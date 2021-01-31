За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 79 человек, выявлены 3177 новых случаев, выздоровели 4 126 человек
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
По состоянию на воскресенье, 31 января, выявлено еще 3 177 случаев коронавируса COVID-19 в Украине. За минувшие сутки зафиксировано 79 летальных случаев госпитализировали почти 2 000 человек, выздоровели 4 126 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сообщается, что вчера было зафиксировано 79 летальных случаев у пациентов с COVID-19. Выздоровели 4 126 человек. Лаборатории провели 19 059 тестирований (в том числе методом ПЦР - 15 042, методом ИФА - 4017).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 219 455 человек;
- выздоровели - 1 018 784;
- летальных случаев - 22 707;
- проведено ПЦР-тестов - 6 248 002.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.
Пожалуйста, подождите...
Если перестать накручивать ковидную истерию, население может сварить псевдогетмана и его министров в медном чане, по старой козацкой традиции.