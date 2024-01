В длинный список номинантов на "Оскар-2021" попали два украинских фильма: "Атлантида" и "Земля голубая, словно апельсин"

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила длинный список претендентов на "Оскар" в трех номинациях.В списке присутствуют сразу два украинских фильма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" , в номинации "Лучший международный художественный фильм" представлена лента "Атлантида" ("Atlantis") режиссера Валентина Васяновича. Она в сентябре 2020 года была выбрана Украинским Оскаровским комитетом как национальный претендент на эту премию.

События фильма происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. В съемках принимали участие непрофессиональные актеры: в частности бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Фильм снимали в Мариуполе и Киеве. Частично съемки "Атлантиды" профинансировало государство.

"Атлантида" уже собрала кучу международных наград. Сначала фильм отметили на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты", затем он получил четыре гран-при и его показали более чем на 50 фестивалях. В конце концов, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. В январе 2021-го "Атлантиду" начали показывать на больших экранах в США.

Читайте на Цензор.НЕТ интервью с Валентином Васяновичем: "В "Атлантиде" я показываю победу человека над ПТСР, над разрухой и смертью, победу Украины над Россией"

А за номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм" соревнуется лента режиссера Ирины Цилык "Земля голубая, словно апельсин" ("The Earth is Blue As an Orange"). Фильм рассказывает о жизни семьи Гладких-Трофимчук из Красногоровки, которая находится в нескольких сотнях метров от линии фронта на Донбассе. Мама Аня и ее четверо детей делают киносъемку о самих себе, а Ирина с командой снимают это.

"Земля голубая, словно апельсин" — это дебютная полнометражная работа Ирины Цилык. Она уже получила приз за лучшую режиссуру на американском фестивале Sundance, позже победила в двух главных категориях украинского Docudays.

В обеих номинациях короткие списки из 15 претендентов будут объявлены 9 февраля. Окончательных номинантов должны объявить 15 марта, а сама церемония вручения "Оскаров" состоится 25 апреля. Обычно "Оскар" вручают в феврале, но в 2021 году академия решила перенести мероприятие в связи с пандемией коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фильм от Беларуси сняли с отбора на "Оскар". Большинство творческого состава ленты оказалось из России и других стран