ЕС приветствует выделение Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech: в рамках механизма COVAX вы в числе первых стран
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Европейский Союз приветствует выделение Украине 117 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX, который поддерживается ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представительства ЕС в Украине, которое размещено на официальной странице представительства в соцсети Фейсбук.
В заявлении напоминается, что соответствующее решение было принято 30 января. Команда ЕС, включая Европейскую Комиссию, Европейский инвестиционный банк и государства-члены ЕС анонсировали выделение более 870 млн евро в поддержку инициативы COVAX.
"COVID-19 стал беспрецедентным вызовом всему миру. Коронавирус влияет на наше здоровье, работу, семьи и качество жизни. Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией. Ни один из нас не находится в безопасности, пока безопасность не гарантирована для всех. Основываясь на принципах "Team Europe", Европейский Союз с гордостью поддерживает усилия COVAX по обеспечению наших партнеров вакциной, и Украина стала одной из первых таких стран ", - отметил Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине.
Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.
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Депутатам рады и их семьям хватит - еще и на перепродажу останется.
теперь зможемо привити 80 відсотків населення України, якого ж, як раз, 60 тисяч!
слава зє і його адміністрації
За весь 2020 год в мире заболело 100 млн. человек. На Земле 7 млрд. человек. Это 1,5% населения. Это 15 человек на 1000 населения или 10 человек на 700 населения. Это 0,3 млн. в день. (https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/)
По странам: Индия - 0,8%, Украина - 3%, США - 8%.
За последние 20 дней 2021 года в мире заболели 14 млн. человек. Это 0,7 млн. в день. Темп заболеваемости, следовательно, медленно увеличивается (с 0,3 млн. в день до 0,7 млн. в день). Вакцинация может существенно снизить темп, только если она эффективная.
Вернёмся к 10 человекам на 700 населения в отсутствии вакцинации. Если привить всё население Земли, то:
90% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 1 человек. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,15%.
70% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 3 человека. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,45%.
50% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 5 человек. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,75%.
серед 100 країн ,котрі мають холодильники з температурою нижче 70 градусів...