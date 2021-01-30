"Слуга народа" собрала более 180 подписей за исключение Дубинского из фракции, - Лещенко
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Фракция "Слуга народа" собрала свыше 180 подписей за исключение нардепа Александра Дубинского. Он будет исключен из фракции, если это решение поддержат 70% депутатов.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардпе, журналист Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Как сообщают инсайдеры, за исключение Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" собрано более 180 подписей. Окончательные цифры руководство фракции объявит официально", - отметил Лещенко.
Ранее СМИ писали о том, что 100 из 175 "слуг народа" поддержали исключение Дубинского из фракции. Дубинского исключат из фракции, если это поддержат 70% депутатов.
"...Будет понятно, достаточно ли голосов для исключения Дубинского из фракции. Нужно 172 голоса - это 70% от общего количества депутатов", - ранее заявляла "слуга народа" Евгения Кравчук.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
Обвинения в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова имеют четырехлетнюю давность и не связаны с его работой в ОПУ, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Тобто не засудили, тоді - значить чистий, так і Саші треба покататись з мамою 4 роки - й гей-гей Єрмак у ПРезиденти покличе!
...
будет тебе дубинский - не ной от тока...
Поднимают "цену вопроса" исключения дубинского. Хотя всем насрать - будет он в слуге урода или нет, - дерьмом ни он, ни слуги быть не перестанут.
тут от людоед с паздравлюхой....
та берите....
Дело в том, что скандальный нардеп руководит областной ячейкой СН в Киевской области, имеющей ключевое значение для Банковой. Если Дубинского с грохотом выставят из фракции, то возникнет риск центробежных движений, вплоть до развала большинства в областном совете. Помимо риска потерять контроль над Киевской областью в случае исключения Александр Дубинский, вероятнее всего, не только не уйдет из политики, но и вполне способен поиграть в "пламенного оппозиционера", что чревато "сливами" деликатной информации. https://lugradar.net/2021/01/243113
Хотя, зная наших віборцев...
а тут те еще ленка - ею тоже иногда нужно керувать если уже не по паспорту...
Исключите, потом будет новостью. Или не исключите.
Экономика / Видео 30-янв, 07:269 1 233 0
Глава Офиса президента Андрей Ермак ведет переговоры с австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером, который хочет построить в Карпатах крупный горнолыжный курорт для проведения Зимних олимпийских игр. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы«.
По информации журналистов, Ляйтнера связывают с рядом украинских политиков, а также с выводом денег из госбюджета Украины. Во времена президентства Виктора Януковича с указанным инвестором был заключен контракт на строительство базы в Карпатах для проведения там Олимпийских игр.
Проект под названием «Олимпийская надежда» так и не удалось реализовать, в том числе из-за разворовывания денег. Журналисты получили доступ к переписке экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных в период с 2014 по 2016 годы.
Указанные письма свидетельствуют о том, что Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Через эту компанию были выведены средства из госбюджета, предназначенные для реализации проекта.
Среди прочего оказалось, что Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава на Закарпатье - как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта «Олимпийская надежда». На текущий момент данные земли арестованы в рамках следствия НАБУ.
В июле 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался об успешных переговорах с Ляйтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве. В ОП журналистам заявили, что речь идет именно о привлечении инвестиций, а не о проекте государственно-частного партнерства. Также было отмечено, что украинская сторона ведет переговоры с представителем австрийской компаниии Austrian Teleferic Holdings.
Следует отметить, что сам Ляйтнер является владельцем австрийской компании Masterconcept Consulting, которая специализируется на проектировании инфраструктурных и спортивно-развлекательных объектов и консультировании.
На сегодняшний день большую часть своих доходов компания получает в России, в том числе на государственных заказах. Почти все клиенты Ляйтнера - это либо частные фирмы с российским капиталом, или сама Российская Федерация в виде, например, «РЖД» или городской администрации Сочи.
Австриец также помогал России организовывать зимние Олимпийские игры в 2014 году в Сочи.
На 14-00 из 246 членов фракции у голосовании по вопросу исключения из фракции депутата Дубинского проголосовало 203.
"За" - 106, "против" - 97.
Единого мнения по этому поводу у фракции нет и результаты голосования за это в понедельник туманны.
Фракция отстается полугнилой
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210111 регламентируется государственным документом подписанным Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года
Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства участие в выборах в США" с которым можно ознакомиться тут https://home.treasury.gov/system/files/126/election_executive_order_13848.pdf
В данном решении указаны четкие критерии и необходимые сведения, их обоснованность и объем для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных или единичных данных.