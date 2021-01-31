За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 16 человек, выявили более двух сотен новых заражений

В течение субботы, 30 января, в Киеве обнаружили еще 215 больных коронавирусом COVID-19, 16 зараженных умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram

Так, за последний день заболели 117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 2 девочки 1 и 3 лет и 8 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

COVID-19 обнаружили у 10 медиков.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 26 пациентов. Выздоровели за сутки 707 человек.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 128 389. Коронавирус преодолели 68 558 киевлян. За период пандемии коронавирус унес жизни 2 365 жителей города.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 76, в Днепровском - 51 и в Святошинском районе - 25 случаев.

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