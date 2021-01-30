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Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела российскими террористами на Донбассе. Их состояние стабильное.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Обстрел произошел сегодня, 30 января, около 13:00 возле Марьинки. Раненным военным предоставлена медицинская помощь.

Украинская сторона вернула "режим тишины" через СЦКК и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+18
Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1554
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30.01.2021 16:31
+18
Если в упор не замечать реальности, то будет типа "перемирие".
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30.01.2021 16:33
+15
Царство небесне.

Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9565
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30.01.2021 16:32
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Правила форума Совет форумчан
Воїн, поранений 26-го, помер.
;Перемир'я;.
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30.01.2021 16:31 Ответить
Царство небесне.

Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9565
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30.01.2021 16:32 Ответить
Если в упор не замечать реальности, то будет типа "перемирие".
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30.01.2021 16:33 Ответить
Еще один уставший. А вы лично из какого окопа задаете такие дебильные вопросы?
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30.01.2021 17:07 Ответить
Опять ???!
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30.01.2021 16:31 Ответить
Де рішуча відповідь чотирикратного "Заслуженого уклоніста України" !!!!!)))))
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30.01.2021 16:45 Ответить
Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1554
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30.01.2021 16:31 Ответить
Отак він дивиться на наших воїнів.
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30.01.2021 18:46 Ответить
Коли вже буде відповідь, і то на повну катушку, щоб віддячити за всіх загиблих і поранених...може хтось вже повинен понести відповідальність за таку "тишу".
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30.01.2021 16:35 Ответить
Років за 20-ть (враховуючи досвід Азербайджану)...
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30.01.2021 16:37 Ответить
Ніколи
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30.01.2021 16:41 Ответить
Зелена пліснява і відповідальність ,це речі несумісні !!!))))
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30.01.2021 16:42 Ответить
почему никак не реагирует главнокабыкомндующий никакашный ???
то хоть гундосило про провокации.. а теперь? тупо наживается на войне???
и чем же оно так занято, что не может ничего кукурекнуть????
или оно все гордится что с 2014 года никто окромя егосамолюбивого не занималось Крымом?
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30.01.2021 16:41 Ответить
а шож недоразумение не лезет со своими видосиками Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 9267 пора бы чтоб это чмо отвечало за свое дерьмо нашелся мне говнокомандующий
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30.01.2021 16:44 Ответить
Среди тех воинов и героев, может кто видел, пробегал "воин" Зеленский?? бежал в какую сторону?
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30.01.2021 16:52 Ответить
РФ будет по чуть-чуть развязывать войну, что бы отвести внимание от *******.
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30.01.2021 16:55 Ответить
Світ ще не бачив настільки жалюгідного і нікчемного "головнокомандувача" в такий ганебної капитулянтской коліно-ліктьовий позиції. Ганьба!
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30.01.2021 17:09 Ответить
Выздоровления нашим бойцам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 2493
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30.01.2021 17:13 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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30.01.2021 17:19 Ответить
пирадасы днровские,а зе скажет не стреляют
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30.01.2021 17:32 Ответить
Русские это ********, именно русские. Никаких ЛДНР тупо нет.
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30.01.2021 17:40 Ответить
да это ясно и так
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30.01.2021 17:47 Ответить
у ных немае парадив ЛГБТ як у иншых
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30.01.2021 17:50 Ответить
Им это не нужно. Тридварасы тридварасам не доказывают что они тридварасы. Где-то так.
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30.01.2021 17:53 Ответить
В Еуропи тридварасов защищают и поддерживают, они хорошие и це правда .
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30.01.2021 18:02 Ответить
В Раше не Европа, в Раше заповедник дебилов. И ты сильно явное тому подтверждение, тридварас запоребриковый. Язык сломаешь, дебил.
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30.01.2021 18:06 Ответить
я не можу буты дебилом тому шо з Мальдив , а у тэбэ глубоки пизнания про тридварасив , це добре ))
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30.01.2021 20:53 Ответить
Ну только дебильный тридварас может перепутать Мальдив и Молдову. И еще раз, дебил --язык себе сломаешь.
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30.01.2021 21:15 Ответить
не засмучуйся сыльно и у тэбэ буде друг )
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31.01.2021 06:54 Ответить
Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 9046
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31.01.2021 09:58 Ответить
Вы дуже самокрытычний и злый як собак . Украина - це Европа , потрибно буты толерантним , геть совок з сэбэ . Втягнув , чи ни ?
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31.01.2021 12:17 Ответить
Кацапія єдина країна , переважна більшість населення якої складається з тридварасів.
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30.01.2021 18:24 Ответить
ни, не чув, а ти давно там була, чи ни ?
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30.01.2021 20:43 Ответить
Зате є паради полонених і ожерелья з відрізаних вух. Канібали.
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30.01.2021 18:51 Ответить
Зачем носить каски, если они не защищают от снайпера, почему погиб Ромпн Дзюба, значит закупают левые каски?
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30.01.2021 17:42 Ответить
Нет. Так и бронь не может защитить от всего.
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30.01.2021 17:55 Ответить
Вот именно.Американские каски защищают от прямого попадания танкового снаряда,а израильские уже держат термобарическую бомбу.Но наши идиоты их не закупают,а покупают какую-то пластмассовую херню.
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30.01.2021 19:28 Ответить
А що в ОПе кажуть ? Радяться з хімчаком на скільки метрів ще назад посунутись, щоб кулі недолітали. Продажні ЗЕсукі, торгуйте своїми сраками, завафленими пиками, держ.посадами, тільки не життями українських воїнів - найкращої частини суспільства
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30.01.2021 20:24 Ответить
 
 