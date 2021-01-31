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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 16 человек, выявили более двух сотен новых заражений

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

В течение субботы, 30 января, в Киеве обнаружили еще 215 больных коронавирусом COVID-19, 16 зараженных умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram

Так, за последний день заболели 117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 2 девочки 1 и 3 лет и 8 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

COVID-19 обнаружили у 10 медиков.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 26 пациентов. Выздоровели за сутки 707 человек.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 128 389. Коронавирус преодолели 68 558 киевлян. За период пандемии коронавирус унес жизни 2 365 жителей города.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 76, в Днепровском - 51 и в Святошинском районе - 25 случаев.

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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 16 человек, выявили более двух сотен новых заражений 01

Автор: Вадим Куц
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Вже хоч правильно почали писати "виявили", а не "захворіли".
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31.01.2021 12:49 Ответить
Складуєтьсся враження що в Україні помирають виключно від ковіда.
Так може надавати повну статистику скільки померло і від раку,туберкульозу та і від інших соціальних хвороб?
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31.01.2021 13:10 Ответить
Ну когда уже перестанут цитировать этого полудурка с отбитым мозгом? Каким образом было подтверждено эти 16 смертей от "коронавируса". За подобные сообщения Виталику, как минимум, язык нужно прибить шиферным гвоздем к дереву... Но с учетом его заслуг по разжиганию коронавирусной истерии, наказание должно быть и будет значительно суровее.
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31.01.2021 15:22 Ответить
 
 