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Первыми в Украине будут привиты сотрудники мобильных бригад по вакцинации и медработники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Первыми в Украине будут привиты сотрудники мобильных бригад по вакцинации и медработники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, - Степанов

Первыми в Украине будут вакцинированы работники мобильных бригад по вакцинации и медицинские работники клиник, где оказывают стационарную медпомощь пациентам с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни", - сказал он.

Министр сообщил, что также в числе первых будут вакцинированы работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на COVID-19; все сотрудники экстренной медицинской помощи, включая водителей; люди, которые находятся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.д.), а также работники этих учреждений (интернатов, домов престарелых и т.д.) и военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил.

Министр напомнил, что на первом этапе планируется вакцинировать около 367,491 тыс. человек. Вакцинация будет проводиться специальными мобильными бригадами.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что  Кабмин утвердил календарный план вакцинации. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Может лучше на депутатах сразу испробывать, если не выживут, я думаю это не велика потеря будет.
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30.01.2021 15:58
+2
буде анафема від транснаціональних фармацевтичних монстрів. лікар після неї і санітаром у районку не влаштується. Першими в Україні зроблять щеплення співробітникам мобільних бригад із вакцинації та медпрацівникам, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5271
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30.01.2021 16:10
+1
А если кто откажется или будет принудительно-добровольно?
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30.01.2021 16:07
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У Романа залишився малюк і дружина, з якою вони нещодавно відзначили річницю весілля.

Вічна Пам'ять загиблому Герою.
Первыми в Украине будут привиты сотрудники мобильных бригад по вакцинации и медработники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 283
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30.01.2021 15:58 Ответить
Может лучше на депутатах сразу испробывать, если не выживут, я думаю это не велика потеря будет.
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30.01.2021 15:58 Ответить
слуг народных надо колоть в мозг, или в его остатки.
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30.01.2021 16:01 Ответить
В вовинной голове пусто и там туман . ............ А этот дятел не кого умнее себя принципиально не держит , по тому проблемы будут попасть им в мозг.
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30.01.2021 17:47 Ответить
Т.е вакцины Файзер не хватит даже на эти категории. Норм 👍
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30.01.2021 16:04 Ответить
А если кто откажется или будет принудительно-добровольно?
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30.01.2021 16:07 Ответить
буде анафема від транснаціональних фармацевтичних монстрів. лікар після неї і санітаром у районку не влаштується. Першими в Україні зроблять щеплення співробітникам мобільних бригад із вакцинації та медпрацівникам, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5271
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30.01.2021 16:10 Ответить
"Мобильные бригады вакцинации"- звучит как то настараживающе.
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30.01.2021 16:36 Ответить
це хунвейбіни ********** Першими в Україні зроблять щеплення співробітникам мобільних бригад із вакцинації та медпрацівникам, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1149
письменники фантасти навіть не могли уявити як саме корпорації підімнуть під себе світ...
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30.01.2021 16:41 Ответить
Если откажется:
С работы уволят, из квартиры выселят а их детям запретят учиться.
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30.01.2021 16:56 Ответить
А каажэ ты,хандон,привитый уже хуайзером?
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30.01.2021 16:18 Ответить
Если захотят!
Или будут усыплять и вакцинировать?
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30.01.2021 16:55 Ответить
Первыми и, вероятнее, последними. А где ее взять?
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30.01.2021 17:11 Ответить
Всі чиновники вже записались в мобільні бригади. Зеля - бригадир.
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30.01.2021 17:48 Ответить
Мобильные бригады , по словам ослинной команды , будут колоть 5 тыс прививок в день . То есть 5000 на 365 и мы получаем меньше двух миллионов прививок за год. Короче всего 20 лет и мы победим этот проклятый вирус.
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30.01.2021 17:51 Ответить
Первыми нужно привить всех медработников начиная с министра здравоохранения поголовно без единого пропуска.. а потом после проведения " эксперимента" если все будет нормально , в сентябре- октябре можно начать прививать и другие категории. ( но той же вакциной)
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30.01.2021 18:45 Ответить
 
 