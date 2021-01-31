Протесты в России: Людей избивает ОМОН, число задержанных уже превысило 1000. ВИДЕО (обновлено)

На акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального в России задержали уже более 1000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

Отмечается, что на акциях в поддержку политика Алексея Навального в Сибири и на Дальнем Востоке к настоящему моменту, в 12:25 (по киевскому времени - ред.) задержаны более 1000 человек

Наибольшее количество задержанных во Владивостоке - 113 человек и Москве - 100. В Красноярске задержали 81 человек, Новосибирске - 90, Новокузнецке - 33 человека, в Иркутске - 27.

Тем временем в СМИ и соцсетях публикуют кадры жестких задержаний.

В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

В Челябинске силовики избивают протестующих дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Грубые задержания возле станции метро "Сухаревская".



Видео: Алина Данилина pic.twitter.com/DmB4iBK2Cc — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021

В департаменте транспорта Москвы допускают дальнейшие закрытие станций метрополитена, сообщает Интерфакс.

По требованию полиции с 8:00 воскресенья для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты семь станций метро в центральной части Москвы.

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