Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела российскими террористами на Донбассе. Их состояние стабильное.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Обстрел произошел сегодня, 30 января, около 13:00 возле Марьинки. Раненным военным предоставлена медицинская помощь.
Украинская сторона вернула "режим тишины" через СЦКК и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.
Топ комментарии
+18 18c49ed2
показать весь комментарий30.01.2021 16:31
+18 18c49ed2
показать весь комментарий30.01.2021 16:33
+15 Paulo Kit
показать весь комментарий30.01.2021 16:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
;Перемир'я;.
то хоть гундосило про провокации.. а теперь? тупо наживается на войне???
и чем же оно так занято, что не может ничего кукурекнуть????
или оно все гордится что с 2014 года никто окромя егосамолюбивого не занималось Крымом?
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!