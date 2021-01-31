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Эксперт раскритиковала заявление Печерского суда по делу Байдена-Порошенко: "В манипуляции и во лжи можно обвинить сам суд"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эксперт раскритиковала заявление Печерского суда по делу Байдена-Порошенко:

Печерский суд начал "резко оправдываться, что якобы не принимал никаких решений против пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена".

Как передает Цензор.НЕТ, политический эксперт Олеся Яхно у себя на странице в Facebook раскритиковала заявление Печерского суда, считая его манипулятивным.

"Суд обвиняет в манипуляции СМИ, а по факту - в манипуляции, и даже во лжи, можно обвинить и сам суд", - написала эксперт.

По ее словам, речь идет о решении суда ещё за сентябрь 2020 года по жалобе адвоката Андрея Деркача.

"Как написано на ФБ-странице суда: "Судебным решением от 11 сентября 2020 удовлетворена жалоба адвоката Телешецкого А.И. и обязано уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора, внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению (сообщению) народного депутата Деркача Андрея Леонидовича от 10 августа 2020 о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование". Дальше в сообщении акцентируется внимание на том, что конкретных фамилий в решении суда нет. И действительно, конкретных фамилий, кроме адвоката и судьи (Светланы Волковой) там не указано. Зато в тексте решения есть Лицо 1, о ком идёт речь можно догадаться по смыслу. Как и можно догадаться, о какой теме идёт речь, если посмотреть на публичные активности Деркача в период лета 2020 года - в частности, его пресс-конференции по теме пленок Байдена-Порошенко", - объяснила Яхно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С приходом администрации Байдена в США возрос интерес к Украине, - Зеркаль

"Именно это решение суда в конце концов и послужило для регистрации двух новых производств уже 22 января 2021 года по делу Байден-Порошенко", - отмечает она.

"Предполагаю, что таким образом кто-то мог специально "подложить свинью" Зеленскому. Заводить дела против президента США через два дня после инаугурации - чистое безумие и "подстава", - считает эксперт.

"Но обвинять Зеленский в этой ситуации все равно может только себя. Вот он сейчас, улыбаясь, в интервью американскому телеканалу НВО заявил, что несколько зол на экс-президента Дональда Трампа. Хотя выводы, прежде всего, должен был сделать сам", - напоминает Яхно.

"И насколько недопустимо было анонсировать в мае прошлого года дело Байден-Порошенко. И насколько недопустимо не реагировать на внесение народных депутатов в список санкций США за попытки вмешательства в американские выборы, а Деркача - это вообще объявлено агентом ФСБ", - отмечает Яхно.

"И насколько недопустимо задействовать кадры Виктора Януковича (того же Портнова) в борьбе со своими политическими оппонентами", - напоминает эксперт.

"А судьи (раз я начала с Печерского суда) начали пытаться "съехать с темы", то есть оправдываться по типу "непричастности". Потому что догадываются - следующими в списке санкций могут оказаться и они", - резюмирует Яхно.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+44
Вечір перестає бути томним... Пішла тема про Порошенка...ЗЕботи фас!!! "Начали резко оправдываться": Олеся Яхно раскритиковала заявление Печерского суда по делу Байдена-Порошенко - Цензор.НЕТ 7864
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30.01.2021 16:55
+41
"Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 466
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30.01.2021 17:27
+33
Зеля не єврей, а маланець... Ізраілю на нього пох...це навіть не Беня...
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30.01.2021 16:58
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Загрустил шота?
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30.01.2021 17:56 Ответить
"Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 8704
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30.01.2021 17:23 Ответить
Фонтана не вистачає і кіоска з шаурмою. Може десь на задньому плана, на "задвірках".
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30.01.2021 18:21 Ответить
нихт чипатен беню, бо ето зеленое кормилово
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30.01.2021 17:25 Ответить
Печерський суд на прицілі у безпілотників США, ще один хайп проти президента США Джо Байдена, і з цього смердючого курника тільки пір'я полетить.
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30.01.2021 23:43 Ответить
Така тендітна молода дівчина - і вже палітічєскій експерт. )))
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30.01.2021 17:25 Ответить
Петрушка опять пиарит счебя-"невиноватая я...он сам пришёл.." (с)
очень затёрьтый приём-запачкать себе пиджачок и потом бегать и жаловаться-"сцуки поливают грязью достойного человека"..Решения этого "пешерного суда" об уголовном расследовании "байден-Порошенко" НЕ БЫЛО.Была заява деркача ,собирались материалы,порошенковские агенты поднимали шум вокруг этого,но конкретного решения с конкретно названными фамилиями НЕ БЫЛО...Петрушка перестраховывается..
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30.01.2021 17:25 Ответить
То что ты тут верещишь "не было!",твоего зелю не спасет)
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30.01.2021 17:29 Ответить
зелю никто спасать не собирается.
Туда им, обоим, и дорога! "Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 625
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30.01.2021 17:35 Ответить
К твоему горю,эта дорога только зекретина)
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30.01.2021 17:42 Ответить
Зельц пусть сядет за своё- за попытку продажи земли без референдума на это,за незаконное назначение Венедиктовой.за "вагнеровцев"...Но Порося точно должно сесть,но не пытаясь спастись за американскую спину.порося должно сесть за махинации с банками и оборонными заказами.за втянутость в мутные "минские вальсы" вместо ООНовских структур,за сдачу Иловайска и дебальцево...тут байдены не при чём и не дадут за себя прятаться
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31.01.2021 00:11 Ответить
Никто тебе ничего не должен,зеголосильный -сесть должен только ты ,за то что сдал специально воюющую страну прикацапленному клоуну,т е за измену Родине.
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31.01.2021 12:32 Ответить
Ой, не дивись телевізора, останні спіральки гівном заллєш
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03.03.2021 15:51 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Gennadiy Golitsin - нагла цинічна брехня та маніпуляція на очевидні факти. А печерного суду - тим більше
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30.01.2021 17:33 Ответить
не выплеснул (а) желчь,а сказать-то вообще что хотел(а)? Какие-нибудь доводы и факты есть? Или просто выблеваться?..Как Порося свою паству научило- "лозунги превыше всего , а факты- не так важно ", так и "поросята" продолжают ? ))
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31.01.2021 00:07 Ответить
и где в твоём высере были факты?
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31.01.2021 11:05 Ответить
"Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 466
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30.01.2021 17:27 Ответить
"Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 3363
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31.01.2021 07:44 Ответить
крыхитку Зелю, как тупую овцу, "зарежут и съедят" неукраинцы и ближайшее окружение, чтобы далеко не ходить.. их "вера" позволяет - они и не такое делали..
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30.01.2021 17:30 Ответить

Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер "Який трагічний випадок стався з Цахесом? варіанти відповідей. Подавився кісткою. Втопився в нічному горщику. Впав зі сходів. Виїхав за кордон." - це питання тесту з зарубіжної літератури. прі чьом тут Зєлєнскій?? (казаласьби...)
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30.01.2021 17:42 Ответить
Ой, не знаю, не знаю...Всі варіанти такі імпозантні Експерт розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенко: "В маніпуляції та брехні можна звинуватити сам суд" - Цензор.НЕТ 7697
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03.03.2021 16:00 Ответить
"Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 3796
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30.01.2021 17:31 Ответить
Єто рашевская провокация и єтим должно заниматься СБУ.
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30.01.2021 17:32 Ответить
Шо и зелей,который все это ,угрожая,рекламировал на своей прессухе в мае?
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30.01.2021 17:44 Ответить
СБУ занято. Там сливают отхъоды в унитаз
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30.01.2021 23:02 Ответить
СБУ сейчас подчищает всё, что может служить компроматом на них.
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31.01.2021 14:34 Ответить
Судові миши всі документи з'їли?
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30.01.2021 17:40 Ответить
Або ж з контексту вирвали.
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30.01.2021 18:23 Ответить
Дым есть... значит был и огонь... зедебилы спохватились и зачистили решение суда.... посмотрели на дубинеску, примерели к себе, прослезились и решили, что кишка тонка...
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30.01.2021 18:06 Ответить
Они вообще , особенно в последнее время, рефлексируют как пожарная команда
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30.01.2021 23:05 Ответить
Якщо зробити ретроспективний аналіз то - Стадіон, Аналізи...
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30.01.2021 18:20 Ответить
Ну стадион....... ну анализы...... 73 процента избирателей не нашли ничего страшного даже в махинациях с анализами. Было ощущение, что им глаза залило зеленкой. Точно так же пройдут следующие выборы, по наущению телеэкранов. А кто у нас сейчас там в тренде? Правильно - бойко-мертвечуки. Из каждого утюга звучат они и про них.
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31.01.2021 14:38 Ответить
А хіба Янелох алігарх, і в чому він наслідує Порошенка?
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30.01.2021 18:41 Ответить
Янілох олігархічна прокладка .Хтось треба ж, щоб відповідав.Не олігархи ж !
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30.01.2021 19:02 Ответить
Переобувашки в воздухе.
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30.01.2021 18:29 Ответить
У них дуже рухлива принциповість як у флюгера, в штиль вона залізобетонна, а в бурю залежить від сили і напрямку вітру. Я думаю Байден оцінить оповіді Зеленського Трампу про ручного прокурора якого Дональд міг вигулювати як собачку.
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30.01.2021 18:33 Ответить
Цікаво було б послухати телефонні розмови всіх наших презів з американськими...Ми чули Пороха і Зєлі,там перший був як холуй другий як лакей,а от як говорив Янукович?..Ющ?..Кучма?..Чи прогинались так само,чи,може,Янеку понятія не дозволяли?..
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30.01.2021 18:38 Ответить
Янукович, задля ручкання-дрючкання з презом Америки, здав залишки збагаченого урану які ще залишались в Україні, у Ющенка, Катерина на момент обрання мала американське громадянство і мабуть з ним і залишилась... а Кучма взагалі здав Ядерну Зброю!
Всі вони сучки крашені!
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30.01.2021 19:15 Ответить
то зели так петьку преследуют
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30.01.2021 18:40 Ответить
Санкции против всех утырков фейкометов! Вон бородатый утырок уже радуется полезным санкциям
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30.01.2021 19:03 Ответить
Я не жажду крови, но горой за справедливость. А поэтому пожелаю каждому судье, принявшему неправомерное решение, да еще идущее вразрез с интересами государства, испытать силу американских санкций. А в том, что у них есть, что обложить санкциями, думаю, никто не сомневается.
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30.01.2021 19:13 Ответить
у наших судей всегда есть что есть...
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30.01.2021 23:07 Ответить
Парашенка такий самий олігарх ,паразитуючий на тілі України , як і Іхтамнєтов ,Каломокша ,Пянчук і їм подібні,Не більше не менше.Янілох гідний продовжувач справ Парашенка ! Все інше від лукавого !😇
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30.01.2021 19:41 Ответить
Не заздрю я ворогам сьомого Президента, Петра Олексійовича
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30.01.2021 20:59 Ответить
Воно буде сьоме в ростові біля параші.
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30.01.2021 23:37 Ответить
Так может американцам стоит ввести санкции против судей Печерского суда? Продажные судьи нажили немалые состояния и им есть что терять!
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30.01.2021 21:20 Ответить
введуть санкції проти тих, хто зупинив судову реформу
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30.01.2021 22:24 Ответить
Що там про овоща, мені було досить про *****, подивився в сторону ***** - 3 рази, показав середній палец - 7 раз, ... , це на перших сторінках кацапських газет! А про овоща: боялися до нього доторкнутись (нєпрікасаємий - по П-Раскі)! =)
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30.01.2021 22:28 Ответить
Всі чекають закриття Печери навіки,чого жуєш шмарклі ЗЕлепут?
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30.01.2021 23:08 Ответить
Хмырям Мавзолейным Порошенко врезал нехило....вой стоит уже 7 лет.... "Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 5568Скабеевские шавки из кожи лезут.....Фейкометы долбанные
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30.01.2021 23:25 Ответить
Угу, сладостями так завалил, что послипалось одно место
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31.01.2021 01:20 Ответить
Быдло Мавзолейное сладости не жрет,оно ж Бандеровскоое,не так ли ДЯТЕЛ??? "Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 977
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31.01.2021 01:54 Ответить
Тебе из-за поребрика виднее довбень
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31.01.2021 06:31 Ответить
Ваша сраная Новоотсоссия Путлерских шакалов от Харькова до Одессы построена Порошенко "Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 7939
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31.01.2021 01:59 Ответить
Судьи у нас куплены - судебная система в Украине, полностью коррумпирована!
Начиная с "Карманного прокурора"... "Почали різко виправдовуватися": Олеся Яхно розкритикувала заяву Печерського суду у справі Байдена-Порошенка - Цензор.НЕТ 3844
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31.01.2021 05:35 Ответить
Бубочке в наследство досталось то, что было успешно реформировано до него, и он от такого подарочка отказываться не собирается
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31.01.2021 14:45 Ответить
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