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США с 1 февраля вводят обязательное ношение масок во всех видах транспорта, на вокзалах и в аэропортах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

США с 1 февраля вводят обязательное ношение масок во всех видах транспорта, на вокзалах и в аэропортах

Центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили об обязательном ношении защитных масок во всех видах общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Распоряжение вступает в силу с понедельника, 1 февраля. Люди будут обязаны носить маску "во время посадки, высадки и во время путешествия в любом транспортном средстве в США или в пределах страны", а также "в любом транспортном узле, который обеспечивает перевозки в пределах США".

В распоряжении говорится: "Обязательное ношение масок в наших транспортных системах защитит американцев и предоставит уверенность, что мы можем снова путешествовать безопасно даже во время этой пандемии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия вводит новые ограничения из-за распространения коронавируса

США остается страной с наибольшим количеством положительных случаев заражения коронавируса - 25,9 млн человек.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Трумп носил? И ваши Q-дебилы тоже?
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30.01.2021 23:46
+6
ну так чувак с рыжей белкой на голове говорил, что вирус летом растает без следа
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30.01.2021 23:31
+6
Яка я б не була природа цього вірусу, але "це" точно спроба загнати людей всього світу в конц табір.
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31.01.2021 00:00
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Какая-то вакцина слабая оказалась.
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30.01.2021 23:27 Ответить
Це була обіцянка нового президента.
Правда, сам він уже порушив свій же указик ...
Бо спочатку видав, що масочки обов*язкові на усіх фед.об*єктах.
А після цього його спіймали без неї.

https://www.webmd.com/lung/news/20210120/biden-vows-healing-and-action-on-covid-pandemic

Jan. 21, 2021 -- On his first full day in office, President Joe Biden continued to move quickly, ******* a new raft of executive orders and directives aimed at stopping the coronavirus pandemic.
His first executive order, signed Wednesday, requires everyone on federal land or property, including office buildings, to wear masks and to practice social distancing. The order applies to visitors, federal employees, and federal contractors.

https://www.foxnews.com/politics/biden-mask-federal-property-lincoln-memorial-mandate
Biden spotted maskless on federal property hours after signing mandate

President Biden faced criticism for removing his face mask while visiting the Lincoln Memorial on Wednesday night hours after signing an executive order requiring masks on federal property to prevent the spread of coronavirus.
"Wearing masks isn't a partisan issue - it's a patriotic act that can save countless lives. That's why I signed an executive order today ******* a mask mandate on federal property. It's time to mask up, America," Biden wrote on Twitter on Wednesday night.
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31.01.2021 00:19 Ответить
Так для Байдена носіння маски вже не актуальне
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31.01.2021 08:46 Ответить
Ахринеть. То есть там этого до сих пор не было?
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30.01.2021 23:27 Ответить
ну так чувак с рыжей белкой на голове говорил, что вирус летом растает без следа
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30.01.2021 23:31 Ответить
классно рыжее одоробло пролетело на выборах 😂
це було фєєрічно 😁
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30.01.2021 23:49 Ответить
Нагадати, що саме Трамп демонстративно не носив маску і закликав інших не робити цього?
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30.01.2021 23:54 Ответить
... Трамп вперше з'явився на радарах росіян у 1977 році, коли одружився зі своєю першою дружиною Іваною Зельничковою, чеською моделлю. Трамп став мішенню шпигунської операції, яку курирувала розвідувальна служба Чехословаччини у співпраці з КДБ.

Через три роки Трамп відкрив свою першу велику забудову - готель Grand Hyatt New York поблизу станції Grand Central. Трамп придбав 200 телевізорів для готелю у Семена Кісліна, радянського емігранта, котрий був співвласником електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню.
За словами Швеця, Джой-Люд контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим "агентом споттерів", який визначив Трампа, молодого бізнесмена, що піднімається, як потенційний актив. Кислін заперечує, що мав стосунки з КДБ.
Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург . Швець сказав, що його активно підлещували оперативники КДБ, які висловлювали думку, що він повинен піти в політику.
Екс-майор згадував: «Для КДБ це був шарм-образ. Вони зібрали багато інформації про його особистість, щоб знати, ким він був особисто. Відчуття було таким, що він надзвичайно вразливий в інтелектуальному та психологічному плані, і він схильний до лестощів.
«Вони зіграли в гру так, ніби були надзвичайно вражені його особистістю і вірять, що це той самий хлопець, який одного дня повинен стати президентом США: саме такі люди, як він, можуть змінити світ. Вони нагодували його цими так званими активними заходами, і це сталося. Тож це було великим досягненням для активних заходів КДБ того часу ".
Незабаром після повернення до США Трамп почав балотуватись від республіканців у номінації на пост президента і навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. 1 вересня він опублікував повну сторінку реклами в "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" і "Бостон Глоб". Реклама пропонувала кілька дуже неортодоксальних думок про холодну війну в Америці Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США в НАТО. Посил набув форми відкритого листа до американського народу "про те, чому Америка повинна перестати платити за захист країн, які можуть собі дозволити захищатися". - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
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30.01.2021 23:45 Ответить
да, я читал эту статью на The Guardian
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30.01.2021 23:51 Ответить
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book
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30.01.2021 23:52 Ответить
Сенкс за наводку.
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30.01.2021 23:54 Ответить
нема за що. до речі, у Olele таке саме посилання, я просто не доскролив зразу 😁
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30.01.2021 23:56 Ответить
Ссылки учись вклеивать, студент )
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30.01.2021 23:55 Ответить
Краще подивитись на ЮТУБ - Швець-Фейгін.
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31.01.2021 06:54 Ответить
Колись в часи терези мей я зайшов на форум гардіан і дуже політкоректно написав, що британцям непогано було б прийняти закони про різке обмеження напливу "понаєхавших", в основному - мусульманців. У відповідь мене ввічливо забанили, не менш ввічливо пояснивши, що "такіє тут нє ходють" і казати тут таке - зась. Це все, що треба знати про лівацько-глобалістичну газетку гУардіан. Ціна подібним висерам - ламаний шекель. Цікаво, чому жодне, повторюю - ЖОДНЕ MSM-видання чи канал не стурбувалися РЕАЛЬНИМИ ФАКТАМИ продажності дементивного біоробота і його синочка, зокрема, тими грошима, які він та його синочок отримували від китайців та москалів? А тепер від конспірології перейдемо до реалій. Як ******* висловлюватися глобалістичні МСМ, здійснимо хвакт-чекінг. Великий друХ України чжоу бай-ден та не менший друх обамка допомогли росії відтяпати крим, коли погрожували через велику другиню України нуландшу і вимагали в жодному разі не воювати за півострів (коли українське МО вже готувалися послати туди миколаївських десантників на самому початку кризи) - мовляв, ми все миром владнаємо. "Владнали". Про це, зокрема, свого часу писав у Дзеркалі тижня такий собі Рахманін. Здається, це був чи 2015, чи 2016 рік. Ці великі друзі не надали українцям "лєтатєльного" озброєння. А Трампенко надав. (Тільки не треба тут про те, що це конгрес, а не Трампенко - все це куйня, як ви, тутешні форумні глобалісти та їхні корисні ідіоти, самі чудово розумієте). Не хотів би надати - заветував би. По-друге. Нещодавно біоробот підписав низку указів на фактичне знищення енергетичного сектору економіки США, зокрема - його нафтової галузі начебто в ім'я покращення клімату. А наш старий знайомий такий собі джон кєря (тепер він - цілий міністр екології) ще й додав при цьому, що люди, які в результаті опиняться без роботи, зможуть успішно перекваліфікуватися на випуск сонячних батарей (гарний такий собі жарт). А тепер увага! Запитання до всіх форумних глобалістів та їхніх корисних ідіотів: На користь якій країні піде підвищення цін на нафту, яке неодмінно стане результатом цих указів? Га?
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31.01.2021 08:46 Ответить
Потужний хід демократів! Можна подумати до цього ніхто маски не носив.
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30.01.2021 23:32 Ответить
Трумп носил? И ваши Q-дебилы тоже?
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30.01.2021 23:46 Ответить
Убоге, ти готове до падіння свого життєвого рівня в результаті указів з руйнації економіки, які підписало дементивний біоробот? Готове перетворити свою хатинку на комунальну квартиру для додаткової кількості нелегалів, які тепер стануть "легалами"? Гвинтівочку свою приготував для здачі хведералам?
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31.01.2021 08:07 Ответить
тема про маски,а не про мусульман,дурантинофіли!
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31.01.2021 12:06 Ответить
Недоделанное, ты за срубли стараешься, как и когда агитировал за свинособаку зеленского? США з 1 лютого вводять обов'язкове носіння масок у всіх видах транспорту, на вокзалах і в аеропортах - Цензор.НЕТ 2410
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31.01.2021 17:18 Ответить
Ну Трамп ж принципово відмовлявся носити!
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30.01.2021 23:55 Ответить
Яка я б не була природа цього вірусу, але "це" точно спроба загнати людей всього світу в конц табір.
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31.01.2021 00:00 Ответить
ну і яким боком концтабір тут?
більше схоже на те що ти губи насіліконив, а тепер доводиться все це приховувати під маскою, а так хотілося щоб всі твою красу побачили...🤣🤣 .... так?
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31.01.2021 00:29 Ответить
Бачиш, як тебе розібрало. Тебе не те що губи силіконом нашпигували, тебе на шкіряний кинджал все життя одягають ((:

Петушок((:
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31.01.2021 10:17 Ответить
Лахті,гугл-перекладач поправ! США з 1 лютого вводять обов'язкове носіння масок у всіх видах транспорту, на вокзалах і в аеропортах - Цензор.НЕТ 3031
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31.01.2021 12:07 Ответить
"Петушок((:" - специально по рузьге написал
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31.01.2021 13:16 Ответить
янки с другой планеты прилетели..?
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31.01.2021 01:21 Ответить
Билл Гейтс не сказал, что пора. Безуса не слышно , и этого, Эпплгея Кука. что-то Байден поправил в консерватории )
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31.01.2021 02:39 Ответить
это только федеральный транспорт и дороги interstate
в местном транспорте согласно закону штата - у нас не обязательно
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31.01.2021 04:49 Ответить
а штраф влепить за неношение 17т.грн!
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31.01.2021 06:47 Ответить
Ось що зараз відбувається в Штатах: https://www.youtube.com/watch?v=xdA-4eiCIe8 Хріново те, що наші владоможці з переляку почнуть робити те ж саме.
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31.01.2021 10:14 Ответить
фокс ньюз- канал Трампа )
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31.01.2021 12:09 Ответить
 
 