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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 79 человек, выявлены 3177 новых случаев, выздоровели 4 126 человек

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

По состоянию на воскресенье, 31 января, выявлено еще 3 177 случаев коронавируса COVID-19 в Украине. За минувшие сутки зафиксировано 79 летальных случаев госпитализировали почти 2 000 человек, выздоровели 4 126 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что вчера было зафиксировано 79 летальных случаев у пациентов с COVID-19. Выздоровели 4 126 человек. Лаборатории провели 19 059 тестирований (в том числе методом ПЦР - 15 042, методом ИФА - 4017).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 219 455 человек;
  • выздоровели - 1 018 784;
  • летальных случаев - 22 707;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 248 002.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 79 человек, выявлены 3177 новых случаев, выздоровели 4 126 человек 01

Автор: Вадим Куц
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Це перемога?
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31.01.2021 08:51 Ответить
Это плохо или хорошо,ипитьвашумать?
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31.01.2021 09:03 Ответить
Это просто брехня, как всегда.
Если перестать накручивать ковидную истерию, население может сварить псевдогетмана и его министров в медном чане, по старой козацкой традиции.
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31.01.2021 09:25 Ответить
Скорей бэуже)))
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31.01.2021 09:35 Ответить
Ta... Aльтернатива - медведчуковско-рабиновические ЗаЖоПники.
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31.01.2021 09:40 Ответить
Это вызывает сомнение .
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31.01.2021 10:04 Ответить
Кукловоды сначала обычный грипп подменили ковидом ,хорошо наварились и ещё наварятся на лжевакцине -и теперь когда ложь раскрыта потихоньку пытаются свалить ,чтобы никто ничего не понял .
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31.01.2021 10:28 Ответить
Госпитализовано 1960 человек - это почти 70% от выявленных. Фактически болеет в районе 15000 человек. Может надо перестать тестировать, а делать тесты, только госпитализированным. В настоящее время нет контроля над эпидемией - нет выявления контактирующих лиц, а тех кого выявлено при мизерных проведенных тестах не контролируют изоляцию.
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31.01.2021 10:29 Ответить
Если перестать публиковать обьективные цифры по короновирусу, то народ перестанет задавать вопрос: почему у всех европейских стран есть нормальная вакцина, а у говношапито зеленских-шмыгалей вакцины нет? А с фейковыми цифрами статистики, люмпену подается сигнал, что никакого вируса уже в стране нет, и вакцин уже не надо.
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31.01.2021 10:36 Ответить
 
 