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"Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В стране, которая ведет войну против агрессора, руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное - на глазах у народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") написала на странице в Facebook. Приводим ее текст полностью.

"Господа генералы, прекратите это!
Теперь это стало публичным. СМИ пишут о судебных исках некоторых высших руководителей ВСУ против министра обороны. Генералы оспаривают дисциплинарные взыскания со стороны министра.

В этой истории я никого не поддерживаю и не виню. Тем более я не знаю и не хочу знать подробностей.

Но, это позор. В воюющей стране руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное - на глазах у народа. Это не юридический вопрос. И даже не политический. Это вопрос национальной безопасности.

Обращаюсь к господину министру обороны и генералам: пожалуйста, прекратите это!"

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Слуга народа Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: Это позор. Пожалуйста, прекратите это! 01

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+111
Позор 🙈 это , когда во время войны , Главнокомандующий 🤡🤢😈сливает подготовленную спецоперацию «убийц вагнеровцев « и 100% прокурорша демонстративно не открывает уг .дело по агенту Деркачу! ВОТ ЭТО ПОЗОР !!!!!
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31.01.2021 10:06
+89
Тем более я не знаю и не хочу знать подробностей.Источник: https://censor.net/ru/n3245115

Так может прежде чем свой черный рот открывать таки следует узнать...что и почему??
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31.01.2021 09:49
+77
Тетка "Позор" верещает о "позоре". "Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!" - Цензор.НЕТ 1770 "Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!" - Цензор.НЕТ 1770 "Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!" - Цензор.НЕТ 1770
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31.01.2021 09:49
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Страница 3 из 3
Міністр повинен подати у відставку і крапка!! "Слуга народу" Верещук про позови генералів ЗСУ до Міноборони: "Це ганьба. Будь ласка, припиніть це!" - Цензор.НЕТ 5233. А що ж Гавнокомандуючий?? Чи знову під коксом?? "Слуга народу" Верещук про позови генералів ЗСУ до Міноборони: "Це ганьба. Будь ласка, припиніть це!" - Цензор.НЕТ 7439
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31.01.2021 12:45 Ответить
Так и нет армии... Так-что Зеленский прав, надо перемирие продвигать. Иначе две недели и всё.
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31.01.2021 12:52 Ответить
Укройся зонтом. Там не стыдно свой рот открывать.
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31.01.2021 12:53 Ответить
"приСлуги Народных олигархов" это позор. Пожалуйста, прекратите это!
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31.01.2021 12:55 Ответить
Зелень вспоминает про войну только тогда, когда им это выгодно.
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31.01.2021 12:55 Ответить
Украинсккая мзри попкинс , уже и в ВСУ разбирается и суёт нос куда ей не положено!!
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31.01.2021 13:02 Ответить
Позор не то ,что эти кабинетные вояки, рубятся со своим ведомством, позор это то количество, сколько мы этих дармоедов расплодили в нашей Украинской армии!! Если не ошибаюсь мы на первых местах в Европе по количеству гениралитета... А толку с их большинства-ноль!..А теперь они еще и дерутся за корку хлеба и ложку! Мало все им!...Действительно позор!!! "Слуга народу" Верещук про позови генералів ЗСУ до Міноборони: "Це ганьба. Будь ласка, припиніть це!" - Цензор.НЕТ 720
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31.01.2021 13:05 Ответить
Эта тупоголовая кобыла решила попиариться на армии!
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31.01.2021 13:07 Ответить
Летай себе тихонько под зонтом, следи за ветром. "Слуга народу" Верещук про позови генералів ЗСУ до Міноборони: "Це ганьба. Будь ласка, припиніть це!" - Цензор.НЕТ 7488
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31.01.2021 13:09 Ответить
Так что следует прекратить? Открытое возмущение незаконно наказанных или незаконные взыскания, накладываемые Минобороны? Вообще в условиях войны всем нужно сплотиться, не только военным, все должны вступить в партию Слуга народа и единодушно голосовать, как Зе скажет.
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31.01.2021 13:21 Ответить
О млять, и говноротая служанка урода заблеяла про войну. Интересно и с кем это мы воюем? Игрок хером по роялю кажись еще ни разу не озвучил, все как мантру бубнит - та сторона, та сторона!
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31.01.2021 13:21 Ответить
Позор - это ваша зелень при власти.
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31.01.2021 14:05 Ответить
ай да ребята, ай да молодцы. То ли веселые ребята, толи добры молодцы. Они за свои "кровные" пекутся. Видите, кремлевский курсант обиделся - как в цирке попугай громко кричит -А льву мяса не додают". Факт, что эта разношерстная компашка, и словом не обмолвилась в своем иске о подчиненных, воинов Украинськой армии (народной) . видно почувствовали рейховские янычары-конец сладкой жизни приближается. Рейх перестал платить, провалили операцию с Даной (денег не заработали, через силу согласились купить снаряды для испытаний), ракеты будут, только маркитантов от питания осталось прогнать. А как там у мери верещак и хозяина палаток - все нормально с следственной комисией - таки порошенко взорвал склады или внешние управленцы. и, кстати, о янычарах. В османской империи они вечно стонали -то денег не платят, то урезают блага, султан признал ошибкой само их существование и порубил в капусту. петр 1 подстмотрел и свое стрелецкое войско также порубил стрельцов за постоянные бунты. А в какой суд то они обратились, там где ребята чудят?
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31.01.2021 14:12 Ответить
Это позор !
Господа ЗЕльоные, прекратите это!
Теперь это стало публичным. "Слуга народу" Верещук про позови генералів ЗСУ до Міноборони: "Це ганьба. Будь ласка, припиніть це!" - Цензор.НЕТ 393

при Порохе такого не было !
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31.01.2021 14:46 Ответить
Верните в армию ДУЭЛЬ, все станет на свои места.
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31.01.2021 15:04 Ответить
Ще одна дурепа провладна щось там пропатякала...
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31.01.2021 15:08 Ответить
"Народний" депутат гнівно віщає про те,що треба закрити глаза на всі злочини в армії з боку міноборони і мовчати ? Мовчати коли іде війна? Що за абсурд ?
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31.01.2021 15:18 Ответить
Дура как всегда путает причины и следствие...
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31.01.2021 15:29 Ответить
Позор - это когда некие биологические субстанции (код СН,ОПЗЖ) уничтожают страну, а быдло балдеет когда его окунают в говно.
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31.01.2021 16:21 Ответить
Гілка так і просить навести цитатою вчорашній блог у Горського:
Зусилля справжніх українців - не марні

А на думці у мене ось що!
За цими безкінечними зашкварами "зелених", ми всі якось не дуже звертаємо увагу на те, що ситуація в країні серед виборців - значно змінилася. І змінилася на користь України.
Розумію, що, можливо, моя думка не дуже популярна буде, але цифри - є цифри.
Всім відомих цифр 73% на 25% - вже не існує в природі.
Згідно опитувань КМІС, у віртуальному другому турі цифри вже зовсім інші: приблизно 55% на 45%.
Погодьтеся, що це вже трохи інша справа.
А головне, тут тенденція, напрямки векторів зміни рейтингів Порошенка та Зеленського. Напрямки цих векторів протилежні (Порошенко - вверх, Зеленський - вниз).
Тенденція є сталою вже багато місяців, до речі. Прогнозую, що на 21 квітня 2021 року (два роки славнозвісного другого туру) цифри стануть ще більш оптимістичні.
Це я до того, що не так вже і безнадійно хвора Україна, як про неї пишуть та кажуть багато хто.
А ще, зусилля справжніх українців - не марні.
Погоджуюся з тим, що все дуже складно і неприємно. Тільки не обломиться Кацапії (Медведчуку та Бойку) нічого. Не обломиться.
СЛАВА УКРАЇНІ!
H Velen
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31.01.2021 17:34 Ответить
Признай війну ВІЙНОЮ, введи ТРИБУНАЛ, а не байки "СЛУГИ" роповсюджуй, балерина!!!
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31.01.2021 18:01 Ответить
нет веращучка, это квартал 95, это хаос, это бардак, это пофую всё и вся.
ведь руководитель селфинист, пиарщик.
он продолжает играть как играл с суфлёром в ухе.
разве это главнокомандующий?
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31.01.2021 18:48 Ответить
ДУРА так ВЫ ВЛАСТЬ ! ВЫ и прекращайте!
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31.01.2021 20:38 Ответить
выдвиженка от меРтвечука и козака самых главных "пРасриотов" ПИД,,,раши рассказывает о войне.....
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31.01.2021 20:41 Ответить
А який предмет позову ?
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31.01.2021 21:52 Ответить
снова это чудо вылезло и опозорилось.
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01.02.2021 06:39 Ответить
Для зелени позором больше или меньше...какая разница?
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01.02.2021 07:47 Ответить
Верещук - такое-же тупое ЗЕбнутое быдло, как и вся фракция ЗЕбанутых в ВР.
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01.02.2021 07:47 Ответить
"Слуга народу" Верещук про позови генералів ЗСУ до Міноборони: "Це ганьба. Будь ласка, припиніть це!" - Цензор.НЕТ 1735
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01.02.2021 08:35 Ответить
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