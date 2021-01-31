Протесты в России: Людей избивает ОМОН, число задержанных уже превысило 1000. ВИДЕО (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального в России задержали уже более 1000 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.
Отмечается, что на акциях в поддержку политика Алексея Навального в Сибири и на Дальнем Востоке к настоящему моменту, в 12:25 (по киевскому времени - ред.) задержаны более 1000 человек
Наибольшее количество задержанных во Владивостоке - 113 человек и Москве - 100. В Красноярске задержали 81 человек, Новосибирске - 90, Новокузнецке - 33 человека, в Иркутске - 27.
Тем временем в СМИ и соцсетях публикуют кадры жестких задержаний.
В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак
Добро пожаловать в Москву. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/1EgLg9PMgd— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Район Чистых прудов оцеплен силовиками. В метро пускают, но досматривают рюкзаки. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/ol1DWUnHxv— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk
В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
В Челябинске силовики избивают протестующих дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Грубые задержания возле станции метро "Сухаревская".— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021
Видео: Алина Данилина pic.twitter.com/DmB4iBK2Cc
В департаменте транспорта Москвы допускают дальнейшие закрытие станций метрополитена, сообщает Интерфакс.
По требованию полиции с 8:00 воскресенья для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты семь станций метро в центральной части Москвы.
Пожалуйста, подождите...
- Барин, выходи!
Картина Сергея Иванова "Баскаки" (1909 г.). Хранится в Музее истории Москвы.
Бгг
Какая Русь? Та, шо Запоребрик (с украденным мокшами названием Русь) - да. Она - Орда.
"Мы правопреемники не только Киевской Руси, Московского царства, Российской империи и Советского Союза. Мы правопреемники Волжской Булгарии, Золотой Орды и кавказских государственных образований, создававшихся сподвижниками пророка Мухаммеда." ©
Или как говорило *****:
"О давнем происхождении российского ислама говорят татарские корни у названий многих улиц Москвы." (там же)
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У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что так воняет? Конечно, Poccuя.
народ точно так же может и проголосовать не "за", а "против". в современной истории уже есть пример подобного голосования "нарида" в одной из европейских стран .
ЗЫ: кстати, в моем сообщении слово "если" употреблено не за здря
якби хтось з тих виродків дозволив би собі таке з моєю дитиною або матірью, у нього б вже все горіло, а ця істота вже б конала з проломленим черепом..
вони і після фуйла чергового царя собі на шию посадять.
Не доведи Господи ще ударять хоч одного космонавта!
А потом пусть лет двести отходят от этого семейного "загула" - тихие, смирные, коматозные.
Для Украины, всё, что рушит режим в рф - хорошо.
А что бьют,так это ж свои...