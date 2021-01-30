Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно передачи Гостиного двора (который находится в Киеве на Контрактовой площади) на баланс министерства культуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко написал в Телеграм-канале.

"Учитывая, что концепция дальнейшего развития объекта еще не была презентована, я выступил с инициативой создать Музей современного искусства и культурный хаб именно на базе Гостиного двора. Разговоры о логичности и актуальность этой идеи в обществе продолжаются уже много лет. Реализация в рамках проекта Большой Реставрации. И, соответственно, обратился к премьеру о передаче его на баланс Министерства культуры и информационной политики", - говорится в сообщении.

Он также убежден, что Гостиный двор не будет передан под частную застройку.

Ткаченко сообщил, что в субботу встретился с активистами и юристами, которые защищают Гостиный двор, в том числе в судах. "Министерство культуры и информационной политики готово сотрудничать (в вопросе) по спасению объекта вместе", - написал он.

Министр сообщил о планах подписать меморандум между Минкультуры и общественной организацией "Музей современного искусства".

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