богдан підговорив Преза, той з перепугу накричав на НАБУ, Микитася повторно взяли, нова експертиза - і 80 лямов. Микитась почав розпродувати майно. погасив, татаров опустошив Микитася, кореші розібрали майно. Микитась обідився і здав як татарова, так і єрмака з холодовим. Єрмак спасає татарова бере до себе. НАБУ свариться, богдан опозорив єрмака. татаров через корешів щось на ходу придумали, щоб змінити підсудність. У венедіктової голова йде кругом. Ждемо скромної пресконференції, або торгуються Єрмак з богданом.
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30.01.2021 21:18 Ответить
"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5439
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30.01.2021 16:45 Ответить
Вазелин ще треба заслугувати!)))
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30.01.2021 16:48 Ответить
Вчера было 100 из 175 и было надо 70 %, чтобы исключить Дубинского из фракции , а сегодня уже собрали более 180 голосов. Неплохо бы Бутусову определится с публикацией новостей от Сергея Лещенко. В 2017 году Лещенко начал вякать против БПП и ему быстро рот заткнули квартирой в Киеве, о тут пожалуйста : держим нос по ветру и его заявления на цензоре. Бутусов стал уподобляться обозревателю Бродского.
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30.01.2021 20:41 Ответить
Хочу добавить - вчера надо было 123 голоса, при собранных 100 из 175, а сегодня боле 180 собрали. К.П.Д. больше 100%
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30.01.2021 20:47 Ответить
ну не так квартиру йому дали за те, щоб легалізував амбарну книгу ПР, яку вів льовочкін. А одногрупник льовочкіна фурсін (банкір) фінансував манафорта. Сірожа вирішив заробити і придумав версію, що отримав книгу через генерала трепака. Тоді так все було невизначено, що манафорта валив за шахрайство навіть дерипаска, який теж потрапив під санкції і його прогнали з америки. А сашка, як старий,старий гангстер від журналістики тупо вліз на понтах, як "чорний лицар справедливості" і щоб всі боялись, в америкаські розбори, і від містечкових політологів з Брайтон-бічу отримав каку. А зараз вимагає процедури і кворуму.
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30.01.2021 21:36 Ответить
+
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31.01.2021 00:47 Ответить
А снять депутатство слабо? А шо там Бенядиктова блеет?
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30.01.2021 15:05 Ответить
Зелебенядиктова
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30.01.2021 15:09 Ответить
нет у вас методов против ...
"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5755 ...
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30.01.2021 15:22 Ответить
За што? За втручання у вбори іншої країни ? Чи за те, що серед явних служак Раші у борделі ОПУ ще є й проросійські у ВР? Так вони вже відкрити текстом ведуть ОПОЗАЖОПУ до биільшості у ВР - Сашаперекантується як Скороходиха , та вже з ОПОЗАЖОПОЮ відкрито.
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30.01.2021 15:25 Ответить
По закону сопли зелёной , который оно для пиара протащил , а на практике его невозможно применить !
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30.01.2021 16:05 Ответить
доживем до понедельника
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30.01.2021 15:06 Ответить
переламали через коліно? Чи зфальсифікували чат?
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30.01.2021 15:07 Ответить
як можна тупий собачий анус через коліно
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30.01.2021 15:11 Ответить
аксюмороном *******...
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30.01.2021 15:20 Ответить
"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4877
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30.01.2021 15:10 Ответить
добавь 15 лет гражданства рф
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30.01.2021 17:59 Ответить
Уже на странице зеленского!
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30.01.2021 20:58 Ответить
Не чекав шурік, такого шухеру .. Так попасти під роздачу, можуть лише ті, кого любить Господь. Спасає санька від чортів. У Господа свої способи, аби чорне побіліло, а сіре білосніжним стало.. Шпана знає, що стояти поряд з ізбраним-іздраним небезпечно, то ж відскочили
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31.01.2021 04:46 Ответить
"слуга народа" - это винегрет, несвежий, выблеванный.. Так что таких Дубинских там - почти каждый, просто разной окраски, как и овощи в винегрете.
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30.01.2021 15:12 Ответить
"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2720
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30.01.2021 15:14 Ответить
причому через тупий собачий рот
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30.01.2021 18:00 Ответить
Тупой собачий получает напутственный подсрачник.
"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4897
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30.01.2021 15:16 Ответить
сабачья пасть - дубинеску переживает не лучшие времена... надеюсь, это только начало процесса нейтрализации бешенной псины каломойши....
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30.01.2021 15:17 Ответить
Чарівний пендель від США це вам не абищо. "Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2127
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30.01.2021 15:18 Ответить
хей - мировилово?
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30.01.2021 15:21 Ответить
Очень жаль, что из слуг урода уберут дубинского, нужно было бы, чтобы это чмо как можно дольше сидело бы во фракции и ассоциировалось со слугами урода.
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30.01.2021 15:19 Ответить
чмошников подобных там предостаточно... не убудет... зато есть шанс меньше видеть и слышать этого морального урода.
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30.01.2021 15:22 Ответить
та не переживай ети зеленые суки даже на убиралово дyбинского не способны...
будет тебе дубинский - не ной от тока...
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30.01.2021 15:25 Ответить
Там таких еще немало. Один Бужанский чего стоит!
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31.01.2021 02:00 Ответить
щенок розтявкався ...
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30.01.2021 15:19 Ответить
кому еще дело есть до ихней шоблы и шо они там варят?
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30.01.2021 15:19 Ответить
"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1349
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30.01.2021 15:23 Ответить
за рік-два Бєня так само спише в утіль шута зеленського. І слуги бєніного народа проголосують за імпічмент в турборежимі
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30.01.2021 15:26 Ответить
Как это приятно наблюдать когда жиды хер...чат друг друга.
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30.01.2021 15:27 Ответить
у них такая тактика... чтоб приспать твою бдительность...
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30.01.2021 15:32 Ответить
А кого вже наразі цякавлять проблеми глистів у вигрібній ямі громадського туалету?
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30.01.2021 15:30 Ответить
ЖурнаГлистів,на кшталт Сірожі !!!)))
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30.01.2021 15:34 Ответить
Авторитет тьоті Бені падає швидше за рейтинг слуг у ВР.
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30.01.2021 15:34 Ответить
"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9809
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30.01.2021 15:34 Ответить
Вот и посмотрим на "слуг" и недоумка Зеленского, что они выберут - Украину или Коломойского. Почти на сто процентов уверен, что Коломойского, чем они поставят государственность Украины на грань уничожения и, что точно, подпушут каждый себе смертный приговор. Последнего они не понимают в силу природной ограниченности ума.
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30.01.2021 15:34 Ответить
Допустим "слуги" выберут Украину. А ты ведь тоже за Украину. Ну и что они смогут доброго сделать для Украины с таким попутчиком, как ты?? Это первое. А второе заключается в том, что и ты, и подобные тебе своими бесконечными помоями прямо подталкивают "слуг" к Коломойскому, чего ты никак не можешь понять в "силу природной ограниченности ума."
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30.01.2021 16:17 Ответить
если задействована гнида вроде сирожи лещенка, - значит идет пиар-акция зебилов.
Поднимают "цену вопроса" исключения дубинского. Хотя всем насрать - будет он в слуге урода или нет, - дерьмом ни он, ни слуги быть не перестанут.
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30.01.2021 15:34 Ответить
Не ту країну назвали Бенін©
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30.01.2021 15:35 Ответить
Когда такие взлетают, то думают, что они - "звезды". А, когда падают - то "невинно пострадавшие". В действительности - мусор на воде после шторма.
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30.01.2021 15:36 Ответить
А шторм у нас перемога Байдена?
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30.01.2021 15:37 Ответить
ту тот людоед с южного гандураса прислал поздравлюхи и смачно так слюняво икнул...
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30.01.2021 15:38 Ответить
призидент очень загружен и занят миравими проблемам - жуля у тебя 1 минута любовь превратить в сволочнось....
тут от людоед с паздравлюхой....
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30.01.2021 15:40 Ответить
наверное ето повысит бубин рейтинг - лимон и рейтинг ваш....
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30.01.2021 15:41 Ответить
Поїде Дубінеску на Біробіджанському телебаченні працювати якщо китайці дозволять
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30.01.2021 15:41 Ответить
попробовать гавно ротом не выплевывать не рассматривается я так понимаю...
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30.01.2021 15:45 Ответить
Зачем такого ценного кадра исключать, пусть будет.
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30.01.2021 15:46 Ответить
ну если вам не хватает тока етого гавняноротого?
та берите....
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30.01.2021 15:50 Ответить
"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5559
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30.01.2021 15:46 Ответить
когда рот ето жопа - тут и правда проблемы...
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30.01.2021 15:47 Ответить
А взагалі, цікаво! Заслугу цього негідника у тому, що зграя "слуг" стала депутатами, а комік президентом переоцінити важко! Але банда легко кидає того, кому зобов'язана заради збереження власної шкіри? Якось не по понятіям?
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30.01.2021 15:48 Ответить
Набивают цену! Если сколько-то из этих... подкупят, то... Это же не Витренко...
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30.01.2021 15:50 Ответить
мама любит быстро......
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30.01.2021 15:51 Ответить
******* Дубинеску всією фракцією,ой *******...
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30.01.2021 16:04 Ответить
Что и где изменится от того , исключат его из банды или нет...?
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30.01.2021 16:06 Ответить
Зараз Беня обкатає санкції на Дубинському і намалює схему на випадок отримання ним самим. Що що, а розумові здібності у Бені не відібрати. Я не пишаюся, а навпаки вважаю, що як вжарювати санкції, то обирати по колу їх отримувачів
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30.01.2021 16:15 Ответить
Если фракция СН в случае исключения Дубинского сохранит формальную монолитность, Офис президента может столкнуться с рядом других рисков.
Дело в том, что скандальный нардеп руководит областной ячейкой СН в Киевской области, имеющей ключевое значение для Банковой. Если Дубинского с грохотом выставят из фракции, то возникнет риск центробежных движений, вплоть до развала большинства в областном совете. Помимо риска потерять контроль над Киевской областью в случае исключения Александр Дубинский, вероятнее всего, не только не уйдет из политики, но и вполне способен поиграть в "пламенного оппозиционера", что чревато "сливами" деликатной информации. https://lugradar.net/2021/01/243113
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30.01.2021 16:16 Ответить
Из Собачего Рота такая оппозиция как из Медведе бандеровец.
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30.01.2021 18:04 Ответить
Просто интересно, кто такому "апазицианеру" поверит
Хотя, зная наших віборцев...
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31.01.2021 01:19 Ответить
обращайтесь до вавы у четверх бо воно з пьятници до середы нияке...
а тут те еще ленка - ею тоже иногда нужно керувать если уже не по паспорту...
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30.01.2021 16:25 Ответить
В барделе койки переставят ! Рыба гниет с головы !
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30.01.2021 16:38 Ответить
А в чем новость?
Исключите, потом будет новостью. Или не исключите.
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30.01.2021 17:00 Ответить
А командировать дупинского в США, ни кто не собирается? Блин, был бы у нас, хоть какой нибудь ген прокурор и одной бы подписи было бы достаточно...
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30.01.2021 17:07 Ответить
А яким боком тут "заслужений залізничник " Сирьожа Лєщєнко.? Ну а що стосується Дубінеску ,то йому це виключення до лампочки ,так як було рік тому Полякову і Скороход.
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30.01.2021 17:08 Ответить
Так это месть Лещенко Дубинскому. Померялись достоинством, у кого обрезаней.
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30.01.2021 21:11 Ответить
Та гоните его быстрей сраной метлой, чтоб уже не вонял там...
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30.01.2021 17:27 Ответить
Дубинеску, прообраз классического большевика-ленинеца, такие насиловали, унижали, грабили, убивали... делали свою смрадную юдейскую революцию... которуй помпезно, цинично и насильно называли "великой октябрской"..
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30.01.2021 17:45 Ответить
Было бы не хреново ,что бы все бенины дрыснули из СН вместе с Саней Дубинеску , и посмотреть тогда как Осел фальцетом запоет , при рейтинге СН который ниже плинтуса. Только не будет этого , Беня сей час бабло косит карьерным экскаватором и терять его из за Сани не будет . По тому Дубинеску теперь сам по себе.
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30.01.2021 18:09 Ответить
Игорь Валерьич может лишить их ежемесячной надбавки в конвертах и не боятся, отчаянные люди, другое дело, что если Байден надавит то и всю шайку-лейку могут разогнать.
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30.01.2021 18:44 Ответить
Ух ти! Прямо "подвиг панфіловців"! А чи знайдеться ще 2 депутата, які кинуться під "танк"?
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30.01.2021 18:49 Ответить
беня так просто свою небритую, румынскую жопу не отдаст....
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30.01.2021 19:04 Ответить
"Слуга народу" зібрала понад 180 підписів за виключення Дубінського з фракції, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5406
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30.01.2021 19:54 Ответить
колись Ігор Валерійович після виборів проголосив-а в 17 році в нас получилось. Ну тоді картина такою не була. Тоді Фіш робив підписки на уолл стріті, щоб допомогти побороти режим, а потім прийшов погром, останніх з 300 гангстерів з Бронкса, яких привіз Троцький підібрали у 1937. Одним з останніх був племінник Урицького, який навіть став директором в тодішньому ГРУ. Згадую з неприхованою радістю, як сашка опублікував запис самокатчика і вже ввечері, разом з максом забужанським, вже стукав у двері - виході подлий трус. Отак Сашко міняв прем"єрів. Він тоді ж як вичищав трубу, був у зеніті слави. Від любові до ненависті ........ Там Єрмак вже бюлетені заготовив, так то.
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30.01.2021 21:51 Ответить
Левочкин, Каськив и капитал из РФ: При помощи кого Зеленский и Ермак будут строить горнолыжный курорт в Карпатах
Экономика / Видео 30-янв, 07:269 1 233 0

Глава Офиса президента Андрей Ермак ведет переговоры с австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером, который хочет построить в Карпатах крупный горнолыжный курорт для проведения Зимних олимпийских игр. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы«.

По информации журналистов, Ляйтнера связывают с рядом украинских политиков, а также с выводом денег из госбюджета Украины. Во времена президентства Виктора Януковича с указанным инвестором был заключен контракт на строительство базы в Карпатах для проведения там Олимпийских игр.

Проект под названием «Олимпийская надежда» так и не удалось реализовать, в том числе из-за разворовывания денег. Журналисты получили доступ к переписке экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных в период с 2014 по 2016 годы.

Указанные письма свидетельствуют о том, что Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Через эту компанию были выведены средства из госбюджета, предназначенные для реализации проекта.

Среди прочего оказалось, что Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава на Закарпатье - как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта «Олимпийская надежда». На текущий момент данные земли арестованы в рамках следствия НАБУ.

В июле 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался об успешных переговорах с Ляйтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве. В ОП журналистам заявили, что речь идет именно о привлечении инвестиций, а не о проекте государственно-частного партнерства. Также было отмечено, что украинская сторона ведет переговоры с представителем австрийской компаниии Austrian Teleferic Holdings.

Следует отметить, что сам Ляйтнер является владельцем австрийской компании Masterconcept Consulting, которая специализируется на проектировании инфраструктурных и спортивно-развлекательных объектов и консультировании.

На сегодняшний день большую часть своих доходов компания получает в России, в том числе на государственных заказах. Почти все клиенты Ляйтнера - это либо частные фирмы с российским капиталом, или сама Российская Федерация в виде, например, «РЖД» или городской администрации Сочи.

Австриец также помогал России организовывать зимние Олимпийские игры в 2014 году в Сочи.
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30.01.2021 22:39 Ответить
Стільки галосу з за цього собачого рота... Лероса вигнали за день, швидко а тут що....
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30.01.2021 22:51 Ответить
Зеленский терпит поражение в собственной партии.
На 14-00 из 246 членов фракции у голосовании по вопросу исключения из фракции депутата Дубинского проголосовало 203.
"За" - 106, "против" - 97.
Единого мнения по этому поводу у фракции нет и результаты голосования за это в понедельник туманны.

Фракция отстается полугнилой
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31.01.2021 02:08 Ответить
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210111 регламентируется государственным документом подписанным Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года

Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства участие в выборах в США" с которым можно ознакомиться тут https://home.treasury.gov/system/files/126/election_executive_order_13848.pdf

В данном решении указаны четкие критерии и необходимые сведения, их обоснованность и объем для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных или единичных данных.
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31.01.2021 02:10 Ответить
Это кто там открыл свой тупой собачий рот а это ты Саша ну тогда воняй в своём кругу, гнида.
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31.01.2021 02:33 Ответить
 
 