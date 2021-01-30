США с 1 февраля вводят обязательное ношение масок во всех видах транспорта, на вокзалах и в аэропортах
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили об обязательном ношении защитных масок во всех видах общественного транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Распоряжение вступает в силу с понедельника, 1 февраля. Люди будут обязаны носить маску "во время посадки, высадки и во время путешествия в любом транспортном средстве в США или в пределах страны", а также "в любом транспортном узле, который обеспечивает перевозки в пределах США".
В распоряжении говорится: "Обязательное ношение масок в наших транспортных системах защитит американцев и предоставит уверенность, что мы можем снова путешествовать безопасно даже во время этой пандемии".
США остается страной с наибольшим количеством положительных случаев заражения коронавируса - 25,9 млн человек.
Пожалуйста, подождите...
Правда, сам він уже порушив свій же указик ...
Бо спочатку видав, що масочки обов*язкові на усіх фед.об*єктах.
А після цього його спіймали без неї.
https://www.webmd.com/lung/news/20210120/biden-vows-healing-and-action-on-covid-pandemic
Jan. 21, 2021 -- On his first full day in office, President Joe Biden continued to move quickly, ******* a new raft of executive orders and directives aimed at stopping the coronavirus pandemic.
His first executive order, signed Wednesday, requires everyone on federal land or property, including office buildings, to wear masks and to practice social distancing. The order applies to visitors, federal employees, and federal contractors.
https://www.foxnews.com/politics/biden-mask-federal-property-lincoln-memorial-mandate
Biden spotted maskless on federal property hours after signing mandate
President Biden faced criticism for removing his face mask while visiting the Lincoln Memorial on Wednesday night hours after signing an executive order requiring masks on federal property to prevent the spread of coronavirus.
"Wearing masks isn't a partisan issue - it's a patriotic act that can save countless lives. That's why I signed an executive order today ******* a mask mandate on federal property. It's time to mask up, America," Biden wrote on Twitter on Wednesday night.
це було фєєрічно 😁
Через три роки Трамп відкрив свою першу велику забудову - готель Grand Hyatt New York поблизу станції Grand Central. Трамп придбав 200 телевізорів для готелю у Семена Кісліна, радянського емігранта, котрий був співвласником електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню.
За словами Швеця, Джой-Люд контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим "агентом споттерів", який визначив Трампа, молодого бізнесмена, що піднімається, як потенційний актив. Кислін заперечує, що мав стосунки з КДБ.
Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург . Швець сказав, що його активно підлещували оперативники КДБ, які висловлювали думку, що він повинен піти в політику.
Екс-майор згадував: «Для КДБ це був шарм-образ. Вони зібрали багато інформації про його особистість, щоб знати, ким він був особисто. Відчуття було таким, що він надзвичайно вразливий в інтелектуальному та психологічному плані, і він схильний до лестощів.
«Вони зіграли в гру так, ніби були надзвичайно вражені його особистістю і вірять, що це той самий хлопець, який одного дня повинен стати президентом США: саме такі люди, як він, можуть змінити світ. Вони нагодували його цими так званими активними заходами, і це сталося. Тож це було великим досягненням для активних заходів КДБ того часу ".
Незабаром після повернення до США Трамп почав балотуватись від республіканців у номінації на пост президента і навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. 1 вересня він опублікував повну сторінку реклами в "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" і "Бостон Глоб". Реклама пропонувала кілька дуже неортодоксальних думок про холодну війну в Америці Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США в НАТО. Посил набув форми відкритого листа до американського народу "про те, чому Америка повинна перестати платити за захист країн, які можуть собі дозволити захищатися". - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
більше схоже на те що ти губи насіліконив, а тепер доводиться все це приховувати під маскою, а так хотілося щоб всі твою красу побачили...🤣🤣 .... так?
Петушок((:
в местном транспорте согласно закону штата - у нас не обязательно