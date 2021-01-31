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Новости За рубежом
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Метрополитен (964) Москва (3006) протест (5754) Навальный (825)

Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Московские власти предупредили о

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в течение дня возможны "ситуативные закрытия" станций метро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

В мэрии отметили, что такие решения могут быть приняты по требованию полиции.

При этом сообщается, что в Москве с 8 утра закрыты станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.

Позде департамент транспорта Москвы объявил о закрытии на вход и выход вестибюлей станций метро "Красные ворота" и "Сухаревская".

По данным издания, входы на станции Чистые пруды и Трубная окружены полицией, но сами станции пока работают.

Как сообщалось, сегодня в РФ проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным правозащитников, на данный момент задержаны 519 человек. При этом ОМОН достаточно жестко оттесняет и задерживает людей. 

Читайте также: Хороводы, ОМОН, "Аквадискотека" и 150 задержанных: в России начались протесты за Навального. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
В Раше все движется в правильном направлении -- в задницу. Чем больше в Раше бардака -- тем лучше. Запасаемся поп-корном.
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31.01.2021 11:51
+5
Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 6090
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31.01.2021 11:59
+4
Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 2281
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31.01.2021 11:51
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Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 2281
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31.01.2021 11:51 Ответить
В Раше все движется в правильном направлении -- в задницу. Чем больше в Раше бардака -- тем лучше. Запасаемся поп-корном.
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31.01.2021 11:51 Ответить
Точно. Чем больше они там перебьют друг друга- тем меньше их придёт убивать украинцев. Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 9736
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31.01.2021 11:57 Ответить
Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 6090
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31.01.2021 11:59 Ответить
ПОЦ конкретный, но со своей задачей по развалу Раши пока справляется.
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31.01.2021 12:10 Ответить
ух сколько набежало "бутебродных" комментаторов - полезных для кремля идиотов.
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31.01.2021 14:15 Ответить
Пустите дезу что Макдональдс кормит всех протестующих бесплатно сегодня, они забудут про х..ла и пойдут громить Маки, когда узнают что это неправда.... а то заворачиваетесь с метро...
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31.01.2021 12:01 Ответить
менты-разносчики плакатов Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 6385.
Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 1436
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31.01.2021 12:03 Ответить
Менты солидарны.
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31.01.2021 12:51 Ответить
хаму подібне у Києві не допомогло. але зараз не Київ і не українці...
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31.01.2021 12:08 Ответить
Москали сильно не напрягаются, только в воскресенье, подставляют свои тупые головы под дубинки омона, бялорусы более патриотичны.
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31.01.2021 12:27 Ответить
Хммм.....садитесь все на лашади....белые, как шаман Габышев. Кстати где он? Без шамана нельзя, шаман нужен обязательно.
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31.01.2021 12:38 Ответить
У нас так и Янукович, и Порошенко ςςαλи, и закрывали Киевское метро.
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31.01.2021 12:49 Ответить
Как бы

Московська влада попередила про "ситуативне закриття" станцій метро: рішення ухвалюються на вимогу поліції - Цензор.НЕТ 155
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31.01.2021 12:58 Ответить
Нужно ещё ситуативно закрывать водочные магазины Московська влада попередила про "ситуативне закриття" станцій метро: рішення ухвалюються на вимогу поліції - Цензор.НЕТ 4878 и ТВ каналы.
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31.01.2021 13:04 Ответить
Водочные магазины в паРаше это гаранты конституции... Московська влада попередила про "ситуативне закриття" станцій метро: рішення ухвалюються на вимогу поліції - Цензор.НЕТ 4243
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31.01.2021 13:39 Ответить
Эх, Nickol Nickols,если Закрыть водочные магазины то Никакой омон,никакая полиция не сможет удержать всех "трезвенников" рашии!
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31.01.2021 13:27 Ответить
У нас більш інтелігентно тоді працювали сатрапи, вони об'являли спочатку мінування невідомим певних станцій, і вже тоді закривали станції, відключали мобільні телефони тощо.
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31.01.2021 13:54 Ответить
 
 