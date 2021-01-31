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Новости За рубежом
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митинг (2540) протест (5754) Россия (91225) Навальный (825)

Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В воскресенье, 31 января, с самого утра в Российской Федерации возобновились протесты в поддержу оппозиционера Алексея Навального. В некоторых городах на востоке России они уже завершились, известно о 145 задержанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина". .

По информации правозащитного ресурса ОВД-Инфо, первые протесты начались на востоке страны. В частности, в Петропавловске-Камчатском на акции за Навального задержали местного активиста, когда он пытался развернуть плакат с требованием освободить оппозиционера. Всего на протесте задержали не менее пяти человек, у них в полиции принудительно берут отпечатки пальцев.

На протестах во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске тоже есть задержанные, в том числе журналисты. Во Владивостоке около сотни человек вышли на лед и водили хороводы. Они также скандировали "Путин - вор", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!".

Также сообщается, что в Чите полиция останавливает прохожих и фотографирует их паспорта и лица. ОМОН задерживает людей на акциях в Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Новокузнецке, Якутске и Кемерове.

Кроме того, правозащитники сообщают, что на помощь ОМОНу в Красноярске пришли так называемые "титушки". По всей России сегодня также проходят обыски у активистов и членов штабов Навального.

В Москве очередная акция "Свободу Навальному!" запланирована на 12:00. Место сбора участников в Москве - территория между Лубянской и Старой площадью, где расположены здания ФСБ и Администрации президента РФ.

Затем планируется шествие по улицам столицы РФ. Его маршрут будет координироваться уже во время акции.

В "Штабе Навального" призвали людей выходить на улицы "за свободу Алексея Навального и за Россию без Путина", а также напомнили, что ст. 31 Конституции РФ дает гражданам право выразить своё мнение массово, мирно и без оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сними шлем, п#дор #баный! Мусора - позор России!" - ОМОН не смог разогнать одну из групп протестующих. ВИДЕО

В прошлую субботу митинги охватили около 200 городов страны от Сахалина до Калининграда. На 31 января команда оппозиционера объявила об организации протестов как минимум в 90 городах. Все они начнутся в полдень по местному времени.

В Санкт-Петербурге митинг стартует в 12:00 в начале Невского проспекта и мирным шествием пройдет до Смольного.

27 января правоохранители провели около 20 обысков у сторонников и близких Алексея Навального. В частности, в квартирах его супруги Юлии, брата Олега, юриста Фонда Борьбы с коррупцией Любови Соболь, родителей главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, по адресу матери участницы Pussy Riot Марии Алехиной. После чего Олег Навальный, Мария Алехина и Любовь Соболь были задержаны на 48 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера

Также обыски прошли в квартирах Киры Ярмыш (пресс-секретарь Навального), Георгия Албурова (замруководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией), главы "Штаба Навального" в Москве Олега Степанова. При этом все они ранее были задержаны за участие в митинге 23 января и для следственных действий были специально доставлены из спецприемника.

Большинство из проведенных обысков связаны с обвинением в нарушении санитарных норм во время акций на прошлых выходных. В рамках оперативных мероприятий изымались электронная техника, компьютеры, жесткие диски.

Российские силовики предостерегли организаторов и участников протестов 31 января об уголовной ответственности и предупредили о незаконности мероприятий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Парень на митинге за Навального в РФ голыми руками дает отпор ОМОНу. ВИДЕО

Согласно сообщению пресс-службы МВД по Москве, призывы и участие в несанкционированных акциях будут расцениваться как угроза общественному порядку. Также в полиции добавили, что за участие в подобных мероприятиях предусмотрено наказание в соответствии с законом.

В минувшую субботу на протесты вышли жители 196 городов России. Самой массовой стала акция в поддержку Навального в Москве. Она собрала около 40 тысяч участников. Протесты в столице завершились вечером у здания СИЗО "Матросская тишина", где находится Алексей Навальный.

Митинги сопровождались разгонами и стычками с силовиками. Более 40 участников получили травмы. Всего было задержано почти 4 тысячи человек, из них 300 - несовершеннолетние. Жена оппозиционера Юлия также была задержана на несколько часов. В отношении демонстрантов возбуждено 20 уголовных дел, в основном, по обвинению в применении насилия против силовиков.

Представители власти назвали акции незаконными, поскольку о них не уведомили в установленном порядке.

За рубежом акции за Навального прошли в 70 городах. Так, в Берлине собралось около 3 тысяч демонстрантов. В Киеве митинг состоялся у посольства РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день митингов в поддержку Навального в Москве закроют оружейные магазины

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+55
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 5945
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31.01.2021 09:35
+37
Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 8224
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31.01.2021 10:33
+36
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 9180
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31.01.2021 09:38
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Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 5945
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31.01.2021 09:35 Ответить
Шествие мазохистов)))
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31.01.2021 09:39 Ответить
і, як завжди, вони все роблять за навального...той відсиджується...
його завжди відсиджують від масовки... вже щот пішов на десятки раз...
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31.01.2021 09:56 Ответить
Неумеют они бунтовать ! Вот Беларусы умеют - подарил цветок полицаю - отгрёб от него дубиной по голове и с благодарностью пополз дамой !
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31.01.2021 09:40 Ответить
Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 521
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31.01.2021 10:32 Ответить
Ви несправедливі...Хоровод - це теж новочасно,орігінально і красиво...
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31.01.2021 10:36 Ответить
долой, долой! На коленях тебя просим, царь-батюшка, уходи долой!
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31.01.2021 10:58 Ответить
Страна терпилл
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31.01.2021 11:15 Ответить
Саша, ты о какой стране говоришь?
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31.01.2021 14:58 Ответить
Для Украины смена власти ни чего при нашей жизни не изменит.
Все дерьмо и ненависть к Украине заложено в народе, так что ожидать просвета не стоит.
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31.01.2021 09:38 Ответить
Для России любая смена власти заканчивается поставками гуманитарии в виде продуктов.
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31.01.2021 10:28 Ответить
А их проблемы меня мало интересуют , вернее совсем не интересуют
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31.01.2021 10:31 Ответить
Если ты об окорочках, то Раша за них платила нормальные деньги. Когда в них (окорочках) нашли сальмонеллу, то покупать перестали. США тогда, обвинили Рашу в нарушении правил торговли. А ты не задумывался, что Порошенко, и Зеленский, ходят (ходили) с протянутой рукой за кредитами?
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31.01.2021 15:03 Ответить
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 9180
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31.01.2021 09:38 Ответить
Коктейльная вечеринка будет? Или опять набутылочная?
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31.01.2021 09:39 Ответить
Там дубинки в тренде))
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31.01.2021 09:41 Ответить
На дубиночку? Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 3443
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31.01.2021 10:00 Ответить
На Ёршик
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31.01.2021 10:26 Ответить
"Хороводы" Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 8719
это все что нам нужно знать о протестах московитов - это нация вертухаев, а не бунтарей..
единственные кто там чего то стоят это кавказцы...
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31.01.2021 09:40 Ответить
Жалюгідна пародія на Майдан. Без пічєнєк і наколотих валяночок нічого не вийде. Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 7199
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31.01.2021 09:40 Ответить
Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 8224
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31.01.2021 10:33 Ответить
Судя по прошлым высказываниям народ выходит против нищеты."Они все забрали,у нас ничего нет-ни нефти,ни газа,ни денег" говорила одна женщина по новостям ТВ.Банда и друзья все присвоили.Полуарабохай Мишустин переподчинил себе(кабмину) все гостиницы и весь "Росстуризма"(дир.зара догузян ),отняв их у министерства экономики.
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31.01.2021 09:41 Ответить
Также он заставил многомиллиардный "Тинькоф банк"(директор каж-ся отказался от банка) обьединится с никому не нужным Яндексом(ди.Худавердян).И это на глазах 145млн.??
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31.01.2021 09:46 Ответить
Как то пох что на расеи твориться , вот когда они друг друга начнут резать и на народные республики разваливаться ....
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31.01.2021 09:57 Ответить
Когда ИндоПэриджан=Од(АзАта)бэйджан начнет освобождать отнятое Иреванское ханство(пер.1863г.-99%мусульмане) тогда и драчки пойдут в России.
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31.01.2021 10:06 Ответить
Шозауйня,немытая решилась ополоснуться,ну-ну...
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31.01.2021 09:41 Ответить
Клоуни )
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31.01.2021 09:43 Ответить
"Самое большое рабство - не обладая свободой, считать себя свободным". Иоганн Вольфганг Гёте
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31.01.2021 09:44 Ответить
Аркадий Ротенберг забрал Мавзолей Путлера в Геленджике.Льоха Провальный обманул РАБссию Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 1454
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31.01.2021 09:44 Ответить
Люблю смотреть, как бьют рассиянцев за нациста Навального. П.С. Как его жена Юля шутила в самолете про мальчика и водочку, она типа минетчица, а он типа Брат-2.
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31.01.2021 09:44 Ответить
Борат 2 .
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31.01.2021 10:46 Ответить
Это полный провал, в Хабаровске вышло 50 человек, во Владивостоке около 100. А неделю назад там выходили сотни людей.
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31.01.2021 09:45 Ответить
Кпк ты и там и там успел подсчитать ?
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31.01.2021 09:48 Ответить
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 7288
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31.01.2021 10:03 Ответить
це не просто провал, це спланований провал, дати цілий тиждень опричникам давити смуту в самому зародку і результат на телеекранах - народ знову там де йому і місце в Рашці, тобто в стійлі.
більше того, яка чудова нагода для ху.йла і кремля "опрацювати" кийками молоде, "задурманене заходом" покоління, іншими словами в "Багдаді все спокійно" навальний і цього разу в прольоті.
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31.01.2021 10:36 Ответить
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 6431
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31.01.2021 09:46 Ответить
Да уже все поняли,что Дроны над Геленджиком не летают,их сбивают ЗРК Панцирь или доблестные Искандеры Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 2452
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31.01.2021 09:47 Ответить
Панцири и искандеры не предназначены что-либо сбивать. Их производят только для организации отличного "пионерского костра", возможно с кацапской шаурмой внутри.
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31.01.2021 11:20 Ответить
Русня та їх партнери застосовують їх також для знищення неозброєних цивільних літаків з жінками та дітьми.
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31.01.2021 11:49 Ответить
За всю историю их существования, умудрились сбить только собственный военный грузовой самолет. А гражданский сбили еще древним совковым БУКом. В этом вся параша - гордится надувными куклами.
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31.01.2021 11:58 Ответить
У каждого народа свои забавы. Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 1650
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31.01.2021 09:48 Ответить
В Иркутске проживает 626 тыс. населения, а на митинг вышло аж 300 чел.
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31.01.2021 09:50 Ответить
Всё таки среди населения не очень высок процент идиотов... Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 6894
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31.01.2021 10:10 Ответить
да, идиотов и рабов крысы бункерной таких как ты там много
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31.01.2021 10:47 Ответить
Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 1091 Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 44а вас товаристч Провальный,надо арестовать...вы слили киношникам ФСБ все лица протестантов...предатель...
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31.01.2021 09:51 Ответить
Вышли на лед и поводили хоровод? Вот это я понимаю протест, такого дебилизма даже в Белоруссии не было.
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31.01.2021 09:52 Ответить
Джугашвили строил комунизьму 32 года,сдох в 1953 году, пришел Хрущев,строил строил,и нифига кроме американской кукурузы не вышло,пришел Брежнев ковырял ковырял,медалей орденов себе начеплял,типа Гитлера победил...пришео Горбачев и все развалил по просьбе Вашингтонского обкома кпсс Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального - Цензор.НЕТ 6115не везет Мавзолейнім с прорабами стройки...
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31.01.2021 09:59 Ответить
а кукуруза шо,не достижение?-
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31.01.2021 10:05 Ответить
Я так понимаю столица России это точно...Хабаровск.
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31.01.2021 09:59 Ответить
Китайцы другой г.для россиян построили у себя город-концлагерь.Для тех ,кто останется после бойни, а сами в Сибирь хотят.Друзья России.....
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31.01.2021 10:20 Ответить
раби. смишно.
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31.01.2021 10:08 Ответить
Пуйло козломордими хороводить більше 20 років...і їм це не надоїло, бо продовжують водити хороводи, дебіли, блд Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 1191
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31.01.2021 10:10 Ответить
С такой явкой дела у Лехи будут совсем швах. Выпишут ему червончик без права переписки.
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31.01.2021 10:14 Ответить
Треба допомога патріотів у фейсбук групі "Моя Одесса". Одесу розхитують рашисти та місцева вата. Дякую, українці !

https://www.facebook.com/groups/myodessa
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31.01.2021 10:17 Ответить
Украинцы должны поддерживать Алексея. Когда он приедет к власти он отдаст Украине Крым, а может быть даже Кубань потому что он добрый.
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31.01.2021 10:18 Ответить
не,украинцам выгодно,шоб вы,кацапня,защитили ***** Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 1928.бо он самый эффективный разваливатель мордора
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31.01.2021 10:22 Ответить
откуда дровишки?
что он об этом говорил, он такой же кацап как и пуйло
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31.01.2021 10:33 Ответить
Русские - это тупик эволюции человечества. Лишняя хромосома, ****...
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31.01.2021 10:34 Ответить
І ці "туалетнойоршикоподібні" люди ще когось називали (та і тепер продовжують) "майданутими"!
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31.01.2021 10:39 Ответить
У нас затихло, хоть здесь посмотрю, как оно все происходит.
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31.01.2021 10:39 Ответить
І що у вас було? Скільки шин від БелАЗів спалили?
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31.01.2021 11:04 Ответить
Экзамен.Беру билет..., №7.4 вопроса.Почему РАБссия не воспряла ото сна и на обломках КГБшного самовластья...?Почему РАБссия потеряла доверие от Казахстана и до Эстонии?Почему РАБссия не построила статую Свободы,а молится на Мавзолей?Почему РАБссия не стала Россией? Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 7976
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31.01.2021 10:44 Ответить
начались акции мазохизма
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31.01.2021 10:52 Ответить
кратко о ситуевине на московских болотах - русские староверы до сих пор пишут "блин" через "ять"..
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31.01.2021 10:52 Ответить
ну вот Северная Корея -2 и Пут Ын, сейчас придушат а потом в лагерную пыль... допелись --- Действуй Путин русских президент и затми героев кинолент...
а как пели и танцевали .урааа Крымнаш - теперь вот вам 12800р мин зарплаты и 11000 пенсии езжайте купаться в намКрыш )))а рыпнетесь - в бараний рог вяликих...
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31.01.2021 10:56 Ответить
Ну и хрен с ними.
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31.01.2021 10:56 Ответить
«Нельзя поднять людей с колен, покуда плеть нужна холопу; нам ветер свежих перемен всегда вдували через жопу». © И. Губерман.
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31.01.2021 10:59 Ответить
https://tvrain.ru/live/
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31.01.2021 11:00 Ответить
Это не аквадискотека, а тренажер гребли на галерах.
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31.01.2021 11:08 Ответить
Всего лишь 7 лет назад РАБссиянцы пели дифирамбы КГБшной шайке не воров и и не жуликов ..типа Крым наш...Украина фашисты...,странно другое...почему не радовались Беслану,Норд-Осту,домам в Москве Волгодонске Буйнакске...то был не фашизм?Стадо идиотов...
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31.01.2021 11:08 Ответить
Та дебело вони протестують.
Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального - Цензор.НЕТ 9997
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31.01.2021 11:11 Ответить
Беднота в трюме уже давно тонет, но боится барахтаться, ведь если раскачать лодку, у господ на верхних палубах может пролиться шампанское.
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31.01.2021 11:17 Ответить
не всех еще упаковали???
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31.01.2021 11:16 Ответить
Протестующие пустили в ход самые жёсткие методы борьбы с кремлём - хороводы....Путен смертельно боится хороводов - у него голова кружится , и он рыгает до изнеможения.... Возможно будут пущены в ход запрещённые виды оружия: прыжки на скакалке, перетягивание каната, "кто кого перепердит" и прочие зверские методы свержения плешивого шизоидного диктатора...
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31.01.2021 11:19 Ответить
жулики и воры)
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31.01.2021 11:26 Ответить
как говаривал главный труп рассии - всё это мелочи по съявнению с миявой геволюцией........
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31.01.2021 11:28 Ответить
Навальний не бутерброд щоб його туди сюди водити. Посадили - нехай сидить.
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31.01.2021 11:33 Ответить
Это не титушки, это больше на Чёрную сотню похоже. Чёрносотенцы.
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31.01.2021 11:33 Ответить
им уже и так и сяк сама власть намекает, мол выйдите, покажите массовость протестов, нам нужно трансфер власти провести, но стадо на столько запугано, что даже на это не способны. Тьфу.
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31.01.2021 11:36 Ответить
я надеялся, что в паРаше движуха хотя бы до уровня Беларуси дотянет. но нет, кацапы ***** даже на неделю от империестроения не отвлекли...
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31.01.2021 11:41 Ответить
Ещё не вечер
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31.01.2021 11:53 Ответить
в петропавловсе-камчатсом 21-56...
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31.01.2021 11:56 Ответить
Тут, главное, чтобы масква и питер поднялись против путлера. Нам на руку любой протест против *****.
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31.01.2021 12:00 Ответить
молодцы, что выходят, но очень мало,нужно раз в 10 больше.
Для Украины, всё, что рушит режим в рф - хорошо.
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31.01.2021 13:07 Ответить
Сколько ни спрашивал у коцапов - никто из них не мог объяснить "русское" слово "хоровод". Приходилось объяснять мне, что изначально слово скопировано и искажено от названия болгарского танца "хоро", когда танцуют в кругу держась за руки
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31.01.2021 13:54 Ответить
Χόρος΄- древнегреческое слово. Оттуда оно попало и в болгарский и в русский. Н в русском в значении -хор. Потому что тогда не только танцевали, но во время танца часто пели.
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31.01.2021 17:49 Ответить
 
 