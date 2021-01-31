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увольнение (2508) ВСУ (5134)

Уволен полковник ВСУ Криворучко, на домогательства которого жаловалась его подчиненная Деркач

Новости Цензор.НЕТ Общество

Уволен полковник ВСУ Криворучко, на домогательства которого жаловалась его подчиненная Деркач

Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 30 января 2021, полковник Александр Криворучко, военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север", уволен с военной службы в запас.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило оперативное командование "Север" на странице в Facebook.

"Степень вины всех участников процесса будет установлена судом", – сообщили в командовании, добавив, что следствие в отношении полковника ведет Нацполиция.

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Напомним, в середине января сотрудница Черниговского областного военкомата подполковник ВСУ Ольга Деркач сообщила журналистам о домогательствах со стороны своего начальника Криворучко. Женщина рассказала, что неприемлемые знаки внимания от Криворучко начала получать в 2016 году. По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться, хватал за грудь и мог просунуть руку в область гениталий, когда Деркач заходила в его кабинет по рабочим вопросам.

После публикации Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам жалобы женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства со стороны своего руководителя.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+26
Сучки або хвойди то у вас козломордих,а в Українській армії жінки.захисниці.
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31.01.2021 10:49
+23
Не обращайте внимания, обзывают женщин те, кому они неохотно дают даже за деньги. Поэтому для таких они все сучки....
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31.01.2021 11:22
+16
С нормальной женщиной такое не может произойти ?
Это вы прикололись, или серьезно такие вопросы задаёте ?
Все жертвы насилия сами виноваты ?
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31.01.2021 10:59
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Сучки або хвойди то у вас козломордих,а в Українській армії жінки.захисниці.
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31.01.2021 10:49 Ответить
Это не значит что там не может быть сучки, обвиняющей офицера...

И не верю той сучке - с нормальной женщиной такая ситуация не возникнет. Нормальная сможет дать понять недопустимость ситуации.
А если такой скандал с таким шумом - значит шлюха специально его вызвала, чтобы опорочить офицера.
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31.01.2021 10:55 Ответить
С нормальной женщиной такое не может произойти ?
Это вы прикололись, или серьезно такие вопросы задаёте ?
Все жертвы насилия сами виноваты ?
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31.01.2021 10:59 Ответить
Ты идиот! Как можно так обзывать женщину а этого м...ка называть офицером!? Ты с луны свалился что ли? Ты не знаешь что такое армия? Она никак по другому не смогла бы противостоять старшему по званию!
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31.01.2021 11:14 Ответить
Не обращайте внимания, обзывают женщин те, кому они неохотно дают даже за деньги. Поэтому для таких они все сучки....
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31.01.2021 11:22 Ответить
Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 6026 нормальный у тебя круг общения - "неохотно дают даже за деньги"
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31.01.2021 11:25 Ответить
Моё основание - твой комментарий! Твоё утверждение на самом деле безосновательное оскорбление женщины которую ты не знаешь. Если уж на то пошло то пусть разбираются соответствующие службы. Если она и вывесила свои как ты выразился трусы.... то ты в них смотрю с удовольствием роешься!
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31.01.2021 12:00 Ответить
Прежде чем делать выводы не поленись и найди в Гугле с чего все началось. Этот "полковник" полный подонок, а не офицер
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31.01.2021 12:07 Ответить
та уже растолковали здесь...
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31.01.2021 12:16 Ответить
просто я идеализировал офицеров - не укладывается героизм одних и скотство других...
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31.01.2021 12:18 Ответить
Ты видно ещё молод, не путай боевых офицеров с тыловыми крысами.
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31.01.2021 12:25 Ответить
Нормальная - это если толстая и волосатая
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31.01.2021 15:14 Ответить
Скарг декілька від жінок,то всі не правдиві? Таке може бути тільки у вас іхтамнєт.
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31.01.2021 11:57 Ответить
Перечитал - не увидел там "Скарг декілька від жінок...".

Если такой факт был - то это снимает все вопросы.

Судя по другим комментам вопрос сводится к
- некорректной подаче информации со стороны журналистов.
- загнивание армии сверху.

Я не допускал мысли что до такого может дойти в более менее нормальном коллективе.
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31.01.2021 12:12 Ответить
Не прирівнюйте нас до себе,ми дуже різні і ніколи не будемо братами,не може українець стати кацапом, як кацап турком, українцем чи китайцем. Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 4660
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31.01.2021 17:24 Ответить
Взагалі то я з козлорилими хзуйломовними окупантами не спілкуюсь.ПТН -ПНХ ПАДЛО. Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 1954
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31.01.2021 18:38 Ответить
тогда держи твое мнение при себе
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07.02.2021 15:40 Ответить
Кожна кацапська мразота буде мені вказувати що робити.Будеш вказувати в себе за порєбриком худоба гвинторила.
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07.02.2021 15:45 Ответить
ты только что нарушил правила
в бан хочешь?
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07.02.2021 15:56 Ответить
Не розумію собачої і не маю бажання спілкуватись з посібниками окупанта.
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07.02.2021 16:01 Ответить
ага, забоялся бана!
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07.02.2021 19:26 Ответить
ПТН-ПНХ Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 770
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07.02.2021 19:55 Ответить
да я ж не против, чтобы птн туда Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 2393
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07.02.2021 21:37 Ответить
не розумію собачої,не смерди ****** сєпарок.
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07.02.2021 21:50 Ответить
Для того, щоб звільнити - достатньо службового розслідуванн, а вже "ступінь..." вирішить Суд! (На мою думку, все досить толково викладено у статті)
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31.01.2021 10:58 Ответить
Временно Отстранить а не уволить
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31.01.2021 11:00 Ответить
"...досить толково викладено..." ? - есть фраза "на основании служебного расследования"?

на основании каких-то воплей недотраханной военнослужащей которой отказал офицер в сексуальном обслуживании увольнять офицера?

пипецпля...
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31.01.2021 11:01 Ответить
Уволили только благодаря настойчивой просьбе жены Хомчака.
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31.01.2021 11:41 Ответить
Даже и представить не могу какая версия для жены была избрана рабочей.... Рискуя жизнью пытался внедриться?
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31.01.2021 10:44 Ответить
Не, скорее углубить и расширить...путём внедрения
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31.01.2021 10:46 Ответить
Сотрудник СБУ приходит вечером домой и говорит жене: «Представляешь, милая, мы сегодня на работе пакет с белым порошком получили» Она: «что, Сибирская язва?» он: «хуже, триппер!»
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31.01.2021 10:50 Ответить
"военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки Источник: https://censor.net/ru/n3245117"
За что и доколе????!!!
Он просто хотел оказать сексуальную...тьху ты, "социальную поддержку"
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31.01.2021 10:44 Ответить
И доукомплектовать так сказать.
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31.01.2021 10:47 Ответить
Отож...
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31.01.2021 10:48 Ответить
Повинен же був знати, що анал-табу. Хоча є шанс попасти в парламент, там вже сформована відповідна депутатська група.
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31.01.2021 10:51 Ответить
В країні зелений бардак.
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31.01.2021 10:45 Ответить
ну не самая ключевая должность,ущерб для армии минимальный.
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31.01.2021 10:47 Ответить
Может и единомышленников, так сказать, взрастить успел... Уволен полковник ВСУ Криворучко, на домогательства которого жаловалась его подчиненная Деркач - Цензор.НЕТ 5812
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31.01.2021 10:51 Ответить
Да он бабник...Уволили и поделом.....Хотя как офицер свою работу делал хорошо.
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31.01.2021 10:50 Ответить
тут баба не права, зразу чому з ним в губи цмокалась і не раз при тому ?
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31.01.2021 10:55 Ответить
Какая баба не права? Он их десятками поимел.....Наглый и упорный тип....
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31.01.2021 11:03 Ответить
если он скот - то тогда подача новости об этом некорректна.

И второе - если он скот - то должны были сами тихо его убрать - нафига на всю страну это выносить?
Или эта "военнослужащая" решила хероем стать?
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31.01.2021 11:11 Ответить
А ктож его тихо уберет? Она подполковник - офицер на ранг ниже его.....молодец что убрала ЭТО существо с его должности....Он бы еще многих женщин попортил пользуясь властью...А эта посада многое дает....Думаю не просто так жена Хомчака стала главой Черниговской ОДА - и ЭТО существо начало метить ВЫШЕ- хотело стать генералом....Он по работе должен иметь с ней прямой контакт, а значит и выход на Хомчака......
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31.01.2021 11:25 Ответить
понял...

там завязки уже повыше...
я просто исходил из логики нормальной армии.
А у нас и армия с головы гниёт...

Ok
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31.01.2021 11:30 Ответить
будущею дупутаткою, может Фонд образует какой, или кто под нее подписался Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 21
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31.01.2021 12:23 Ответить
На фото наглый похабный свин. Наверное, ещё и женат, ещё и дома жену мучает
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31.01.2021 10:57 Ответить
какой нахал...такому не место там, только здесь, в вашем мужском гареме Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 6083
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31.01.2021 12:26 Ответить
Не судіть по фото...Бо якщо судити по останнім фото нашого президента,то він не тільки"жену мучаєт",а і кота...
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31.01.2021 12:57 Ответить
Какие ещё домагательства? Это попытка изнасилования -Значит свина в питушатню на зону.
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31.01.2021 11:11 Ответить
Піде до реформованого суду,і буде судитись з Міністром Оборони.
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31.01.2021 11:16 Ответить
Лишня личка не привід кидатись з членом на підлеглу. Нехай службове розслідування з'ясує щоб не плодили ППЖ, які заводили маршали-м'ясники Другої світової. Один танкіст Зіновій Колобанов в складі 5 танків КВ зумів знищити 22 німецьких танки, і медсестра ППЖ Жукова отримали однакові ордени Червоного прапора, а ППЖ щей орден Чевоної зірки і звання офіцера. Як бачимо нічого нового не має.Все повторюється Тож повинно бути розслідування і хтось сексуально заклопотаний (чи збочений) має йти на XYZ з ЗСУ.
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31.01.2021 11:18 Ответить
ниче не поменялось ,у нас тож швейю на посади стрильця награждали перед строем , при этом посада швеи была занята
выходит награждали за красивые глаза ? а Петру ( условно ) за атаку - х ничего
а по теме, как эта женщина стала подполом ( для многих офицеров это вершина карьеры ) ,
в посте много загадок , и недомолвок , так че выводы делать рано
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31.01.2021 17:10 Ответить
А может это любовь, ну вот случилось, просто этот Криворучко не мог как-то иначе выразить свои чувства... Он же полковник, книжек не читал, а хватание за гениталии это для него как серенада под балконом...
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31.01.2021 11:20 Ответить
Девушка,вы почему пришли на работу в мини-юбке?
тов.маршал ,мое платье до пят вчера попало в аварию,ааша машина сгорела и пол юбки тоже,слава Богу жива осталась..
так девушка,за Мерседес заплатите полцены,а платье купим в лучшем Бутике ...
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31.01.2021 11:22 Ответить
Он полковник, она подполковник, захотела быть сверху. Не щупать надо было, е........... , все бы было нормально, она не молода, а хочет, а он, возможно хотел, но не смог. ГОДА. Так что, простите господа, бабы - это зло.
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31.01.2021 11:23 Ответить
Віддайте цього полковника на виховання до верещучки.Вона щойно верещала про сором у ВСУ.То нехай вона з цього Криворучки зробить верещату кривописю).
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31.01.2021 11:29 Ответить
Почему уволен? Почему на в штрафбат, в зону ООС? Пускай этот херой там сепарш дрючит, ещё и награду членом заработает, член ведь не только чтобы на рояле им...
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31.01.2021 11:31 Ответить
+
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31.01.2021 12:04 Ответить
Начал оказывать знаки внимания с 2016 г, 5 лет назад. Молчала 5 лет, обвинила только сейчас . Если не хотела, то врезала по физиономии и приставания прекратились бы. 100% мужик стерпел бы. Друзья! дело тёмное. Скорее что-то между ними было эти 5 лет! но повздорили. А бабы существа мстительные, тем более не дура если подполковник. По рангу почти равные. "Хватал за генеталии?" а может и не хватал, а может, наоборот, одобряла Все со слов, голословные обвинения, хотя может подобрала пару свидетельниц - тогда мужику туго придется. Однако статьи если не было изнасилования в УК нет. Баба замужняя или нет? Комиссар женатый или нет? Подполковничка, она что девственница, что так оскорбилась? Почему об этом не пишут. Тут тебя неженатого сексуально озабоченного любая соблазнит, а потом заявит, что ты ее хватал и не только хватал.. И тебе капец. Поэтому модератор правильно пишет, чтоб воздержались от обвинений и не писали всякую чушь. СУД РАЗБЕРЕТСЯ!
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31.01.2021 12:16 Ответить
Это все обычный треш основанный на голословном обвинении в сексизме. Скорее всего бабця не хотела работать на одном уровне с остальными.
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31.01.2021 12:22 Ответить
Суд разберется????? В чем???? Он бабник у него на работе любовница (давняя много лет)....он бегает за всеми симпатичными юбками....ЭТО АКСИОМА и ВСЕ кто с ним работают ЭТО ЗНАЮТ....А то что СУДЬЯ за деньги может его СВЯТЫМ назвать и рекомендовать с него ИКОНУ писать....Так это не "суд разберется", а он КУПИЛ чсуд как и все в Украине этот СУД покупают.....
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31.01.2021 12:52 Ответить
Уволить до решения суда - высшая тупость высшего руководства, которая в конечном итоге закончится восстановлением через тот же суд.
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31.01.2021 12:20 Ответить
Надеюсь далее следствие - суд -тюрьма!
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31.01.2021 12:20 Ответить
гениТальное правосудие? Подержал тётку за попку - уволили, украл бы пару миллионов - ничего бы не было.
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31.01.2021 12:32 Ответить
А ты подумай, может сейчас какой нибудь ******* твою тетку за попку держит.
Понять и простить?
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31.01.2021 14:00 Ответить
Правильно зробили, що звільнили. Людина, а тим більше офіцер збройних сил з такими слабкостями це легка здобич для вербовки та шантажу з боку іноземних спецслужб .Людина з відсутністю морально - вольових якостей, це вже потенційний шпигун.
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31.01.2021 12:40 Ответить
Голословные обвинения. Тем более все взрослые люди и понимают. Если не было повода, провокации, то никто тебя за пи**у не схватит. Может сделала из мухи слона, чтоб отомстить. А может и вообще ничего не было, может тётка насмотрелась амерских фильмов и решила начальничка уделать. Не вижу прямых доказательств, что полковник мерзотник.
Вон в Пентагоне тоже полковника уволили, потому что услужливо открыл дверь перед сотрудницей, а та заявила что это недопустимые знаки внимания и секс-домогательство.
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31.01.2021 12:54 Ответить
Он МЕРЗОТНИК.....И все в Черниговской области кто служил с ним ЭТО ЗНАЮТ.....Он БАБНИК....это тоже все знают....Даже за 200 км от Чернигова...
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31.01.2021 13:17 Ответить
Очевидно это ты чего то пересмотрел.
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31.01.2021 13:58 Ответить
Напрягает то ,что снова деяния военных расследует гражданская полиция и гражданский суд будет судить....
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31.01.2021 12:57 Ответить
Этот ублюдок не воевал и не совершал военных преступлений, а обычное домогательство с использованием служебного положения. Так что пусть тебя не напрягает.
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31.01.2021 13:56 Ответить
А по морде ему дать она не пробовала?
Ну котда он её за промеждуног хватал?
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31.01.2021 13:02 Ответить
Это армия. За нападение на командира при исполнении грозит реальный срок. В лучшем случае ее бы уволили чтобы не поднимать шум, а не его как сейчас.
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31.01.2021 14:03 Ответить
За такі речі має бути кримінальна відповідальність. А то "звільнили в запас". А компенсація жінці де? Таких мають звільняти з анулюванням стажу служби з позбавленням військової пенсії (ці кошти мають бути виплачена постраждалій! від МО). Тоді МО відчує відповідальність за підготовку таких дебілів. Вважаю що жінка мала право його застрелити...
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31.01.2021 13:32 Ответить
Чушь. У нас сейчас геи или импотенты через одного. И не известно что хуже. Мужик никого не насиловал а по морде любая могла дать. И мужик стерпел бы. Другое дело, что на такую работу нужно брать женатых, чтоб супруга следила за нравственностью.
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31.01.2021 13:38 Ответить
Пусть теперь дрочит на гражданке.
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31.01.2021 13:52 Ответить
Ну дуже іпатись хтів... Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 588 Звільнено полковника ЗСУ Криворучка, на домагання якого скаржилася його підлегла Деркач - Цензор.НЕТ 5132
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31.01.2021 14:02 Ответить
так а толку он ща пенсию будет получать и утроиться куда работать в атб или еще куда начальником..в траш или сильпо или на фирму ..а расследование где служебное..уволить и дурак может.. со всеми регалиями им едалями...
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31.01.2021 15:25 Ответить
советская армия во всей красе. Оставить боевых батальонных, ротных, взводных командиров - всех остальных - нах, даже не в запас - по несоответствию уволить.
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31.01.2021 18:46 Ответить
 
 