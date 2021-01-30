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Новости Политика Украины Санкции против России
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Крым (26016) Россия (91213) санкции (10612) США (23161) Евросоюз (15864) Салливан Джон (63)

США и ЕС не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма, - посол в РФ Салливан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США и ЕС не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма, - посол в РФ Салливан

Соединенные Штаты Америки и страны Европейского союза не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма.

Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан в эфире телеканала "Дождь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", - сказал Салливан.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

Салливан пояснил, что США продолжат вести диалог по проблеме Донбасса в разных форматах, в том числе нормандском. "Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению", - сказал он. Посол добавил, что к Украине, а также к минским соглашениям власти США свой подход не изменили.

Напомним, санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Пороха нет, а зебил под столом прячется
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30.01.2021 18:36
+13
всі шо є ті завдяки святому Петру і виникли
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30.01.2021 18:49
+12
Суть в тому, що санкції потрібно поглиблювати.
А наша влада переймається цим питанням ? Хтось чув?
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30.01.2021 18:31
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И усиливать боятся.
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30.01.2021 18:31 Ответить
Ніхто їх не просить про це.
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30.01.2021 18:32 Ответить
Пороха нет, а зебил под столом прячется
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30.01.2021 18:36 Ответить
І багато було санкцій про святому Петру за кримнаш?
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30.01.2021 18:46 Ответить
всі шо є ті завдяки святому Петру і виникли
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30.01.2021 18:49 Ответить
Та невже))
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30.01.2021 18:58 Ответить
з'їшь горішок, бо ти дурний коли голодний
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30.01.2021 19:01 Ответить
Санкции против кацапии за Крым были введены с 6 березня по 29 квитня 2014. Каким боком к ним святой Петро?
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30.01.2021 19:38 Ответить
так, святий Петро виникнув з вакууму 7 червня і санкції були введені завдякі налегливій роботі януковоща і майбутнього презедента всеукраїнського бидла - вовочки зєлєнського
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30.01.2021 19:43 Ответить
Нет. Это он в вакуум погрузился после своей инаугурации, бо больше санкций за Крым не вводили. Видать стомывся
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30.01.2021 19:45 Ответить
так, я пригидав, точно, був якийсь такий пєрсонаж, чи то на тебе схожий, чи то на якогось віслюка - все бігав і вимагав санкцій за Крим, а їх все не давали
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30.01.2021 19:48 Ответить
Пригидав? Це Азіров вам таке слово вигидив?
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30.01.2021 19:51 Ответить
це я коли з подібними вам спілкуюсь, відчуваю гидоту і мимоволі пишу так
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30.01.2021 19:55 Ответить
авжеж, санкції були введені Європейским союзом завдяки сухим мріям майбутніх зебілів )))
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30.01.2021 19:46 Ответить
пам'ятаю як зеленський в своїх "гумористичних шоу" постійно підіймав тему Криму - прям жодного випуску не було, щоб зеленський не назвав росію - повією, чи там ще чимось, все лаявся і лаявся і вимагав від Західного світу санкції за Крим!! через це його і обрали преЗЕдентом - за активну політичну позицію і за те що не називав Україну повією!
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30.01.2021 20:01 Ответить
бостууууууга- редкостная мразота рашистская, трите друзья этого негодяя
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31.01.2021 11:47 Ответить
Танюха, і я тебе радий бачити!США та ЄС не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, - посол у РФ Салліван - Цензор.НЕТ 8228
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31.01.2021 12:03 Ответить
Санкции для рассии Палезниє :

США та ЄС не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, - посол у РФ Салліван - Цензор.НЕТ 1510
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30.01.2021 20:22 Ответить
Яке місто буде столицею об"єднаного Лугандону?
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30.01.2021 18:39 Ответить
Єреван ? США и ЕС не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 4158
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30.01.2021 18:51 Ответить
Лугандон буде федеральним округом Ростова.
Це я побачив в очах Зе.
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30.01.2021 19:14 Ответить
Неберуть Лугандон до підоРашки,кажуть шо це непотріб))
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30.01.2021 19:31 Ответить
зіпсований товар - лугондонці на призидентських виборах проголосують за галустняна
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30.01.2021 20:07 Ответить
Якщо Орда не прибрала їх до себе у 15-му році коли ще була промисловість,
то коли вже майже все зруйновано самими донбасятами вони тим паче нікому не потрібні.

Мріяли стати владичицею морською, а врешті навіть корито розбили.
Жадность фраера сгубила.
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30.01.2021 20:14 Ответить
Да как же так ,коллаборант-власовец, это получается ты зря Родину предавал ,убивал и грабил соседей ?
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31.01.2021 11:52 Ответить
Суть в тому, що санкції потрібно поглиблювати.
А наша влада переймається цим питанням ? Хтось чув?
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30.01.2021 18:31 Ответить
дні зо три минуло,як членограй якись секретні санкції анонсував... США и ЕС не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 6737
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30.01.2021 18:34 Ответить
рашка совсем не возбудилась ))) значит мизерные ))) как и...(сам санкциодатель))))))
более того - рашаговносми сразу защебетали что укросанкции направлены "в основном" против... Китая ))))
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30.01.2021 18:49 Ответить
значит Навальный в клетке важнее привычных санкций (тем более по-больному (во всех смыслах))) пока бить не хотят )
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30.01.2021 19:07 Ответить
я тут как бы поиграл словами...больно может быть только если сделают больно больному карлику-*****... но пока не решаются
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30.01.2021 19:18 Ответить
Ослан, все только начинается,будет и отключение от свифта и обрушение банковско-финансовой системы заСрахи и эмбарго на жижу ,наблюдай ...
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31.01.2021 11:58 Ответить
Смотря на развитие экономики там и здесь начинаешь сомневаться против кого ввели санкции.
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30.01.2021 18:36 Ответить
Якої саме економіки?
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30.01.2021 18:37 Ответить
Да любой. Нет ни одной области где мы хотя бы догнали москалей, может кроме урожайности кукурузы.
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30.01.2021 18:39 Ответить
А шо ми на перегонах?Як бкло у СРСР--дагонім перегонім америку))
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30.01.2021 18:41 Ответить
Именно так. Кто победит в экономике, тот победит везде. Так было и будет. Пример Совка как бы нагляден.
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30.01.2021 18:43 Ответить
А хто був тоді в ролі України?Щоб перегнати кацапів,треба самим розвиватись,а не чекати коли їх санкціями опустять нижче за нас,тільки олігархам це не цікаво,не пускають конкурентів на ринок праці України.
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30.01.2021 18:46 Ответить
Очень условно тогда в роли Украины был Западный Берлин и вообще ФРГ, в роли Лугандона - ГДР. Это конечно ОЧЕНЬ условно.
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30.01.2021 18:50 Ответить
Так,ФРГ обігнало ГДР не тому шо проти СРСР були санкції,а тому шо вони виробляли Мерседеси,а ГДР Трабанти))Он Польщя,відкрила свій ринок праці,і тепер у них невистачає поляків і вони залучають Українців для розвитку своєї країни,а у нас Олігархи не пускають іноземні компанії,тому шо їм потрібні раби,які роблять за копійки.
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30.01.2021 18:55 Ответить
В корень смотришь! (на то ты и крот) А вот теперь всё наоборот. Мерседесы выпускает московия, а мы радуемся подаренным автомобилям и катерам.
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30.01.2021 19:01 Ответить
Нещодавно я десь бачив інфу,шо Польщя вже обігнала Португалію,ту саму яку кацапи наздогоняють з 2004 року по заявам Ху"ла))
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30.01.2021 19:05 Ответить
Рад за них. Но для меня главное, не что поляки португальцев превзошли, а что мы от русни отстаём на 20 мест в списке.
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30.01.2021 19:12 Ответить
Це тому шо наші олігархи обрали той самий шлях шо і кацапи,а цим шляхом підоРашку не наздогонеш.
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30.01.2021 19:19 Ответить
Пошел вон отсюда, собака сутулая рашистская ,меряется оно животное! Вон из Украины ,рашистские оккупанты!
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31.01.2021 12:05 Ответить
_Ты мне тут, Салливан, дурака не включай, да лапшу - не вешай! Где настоящие санкции, которые должны быть и которые путлеровский агент трумп саботировал? Где, я спрашиваю!
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30.01.2021 18:41 Ответить
США и ЕС не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 1745 ++++++
Забыли, в учебнику пишется, что перед "_Ты...." должен быть окрик "в глаза смотреть"
А так всё правильно, продолжайте.
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30.01.2021 18:57 Ответить
Кацапы ж сами кричали, что санкции им на пользу. Так больше санкций жестких и разрушительных, чтобы с пользой, лапти плетку любят.
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30.01.2021 18:54 Ответить
ох и лютые ж ссанкции
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30.01.2021 18:57 Ответить
Хочешь ещё, да, кацап ??? США та ЄС не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, - посол у РФ Салліван - Цензор.НЕТ 8162
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30.01.2021 20:15 Ответить
ты их перечислить сможешь?
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30.01.2021 20:19 Ответить
Читай папирус, репоед... США та ЄС не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, - посол у РФ Салліван - Цензор.НЕТ 8852
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30.01.2021 22:36 Ответить
Санкции против РФ должны не просто быть сохранены, но и усилены - Кулеба. Потому что: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину. 17.01.21 и Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний. Благодаря Ермаку: Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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30.01.2021 18:57 Ответить
Вугілля з Лугандону до початку блокади Семенченком возили напряму,а потім всі роки возили через підоРашку,і зараз возять ті самі люди шо і при Петрі.
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30.01.2021 19:01 Ответить
До купы :Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии./зараз возять ті самі люди шо і при Петрі.-За что же вы боролись с Порошенко? За что же вы страдали? За что ви проливали свою кров?
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30.01.2021 19:14 Ответить
Це щоб Петро не приріс до кресла президента,як Лка чи Ху"ло.
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30.01.2021 19:23 Ответить
Це щоб Петро не приріс до кресла президента,як Лка чи Ху"ло./Порохоботов проклятущих вы победили. Донести до народа плоды этой победы-ваша обязанность. Иван Петрович Сидоров вам в этом поможет.Он в 2015-2017 гг. вёл тему Что изменилось за неделю к лучшему.По воскресеньям он размещал комметы, суть которых понятна из примера: 27.08.17.Рост производства в машиностроении превысил 9% . ДТЭК перевел котел Мироновской ТЭС на сжигание газового угля . 51% ядерного топлива в 2017 г. Украина закупила в Швеции. Харьковский завод «Свет шахтера» повышает зарплаты при 120%-ной загрузке мощностей. У Запоріжжі презентували вертоліт для аграріїв. В Чернобыле строят новый завод . Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 24% . Експорт української яловичини зріс удвічі. В Украине на 86% возросло производство замороженной свинины. Украина экспортировала 5 млн. тонн зерна Украина в январе-июле увеличила производство подсолнечного масла на 36% За последние 10 лет экспорт меда увеличился в 10 раз . Авиакомпании за полгода увеличили пассажиропоток почти на 40%.Украина приняла участие в Международном фестивале варенья. Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике./Возьмитесь за тему "Что изменилось за неделю к лучшему" и народ будет вам благодарен.
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30.01.2021 20:10 Ответить
Читал блогера. Он пишет, шо баржа з углем, якобы из Пансильвании,которую Пэ встречал з хлебом-солью в Одессе, на самом деле пришла з Новоросийска, з донецким углем. После разгрузки направилась в росийский порт, и до прихода в Одесу тоже находилась там. Мол это можно проверить по каким то данным-позицынирования суден.
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30.01.2021 19:19 Ответить
То чому на складах обмаль вугілля?
З Орди везуть мало, чи українські кроти зажрались?
До речі мій знайомий у минулому році їздив в Покровськ, каже там шахтарі на ахметовській шахті отримують 60 тис. грн. Правда?
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30.01.2021 19:24 Ответить
На Ахметовських у середньому 20,є деякі хто отримує і до 50,це одиниці,як правило машиністи ГВМ,тобто комбайнів.
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30.01.2021 19:37 Ответить
какие нахер ссанкции, кацапы уже давно командуют нашими заробитчанами по всей Европе, имеют их финансово и политически зомбируют
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30.01.2021 19:20 Ответить
Санкции против Быдла Мавзолейного приняты Конгрессом НАВЕЧНО...не партесь...они имеют силу Федерального Закона США США та ЄС не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, - посол у РФ Салліван - Цензор.НЕТ 263
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30.01.2021 20:02 Ответить
Дырляндия затопила шахты,а металл с порезанных заводов вывезла на РАБссию...вояки блин...работяги сраные... США та ЄС не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, - посол у РФ Салліван - Цензор.НЕТ 6599Денис Казанский все правильно сказал...,Крысы Путлера воры...
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30.01.2021 20:05 Ответить
Ослабят санкции и ***** опять будет в Германии строить планы, как взять Ла-Манш.
Чтобы помнили....
"Группа советских войск в Германии 1970-х годов действительно была способна пройти всю Европу до Португалии и омыть сапоги в Бискайском заливе. Даже несмотря на заложенные американцами близ границы с ГДР ядерные фугасы»
- генерал армии
Юрий Балуевский"
"Со временем ударная наступательная группировка Советской армии ВС СССР, расквартированная на территории ГДР, способная, по замыслам советских военных стратегов, нанести кинжальный танковый удар по войскам НАТО и «прошить» Западную Европу до Ла-Манша, превратилась в государство в государстве. Группа имела собственные заводы, объекты инфраструктуры, подсобные хозяйства, школы для офицерских детей, пионерские лагеря, санатории, торговую сеть, дома офицеров, телевизионные центры, комбинаты бытового обслуживания - в каждом гарнизоне, клубы - в каждой воинской части, военные ансамбли песни и пляски, до 1960 годов - собственный Драматический театр."
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31.01.2021 00:07 Ответить
"Омыть сапоги". Представляю, что произошло бы с фауной, если бы миллионная портяночная орда помыла вонючие сапоги в море.
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31.01.2021 00:12 Ответить
Все что можно уже введено, дальнейшие санкции связаны с выстрелом себе в ногу. Готовы ли ЕС и США делать себе больно ради Украины??
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31.01.2021 04:18 Ответить
 
 