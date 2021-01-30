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Министерство культуры и информационной политики (711) Ткаченко Александр (429) Гостиный двор (104)

Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно передачи Гостиного двора (который находится в Киеве на Контрактовой площади) на баланс министерства культуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко написал в Телеграм-канале.

"Учитывая, что концепция дальнейшего развития объекта еще не была презентована, я выступил с инициативой создать Музей современного искусства и культурный хаб именно на базе Гостиного двора. Разговоры о логичности и актуальность этой идеи в обществе продолжаются уже много лет. Реализация в рамках проекта Большой Реставрации. И, соответственно, обратился к премьеру о передаче его на баланс Министерства культуры и информационной политики", - говорится в сообщении.

Он также убежден, что Гостиный двор не будет передан под частную застройку.

Ткаченко сообщил, что в субботу встретился с активистами и юристами, которые защищают Гостиный двор, в том числе в судах. "Министерство культуры и информационной политики готово сотрудничать (в вопросе) по спасению объекта вместе", - написал он.

Министр сообщил о планах подписать меморандум между Минкультуры и общественной организацией "Музей современного искусства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+9
зная историю Одесской киностудии с Ткаченко... нужно крепко думать и обставляться предохранителями от рейдерства..
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30.01.2021 15:29
+6
"95-й" у них - современное "квартальное" искусство. Такого же плана и смысла картины и инсталляции в Гостином.. Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства - Цензор.НЕТ 8563
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30.01.2021 15:46
+5
с "СИНАГОГОЙ НА КОСТЯХ"

уже разобрались?
тоже "современное дегенеративное искусство" ? Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва - Цензор.НЕТ 7446
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30.01.2021 16:06
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Идея неплохая... дай Бог ее реализовать.... в минкультуры бабло для этого есть?
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30.01.2021 15:25 Ответить
То от питання саме в баблі!!! Непогана нова пилорама для пиляння бюджетних коштів !!!!))))
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30.01.2021 15:37 Ответить
идея замечательная !
на контрастах!
в здании 18 века !!!!!!!!!!!!!!
демонстрировать современные трупы коров ...... Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва - Цензор.НЕТ 1650
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30.01.2021 16:05 Ответить
В Киеве уже есть частный Музей современного искусства на ул. Кирилловской и Галерея Арт-центра Пинчука:
" Галерея Пинчук - это шестиэтажное здание, площадью в 3000 м2. На четырех этажах расположены просторные выставочные залы, залы video-lounge, рабочее пространство кураторов и кофейня на 6-том этаже."
Места хоть отбавляй. Зачем еще один?
Явно намечается тихий омут, в котором черти водятся. - по-тихоньку превратят .... думайте сами.
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30.01.2021 17:00 Ответить
зная историю Одесской киностудии с Ткаченко... нужно крепко думать и обставляться предохранителями от рейдерства..
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30.01.2021 15:29 Ответить
Сінагогу, як в Бабиному Яру.
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30.01.2021 15:37 Ответить
"95-й" у них - современное "квартальное" искусство. Такого же плана и смысла картины и инсталляции в Гостином.. Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства - Цензор.НЕТ 8563
показать весь комментарий
30.01.2021 15:46 Ответить
с "СИНАГОГОЙ НА КОСТЯХ"

уже разобрались?
тоже "современное дегенеративное искусство" ? Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва - Цензор.НЕТ 7446
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30.01.2021 16:06 Ответить
Ткаченко в строениях и что с ними делать толк понимает : Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии./ Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове.
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30.01.2021 16:11 Ответить
А главным экскурсоводом и хранителем музея будет Беня.
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30.01.2021 16:30 Ответить
А потом от министерства культуры он, как обычно, внизапна окажется на балансе фирмы связанной с министром культуры. Много ходов очка)
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30.01.2021 17:27 Ответить
Ой бабулички..мои бабулички...
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30.01.2021 18:09 Ответить
верить этой шобле, конечно, нельзя! Но вопрос там есть и огромный. Функционал этому зданию придумать сложно. А еще там нет парковки для такого огромного здания. А еще я считаю, что В.Зеленский должен быть повешен ( исключительно по приговору суда ).
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30.01.2021 19:48 Ответить
Шо попало! А що тоді таке Мистецький Арсенал, який заповнений досі лише на чверть в кращому разі і перебуває на балансі ДУСі ?! Нехай його переводять на баланс Мінкульта і дозаповнюють як музей ********* мистецтва і ще щось. Є ще всякі менші приміщення в Києві для цього. + є приватний Пінчук Арт Центр на Бессарабці, в самісінькому центрі. + Ахметов, коли закінчить свій готель на Андріївському узвозі, збирається щось подібне створити поруч, а це всього 1 квартал від Гостиного двору! Гостиний двір у містах колишньої Російської імперії - це торговельний центр зі складськими приміщеннями. Київський будувався за взірцем Санкт-Петерберзького, який дуже багато років є центральним універмагом міста. Коли в 1982р. його відбудували, планувалося перенести туди Подільський універмаг. Тепер на Подолі вже давно немає універмагу чи чогось подібного, а Гостиний двір в руїнах стоїть вже майже 10 років. Історично Контрактова площа була головною торгівельною площею міста, зараз там немає такого великого торгівельного об"єкту, який би приваблював багато людей. Для музею він однозначно не підходить за своїм плануванням
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31.01.2021 00:12 Ответить
Однозначно, что надо переводить под управление государства. Если власть не будет ничего с ним делать, то это будет означать, что власть надо менять. Здесь все ясно. Если власть не будет знать как обустроить это здание, то откуда ей знать как обустроить страну.
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06.03.2021 19:17 Ответить
 
 