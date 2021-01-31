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ЕС приветствует выделение Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech: в рамках механизма COVAX вы в числе первых стран

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

ЕС приветствует выделение Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech: в рамках механизма COVAX вы в числе первых стран

Европейский Союз приветствует выделение Украине 117 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX, который поддерживается ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представительства ЕС в Украине, которое размещено на официальной странице представительства в соцсети Фейсбук.

В заявлении напоминается, что соответствующее решение было принято 30 января. Команда ЕС, включая Европейскую Комиссию, Европейский инвестиционный банк и государства-члены ЕС анонсировали выделение более 870 млн евро в поддержку инициативы COVAX.

"COVID-19 стал беспрецедентным вызовом всему миру. Коронавирус влияет на наше здоровье, работу, семьи и качество жизни. Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией. Ни один из нас не находится в безопасности, пока безопасность не гарантирована для всех. Основываясь на принципах "Team Europe", Европейский Союз с гордостью поддерживает усилия COVAX по обеспечению наших партнеров вакциной, и Украина стала одной из первых таких стран ", - отметил Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Отличная новость!
Депутатам рады и их семьям хватит - еще и на перепродажу останется.
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31.01.2021 12:32
+13
"Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко" ... Все точно, как мы и предупреждали. "...общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности. Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной. Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech. Коррупционная вакцинация от Зеленского и Ко. "(с)
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31.01.2021 12:42
+11
А где обещанные Бубочкой мульены баночек с вакциной? Еще в дороге. да? А-ха-ха!! Давайте вместе поржем, зетипиллы!
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31.01.2021 12:37
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Отличная новость!
Депутатам рады и их семьям хватит - еще и на перепродажу останется.
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31.01.2021 12:32 Ответить
А прихлебателям, любовницам и челяди?!
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31.01.2021 12:38 Ответить
Ну, так примерно и будет 117 тыс.
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31.01.2021 19:08 Ответить
це все завдяки мєндєль, яка врегулювала проблему з вакциною двома твітами!
теперь зможемо привити 80 відсотків населення України, якого ж, як раз, 60 тисяч!
слава зє і його адміністрації
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31.01.2021 12:33 Ответить
Будут через "Евролаб" распространять "кому надо", где вiслюк типа анализы сдавал?
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31.01.2021 12:33 Ответить
Якраз вистачить на весь квартал з усіма їхніми родичами.
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31.01.2021 12:35 Ответить
Так их загонят на "лево", как те маски из запаса.
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31.01.2021 12:35 Ответить
А где обещанные Бубочкой мульены баночек с вакциной? Еще в дороге. да? А-ха-ха!! Давайте вместе поржем, зетипиллы!
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31.01.2021 12:37 Ответить
Мільйон- це про китайську.
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31.01.2021 13:02 Ответить
Китайською хай коле себе і свиней з свого свинарника.
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31.01.2021 14:22 Ответить
тільки для своїх а для реклами пару чоловік
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31.01.2021 12:39 Ответить
"Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко" ... Все точно, как мы и предупреждали. "...общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности. Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной. Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech. Коррупционная вакцинация от Зеленского и Ко. "(с)
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31.01.2021 12:42 Ответить
На месте ЕС я бы не дал Ослу ни одной дозы. Пусть зетипиллы посмотрят на то чмо шо они выбрали. И передохнут с половины от макшанского спутника.
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31.01.2021 12:42 Ответить
Не обидится. Ему нужны дозы других веществ
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31.01.2021 14:48 Ответить
Звичайно ж кловуняра зустрічатиме самальот на ірадромі і це покажуть на всіх каналах який він маладєц..
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31.01.2021 12:43 Ответить
Это же звиздец ,как много ,Степашка улыбается , а шо они делали под года назад ,даже не чесались ,чтобы заказать вакцину 😡
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31.01.2021 12:47 Ответить
Эти вакцины нельзя заказать. Производственных мощностей не хватает. Поэтому вакцины предназначены только себе и ближайшим союзникам.
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31.01.2021 13:16 Ответить
ЕС приветствует выделение Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech: в рамках механизма COVAX вы в числе первых стран - Цензор.НЕТ 6090
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31.01.2021 12:48 Ответить
От цікаво, що таке "структури державної безпеки"?
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31.01.2021 13:04 Ответить
Realno na 58 tysiac poskolku dve dozi idut celoveku,a bolse vriatli skoro dast pfizer.Polovina vracam,a drugaja svojim liudiam.Eto bezplatno otdajut COVAX
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31.01.2021 12:50 Ответить
Звісно , що для Зеленої гопоти вистачить цієї вакцини , а решту населення будут вакцинувати китайським гівном !
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31.01.2021 13:09 Ответить
Ого ....для України це забагато ...
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31.01.2021 13:24 Ответить
Немного статистики коронавируса.
За весь 2020 год в мире заболело 100 млн. человек. На Земле 7 млрд. человек. Это 1,5% населения. Это 15 человек на 1000 населения или 10 человек на 700 населения. Это 0,3 млн. в день. (https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/)
По странам: Индия - 0,8%, Украина - 3%, США - 8%.
За последние 20 дней 2021 года в мире заболели 14 млн. человек. Это 0,7 млн. в день. Темп заболеваемости, следовательно, медленно увеличивается (с 0,3 млн. в день до 0,7 млн. в день). Вакцинация может существенно снизить темп, только если она эффективная.
Вернёмся к 10 человекам на 700 населения в отсутствии вакцинации. Если привить всё население Земли, то:
90% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 1 человек. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,15%.
70% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 3 человека. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,45%.
50% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 5 человек. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,75%.
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31.01.2021 15:07 Ответить
и все властьимущие барыги побегут прививаться , а врачи и старики подождут непонятного дерьма!
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31.01.2021 15:50 Ответить
не збрехали.. )))
серед 100 країн ,котрі мають холодильники з температурою нижче 70 градусів... ЄС вітає виділення Україні 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech: у межах механізму COVAX ви серед перших країн - Цензор.НЕТ 4867
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01.02.2021 09:23 Ответить
 
 