Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В воскресенье, 31 января, с самого утра в Российской Федерации возобновились протесты в поддержу оппозиционера Алексея Навального. В некоторых городах на востоке России они уже завершились, известно о 145 задержанных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина". .
По информации правозащитного ресурса ОВД-Инфо, первые протесты начались на востоке страны. В частности, в Петропавловске-Камчатском на акции за Навального задержали местного активиста, когда он пытался развернуть плакат с требованием освободить оппозиционера. Всего на протесте задержали не менее пяти человек, у них в полиции принудительно берут отпечатки пальцев.
На протестах во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске тоже есть задержанные, в том числе журналисты. Во Владивостоке около сотни человек вышли на лед и водили хороводы. Они также скандировали "Путин - вор", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!".
Также сообщается, что в Чите полиция останавливает прохожих и фотографирует их паспорта и лица. ОМОН задерживает людей на акциях в Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Новокузнецке, Якутске и Кемерове.
Кроме того, правозащитники сообщают, что на помощь ОМОНу в Красноярске пришли так называемые "титушки". По всей России сегодня также проходят обыски у активистов и членов штабов Навального.
В Москве очередная акция "Свободу Навальному!" запланирована на 12:00. Место сбора участников в Москве - территория между Лубянской и Старой площадью, где расположены здания ФСБ и Администрации президента РФ.
Затем планируется шествие по улицам столицы РФ. Его маршрут будет координироваться уже во время акции.
❗️Мы снова выходим на акции протеста против произвола Владимира Путина.— Команда Навального (@teamnavalny) January 27, 2021
Список городов-участников шествия можно найти на https://t.co/H0u6hgIB2a (список будет обновляться)
До встречи 31 января в 12:00 на центральных улицах вашего города! #свободуНавальному pic.twitter.com/9I76ohiqhC
В "Штабе Навального" призвали людей выходить на улицы "за свободу Алексея Навального и за Россию без Путина", а также напомнили, что ст. 31 Конституции РФ дает гражданам право выразить своё мнение массово, мирно и без оружия.
В Москве на Чистых прудах первые три задержания. Данные уточняется.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021
Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/4gqxYIcGPC
В прошлую субботу митинги охватили около 200 городов страны от Сахалина до Калининграда. На 31 января команда оппозиционера объявила об организации протестов как минимум в 90 городах. Все они начнутся в полдень по местному времени.
В Санкт-Петербурге митинг стартует в 12:00 в начале Невского проспекта и мирным шествием пройдет до Смольного.
27 января правоохранители провели около 20 обысков у сторонников и близких Алексея Навального. В частности, в квартирах его супруги Юлии, брата Олега, юриста Фонда Борьбы с коррупцией Любови Соболь, родителей главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, по адресу матери участницы Pussy Riot Марии Алехиной. После чего Олег Навальный, Мария Алехина и Любовь Соболь были задержаны на 48 часов.
Также обыски прошли в квартирах Киры Ярмыш (пресс-секретарь Навального), Георгия Албурова (замруководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией), главы "Штаба Навального" в Москве Олега Степанова. При этом все они ранее были задержаны за участие в митинге 23 января и для следственных действий были специально доставлены из спецприемника.
Большинство из проведенных обысков связаны с обвинением в нарушении санитарных норм во время акций на прошлых выходных. В рамках оперативных мероприятий изымались электронная техника, компьютеры, жесткие диски.
Российские силовики предостерегли организаторов и участников протестов 31 января об уголовной ответственности и предупредили о незаконности мероприятий.
Согласно сообщению пресс-службы МВД по Москве, призывы и участие в несанкционированных акциях будут расцениваться как угроза общественному порядку. Также в полиции добавили, что за участие в подобных мероприятиях предусмотрено наказание в соответствии с законом.
В минувшую субботу на протесты вышли жители 196 городов России. Самой массовой стала акция в поддержку Навального в Москве. Она собрала около 40 тысяч участников. Протесты в столице завершились вечером у здания СИЗО "Матросская тишина", где находится Алексей Навальный.
Митинги сопровождались разгонами и стычками с силовиками. Более 40 участников получили травмы. Всего было задержано почти 4 тысячи человек, из них 300 - несовершеннолетние. Жена оппозиционера Юлия также была задержана на несколько часов. В отношении демонстрантов возбуждено 20 уголовных дел, в основном, по обвинению в применении насилия против силовиков.
Представители власти назвали акции незаконными, поскольку о них не уведомили в установленном порядке.
За рубежом акции за Навального прошли в 70 городах. Так, в Берлине собралось около 3 тысяч демонстрантов. В Киеве митинг состоялся у посольства РФ.
Пожалуйста, подождите...
його завжди відсиджують від масовки... вже щот пішов на десятки раз...
Все дерьмо и ненависть к Украине заложено в народе, так что ожидать просвета не стоит.
это все что нам нужно знать о протестах московитов - это нация вертухаев, а не бунтарей..
единственные кто там чего то стоят это кавказцы...
більше того, яка чудова нагода для ху.йла і кремля "опрацювати" кийками молоде, "задурманене заходом" покоління, іншими словами в "Багдаді все спокійно" навальний і цього разу в прольоті.
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что он об этом говорил, он такой же кацап как и пуйло
а как пели и танцевали .урааа Крымнаш - теперь вот вам 12800р мин зарплаты и 11000 пенсии езжайте купаться в намКрыш )))а рыпнетесь - в бараний рог вяликих...
Для Украины, всё, что рушит режим в рф - хорошо.