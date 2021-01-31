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Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений - больше 102,5 млн

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений - больше 102,5 млн

С начала пандемии и на утро воскресенья, 31 января 2021 года, число выявленных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 102 млн 577 тыс. 980 случаев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 219 тыс. 344, выздоровели более 73 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 69 тыс. 46 инфицированных COVID-19, зафиксировано 439 тыс. 439 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.

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Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 746 тыс. 174, число скончавшихся - 154 тыс. 274, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 176 тыс. 975 заболевших, из них умерли 223 тыс. 945 человек, вылечились более 8,1 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 286,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 356 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 49.

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Автор: Вадим Куц
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Вот как-то пох.
А что с платёжками за январь ?
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31.01.2021 10:19 Ответить
ЗЕпакращення наступить папіжже. З першого лютого.
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31.01.2021 10:29 Ответить
Маразм в том что правительство должно пресекать любое повышение цен, тем более в период пандемии и отопительного периода.
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31.01.2021 10:32 Ответить
Не для этого анегдоты про коронавирус придумывали, что б тебе было ,,как то пох,, ! 😁
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31.01.2021 10:37 Ответить
Де там Акваріум? Нехай скаже своє компетентне слово.
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31.01.2021 10:27 Ответить
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, інфікувань - понад 102,5 млн - Цензор.НЕТ 7987
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31.01.2021 10:55 Ответить
Слыш, нафига ты тут ЗЕкоманду рекламируеш ???
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31.01.2021 11:31 Ответить
Пусть прыщи лечат. Спирта им, метилового, для растираний.
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31.01.2021 11:37 Ответить
Видать событие 201 будет длиться покуда 65млн тел не будет в списке.
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31.01.2021 16:00 Ответить
 
 