Ранены двое украинских воинов, за минувшие сутки наемники РФ на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских воинов получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения и их госпитализировали", - сообщает штаб.

Неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На этом же направлении в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 наемники применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

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