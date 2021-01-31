Ранены двое украинских воинов, за минувшие сутки наемники РФ на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС
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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских воинов получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения и их госпитализировали", - сообщает штаб.
Неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На этом же направлении в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 наемники применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
"С начала текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.
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Фальсифікація та дезінформація йде повним ходом.
Кроме того, ОБСЕ считает все случаи обстрелов, а штаб ООС свои или не считает вообще, или сообщает о них как - "воины ВСУ открывали ответный огонь".
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Що з Вами не так?
І це стосується кожного офіцера хто присягав на вірність саме НАРОДУ України. Виконання завідомо злочинного наказу робить Вас співучасником злочину.
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І це не погроза, це вимога кожного платника податків моєї держави. Не виконуйте завідомо злочинних наказів. Ваша біблія - конституція, закон про службу, статут, посадова інструкція; ваше хрещення - присяга! Читай-те.
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