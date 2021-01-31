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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20119) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

Ранены двое украинских воинов, за минувшие сутки наемники РФ на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Ранены двое украинских воинов, за минувшие сутки наемники РФ на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских воинов получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения и их госпитализировали", - сообщает штаб.

Неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На этом же направлении в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 наемники применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+18
ОБСЄ нараховує по 100- 200 обстрілів, а в нашого щасливого молодого багатоквартирного татуся по 2- 5.
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31.01.2021 08:30
+16
Не буде реакції. Воно здатне лише впасти на коліна перед хутіним.
За примарною тишею на фронті приховують дерибан та здачу держави.
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31.01.2021 08:21
+14
Брешуть обоє. І проросійське ОБСЄ, і Хомчак.
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31.01.2021 08:33
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Правила форума Совет форумчан
Щоранку читаю - кацапи порушили режим тиші 5 раз.
Фальсифікація та дезінформація йде повним ходом.
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31.01.2021 08:13 Ответить
ОБСЄ нараховує по 100- 200 обстрілів, а в нашого щасливого молодого багатоквартирного татуся по 2- 5.
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31.01.2021 08:30 Ответить
ОБСЕ считает количество выстрелов, а штаб количество акций в целом. Если в одном и том же месте на протяжении 1 часа произведено 5 выстрелов, это 1 обстрел или 5? ОБСЕ считает что 5.
Кроме того, ОБСЕ считает все случаи обстрелов, а штаб ООС свои или не считает вообще, или сообщает о них как - "воины ВСУ открывали ответный огонь".
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31.01.2021 11:12 Ответить
все одно це маніпуляція чи не так ?
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31.01.2021 15:33 Ответить
Так конечно. Все манипулируют в своих интересах, даже там где нет войны, а уж когда война так тем более.
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01.02.2021 22:03 Ответить
Прошу зауважити, що дані МО та ОБСЄ кардинально різні. Виходить офіційне МО бреше? Чи ОБСЄ?
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31.01.2021 08:31 Ответить
Брешуть обоє. І проросійське ОБСЄ, і Хомчак.
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31.01.2021 08:33 Ответить
Москаляки знову полізли в Украіну, коли буде реакція головнокомандуючого?
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31.01.2021 08:19 Ответить
Не буде реакції. Воно здатне лише впасти на коліна перед хутіним.
За примарною тишею на фронті приховують дерибан та здачу держави.
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31.01.2021 08:21 Ответить
Реакція вже є. На Банкову терміново доставили упаковку памперсів.
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31.01.2021 08:29 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
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31.01.2021 08:19 Ответить
ПреЗЕрватив, так скільки днів вже не стріляють?
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31.01.2021 08:25 Ответить
Золоте-4, це там де Бубочка ВСУ відвів?
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31.01.2021 08:32 Ответить
"Золоте-4, це там де Бубочка ВСУ відвів?"

Угу. Селище Золоте-4 та село Катеринівка, між якими на ділянці фронту відбувся т.з. процес розведення військ.
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31.01.2021 08:57 Ответить
Поранено двох українських воїнів, за минулу добу найманці РФ на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4204
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31.01.2021 09:00 Ответить
Питання до офіцерів МО - присягу кому давали? Політикам? Чи таки українському народу? Що трапилось з Вами? Коли це відбулось? Чому до Вашої світлої голови не дійде, що відповідальність за виконання завідомо злочинного наказу, робить Вас співучасником злочину! Чи сподіваєтесь, що пронесе? Пронесе проносом, в буцигарні рано чи пізно! Не сумнівайтесь в цьому. Історія Вам в поміч.
Трамп заливав з куратором, його запунив відповідальний офіцер спецслужби.
Що з Вами не так?
І це стосується кожного офіцера хто присягав на вірність саме НАРОДУ України. Виконання завідомо злочинного наказу робить Вас співучасником злочину.
Відкрийте посадову інструкцію та Ваш статут, поряд конституцію та текст присяги, перечитайте все двічі, поміркуйте, чи вартий той хто віддв наказ вашої свободи, честі? щоб коли прийде час запитань працівників слідчих органів не бекали вівцями. Бо саме перераховані вище документи ляжуть в основу звинувачень, "накази" підуть плюсом.
І це не погроза, це вимога кожного платника податків моєї держави. Не виконуйте завідомо злочинних наказів. Ваша біблія - конституція, закон про службу, статут, посадова інструкція; ваше хрещення - присяга! Читай-те.
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31.01.2021 09:20 Ответить
Умер боец , который получил ранение 26 числа ....почему тихишина у вас?
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31.01.2021 09:29 Ответить
на ЦН вчера была информация... а охфису преЗЕдента не до того...там маненько на Трампа обилелося нашефсёчмо... утешают видать хором разнюнившегося главнокакбыкомандующего)
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31.01.2021 10:00 Ответить
І навіть шаурму відмовився їсти? Яке горенько, яке лишенько! Тут дійсно не до смерті воїна.
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31.01.2021 10:46 Ответить
Я учасник багатьох груп. Було дуже важко розіслати по групах. Пробую ділитись, мені вискакує віконечко, що ця функція на даний час неможлива. Насилу поділилась
Про померлого , що 26 отримав кульове поранення в голову
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31.01.2021 12:00 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь
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31.01.2021 10:30 Ответить
Думаю що надавати звітність про пройдений день потрібно не ОБСЕ і не нашому генштабу а фронровим генералам які почали судитися із бездіяльними головнокомандуючими які насрали на Україну.
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31.01.2021 11:27 Ответить
Генералам и мо не до обстрелов,тяжбой в судах занимаются,а с главковерх, с подачи его завхоза, вообще в информизоляции о положении на фронте
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31.01.2021 14:20 Ответить
Ви не плутайте фронтофих генералів із ряженими.Та хай влада молиться що фронтові генерали порушуючи бубординацію подали тільки в суд на тих кому вони по посаді мають підпорядковуватись.Немало їх допекло раз вони подали в суд.
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31.01.2021 14:39 Ответить
Вообще-то в армии не принято подчиненным подавать иск в гражданский суд на своего командира или начальника.Разрешить ситуацию обязан более старший начальник, в данном случае Верховный Главнокомандующий..
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31.01.2021 14:51 Ответить
його в армії не поважають.
як поїде туди, то десь ще ненароком пристрелять.
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31.01.2021 15:34 Ответить
А в ОП тиша!!! Тільки очі плямкають!
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31.01.2021 17:31 Ответить
Уверен, сейчас самое время возвращать Донбасс. Как путин во время Майдана его захватил, так во время российских протестов надо его вернуть. Но слуги ж не с народом, с%№*"!&7! Бл*д*!!!
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01.02.2021 00:31 Ответить
 
 