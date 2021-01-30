Участники штурма Капитолия, в том числе и "шаман" QAnon, готовы свидетельствовать против Трампа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Участники штурма здания Конгресса США 6 января выразили готовность дать показания против бывшего президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Свидетельствовать против Трампа готов и "шаман QAnon".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Vice.
Так, один из самых известных участников штурма Капитолия, "шаман" QAnon Джейкоб Энтони Чансли отметил, что Трамп "его предал", поэтому он готов свидетельствовать против него, рассказал адвокат Чансли Эл Уоткинс.
По словам адвоката, Чансли считает слова Трампа, после которых начался штурм, "ничем иным, как приглашением пойти к Капитолию вместе с президентом и биться там как в аду".
"Если рассмотренные обвинения для импичмента имеют основания, голоса Ченсли и других лиц, причастных к происшествию, должны быть услышаны", - сказал Уоткинс.
Адвокат 20-летнего Эмануэля Джексона - еще одного участника штурма, которому предъявили обвинение по пяти пунктам, включая нападение на правоохранителей, в недавнем судебном заявлении отметил, что "характер и обстоятельства этого преступления должны рассматриваться сквозь призму события, вдохновленного президентом США".
Другой участник штурма, Гаррет Миллер, которого обвиняли также в угрозах члену Палаты представителей Окасио-Кортес и офицеру полиции Капитолия, опубликовал через своего адвоката заявление, где попросил прошения и возложил вину за свое поведение на Трампа.
По делу о нападении на Капитолий сторонников Дональда Трампа арестованы 135 человек.
Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Палата представителей объявила господину Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу. Она передала резолюцию на рассмотрение в Сенат.
Пожалуйста, подождите...
А вы бы как поступили, когда вам светило бы 20 лет за то, что вы послушали мудака президента, который вас киданул под танки, а сам решил отсидеться, а вам предложили высказать о нем все что думаете (в суде разумеется) и при этом не получить срок?
100% ФСБшные твари !
у тому і полягає мистецтво не писати зайвого
ЦензорНет: Зеленский признался, что "немного" зол на Трампа.
...
Собрались у Капитолия
Новостями поделиться и
Выпить малость алкоголия -
Не вести ж бесед тверёзыми:
Марк-патриций не мытарился -
Пил нектар большими дозами
И ужасно нанектарился.
И под древней под колонною
Он исторг из уст проклятия:
"Эх, ребята, с почтенною матрёною
Разойдусь я скоро, братия!
Она спуталась с поэтами,
Помешалась на театрах -
Так и шастает с билетами
На приезжих гладиаторов!
"Я, - кричит, - от бескультурия
Скоро стану истеричкою!"
В общем, злобствует, как фурия,
Поощряема сестричкою!
Только цыкают и шикают...
Ох, налейте снова мне "двойных"!
Мне ж рабы в лицо хихикают.
На войну бы мне, да нет войны!
Я нарушу все традиции -
Мне не справиться с обеими,
Опускаюсь я, патриции:
Дую горькую с плебеями!
Я ей дом оставлю в Персии -
Пусть берёт сестру-мегерочку,
И на отцовские сестерции
Я заведу себе гетерочку.
У гетер хотя безнравственней,
Но они не обезумели.
У гетеры пусть всё явственней,
Зато родственники умерли.
Там сумею исцелиться и
Из запоя скоро выйду я!"
...И пошли домой патриции,
Марку пьяному завидуя.
1969
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/295.htm
Меланья свободно вздохнёт ...
Краще було б якби парашню вимкнули зі світової мережі.
Шаман ясно сказал...
и это всё, что у демокр есть.
Курам на смех.
и так он себя хорошо "утопил", что на него нету ни одного уголовного дела.
«Бывают случаи, когда людей вербуют в студенческие годы, а потом они занимают важные должности; что-то вроде этого произошло и с Трампом», - рассказал разведчик британской газете. В книге Крэйга Унгера «Американский компромат» («American Kompromat»), в основу которой легли слова Швеца, говорится, что бизнесмен якобы впервые попал в поле зрения российских спецслужб еще в 1977 году, когда женился на чешской модели Иване Зельничковой.
В 1987 бизнесмен впервые посетил Москву и Санкт-Петербург вместе с супругой Иваной. Бывший разведчик утверждает, что агенты КГБ всячески умасливали Трампа и внушили ему идею пойти в политику. «Они досконально изучили его личность, понимали, что он за человек. В КГБ знали, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, подвержен лести», - заявил Швец.
Вскоре после возвращения в США Трамп начал всерьез размышлять о выдвижении в президенты от Республиканской партии. В том же 1987 году он опубликовал своего рода обращение к американского народу, в котором обвинил союзную Японию в эксплуатации Соединенных Штатов и выразил скептицизм по поводу участия США в НАТО. По словам Швеца, в КГБ эту публикацию якобы встретили ликованием. Экс-разведчик также утверждает, что в Москве очень обрадовались победе Трампа на президентских выборах в 2016 году.
А Скабеева быдлу втирала что это вопрос ближайших месяцев, Америка расколота и скоро исчезнет.