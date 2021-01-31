Подозреваемый в убийстве украинец, который 5 лет скрывался от правоохранителей, задержан на границе с Польшей, - ГПСУ

Вчера ночью в пункт пропуска "Шегини" прибыл автобус польской регистрации "Львов - Вроцлав". Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой - "при обнаружении задержать".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, пограничники Львовского отряда сразу же задержали мужчину и уведомили об этом сотрудников Нацполиции.

Оказалось, что 40-летний украинец разыскивается правоохранителями Львовщины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК "Умышленное убийство".

"Мужчина, вероятно думал, что о нем забыли и решил скрыться в Польше, ведь выяснилось, что его разыскивают с декабря 2015 года. Задержанный передан представителям Национальной полиции", - подчеркивается в сообщении Госпогранслужбы.

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