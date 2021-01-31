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Новости Происшествия
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Зеленский (16519) моряки (1075) Нигерия (86) пираты (546) плен (2353)

Из плена пиратов в Нигерии освобождены шесть украинских моряков, - Зеленский. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В субботу, 30 января, были освобождены шесть украинских моряков с судна Stevia, которых в декабре захватили в плен пираты в Нигерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Инстаграме.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину", - написал Зеленский.

Он поблагодарил украинских дипломатов и всех причастных к освобождению украинских моряков.

 
 
 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+14
З кацапії спробуй звільнити.
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30.01.2021 19:10
+8
Может ты не в курсе, но на нашем заводе "Залив" вчера спустили на воду противопиратский корабль. Вот они и испугались.
Из плена пиратов в Нигерии освобождены шесть украинских моряков, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5229
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30.01.2021 19:17
+8
Радоваться от того ,что харант специально молчит о умершем от ранений воине?
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30.01.2021 19:33
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Может ты не в курсе, но на нашем заводе "Залив" вчера спустили на воду противопиратский корабль. Вот они и испугались.
Из плена пиратов в Нигерии освобождены шесть украинских моряков, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5229
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30.01.2021 19:17 Ответить
Довольно странный тип кораблей, но в тренде сейчас в мире. Слабое вооружение, но хорошая мореходность и автономность.
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30.01.2021 19:28 Ответить
З полону піратів у Нігерії звільнено шість українських моряків, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5764 Это как??? Какой-такой- противопиратский??? Он как службу нести будет??? В каких водах??? Кто ему позволит войти в терводы Нигерии, например?!
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30.01.2021 19:33 Ответить
З полону піратів у Нігерії звільнено шість українських моряків, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5297 А-а-а-а-а... Тогда- ладно, в это я поверю.
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30.01.2021 19:36 Ответить
А как все несут противопиратскую службу, тёзка. Разумеется за 12-мильной зоной. Кто в ней - "проблемы индейцев шерифа не волнуют".
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30.01.2021 19:35 Ответить
Да??? Как интересно! А вы в курсе, что нападают эти самые пираты- ВСЕГДА- в терводах Нигерии и Камеруна. Правило- без исключений. Вполне вероятно- это часть государственной политики, по крайней мере- я в этом убежден. На меня нападали нигерийцы, когда я проходил терводы Камеруна. И ещё было нападение нигерийских тварей: прямо в порту Дуала! То есть- этот термин-"противопиратский"- дерьмо. За базар- отвечаю. З полону піратів у Нігерії звільнено шість українських моряків, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2326
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30.01.2021 19:40 Ответить
Да я согласен. "Противопиратский" - журналистский термин, который я упомянул в шуточном посте. С другой стороны - войдёт такой корабль в воды Камеруна, ну получит ноту протеста в худшем случае.
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30.01.2021 19:43 Ответить
Не-а! З полону піратів у Нігерії звільнено шість українських моряків, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8570 Он получит не ноту протеста. Его, через пару часов, как максимум- окружат бравые ВМФ Камеруна. Они там всегда патрулируют, в количестве. Но... странная штука- не очень-то успевают защитить, от пиратов. Я повторяюсь: убежден я- это одна из частей политики этих государств-негодяев.
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30.01.2021 19:47 Ответить
Согласен про политику, но бравые ВМФ Камеруна смогут разве что проводить нарушителя в нейтральные воды.
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30.01.2021 19:48 Ответить
Верно. Так и станется. Потом- будет протест от МИД Камеруна. Верно? Верно! Так я не вижу изюма: в чем фишка этого корабля???
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30.01.2021 19:50 Ответить
Так и я не вижу! Но меня терзают смутные сомнения, что в ближайшем будущем это судьба всех надводных неавианосных кораблей.
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30.01.2021 19:52 Ответить
Не-а! Всё- не так. Уничтожить сраных пиратов- дело нескольких часов, в любой точке это сраного Мира. Все места их тусовок а также баз- засвечены десятилетия назад. Тут вот в чем дело: они нужны! Кому, спрОсите? А я отвечу: они нужны владельцам банка "Барклай"! И- никому иному. А кто владельцы этого банка??? Хрена найти, в ИНЕТе. Я- о фактических владельцах, а не о сраном директорате... Вот тут- самый корень проблемы! Всякие капитаны Блады- Морганы- они ведь родом из Великобритании, верно? Я уже умолчу о сэре Френсисе Дрейке... Короче: вы, если меня поняли, то и хорошо. Если нет- ваши проблемы.
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30.01.2021 19:59 Ответить
Про уничтожить согласен, именно так и боролись с пиратством - наземными операциями. А по поводу банка не понял. Типа пиратство нужно для увеличения стоимости страховки?
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30.01.2021 20:07 Ответить
Ну а как вы хотели??? Именно. Страховки, снабжения торговых судов сотнями километров колючей проволоки, встраивании в конструкции судов особого "бункера безопасности", наличия особой структуры- офицеров безопасности, которых следует нанять, в в случаях следования через пиратские районы... Я бы мог продолжить... Не стану. Это- долго. И это- миллиарды долларов. З полону піратів у Нігерії звільнено шість українських моряків, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7903 Всё- очень просто. А всё бабло, по пиратской теме- идет через банк "Барклай". ВСЁ!!! Заканчивая миллионными выкупами!
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30.01.2021 20:12 Ответить
Вибачте, що встрягаю в розмову професіоналів. За часів Ющенка захватили корабель ''Фаїна'' з українським військовим грузом. Порошенко, як міністр визволяв його, казав, що доводилось з посольством США зв'язуватись, щоб вплинули на свою громадянку причетну до керівництва піратів.
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30.01.2021 20:40 Ответить
Вот тут- я врать не стану! Я не владею никакой ИНФой, по поводу дамы, гражданки США, которая имела какое-то отношение в сомалийским зверькам. Вы меня удивили, честно говоря.
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30.01.2021 20:56 Ответить
Вот только не надо смешить фразой "Порошенко визволяв". Освобождали совершенно другие люди, а он даже не руководил операцией
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31.01.2021 07:49 Ответить
Він особисто вилітав у Сомалі.
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23.03.2021 14:46 Ответить
А гвоздильный завод в Камеруне есть?
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30.01.2021 21:12 Ответить
О, блин! Интересный вопрос! Видел только бревна, огромного калибра и массу проституток. Последние- впечатляли!!! Так впечатлили, что пришлось гонорею потом лечить. Было дело...
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30.01.2021 21:16 Ответить
Ну, ты даёшь! -- хотя, в жизни всегда есть место подвигу...*)
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30.01.2021 21:20 Ответить
Да-да... есть такое место. Ты бы видел ту черную красавицу! Я просто башку потерял! А оно вона как вышло.
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30.01.2021 21:23 Ответить
Как мужчина, я тебя понимаю запросто... ...а как бывший уролог, с трудом...*)
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30.01.2021 21:25 Ответить
Да??? Ты понимаешь, это был самый разгар вакханалии в СМИ по поводу СПИДа. Потому, я был таки осторожен, по честному. Даже помню цвет презерватива- черный. Но! Я этот цвет запомнил только по одной причине: когда от него только колечко осталось, на органе. И вот тут я и протрезвел! Было дело...
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30.01.2021 21:30 Ответить
Тогда понятно -- производственная травма, не описанная в Руководстве по технике безопастности судовождения...*)
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30.01.2021 21:32 Ответить
Є там і величезні брьовна, спец. термінал для них, і нафтогазові вишки, і проститутки по 20000 франків. І завод по виробництву цвяхів в Дуалі є А стосовно піратів і політики... Старий Поль бабки виділяє і ВМФ присутні, їм стоїть задача боротися. Але Поль дуже старий, тяжко йому все контролювати, тому ВМФ кришують піратів замість цього.
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30.01.2021 23:21 Ответить
Увидел пиратов, и ходу от них.
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30.01.2021 22:19 Ответить
Хорошая шутка, оценил.
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30.01.2021 21:07 Ответить
З полону піратів у Нігерії звільнено шістьох українських моряків, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3559Шість українських, один примкнувший і Я, весь в бєлом!

З полону піратів у Нігерії звільнено шістьох українських моряків, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3552

zelenskiy_official

ПодтвержденныйСьогодні було звільнено 6 українських моряків - членів екіпажу судна Stevia
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31.01.2021 10:55 Ответить
Вован швиденько давай відосік... Бо інекше навіть на тлі визволення теми не буде. Из плена пиратов в Нигерии освобождены шесть украинских моряков, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2350
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30.01.2021 19:09 Ответить
З кацапії спробуй звільнити.
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30.01.2021 19:10 Ответить
Радоваться нужно. Вот у меня приподнятое настроение от таких новостей.
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30.01.2021 19:12 Ответить
Радоваться от того ,что харант специально молчит о умершем от ранений воине?
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30.01.2021 19:33 Ответить
При чому тут це ??Тут iнша новина
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30.01.2021 19:55 Ответить
До якої харант немає жодного відношення.
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31.01.2021 12:30 Ответить
Без особистого контролю бубочки й сонце не зійде
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30.01.2021 19:12 Ответить
Звільнили бо воно не встигло взяти на контроль .....
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30.01.2021 19:14 Ответить
насправді, це мєндєль врегулювала всьо двома твітами
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30.01.2021 19:16 Ответить
Даун
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30.01.2021 19:14 Ответить
Ну и для чего ты здесь описываешь свой диагноз?
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31.01.2021 07:53 Ответить
а чому на світлині 8 персонажів?
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30.01.2021 19:18 Ответить
Да-да... я тоже удивлен. Один, в белом комбезе- это из неприкасаемых, как это очевидно- от банка "Барклай", а вот кто там ещё лишний- не могу предположить.
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30.01.2021 19:23 Ответить
Добре, що звільнення не було на контролі у зе.
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30.01.2021 19:19 Ответить
Полтора месяца в яме... Удивляет униформа, у пацанов. Наверное, переодели, в самый последний момент... для фото. Чес слово: я помню мой бравый хорватский экипаж, когда мы, в 2008-м, должны были проходить, без всякой охраны, Аденский залив... Хрена бы эти сраные сомалийцы нас взяли! Только мертвыми. Сейчас- всё изменилось... Всё настолько и хреново изменилось...
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30.01.2021 19:22 Ответить
Чому сомалiйцi вас би не взяли ?У вас була зброя ?
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30.01.2021 19:57 Ответить
Да, была. Один карабин, однозарядный и около сотни бутылок литровых, от "Джони Волкера", которые готовил лично я! И опробовал, инструктируя о верном применении- тоже лично я! А остальное- пацаны! Особенно- боцман Дамир. Пять лет на передке, в Балканской войне! Весь- в шрамах. На него- молились хорваты. Было за что. Но, это уже иная история. Он им зарплату сохранил. И- выдал, наличными, если хотите.
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30.01.2021 20:04 Ответить
Хорвати непогані хлопці, якщо не буде з твого боку косяків то будуть вірними друзями, свого часу на початку дев'яностих жив близько року в Загребі, в Рієці часто бував, багато друзів було ..
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30.01.2021 20:09 Ответить
Вот-вот!Все они из Риеки были, все, до единого. И офис фирмы- оттуда же. И этот офис, как-то раз, попытался кинуть этих пацанов- на три месяца зарплаты... И им- не повезло очень. Они нарвались на Дамира! Ну, да, он получил пару лет условно. Но! Бабло было выплачено в полном объеме!
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30.01.2021 20:16 Ответить
Цей казьол навіть не згадав про героїв Крут, а тут на першому плані. Ось який я білий та пухнастий.
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30.01.2021 19:24 Ответить
Бо ти лапоть.
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30.01.2021 19:29 Ответить
Нашел чем гордиться,тупорылый
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30.01.2021 19:35 Ответить
)))))Круты-теперь политика минстеца...а до этого только твоя мама знала,наверно,что ты настолько тупорылый кретин...
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30.01.2021 19:46 Ответить
)))))еще поплачь тут,кретин свинособачий-кроме ,как "сам дурак",все равно твой больной мозг ничего выдумать не может...
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30.01.2021 20:08 Ответить
Ну если бы Осляра свой тятак сюда не сунул , я бы сильно удивился . Ну с другой стороны он же НЕ брал их освобождение под личный контроль , хотя бог бы , вот по тому все успешно и произошло.
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30.01.2021 19:40 Ответить
Героїв України всім присвоїв? квартири, виплати?
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30.01.2021 22:54 Ответить
А где же братское фото захватчиков?
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31.01.2021 16:51 Ответить
 
 