Путина понесут по кочкам очень быстро, если по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова, - Шендерович
Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Владимир Путин несомненно проиграет выборы, если по телевизору начать рассказывать в прайм-тайм про путинское двадцатилетие - про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова.
Об этом российский писатель-сатирик Виктор Шендерович заявил в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам, если что-то было и есть эффективное у Путина, то это пропаганда.
"Ксенофобия, отрыв от мира, антиамериканизм, вообще антизападничество - чудовищные. Плюс вбитая в мозги какая-то особенная русская ментальность, оправдание всего вообще... Я вчера не уберегся, посмотрел полчасика Соловьева. Мне просто было интересно, как живут на этой планете. Должен вам сказать: сильное впечатление. Действительно другая планета. И это запихивается в мозги с огромной силой. Но - никакой двойной тактовой черты, как в музыке, в истории нет. И когда я говорю, что через два месяца телевизионной свободы в стране наступят изменения — это не означает, что все очнутся академиками Лихачевыми. Я говорил только о выборе между Навальным и Путиным! Только об этом: о выборах, которые Путин несомненно проиграет, если по телевизору начать рассказывать с картинками, в прайм-тайм, про путинское двадцатилетие - про Чечню, про Беслан, про Курск, про убийство Немцова... Путина понесут по кочкам очень быстро; это не значит, что после этого тут случится Дания, но... В России же все происходит очень быстро. Сегодня 100%-ный рейтинг у императрицы-матушки, а назавтра - пугачевщина. Сразу, без перехода.
Я уже рассказывал вам, почему дрессировщики боятся дрессировать белых медведей? У любого хищника агрессия как-то предварительно выражается. Львы и тигры начинают мести хвостом, у бурого медведя встает загривок. То есть, можно успеть спрятаться и принять меры… А белый медведь сидит на тумбе, лапу поднимает, рыбку ест - а в следующие секунды перегрызает вам горло. Мгновенный переход от полной покорности к агрессии! Так что это будет 100%ный официальный рейтинг, а потом - сразу что-нибудь эдакое… Ничего хорошего в ближайшее время не будет. Но. У нас за плечами - советский опыт, в каком-то смысле довольно оптимистичный. Ведь в начале 80-х годов было ощущение полной безнадеги. Казалось, все мы умрем при совке. Ничего ж не было, только Политбюро, единый народ и кучка маргиналов-отщепенцев! Но когда разрешили свободу, как только сказали "можно", вдруг выяснилось, что в стране есть и историки, и философы, и политики, и журналисты, и предприниматели…"
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
Пожалуйста, подождите...
и опять взрывать дома уже не прокатит для самоутверждения нового...придется бомбить воронеж.ну или любой другой мятежный город или регион
Так что вас это касается в той же мере ))
Совок загнулся, когда поток нефтедолларов иссяк
5 років максимум.
далі будуть вимагати собі фуйлоподібного керманича.
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/29/119610/yurij-shvets-vnov-zayavil-chto-tramp-byl-zaverbovan-kgb-esche-40-let-nazad.shtml
Война нового типа уже идет
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/29/119603/vojna-novogo-tipa-uzhe-idet--.shtml
границамипределами их ареала обитания, они это восторженно, с ликованием одобряют. Но когда главканнибалы берутся за них самих, они начинают пищать - и восторженные, и премудрые пескари.
Навальный "расшатывает лодку" президента РФ Владимира Путина, имея за спиной поддержку влиятельных и богатых групп. В заключении оппозиционер пробудет максимум два года, а затем его могут лишить гражданства и "выгнать" в Европу. Однако ближайшие четыре года для главы Кремля будут неспокойными, особенно из-за позиции нового руководства США. Смена власти в РФ вероятна в перспективе пяти лет.
Навальный - он кто? Блогер, политик либо просто активный гражданин? Его распиарил Запад, он показал свой последний фильм, хотя это было не его расследование, а расследование Бори Немцова 8-9-летней давности. За Навальным стоит мафиозный клан, генералы ФСБ и их миллиарды. Прошел слух, что за спиной Навального стоят такие люди, как Греф (глава Сбербанка России Герман Греф.) и несколько олигархов. А это значит: генералы ФСБ, миллиарды. Они хотят сохранить свои капиталы. Если вдруг Навальный окажется в кресле президента, изменится кое-что, но ни у кого ничего не заберут.
Останутся эти олигархи, останется Греф - все останутся на своих местах.
только эплл и гугл
отключить ютуба тиктока
тогда эти очнутся и спросят
за шо???
"Понесласлась .....да по кочкам"
Это Шендерович сейчас ***** половым признаком бабушки назвал?)))
я про то,что можно и самим дома делать,совсем нетрудно,только сою закупить
чечня - война была при ельцине, то есть либералах
беслан - нападение террористов, таки что путин должен был сделать ? шендеровичу удобно гавкать от позиции стороннего наблюдателя
подлодка курск была атакована подлодкой сша - надо было начать третью мировую ?
немцов - ну извините, всех сакральных жертв не спасешь, навального спрятали в сизо, поэтому тем, кто планировал подлить масла в огонь пришлось найти другого, к тому же этого ворюгу экспериментатора не жалко, он за время губернаторства немало предприятий закрыл и пустил на металлолом
Горітимеш , с@ ка в аду і маю надію , що вже скоро !
аби показати "хороших" росіян?
таких не існує.
аби вони розповідали нам, що в них є надія на зміну чергового тирана?
та байдуже. росію роблять не її тирани (вони просто є тригером), росію робить імперський здичавілий кацапський народ.
тож, нахєр Україні кацапські спікери й їхні вологі мрії.
Если перестать по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова,
кацапсиновы недочеловеки, снесут лилиПута и посадят себе на шею самого кровожадного людоеда!