США с 1 февраля вводят обязательное ношение масок во всех видах транспорта, на вокзалах и в аэропортах

Центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили об обязательном ношении защитных масок во всех видах общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Распоряжение вступает в силу с понедельника, 1 февраля. Люди будут обязаны носить маску "во время посадки, высадки и во время путешествия в любом транспортном средстве в США или в пределах страны", а также "в любом транспортном узле, который обеспечивает перевозки в пределах США".

В распоряжении говорится: "Обязательное ношение масок в наших транспортных системах защитит американцев и предоставит уверенность, что мы можем снова путешествовать безопасно даже во время этой пандемии".

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