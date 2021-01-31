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Госпогранслужба (5398) граница (4734) задержание (6587) Львовщина (2681) Польша (7469) убийство (6290)

Подозреваемый в убийстве украинец, который 5 лет скрывался от правоохранителей, задержан на границе с Польшей, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подозреваемый в убийстве украинец, который 5 лет скрывался от правоохранителей, задержан на границе с Польшей, - ГПСУ

Вчера ночью в пункт пропуска "Шегини" прибыл автобус польской регистрации "Львов - Вроцлав". Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой - "при обнаружении задержать".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, пограничники Львовского отряда сразу же задержали мужчину и уведомили об этом сотрудников Нацполиции.

Оказалось, что 40-летний украинец разыскивается правоохранителями Львовщины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК "Умышленное убийство".

"Мужчина, вероятно думал, что о нем забыли и решил скрыться в Польше, ведь выяснилось, что его разыскивают с декабря 2015 года. Задержанный передан представителям Национальной полиции", - подчеркивается в сообщении Госпогранслужбы.

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Автор: Ірина Дашківська
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За пять років можна було тричі змінити зовнішність і придбати нові документи. Бази ДНК нема.
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31.01.2021 13:22 Ответить
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40-річний українець розшукується правоохоронцями ЛьвівщиниДжерело: https://censor.net/ua/n3245120

40-ріний українець не може сам себе розшукувати! Пишіть правильно по-українські, а не дикою сталінкою: 40-річного українця розшукують правоохоронці Львівщини
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31.01.2021 13:45 Ответить
"Ну и что, это было давно, уже пять лет пошло" по версии кремлевского холуя Ермака.
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31.01.2021 14:51 Ответить
 
 