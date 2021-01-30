США и ЕС не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма, - посол в РФ Салливан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Соединенные Штаты Америки и страны Европейского союза не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма.
Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан в эфире телеканала "Дождь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", - сказал Салливан.
По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа".
Салливан пояснил, что США продолжат вести диалог по проблеме Донбасса в разных форматах, в том числе нормандском. "Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению", - сказал он. Посол добавил, что к Украине, а также к минским соглашениям власти США свой подход не изменили.
Напомним, санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.
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Це я побачив в очах Зе.
то коли вже майже все зруйновано самими донбасятами вони тим паче нікому не потрібні.
Мріяли стати владичицею морською, а врешті навіть корито розбили.
Жадность фраера сгубила.
А наша влада переймається цим питанням ? Хтось чув?
более того - рашаговносми сразу защебетали что укросанкции направлены "в основном" против... Китая ))))
Забыли, в учебнику пишется, что перед "_Ты...." должен быть окрик "в глаза смотреть"
А так всё правильно, продолжайте.
З Орди везуть мало, чи українські кроти зажрались?
До речі мій знайомий у минулому році їздив в Покровськ, каже там шахтарі на ахметовській шахті отримують 60 тис. грн. Правда?
Чтобы помнили....
"Группа советских войск в Германии 1970-х годов действительно была способна пройти всю Европу до Португалии и омыть сапоги в Бискайском заливе. Даже несмотря на заложенные американцами близ границы с ГДР ядерные фугасы»
- генерал армии
Юрий Балуевский"
"Со временем ударная наступательная группировка Советской армии ВС СССР, расквартированная на территории ГДР, способная, по замыслам советских военных стратегов, нанести кинжальный танковый удар по войскам НАТО и «прошить» Западную Европу до Ла-Манша, превратилась в государство в государстве. Группа имела собственные заводы, объекты инфраструктуры, подсобные хозяйства, школы для офицерских детей, пионерские лагеря, санатории, торговую сеть, дома офицеров, телевизионные центры, комбинаты бытового обслуживания - в каждом гарнизоне, клубы - в каждой воинской части, военные ансамбли песни и пляски, до 1960 годов - собственный Драматический театр."