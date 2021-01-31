Уволен полковник ВСУ Криворучко, на домогательства которого жаловалась его подчиненная Деркач
Новости Цензор.НЕТ Общество
Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 30 января 2021, полковник Александр Криворучко, военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север", уволен с военной службы в запас.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило оперативное командование "Север" на странице в Facebook.
"Степень вины всех участников процесса будет установлена судом", – сообщили в командовании, добавив, что следствие в отношении полковника ведет Нацполиция.
Напомним, в середине января сотрудница Черниговского областного военкомата подполковник ВСУ Ольга Деркач сообщила журналистам о домогательствах со стороны своего начальника Криворучко. Женщина рассказала, что неприемлемые знаки внимания от Криворучко начала получать в 2016 году. По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться, хватал за грудь и мог просунуть руку в область гениталий, когда Деркач заходила в его кабинет по рабочим вопросам.
После публикации Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам жалобы женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства со стороны своего руководителя.
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И не верю той сучке - с нормальной женщиной такая ситуация не возникнет. Нормальная сможет дать понять недопустимость ситуации.
А если такой скандал с таким шумом - значит шлюха специально его вызвала, чтобы опорочить офицера.
Это вы прикололись, или серьезно такие вопросы задаёте ?
Все жертвы насилия сами виноваты ?
Если такой факт был - то это снимает все вопросы.
Судя по другим комментам вопрос сводится к
- некорректной подаче информации со стороны журналистов.
- загнивание армии сверху.
Я не допускал мысли что до такого может дойти в более менее нормальном коллективе.
в бан хочешь?
на основании каких-то воплей недотраханной военнослужащей которой отказал офицер в сексуальном обслуживании увольнять офицера?
пипецпля...
За что и доколе????!!!
Он просто хотел оказать
сексуальную...тьху ты, "социальную поддержку"
И второе - если он скот - то должны были сами тихо его убрать - нафига на всю страну это выносить?
Или эта "военнослужащая" решила хероем стать?
там завязки уже повыше...
я просто исходил из логики нормальной армии.
А у нас и армия с головы гниёт...
Ok
выходит награждали за красивые глаза ? а Петру ( условно ) за атаку - х ничего
а по теме, как эта женщина стала подполом ( для многих офицеров это вершина карьеры ) ,
в посте много загадок , и недомолвок , так че выводы делать рано
тов.маршал ,мое платье до пят вчера попало в аварию,ааша машина сгорела и пол юбки тоже,слава Богу жива осталась..
так девушка,за Мерседес заплатите полцены,а платье купим в лучшем Бутике ...
Понять и простить?
Вон в Пентагоне тоже полковника уволили, потому что услужливо открыл дверь перед сотрудницей, а та заявила что это недопустимые знаки внимания и секс-домогательство.
Ну котда он её за промеждуног хватал?