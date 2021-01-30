Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это не то, на чем должно зарабатывать государство, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине должна быть бесплатной. Этот аспект иммунизации, которую планируется начать в феврале, он подробно обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно оказать государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, однако для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство ", - подчеркнул президент.

Глава Минздрава добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а в первую очередь получить прививку смогут уязвимые категории населения.

"Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", - заверил Максим Степанов.

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В то же время глава государства поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19. Иммунизация будет добровольной. Однако и президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы будут внимательно относиться к здоровью, понимая вызовы, и будут придерживаться плана вакцинации.

"У нас всегда идут споры уже даже относительно известных вакцин. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса - это не просто уберечься самому и избавиться от надоевших масок. Это также забота обо всем населении, это вклад в возвращение к привычной жизни и восстановление мировых коммуникаций", - отметил президент.

Максим Степанов в свою очередь заверил, что вакцины будут проверять многократно, украинцам будут предложены качественные вакцины, которые будут храниться в надлежащих условиях.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.

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