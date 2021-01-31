"Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В стране, которая ведет войну против агрессора, руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное - на глазах у народа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") написала на странице в Facebook. Приводим ее текст полностью.
"Господа генералы, прекратите это!
Теперь это стало публичным. СМИ пишут о судебных исках некоторых высших руководителей ВСУ против министра обороны. Генералы оспаривают дисциплинарные взыскания со стороны министра.
В этой истории я никого не поддерживаю и не виню. Тем более я не знаю и не хочу знать подробностей.
Но, это позор. В воюющей стране руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное - на глазах у народа. Это не юридический вопрос. И даже не политический. Это вопрос национальной безопасности.
Обращаюсь к господину министру обороны и генералам: пожалуйста, прекратите это!"
Пожалуйста, подождите...
Господа ЗЕльоные, прекратите это!
Теперь это стало публичным.
при Порохе такого не было !
Зусилля справжніх українців - не марні
А на думці у мене ось що!
За цими безкінечними зашкварами "зелених", ми всі якось не дуже звертаємо увагу на те, що ситуація в країні серед виборців - значно змінилася. І змінилася на користь України.
Розумію, що, можливо, моя думка не дуже популярна буде, але цифри - є цифри.
Всім відомих цифр 73% на 25% - вже не існує в природі.
Згідно опитувань КМІС, у віртуальному другому турі цифри вже зовсім інші: приблизно 55% на 45%.
Погодьтеся, що це вже трохи інша справа.
А головне, тут тенденція, напрямки векторів зміни рейтингів Порошенка та Зеленського. Напрямки цих векторів протилежні (Порошенко - вверх, Зеленський - вниз).
Тенденція є сталою вже багато місяців, до речі. Прогнозую, що на 21 квітня 2021 року (два роки славнозвісного другого туру) цифри стануть ще більш оптимістичні.
Це я до того, що не так вже і безнадійно хвора Україна, як про неї пишуть та кажуть багато хто.
А ще, зусилля справжніх українців - не марні.
Погоджуюся з тим, що все дуже складно і неприємно. Тільки не обломиться Кацапії (Медведчуку та Бойку) нічого. Не обломиться.
СЛАВА УКРАЇНІ!
H Velen
ведь руководитель селфинист, пиарщик.
он продолжает играть как играл с суфлёром в ухе.
разве это главнокомандующий?