Уволен полковник ВСУ Криворучко, на домогательства которого жаловалась его подчиненная Деркач

Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 30 января 2021, полковник Александр Криворучко, военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север", уволен с военной службы в запас.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило оперативное командование "Север" на странице в Facebook.



"Степень вины всех участников процесса будет установлена судом", – сообщили в командовании, добавив, что следствие в отношении полковника ведет Нацполиция.

Также читайте: Срочник ВСУ в прямом эфире TikTok слил наемникам оккупантов секретную информацию, - соцсети. СКРИНШОТ



Напомним, в середине января сотрудница Черниговского областного военкомата подполковник ВСУ Ольга Деркач сообщила журналистам о домогательствах со стороны своего начальника Криворучко. Женщина рассказала, что неприемлемые знаки внимания от Криворучко начала получать в 2016 году. По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться, хватал за грудь и мог просунуть руку в область гениталий, когда Деркач заходила в его кабинет по рабочим вопросам.



После публикации Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам жалобы женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства со стороны своего руководителя.