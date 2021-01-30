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Новости Общество
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Минюст (1698) тюрьма (817) Высоцкая Елена (14)

"Все блага, кроме свободы": Замминистра юстиции Высоцкая рассказала о планах внедрения модельных тюрем

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине могут появиться модельные тюрьмы, которые предусматривают другой подход к осужденным: у них могут быть все блага, кроме свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила в интервью "Фактам".

"Необходимость что-то менять в системе назрела не просто давно, а очень давно. Просто нужно наконец-то с чего-то начинать. Мы сейчас пока занимаемся анализом: сколько наша идея с модельными тюрьмами будет стоить? Сколько в нее нужно вложить денег? Кроме того, мы должны понять: будет ли снижение уровня рецидива у заключенных, которые отбывали наказание немного в других условиях, нежели это происходит сейчас", – сказала она.

По словам замминистра, основная идея модельной тюрьмы – "к заключенному персонал мест лишения свободы должен относиться по-другому, мягче".

"У персонала есть свои обязанности. Если у них будет время и желание, если будет возможность, они по собственному желанию могут и поиграть в футбол с заключенными. Почему нет? Можно с заключенными вместе на одной кухне готовить пищу и даже посещать какой-либо виртуальный музей", – объяснила Высоцкая.

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Она отметила, что могут сделать так, "чтобы в модельной тюрьме человек проходил весь жизненный цикл такой, какой бы ему пришлось проходить на свободе".

"Заключенные должны уметь планировать сами свои доходы и расходы. Заработал – получи все деньги на руки и распоряжайся ими. Что-то сэкономил – отложи на будущее. Модельное учреждение должно отличаться от нашей с вами жизни только тем, что заключенные вынужденно ограничены в пространстве. Все другие блага, которые есть у нас с вами, должны быть и у осужденных. Кроме свободы. Лишение свободы – это уже само по себе наказание. И все. Точка. Рано или поздно срок лишения свободы заканчивается. И вчерашним заключенным придется жить дальше рядом с нами", – рассказала Высоцкая.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в учреждениях системы исполнения наказаний Украины содержалось 50 375 человек.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+34
начните с домов престарелых и с хосписов...
чтобы люди достойные достойно доживали и уходили...
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30.01.2021 18:40
+29
Лять,устроили в стране полную дупу-зато тюрьмы благоустраивают,зедегенераты...
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30.01.2021 18:28
+20
зам министра по своей простоте и необознанности не понимает, для уголовника несвобода - высшее благо, если это благо подсластить ещ и другими благами(за наш счет), тюрьма для него будет курортом и заветной мечтой...
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30.01.2021 18:29
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Правила форума Совет форумчан
Сейчас к людям надо помягше. А на вопросы смотреть ширше.
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30.01.2021 18:26 Ответить
Твой дом - тюрьма
"Все блага, кроме свободы": Замминистра юстиции Высоцкая рассказала о планах внедрения модельных тюрем - Цензор.НЕТ 1750
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30.01.2021 18:28 Ответить
Лять,устроили в стране полную дупу-зато тюрьмы благоустраивают,зедегенераты...
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30.01.2021 18:28 Ответить
знають, що скоро прийдеться і їм баланду спробувати "Усі блага, крім свободи": Заступниця міністра юстиції Висоцька розповіла про плани запровадження модельних в'язниць - Цензор.НЕТ 2709
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30.01.2021 18:56 Ответить
Твои бы слова да Богу в уши
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31.01.2021 03:49 Ответить
Может - для себя стараются?!)))
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30.01.2021 23:22 Ответить
зам министра по своей простоте и необознанности не понимает, для уголовника несвобода - высшее благо, если это благо подсластить ещ и другими благами(за наш счет), тюрьма для него будет курортом и заветной мечтой...
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30.01.2021 18:29 Ответить
У нас в сусідньому селі мешкає,чи правильніше сказати,існує,волоцюга,неодноразово відбувавший покарання за крадіжки і ***********.Свого будинку в нього, практично,немає,мешкає в теплу пору де прийдеться,а з настанням холодів зчиняє одну-дві крадіжки,охоче зізнається в них,і,як кажуть,"летить в рідний дім білим лебедем".Строк отримує зазвичай півроку,якраз до тепла.Та він з такої тюрми виходити не захоче.
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30.01.2021 20:13 Ответить
То він мабуть ще в дитинстві прочитав одне з оповідань О. Генрі, там описана ця схема... "Усі блага, крім свободи": Заступниця міністра юстиції Висоцька розповіла про плани запровадження модельних в'язниць - Цензор.НЕТ 5256
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30.01.2021 22:30 Ответить
Ось потому и стоит вопрос: Сколько вы, мы, все готовы заплатить для создания предлагаемых условий обитания заключённых, чтобы в том числе и вашего местного волоцюгу никто не видел у вас. Чтоб ему охотнее выбрать иное место пребывания и подольше?
понимаете?
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30.01.2021 22:34 Ответить
Иное место пребывания подольше можно выбрать только убив, изнасиловав, ограбив кого - нибудь. Ты согласен быть одним из тех, благодаря кому он отправится в иное место? Или чтоб ими были твои родственники?
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30.01.2021 22:56 Ответить
Разумное зауваження.
Но разумные люди должны изменять то, что могут изменить. Влиять, изменять, программировать поведение, поступки нужно с рождения.
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31.01.2021 13:46 Ответить
РОМАНТИКИ, вашу мать. После вас у нас останутся одни мечты.
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30.01.2021 18:30 Ответить
а метод распределения камер среди заключенных такой же,как и при вакцинации? "Все блага, кроме свободы": Замминистра юстиции Высоцкая рассказала о планах внедрения модельных тюрем - Цензор.НЕТ 5622
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30.01.2021 18:31 Ответить
все блага ... ну ОК
"Все блага, кроме свободы": Замминистра юстиции Высоцкая рассказала о планах внедрения модельных тюрем - Цензор.НЕТ 1860
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30.01.2021 18:36 Ответить
А персоналу нельзя по пожеланию посидеть вместо заключённых? Это должно снизить процент рецидива
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30.01.2021 18:37 Ответить
Модельная тюрьма должна выглядеть как-то так...
"Все блага, кроме свободы": Замминистра юстиции Высоцкая рассказала о планах внедрения модельных тюрем - Цензор.НЕТ 3770
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30.01.2021 18:39 Ответить
Приедается, кстати, оч быстро и непременно возникает желание сбежать оттуда, вырваться. И вам это удасться, так как вы вольны.
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30.01.2021 22:37 Ответить
начните с домов престарелых и с хосписов...
чтобы люди достойные достойно доживали и уходили...
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30.01.2021 18:40 Ответить
Сняли с языка....Полностью с Вами согласен....А условия для отбывания наказания должны быть разные - первая ходка и лёгкая статья - терпимые, вторя ходка - сложные, третья и дальше - невыносимые, вызывающие стойкое желание суицида....
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30.01.2021 20:57 Ответить
это такая тема...что не понимаешь что должно там быть... ибо есть такие твари...что...что несправедливо к ним относиться как к людям.... и наоборот...если есть надежда на исправление то совсем необязательно им проходить 7 кругов ада и набираться криминального опыта... х/з.. от честно! но это должны не быть дома отдыха... понимаете?
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30.01.2021 21:22 Ответить
Дык Зайцева первая ласточка?
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30.01.2021 18:41 Ответить
Похоже, за эту власть голосовали только заключенные, только про них забота и улучшение, а с остальными все наоборот.
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30.01.2021 18:42 Ответить
Виходить, в каталажці буде краще, ніж на волі.
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30.01.2021 18:49 Ответить
"Все блага, кроме свободы": Замминистра юстиции Высоцкая рассказала о планах внедрения модельных тюрем - Цензор.НЕТ 2034
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30.01.2021 18:50 Ответить
на нары попрут толпами
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30.01.2021 18:50 Ответить
Кровосісі олігархи ,паразитуючі на тілі України , мабуть соломки вирішили підкласти. В зв'язку з розслідуваннями США.А Парашенка бідний петріот, і зовсім не олігарх !😆
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30.01.2021 19:00 Ответить
живуть нето в публичном доме нето в трактіре а на побегушках вертухаі...кому девочку кому наркоту с водочкой..в общем все що побажаете ..
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30.01.2021 18:56 Ответить
Похоже,что нынешнее руководство уже начало всерьёз задумываться о своей судьбе при скорой смене власти в Украине! И начали готовить себе запасной аэродром. Хорошая мысля, пусть и запоздавшая. Теперь нужно подумать о переменах для тех, у кого "пожизненное". Ведь за содеянное за почти два года многим сия мера наказания светит, как клятва пионеру. Не я сказал, а великий Гоцман!
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30.01.2021 18:57 Ответить
островок в теплых странах купят и там построят, с пальмами, пляжами, красивыми туземками....
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30.01.2021 19:52 Ответить
Слуги піклуються про власне майбутнє коли народ змінить їх нинішній статус на те, чого вони дійсно варті.
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30.01.2021 18:58 Ответить
Тут такое: они издеваются, вполне откровенно. Убийца, который способен оплатить всё, включая эту тётю, которая Высоцкая, допустим- на ночь... Этот убийца, оказывается, имеет право вот на это: "Все другие блага, которые есть у нас с вами, должны быть и у осужденных". Источник: https://censor.net/ru/n3245079
Она точно намекает: она работала и будет работать в эскорте. Повторюсь: над нами всеми- реально издеваются. И- продолжат.
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30.01.2021 19:00 Ответить
Вся эта хрень с пятизвездочными тюрьмами, это заблаговременная подготовка мест ,,отдыха,, между кражами в особо крупных размерах наших депутгархов.Ну как с перестройкой типа....сделали перестройку мол для народа ! А у народа бабла нетути..а открывать предприятия и кооперативы и подобные места узаконивания до этого наворованных денег могли токо хто? - Пральна ! Они же депутаты..они же олигархи...они же предприниматели! В общем перестройка была сотворена для узаконивания бабла на чемоданах с которыми сидели ,,слуги народа,, а тратить не могли...закон не позволял тогда. Вот и сделали перестройку для отмывания бабла в обанкротившихся заводах....автопарках...предприятиях...Тогда и были выкуплены все отрасли в Украине. А предприниматели это по сути детишки и внучки тех паханов что сидели у власти и бабки отцов таки были ,,узаконены,,Вот и сейчас...вы думаете в пятизвездочных камерах с бассейнами и тренажерными залами кто будет сидеть??? Дід Степан шо вкрав на молокозаводі п"ять сирків для онуки??? Не...в этих номерах поселятся наши олигархи шо попадутся.....На народ им как было насрать, так и сейчас и в будущем будет. Это они паскуды для себя пекло облагораживают....
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30.01.2021 19:01 Ответить
Наконец-то Бандитам - Тюрми!
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30.01.2021 19:08 Ответить
Так це ж незнана перемога над олігархами і корупцією ! 😆
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30.01.2021 19:12 Ответить
Нечувана.
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30.01.2021 19:49 Ответить
Все это хорошо. А только оплату кто будет принимать, контролировать и выручку сдавать? Похоже это просто зарабатывание бабок для себя любимых
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30.01.2021 19:16 Ответить
Всё предусмотрено. Там будут ФОПы с кассовыми апаратами.
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30.01.2021 19:50 Ответить
Крім того, що бандити і злодії зараз можуть сидіти в окремих покращених камерах, тепер їм ще й усі блага подавай? А будинки престарілих, а жахливі лікарні забули, бл%дь ?
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30.01.2021 19:21 Ответить
Надо как в китае за коррупцию. Тогда начнут шевелится и работать на державу.
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30.01.2021 19:22 Ответить
Страна кривых зеркал.
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30.01.2021 19:35 Ответить
Привілеговані засуджені ,тепер будуть ходить в розових шароварах і малиноаих піджаквх . І їм охоронці будуть робить Ку !😉
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30.01.2021 19:54 Ответить
А у тим, хто на свободі, всі блага вже створені ?
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30.01.2021 19:55 Ответить
Черговий жидівський проект - "кто бил нічєм тот станєт всєм" та "зайці! станьте їжачками!". Клініка. Була вже тут у нас одна "реформаторка вязниць" за Ющенко - доктор педагогічних наук. Такого нареформувала... А тут тупа жидівка ... хоче армії рабів привласнити...
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30.01.2021 20:06 Ответить
а где чючело с фамилией высоцкая планирует брать деньги на модельные тюрьмы?
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30.01.2021 20:16 Ответить
З лохторату.
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31.01.2021 02:34 Ответить
Та нехай то все буде раз їм невтерпець..але виключно коштом висоцької, шута горохового і його хазяїв олігархів.
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30.01.2021 20:23 Ответить
Такі тюрми це казка для дальніх хуторів і сіл, спеціально покинутих владою України на виживання з метою захапаня їх земелі і ресурсів. Тож будуть заздрить топбандитам у яких буде інтернет, медичне забезпечення, душові кабіни, путани по визову і інші блага цивілізації, це вам не облуплена поліклініка в області, школа за тридев'ять земель, розбита дорога, і відсутність всього. Влада більше опікується мафіозними мордами ніж громадянами.
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30.01.2021 20:29 Ответить
"Усі блага, крім свободи": Заступниця міністра юстиції Висоцька розповіла про плани запровадження модельних в'язниць - Цензор.НЕТ 990
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30.01.2021 21:00 Ответить
"Усі блага, крім свободи": Заступниця міністра юстиції Висоцька розповіла про плани запровадження модельних в'язниць - Цензор.НЕТ 6251 Нам точно деньги больше потратить неначто?
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30.01.2021 21:01 Ответить
Персонал "по собственному желанию могут и поиграть в футбол с заключенными. Почему нет? Можно с заключенными вместе на одной кухне готовить пищу и даже посещать какой-либо виртуальный музей", - объяснила Высоцкая. - Это травма головы??
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30.01.2021 21:05 Ответить
Це обтяжена спадковість - дегенеративні зміни в мозку та мозкової діяльності... "Усі блага, крім свободи": Заступниця міністра юстиції Висоцька розповіла про плани запровадження модельних в'язниць - Цензор.НЕТ 579
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30.01.2021 22:16 Ответить
Вы не правы ,это больная с детства.
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30.01.2021 23:33 Ответить
А можна персоналу ще їм масаж робити.
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31.01.2021 02:36 Ответить
ох и твари пускай сама приходит к ним шлюха конченая и играет в футбол желательно с маньяками
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31.01.2021 08:52 Ответить
Оце заживемо!!!
"Усі блага, крім свободи": Заступниця міністра юстиції Висоцька розповіла про плани запровадження модельних в'язниць - Цензор.НЕТ 5255
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30.01.2021 21:06 Ответить
Цікаво, якби цю дурепу закинути в камеру, де сидять з десяток таких хлопців, хоча б на добу, яких би умов тоді для них вона б захотіла...
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30.01.2021 23:04 Ответить
"Усі блага, крім свободи": Заступниця міністра юстиції Висоцька розповіла про плани запровадження модельних в'язниць - Цензор.НЕТ 328 "Усі блага, крім свободи": Заступниця міністра юстиції Висоцька розповіла про плани запровадження модельних в'язниць - Цензор.НЕТ 6199
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30.01.2021 21:11 Ответить
Не, я конечно знал, что государство воров-олигархов прогнило, но такой очевидной и демонстративной наглости БАРЫГ не ожидал! Совсем страх потеряли, люстрацию надо было делать не потешную /мусорную/, а реальную /фонарную/, чем меньше формальностей, тем эффективнее и результативнее, эти проблемы нужно радикально решать, без жалости и соплей!
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30.01.2021 21:15 Ответить
Подивився колись серіал "Surviving Escobar" ( іспанською з підстрочником ). Про хота-хота (JJ), праву руку ескобара. Якраз в нього у в'язниці в Колумбії були всі блага, про які тут замміністра юстиції ґелґоче. Свій ресторан, свій шеф-повар. Фішка в тому, що прямо в тій самій в'язниці хота-хота виробляв амфетаміни і продавав через свою команду за межами в'язниці. Ну і фільм Гібсона "Gringo" про те ж саме.
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30.01.2021 21:26 Ответить
нда))
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30.01.2021 22:18 Ответить
Такое впечатление, что ЗЕленые для себя тюрьмы готовят.
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30.01.2021 22:23 Ответить
Убил, ограбил и на отдых в отель олл инелюзиф для общения со сливками общества.
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31.01.2021 01:32 Ответить
Это не либерализм, а - кисельная тупость.
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31.01.2021 07:12 Ответить
ну и что дальше ...... собака лает. а караван идет
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31.01.2021 08:53 Ответить
 
 