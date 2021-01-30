Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно передачи Гостиного двора (который находится в Киеве на Контрактовой площади) на баланс министерства культуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко написал в Телеграм-канале.
"Учитывая, что концепция дальнейшего развития объекта еще не была презентована, я выступил с инициативой создать Музей современного искусства и культурный хаб именно на базе Гостиного двора. Разговоры о логичности и актуальность этой идеи в обществе продолжаются уже много лет. Реализация в рамках проекта Большой Реставрации. И, соответственно, обратился к премьеру о передаче его на баланс Министерства культуры и информационной политики", - говорится в сообщении.
Он также убежден, что Гостиный двор не будет передан под частную застройку.
Ткаченко сообщил, что в субботу встретился с активистами и юристами, которые защищают Гостиный двор, в том числе в судах. "Министерство культуры и информационной политики готово сотрудничать (в вопросе) по спасению объекта вместе", - написал он.
Министр сообщил о планах подписать меморандум между Минкультуры и общественной организацией "Музей современного искусства".
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на контрастах!
в здании 18 века !!!!!!!!!!!!!!
демонстрировать современные трупы коров ......
" Галерея Пинчук - это шестиэтажное здание, площадью в 3000 м2. На четырех этажах расположены просторные выставочные залы, залы video-lounge, рабочее пространство кураторов и кофейня на 6-том этаже."
Места хоть отбавляй. Зачем еще один?
Явно намечается тихий омут, в котором черти водятся. - по-тихоньку превратят .... думайте сами.
уже разобрались?
тоже "современное дегенеративное искусство" ?