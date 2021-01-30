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Новости За рубежом
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США (23161) штурм (392) Трамп (3341)

Участники штурма Капитолия, в том числе и "шаман" QAnon, готовы свидетельствовать против Трампа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Участники штурма Капитолия, в том числе и

Участники штурма здания Конгресса США 6 января выразили готовность дать показания против бывшего президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Свидетельствовать против Трампа готов и "шаман QAnon".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Vice.

Так, один из самых известных участников штурма Капитолия, "шаман" QAnon Джейкоб Энтони Чансли отметил, что Трамп "его предал", поэтому он готов свидетельствовать против него, рассказал адвокат Чансли Эл Уоткинс.

По словам адвоката, Чансли считает слова Трампа, после которых начался штурм, "ничем иным, как приглашением пойти к Капитолию вместе с президентом и биться там как в аду".

"Если рассмотренные обвинения для импичмента имеют основания, голоса Ченсли и других лиц, причастных к происшествию, должны быть услышаны", - сказал Уоткинс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов

Адвокат 20-летнего Эмануэля Джексона - еще одного участника штурма, которому предъявили обвинение по пяти пунктам, включая нападение на правоохранителей, в недавнем судебном заявлении отметил, что "характер и обстоятельства этого преступления должны рассматриваться сквозь призму события, вдохновленного президентом США".

Другой участник штурма, Гаррет Миллер, которого обвиняли также в угрозах члену Палаты представителей Окасио-Кортес и офицеру полиции Капитолия, опубликовал через своего адвоката заявление, где попросил прошения и возложил вину за свое поведение на Трампа.

По делу о нападении на Капитолий сторонников Дональда Трампа арестованы 135 человек.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Палата представителей объявила господину Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу. Она передала резолюцию на рассмотрение в Сенат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии, - лидер республиканцев в Палате представителей Маккарти

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+39
быстро они сменили полярность.
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30.01.2021 16:11
+33
а трофеи бывают разные )))))
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 4812

...
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30.01.2021 16:24
+29
Бістро рога поотшибали ))
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30.01.2021 16:12
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Дохлая белка фсе?)=
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30.01.2021 16:10 Ответить
быстро они сменили полярность.
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30.01.2021 16:11 Ответить
Ну так для этого они и нужны были))))
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30.01.2021 16:15 Ответить
Трамп может и призывал придти под Капитолий, протестовать против фальсификаций выборов. А вот "Шаман" и Ко., может быть и провокация демократов.
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30.01.2021 16:48 Ответить
А что, единорасты уже демократами стали ?
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30.01.2021 16:59 Ответить
Похоже шо демократы стали единорастами.
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30.01.2021 17:03 Ответить
Ну тебе то из московских е..еней виднее
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30.01.2021 17:22 Ответить
Хехе просто демура сказал - Ну уж очень похожа схема на единорогов)))) так в сша даже проще - там легально можно по почте досрочно голосовать и переехав в другой Штаты по месту жительства придти ))))) и рисовать ничего не надо))))
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30.01.2021 17:22 Ответить
Демура знатный ****....фантазер. Правда не угадывает от слова совсем
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30.01.2021 19:20 Ответить
Такі і маму продадуть
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30.01.2021 16:31 Ответить
Им там реальный срок грозит.... им деваться некуда...или пойти на сделку или сесть...
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30.01.2021 16:44 Ответить
не хочешь поменять полярность-поменяешь секс ориентацию.В тюрьме
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30.01.2021 17:17 Ответить
варвара раскажі нам болєє падробна про лічний опіт в єтам дєлє! Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 1989
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30.01.2021 20:48 Ответить
Да, шаман теперь скинул рога и стучит в бубен на Трампа Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 8660
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30.01.2021 18:13 Ответить
Думали, что дикий зверь, оказалось, что - котик.
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31.01.2021 07:16 Ответить
Те саме відбудеться і з оточенням ЗЕ...
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30.01.2021 19:35 Ответить
Там вам не тут! У них система работает беспощадно с точностью механизма. Кроме того у них там накопительная система, и тому же "шаману" насколько мне известно сходу грозит 20 лет. Но кроме кнута в виде "накопительной системы" у них есть и плюшки в виде сотрудничества со следствием, когда ты можешь вообще не получить срок если сдаешь организаторов.
А вы бы как поступили, когда вам светило бы 20 лет за то, что вы послушали мудака президента, который вас киданул под танки, а сам решил отсидеться, а вам предложили высказать о нем все что думаете (в суде разумеется) и при этом не получить срок?
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30.01.2021 20:59 Ответить
От і думай тепер чи варто слухати мудака-президента, який пропонує продавати землю іноземцям, наприклад. Це так, до слова.
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30.01.2021 21:58 Ответить
Этого мудака, занимающего пост президента нужно лушать исключительно для того чтобы отмудахать за то, что он сказал! Любая фраза, выпущенная из его поганого рта, достойна хороших ********, а за все, что он успел наговорить за свои 43, ему было бы неплохо повисеть где нибудь с недельку (чтобы других желающих долбо*бов отвадить)
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31.01.2021 12:01 Ответить
Ты сатри как оно-то...
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30.01.2021 16:12 Ответить
Так, так - групповуха. Затравят Доню, не ампичментами, так попугаями, которым в одиночку тянуть лет по двадцать. А с Доней будет веселей и срок вдвое меньше и харч вдвое круче и нары, возможно, помягше. "Куда мы шли - в Москву иль к Капитолию, - Он знать не знал, паскуда, я - тем более."
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30.01.2021 19:59 Ответить
Бістро рога поотшибали ))
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30.01.2021 16:12 Ответить
в Украине бы так...
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30.01.2021 17:11 Ответить
У нас же президент не рудий лох, а єврейський нелох.
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30.01.2021 22:01 Ответить
тоже мне рэволюционэры
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30.01.2021 16:14 Ответить
Революціонери з них - так собі! Швиденько перевзулися на ходу ну як наш Сашок Дубінеску! Такий став чемний та лагідний- ось що санкції "животворящие" роблять з людьми!
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30.01.2021 18:40 Ответить
Трамп не пострадает. Все эти придурки, штурмовавшие Капитолий, будут наказаны, но Трамп, максимум импичмент. Даже если в ЦРУ, АНБ и ФБР будет оригинал документа о вербовке гражданина США Трампа ФСБ Расеи. Американцы никогда не пойдут на такое. "открытие". Проще грохнуть и списать на очередного маньяка.
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30.01.2021 16:16 Ответить
Фролов)))) так сынуля бидона прохлопал ноут у сервисе яблока ... просто тупо забыл .... сервисники - сразу полиции а те фэбэрэ.... Если уже нуеркер постит « письмеца в конверте подожди не рви» То я представляю какой там будет движ.... ну ну Бидон блокернул ( с экологической точно это правильно после БП...) разработку новых скважин на шельфе сша и вообще ..... и нефтушка пошла вверх......... бугагагага ага прямо в угоду стране-бензоколонке ъъъъъ Напомню - трамп снял консервацию и разработку скважин нефти в сша - потенциально обрушил рынок выводом своей станы в «игру»ъъъ.... А что сейчас ? А у нас в квартире газ)))))) а у нас газоапровот))))) Вот вот отнимут))))
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31.01.2021 00:32 Ответить
не ідейні...
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30.01.2021 16:18 Ответить
Трамп уже ищет хату в Ростове?
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30.01.2021 16:19 Ответить
Будет снимать комнату у Януковича.
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30.01.2021 18:27 Ответить
они все проплаченные фсбешные консервы
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30.01.2021 16:21 Ответить
Или ФБРовские
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30.01.2021 16:49 Ответить
Или нквд.шные
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30.01.2021 17:01 Ответить
Верно ,
100% ФСБшные твари !
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30.01.2021 16:49 Ответить
Вас не всі правильно зрозуміли. Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 1606
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30.01.2021 20:05 Ответить
я це зрозумів Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 3248
у тому і полягає мистецтво не писати зайвого
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30.01.2021 20:58 Ответить
Ви теж. Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 5666
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31.01.2021 00:34 Ответить
Шановна, не підкажете де можна отримати платню? Я чомусь впевнений що ви у курсі справ 😬
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01.02.2021 01:46 Ответить
У тумбачкє! Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 4272
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01.02.2021 01:48 Ответить
Зеля тоже подсуетился:
ЦензорНет: Зеленский признался, что "немного" зол на Трампа.
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30.01.2021 16:22 Ответить
Это зеля на второй срок собирается, когда Трамп вернётся ? А Трампу говорил, что немного зол на Меркель..Наш пострел всем лизнуть успел...
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31.01.2021 09:45 Ответить
а трофеи бывают разные )))))
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 4812

...
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30.01.2021 16:24 Ответить
есть похожая, о чучеле лося, лень искать. тут вид с другой стороны стены тоже думаю просто шикарный )))
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30.01.2021 17:18 Ответить
Все больше штурм капитолия становится похожим на спланированую провокацию демократами. Такая себе путинская многоходовачка. Хочешь чтоб Тамп проиграл обними его по крепче а демократов обосри и все будет на оборот . Что мы и наблюдали.
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30.01.2021 16:26 Ответить
Все больше похоже на проыокацию Бидона. Не думаю, шо б Трамп прибегал к услугам каких то "Шаманов" и Ко.
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30.01.2021 17:00 Ответить
Кацапы не сорьтесь ! )
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30.01.2021 17:07 Ответить
А ви спочатку погугліть, хто такі ці qanon - вони вважають, що демократи кришують мережу педофілів. То як демократи могли їх повести на штурм???
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30.01.2021 18:57 Ответить
Вот и судите за педофилию.
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30.01.2021 21:10 Ответить
А докази є чи одна бабка сказала? От 100% докази є проти корєша Трампа Джуліані - він на приховану камеру перед неповнолітньою штани розстібав (див. Борат-2, там про це є). Але чомусь qanon не закликають покарати Джуліані, зате вірять в якісь конспірологічні теорії без доказів. От як так,а?
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30.01.2021 22:34 Ответить
Опять Трампу в штаны насрали. Призывал штурмовать своих сторонников, а откликнулись только провокаторы от демократов Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 5207
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30.01.2021 22:32 Ответить
верно подметил Ярослав - призывал своих откликнулись только чужие.)
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31.01.2021 03:22 Ответить
Трамполюциюя накрылась рыжим тазом.
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30.01.2021 16:27 Ответить
Трамп тим часом штурм Капітолію дивився по тєліку.
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30.01.2021 16:30 Ответить
Пхе ! Шаман... Тут вже пісюнкового піаніста притисли...
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 3839
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30.01.2021 16:36 Ответить
Как-то вечером патриции
Собрались у Капитолия
Новостями поделиться и
Выпить малость алкоголия -

Не вести ж бесед тверёзыми:
Марк-патриций не мытарился -
Пил нектар большими дозами
И ужасно нанектарился.

И под древней под колонною
Он исторг из уст проклятия:
"Эх, ребята, с почтенною матрёною
Разойдусь я скоро, братия!

Она спуталась с поэтами,
Помешалась на театрах -
Так и шастает с билетами
На приезжих гладиаторов!

"Я, - кричит, - от бескультурия
Скоро стану истеричкою!"
В общем, злобствует, как фурия,
Поощряема сестричкою!

Только цыкают и шикают...
Ох, налейте снова мне "двойных"!
Мне ж рабы в лицо хихикают.
На войну бы мне, да нет войны!

Я нарушу все традиции -
Мне не справиться с обеими,
Опускаюсь я, патриции:
Дую горькую с плебеями!

Я ей дом оставлю в Персии -
Пусть берёт сестру-мегерочку,
И на отцовские сестерции
Я заведу себе гетерочку.

У гетер хотя безнравственней,
Но они не обезумели.
У гетеры пусть всё явственней,
Зато родственники умерли.

Там сумею исцелиться и
Из запоя скоро выйду я!"
...И пошли домой патриции,
Марку пьяному завидуя.
1969

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/295.htm
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30.01.2021 16:37 Ответить
Бред! Там устраивали провокации придурки из Антифа а Трамп призвал на митинге всех идти домой!Да и фальшивого импичмента не будет!Республиканцы не идиоты голосовать за это!
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30.01.2021 16:38 Ответить
ой как музыка поменялась, так Трамп оказывается плохой, я представляю что будут говорить за ***** после Гааги.
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30.01.2021 16:41 Ответить
дожить бы до Гааги пу
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30.01.2021 17:14 Ответить
ну там их 6 штук, полюбому какой то ***** доживёт Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 1738
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30.01.2021 17:21 Ответить
Двойников. Оригинал давно в могиле ))
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30.01.2021 18:51 Ответить
Любопытно, а на москальщине протестующих заставляют давать показания против Навального?
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30.01.2021 16:45 Ответить
Трамп ещё присядет за терроризм.
Меланья свободно вздохнёт ...
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30.01.2021 16:45 Ответить
Ей на лубянке другого подобного дурака найдут.
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30.01.2021 20:05 Ответить
С ее параметрами она и сама походу справится Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 7072
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30.01.2021 22:33 Ответить
Однако такие девочки себе не принадлежат - явно чья-то собственность, сданная в аренду.
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30.01.2021 23:17 Ответить
Більше не Трамп надихав, а кацапи в інтернеті діяльність розгорнули.
Краще було б якби парашню вимкнули зі світової мережі.
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30.01.2021 16:47 Ответить
У нас подобных ослиных голов предостаточно, и еще есть большой резерв, они с неба не падают, их надо готовить, и прокремлевские криминальные групировки, типа опзжо, табун шария, не жалеют времени и бабла, чтобы рекрутировать в свои ряды не определившийся контингент, типа совка, хохлов, да и просто правополушарных .
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30.01.2021 16:48 Ответить
Трампа посадят за то, что не начал революцию в США?
Шаман ясно сказал...
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30.01.2021 16:53 Ответить
Он то начал, да что-то пошло не так.
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30.01.2021 22:35 Ответить
Ну, вот и хорошо. По-честному: когда я впервые увидел этого кретина, с рогами, а говорилось в статье о том, что была реальная угроза США(!!!), то я реально охренел! Ну ведь нельзя самим себя так унижать, в конце концов! А теперь- надо восстанавливать реноме, между прочим!
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30.01.2021 16:58 Ответить
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 5916
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30.01.2021 17:00 Ответить
Брат Сигала
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 442
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30.01.2021 18:09 Ответить
Сигал, в девичестве, был тунгусом, точно также как и шойгу.
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30.01.2021 20:10 Ответить
Коли на горизонті тюремний термін 10-20 років у всіх знинацька починають працювати мізки.
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30.01.2021 17:12 Ответить
судя по ,,актиным желаниям сотрудничать с правосудием"этим ,,кадрам" похоже не скромные 10-20 ,,предложили" американская демократия она такая!!может ,,демократично на пожизненное" да и ,,электрический стульчик"постоянно в прогрегретом состоянии поддерживается!!что значит ,,демократично ребяток убедить" Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 1481 Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 1340
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30.01.2021 17:50 Ответить
Интересно Рыжий хоть до смерти на свободу выйдет или в камере и сдохнет .Бо 5-10 лет за попытку госпереворота в Штатах точно не дают.
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30.01.2021 17:43 Ответить
Конечно, откупится, но дорожка в Овальный Кабинет будет перерезана для него пожизненно.
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30.01.2021 20:12 Ответить
Это врятли , в Штатах миллиардеры сидят и за меньшие преступления . Тесть Иванки , тому явный пример . Но вот Рыжего мудака помиловать желающих не будет. В чем большое преимущество Штатов , что кто то не верит демократам , кто то республиканцам , но судам верят все , даже если они и ошибаются. По тому сажать его будут не демократы , а федеральный судья , а утверждать приговор судьи верховного суда трое из которых назначил сам Трамп.
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30.01.2021 20:39 Ответить
Трамп может не переживать, ему пожизненный срок мотать придется недолго.
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30.01.2021 22:36 Ответить
какой-то полоумный рогач готов свидетельствовать против Трампа.
и это всё, что у демокр есть.
Курам на смех.
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30.01.2021 17:45 Ответить
Это у них называется: "НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ".
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30.01.2021 20:14 Ответить
на здоровье.
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31.01.2021 02:10 Ответить
Во первых свидетельствовать будет далеко не он один , а во вторых Рыжий сам хорошо себя утопил когда их на это толкал в своей речи .
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30.01.2021 20:43 Ответить
да, будут свидетельствовать много полоумных рогачей.
и так он себя хорошо "утопил", что на него нету ни одного уголовного дела.
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31.01.2021 02:07 Ответить
МАлАдец! Нырни под стол,-пригожин тебе уже пододвинул ногой миску с помоями!
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31.01.2021 08:12 Ответить
молодца, ты полоумный рогач, хорошо ты само себе о себе написало: "МАлАдец! Нырни под стол,-пригожин тебе уже пододвинул ногой миску с помоями!"
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31.01.2021 13:00 Ответить
Большинство людей за тех кто побеждает...Ничего удивительного...Верни сейчас Трампа в презы и снова будет переобувание в прыжке большинства....Человеческая сущность такова...
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30.01.2021 18:01 Ответить
Мокал Трампа в унитаз ещё до того как это стало мейнстримом
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 307
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30.01.2021 18:06 Ответить
Поучительная история.
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30.01.2021 18:36 Ответить
Российские спецслужбы взращивали Дональда Трампа как своего агента на протяжении 40 лет. Об этом бывший разведчик КГБ Юрий Швец заявил в интервью The Guardian.
«Бывают случаи, когда людей вербуют в студенческие годы, а потом они занимают важные должности; что-то вроде этого произошло и с Трампом», - рассказал разведчик британской газете. В книге Крэйга Унгера «Американский компромат» («American Kompromat»), в основу которой легли слова Швеца, говорится, что бизнесмен якобы впервые попал в поле зрения российских спецслужб еще в 1977 году, когда женился на чешской модели Иване Зельничковой.
В 1987 бизнесмен впервые посетил Москву и Санкт-Петербург вместе с супругой Иваной. Бывший разведчик утверждает, что агенты КГБ всячески умасливали Трампа и внушили ему идею пойти в политику. «Они досконально изучили его личность, понимали, что он за человек. В КГБ знали, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, подвержен лести», - заявил Швец.
Вскоре после возвращения в США Трамп начал всерьез размышлять о выдвижении в президенты от Республиканской партии. В том же 1987 году он опубликовал своего рода обращение к американского народу, в котором обвинил союзную Японию в эксплуатации Соединенных Штатов и выразил скептицизм по поводу участия США в НАТО. По словам Швеца, в КГБ эту публикацию якобы встретили ликованием. Экс-разведчик также утверждает, что в Москве очень обрадовались победе Трампа на президентских выборах в 2016 году.
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30.01.2021 18:43 Ответить
Guardian - дуже авторитетне британське видання, це світовий стандарт журналістики. Їм можна вірити, це вам не Г+Г якесь!
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30.01.2021 18:54 Ответить
ясний перець, у федеральній в'язниці нікому не хочеться сидіти, там не печерський суд
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30.01.2021 19:42 Ответить
И рога там не помогут. Скорее даже помешают, особенно если их не совсем тщательно отполировали.
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30.01.2021 22:43 Ответить
Нипонял, так чё, революции не будя???
А Скабеева быдлу втирала что это вопрос ближайших месяцев, Америка расколота и скоро исчезнет.
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30.01.2021 20:27 Ответить
Трампісти нам тут теж багато чого розказували. І де зараз вони? Залишилось лише три трампіста, три вєсьолих друга. Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 2901
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31.01.2021 00:41 Ответить
ФБР, ЦРУ, АНБ свою роботу знають, жуткіє русафоби. В підсумку отримаємо ціле путінське підпілля, і тисячі висланих "тоскующих за родиной"
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30.01.2021 20:28 Ответить
Вот это подстава!..
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30.01.2021 21:24 Ответить
Конечно готовы. Они для этого и прорисовывались там на фотках. Провокаторы бидоновы... Зашли ..пофоткались..и вышли... никаких требований... ни "не выйдем, пока не рассмотрите в суде"... ещё им полиция ворота открывала... этот "штурм" , бл*? Это титушки бидона. Провокация демократов: от полицейских, открывавших ворота до "сторонников Трампа" пачками готовыми его утопить...
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31.01.2021 09:43 Ответить
 
 