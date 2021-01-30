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обстрел (20097) ранение (3237) операция Объединенных сил (4182)

Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС

За субботу, 30 января, российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины. В результате обстрелов были ранены двое украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы происходили возле Новомихайловки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Именно в результате этого обстрела были ранены двое украинских военных.

Возле Авдеевки российские боевики применяли станковые противотанковые гранатометы, неподалеку Золотого-4 - автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелецкое оружие.

В ответ на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в сторону позиций боевиков. Также о нарушениях режима прекращения огня предупреждены представители ОБСЕ.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+18
Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2884

Бережи вас Боженька і батьківска молитва...
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30.01.2021 18:00
+17
Зеленський, коли у відставку? Скоро два роки, як роздивляєшся "мир" в очах путіна.
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30.01.2021 18:05
+16
На перегной кацапо-фашистов и только так!
кацапская падаль понимает только силу!
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30.01.2021 17:59
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На перегной кацапо-фашистов и только так!
кацапская падаль понимает только силу!
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30.01.2021 17:59 Ответить
лох зелений тепер має оштрафувати тих, хто відстрілювався
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30.01.2021 17:59 Ответить
Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2884

Бережи вас Боженька і батьківска молитва...
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30.01.2021 18:00 Ответить
Зеленський, коли у відставку? Скоро два роки, як роздивляєшся "мир" в очах путіна.
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30.01.2021 18:05 Ответить
Опять неприцельные в каску...
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30.01.2021 18:14 Ответить
Разом з Васєй Лановим
Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9493
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30.01.2021 18:17 Ответить
І де те "перемир'я " - там іде справжня війна.
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30.01.2021 18:18 Ответить
Сєпарня постійно стріляє.
Тільки наша влада бреше людям про перемир'я.
Та годує військових непотрібом.
Я би посадила Зелю, уряд і депутан виключно на армійське харчування.
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30.01.2021 18:21 Ответить
Вже урізали харчування воїнів, тому що закінчилась епоха Пороха
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30.01.2021 18:34 Ответить
Кожен день втрати .А зелох мовчить,заціпило.......
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30.01.2021 18:22 Ответить
так война же идет
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30.01.2021 18:24 Ответить
идет...
только не в голове главнокакбікомандующего - там она еще в прошлом году закончилась
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30.01.2021 18:32 Ответить
не возьмусь сказать, что в той голове - наши в ответ стреляют и то хорошо
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30.01.2021 18:41 Ответить
Режим тишины в ватной голове Зеленскага может нарушить только куля в лоб.
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30.01.2021 18:25 Ответить
При земрази никогда не будет отчетов о том что наши 10-к кацапья положили,а только про наши потери.
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30.01.2021 18:28 Ответить
походу после приезда Армян,герои Лугандонии,воспряли духом
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30.01.2021 18:28 Ответить
_Какие ещё - нахер! - террористы?! Какой тупой мудак это постоянно пишет? Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2599 На Украину напала расия! Не террористы какие-то непонятные, а - расия! Ведёт войну против Украины - расия! И оккупировала украинские территории расийская армия! И вообще пох что у этой армии для маскировки непонятные флаги и пр! Это ничего не меняет в том, кто атаковал Украину.
_Вот же болваны, ****... Только на руку врагу играют! Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4941
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30.01.2021 18:49 Ответить
В ответ на эти обстрелы украинские военные открывали огонь в сторону позиций боевиков. Источник: https://censor.net/ru/n3245078 ай яй яй!!во попали пацаны!!теперь месяца три ,,премиальные за перемирие"не получат!!отстреливаться видиш ли надумали!!(хоть бы ,,верховнокомандующий" об этом не узнал!!(сарказм) Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4917 Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6010
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30.01.2021 18:58 Ответить
в ответ стреляли из пистолетов или автоматов?
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30.01.2021 19:00 Ответить
На войне стрелять надо не в ответ , а первым . Какой смысл огрызаться когда вас накрыли тем же АГСом и у вас на опорнике есть трехсотые или двухсотые .А сей час пока получишь разрешение на открытие огня , орков там уже и след простыл , разве что зайцев в поле погоняют Мало того , что это деморализует ВСУ , так еще и несем потери , бо дебил с Банковой очень капитулировать хочет.
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30.01.2021 19:10 Ответить
Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7191
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30.01.2021 19:16 Ответить
"...наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС... ", и шо много сепарского мяса настреляли ? Или по 3 одиночними в воздух, хомчаку для галочки, аби нарит не возмущался.
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30.01.2021 20:16 Ответить
Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3104
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30.01.2021 20:53 Ответить
Да никогда там и не было перемирия, это лишь выдумки и фантазии клоуна не лоха...
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30.01.2021 23:29 Ответить
 
 