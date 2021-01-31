Посольство РФ в Великобритании опубликовало фото Ай-Петри, украинские дипломаты напомнили, что Крым - Украина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на публикацию посольства России, где расположенная в оккупированном Крыму гора Ай-Петри обозначена российской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter диппредставительства.
"Это фото Ай-Петри, Крым, Украина - великолепное. Но подпись снова неправильная, посольство России. Это больше, чем воображаемые монстры живут в прекрасном Крыму сейчас, но не навсегда", - говорится в публикации.
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А кто писал такую грамотную публикацию?
Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал ныне действующие сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», попавшие под украинские санкции, передает Replyua.net со ссылкой на «Телеграф».
По его словам, все контакты с Российской Федерацией должны в обязательном порядке быть запрещены нашим государством, так как эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан.
Более того, Кондратюк рассказал, что в плане моральной стороны для каждого гражданина - ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.
«Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас - это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия - ОПЗЖ. Она без такого «десерта» и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане - для меня непостижимо. Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности», - высказался продюсер.
Не треба нас дурити, поважний.
А у дипломатов вообще - Если дипломат говорит "да" - это означает "может быть"; если дипломат говорит "может быть" - это означает "нет"; если дипломат говорит "нет" - это означает, что перед вами не дипломат.
я не в натурі, а в овечій шкурі !
Анекдот:
В чем заключается разница между дипломатом, военным и девушкой?
Если дипломат говорит "да" - это означает "может быть"; если дипломат говорит "может быть" - это означает "нет"; если дипломат говорит "нет" - это означает, что перед вами не дипломат.
Если военный говорит "да" - это означает "да"; если военный говорит "нет" - это означает "нет"; если военный говорит "может быть" - это означает, что перед вами не военный.
Если девушка говорит "может быть" - это означает "да", если девушка говорит "нет" - это означает "может быть", если девушка говорит "да" - это означает, что перед вами не девушка.