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ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ. ВИДЕО

В Москве и Санкт-Петербурге полиция пытается предотвратить массовые протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

 Как информирует Цензор.НЕТ, трансляцию событий ведет телеканал Настоящее время.

В Москве полиция задерживает людей у центральных станций метро, не давая протестующим собраться вместе. Соратник Навального Леонид Волков в Twitter призвал протестующих идти к метро Комсомольская, к Площади трех вокзалов. Задержано не менее 100 человек, на Сухаревской площади автозаки переполнены.

Читайте также: Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции

Шествие на Садовом кольце в Москве:

От ТЮЗа протестующие начали движение в сторону Невского проспекта. Участники протестов сообщают о жестоких задержаниях со стороны ОМОНа.

По информации ОВД-Инфо, на 12:20 по киевскому времени задержано уже более 1000 человек.

Смотрите также прямую трансляцию журналистов "Радио свобода" на события, происходящие на акциях протеста в российских городах:

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+47
Сегодняшняя Россия в одном фото:

ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 1648
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31.01.2021 13:13
+40
ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 9481
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31.01.2021 13:20
+18
больше всего нравится как мусора в громкоговоритель орут "НАХОДЯСЬ НА УЛИЦЕ ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН"!!!
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31.01.2021 13:15
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Сегодняшняя Россия в одном фото:

ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 1648
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31.01.2021 13:13 Ответить
протестні акції на московії увійдуть в історію під назвою "кривавий бунт фотографів"
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31.01.2021 13:17 Ответить
чеченца на два месяца закрыли! некому омоновцев взбодрить!!! АМОН АМОН АМОН!!!! ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 396
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31.01.2021 14:07 Ответить
мені теж здається, що справжній протест у москалєй відбудеться випадково, коли мусора випадково побьють або ічкерійця, або українця
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31.01.2021 14:09 Ответить
В Мордоре аж один украинец , и тот Рома Цимбалюк , все остальные голимые хохлы , которые к Украине имеют отношение бо фамилии на О заканчиваются.
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31.01.2021 19:19 Ответить
"Сегодняшняя Россия"
а прошлая типа была лучше?
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31.01.2021 13:28 Ответить
Декабристы?
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31.01.2021 13:51 Ответить
ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 3647
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31.01.2021 14:22 Ответить
А что за флажок у тебя, петушок, что ты как проститутка флаги меняешь
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31.01.2021 15:51 Ответить
Нічого, вони зберуться на наступний тиждень і як зметуть *****.)
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31.01.2021 13:54 Ответить
200 лет прошло ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 9744
ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 9277
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31.01.2021 14:36 Ответить
Большой театр перед Западом, какой наваляльный "бунтарь" и "новое лицо". ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 9167
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31.01.2021 13:14 Ответить
Та и Пуйлом им по всей морде)
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31.01.2021 13:14 Ответить
больше всего нравится как мусора в громкоговоритель орут "НАХОДЯСЬ НА УЛИЦЕ ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН"!!!
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31.01.2021 13:15 Ответить
Достаточно фразу сократить до трех последних слов и вещать из радиоточек везде, включая кацапожилища.
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31.01.2021 13:16 Ответить
Лупаш кацапский скот дубинками!! )
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31.01.2021 13:16 Ответить
Їм путєн кримнаш зробив, а вони бузіть вздумали. Нацпрєдатєлі!!!
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31.01.2021 13:27 Ответить
А соловьиный помет где - "Фашизды-навальновцы !!!" ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 5208
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31.01.2021 13:16 Ответить
У мене одне запитання; нафіга нам потрібний Навальний і проблеми в Росії? То ми кричимо сврбоду Анжелі Девіс, то свободу Навальному. У нас немає проблем? Пора розібратись у себе з ситуацією по комунальних цінах і "реформах по знищенню народу України".
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31.01.2021 14:20 Ответить
Показывают три канала. Один из Латвии (Медуза), два из Праги (Радио Свобода, Настоящее время). Прямо как при СССР.
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31.01.2021 13:18 Ответить
І на всіх трьох показували виступ Брєжнєва на якомусь там з"їзді. Хоч телевізор не вмикай.
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31.01.2021 13:26 Ответить
Восстание застенчивых снежкометателей.
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31.01.2021 13:18 Ответить
Вата не может противостоять кнуту ,ни такое у неё воспитание . ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 4651
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31.01.2021 13:19 Ответить
Стадо баранів ходе по хліву - інакше це все не назвеш.
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31.01.2021 13:19 Ответить
ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 9481
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31.01.2021 13:20 Ответить
За рулем?
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31.01.2021 13:54 Ответить
ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 5644 - ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 691.... ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 4830
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31.01.2021 13:58 Ответить
ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 5481
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31.01.2021 19:21 Ответить
молодцы, что выходят, но очень мало,нужно раз в 10 больше.
Для Украины, всё, что рушит режим в рф - хорошо.
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31.01.2021 13:21 Ответить
Неправильно. Для Украины все что рушит РФ хорошо.
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31.01.2021 13:24 Ответить
Так на росии низя митинги, низя протесты, низя сепаратизм, а вот в других странах они подстрекают людей к митингам, демонстрациям, погромам и сепаратизму. Это у них называется : « ничего не стоит заварить заварушку» . Везде своё подлое рыло сунут, что б люди хуже жить стало. Что бы покоя и развития не было, а потом радостно рассказывают , да ещё прибрешут на своих срашасми. А вот Путин тогда рассуждает . 20 лет, практически без выборов , сидящий на троне, о демократиях в тех странах, до каких ему, как до Киева рачки! Вот совести никакой не у человека.
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31.01.2021 13:50 Ответить
Нет, правильно. Для Украины, всё, что рушит режим в рф - хорошо.
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31.01.2021 13:54 Ответить
Нічого там не рушиться - роблять спектакль з новим популярним "опозиційним" лицем яке як Мандела - страдалець за народний благоустрій вийде з тюрми на царювання.
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31.01.2021 19:21 Ответить
дада. и травили понарошку, а немцы понарошку подтвердили отравление.
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31.01.2021 19:26 Ответить
Давай наівний продовжуй і надалі розкручувати культ незалежного від фсб навального ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 7968
Чи ти з Лахти )
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31.01.2021 19:40 Ответить
хорошо ты сам себе о себе написал: "Давай наівний продовжуй і надалі розкручувати культ ЗАЛЕЖНОГО від фсб навального Чи ти з Лахти )"
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31.01.2021 19:49 Ответить
До побачення лахта.. пензлюй звідси.. адресу ти знаєш
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31.01.2021 20:48 Ответить
молодец, ты, копеечный кацап, хорошо ты сам себе о себе написал: " До побачення лахта.. пензлюй звідси.. адресу ти знаєш"
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31.01.2021 20:57 Ответить
Не хорошо. Хорошо, когда РФ не будет вообще.
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31.01.2021 14:02 Ответить
рф "вообще не будет" - такого на нашем веку не случится, надо реально смотреть на вещи.
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31.01.2021 14:22 Ответить
Нехорошо
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31.01.2021 18:36 Ответить
Це буде файно коли Московії не буде в реальності
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31.01.2021 19:41 Ответить
Режимы в лаптестане меняются , а извечная вражеская орда остается .
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31.01.2021 14:10 Ответить
Добувайте з них електрику по методу ЗЕ, це ж зелена енергетика.
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31.01.2021 13:22 Ответить
а с чего московиты бунтуют - им не все равно кто царь? насральный навальный такое же х#йло, только в профиль... правильно их омон лупит - не холопское это дело государя выбирать.
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31.01.2021 13:23 Ответить
Та їм пофігу, аби бояра була.
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31.01.2021 13:29 Ответить
та не, от бояры спать должны, а эти сильно возбудились. може коксу намешали.
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31.01.2021 13:32 Ответить
Та чомусь не сплять, а кричать давай ішшо.
ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 7223
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31.01.2021 13:46 Ответить
Не, те кто бояру употребляет будут использованы в случае необходимости в качестве "титушек", их время еще не пришло. Пока ОМОН резвится и этого достаточно, такое же было и в Беларуси, бунт с цветочками и аквадискотеками скоро будет успокоен.
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31.01.2021 14:25 Ответить
Для Украины есть разница между завклубом и завблогом ?
Какая ?
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31.01.2021 13:23 Ответить
У нас був і завгар. А шо?
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31.01.2021 13:27 Ответить
Так не про вас речь. Вы ж с ним не воевали.
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31.01.2021 13:32 Ответить
а поговорить? Це святе. Не мішки ж носити
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31.01.2021 13:29 Ответить
На Майдан вийшов мілліон(1 000 000 )людей.Скільки вийшло на москві?
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31.01.2021 13:27 Ответить
Надо знать русских- они очень трусливы..
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31.01.2021 13:52 Ответить
Якщо русскіх не б'ють, то вони думають, що їх бояться і починають бити вас. Це в них вроджене.
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31.01.2021 14:40 Ответить
Да не может быть. То народные гуляния. Хай щастить.
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31.01.2021 13:34 Ответить
Водять козу...кацапи вони такі кацапи..Навальний це другий путлєр...
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31.01.2021 13:35 Ответить
Кацап тоді не збреше,
Як чорт молиться стане, -
Таке іспоконвіку
Його нутро погане.

Він буде вам у вічі
Брехати без упину,
А потім при нагоді
Ножа устромить в спину.

Загадка їх, нарешті,
Тепер усім відома, -
У них, як у дебілів,
Є зайва хромосома.

"Москва сльозам не вірить,
Москва лиш крові хоче", -
Ця приказка кацапська,
Як бачимо, пророча.

Нас недарма Шевченко
Застерігав почути, -
Москва для України, -
Найгірший ворог лютий.

І, що б ви не робили, -
Кацапа не змінити,
Найкраще, - це стіною
Його обгородити.
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31.01.2021 13:40 Ответить
Цікаво, а у кацапів ще є футболки, модні в них в 2014-му, з написом "бєркут"?
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31.01.2021 13:37 Ответить
Все цирк.
Отак сиділи москалі тихо... І раптом, хопа! Вивалили на вулиці... для чого?
Свабоду сєнцову... савченко... Кому? Лубянському актору Лєхаїму Навальштельну?
Все цирк, причому погорілий.
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31.01.2021 13:38 Ответить
бастовать некогда ... царю надо новый дворец
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31.01.2021 13:40 Ответить
ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 2127
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31.01.2021 13:41 Ответить
У ля ля, у ля ля, завтра грабим короля...
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31.01.2021 13:44 Ответить
Запамятайте одне, коли злочинний імперський режим впаде в мацкве, потрібно відразу братися за наших злочинців, які 30 років грабували державу і будували під кришою кремля злодійсько корумповану олігархічну систему, яка ослаблювала нашу державу та грабувала її народ.
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31.01.2021 14:32 Ответить
Ну це скоро буде у Московії, імперський режим там впаде обов язково, років так через 40 - 60 ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 6738
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31.01.2021 18:24 Ответить
Раніше.... Набагато раніше.... ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 5750
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31.01.2021 18:35 Ответить
так, може через 35 років )))
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31.01.2021 19:22 Ответить
😂🤦😂🤦
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31.01.2021 14:05 Ответить
кацапы! скоро лето и пора выпускать футболки "Дворецнаш" ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 2842
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31.01.2021 14:20 Ответить
Вы слышите звуки электрошокера?
Вы еще не слышите звуки автоматических очередей!
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31.01.2021 14:46 Ответить
Може мені вже пора пройти маршем миру за навальнян від столу до кухні?
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31.01.2021 14:57 Ответить
Навальный не бутерброд, посадили-пусть сидит.
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31.01.2021 14:57 Ответить
"Свободу Юрию Деточкину!" (с)
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31.01.2021 14:57 Ответить
Коли вже буде "русский бунт - бездумний і беспощадний"?
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31.01.2021 15:06 Ответить
Очень прикольно смотреть, когда шестеро ментов пакуют одну женщину в автозак, а тридцать мужиков на тротуаре скандируют "Один за всех и все за одного!" и "Позор!" Непонятно, кому позор?
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31.01.2021 15:15 Ответить
ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 9331
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31.01.2021 18:23 Ответить
Чем больше дворцов ,тем лучше, холопы пусть жрут берёзовую кору😁😁😁
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31.01.2021 15:15 Ответить
Подъзжает автозак в нём в нём песков лесков казак, путин мутин и ху-ло всем им крупно повезло.
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31.01.2021 15:53 Ответить
СВОБОДА І ГІДНІСТЬ ДОБУВАЮТЬСЯ ТАК ЯК НА ФОТО а не діскотєках.

ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 2266
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31.01.2021 15:58 Ответить
Быдло воспитали и продолжают воспитывать. Плохо что и нас приучают к такому , но мы еще рыпаемся!
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31.01.2021 16:36 Ответить
ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 7441
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31.01.2021 17:36 Ответить
В Москве полиция задерживает людей у центральных станций метро, не давая протестующим собраться вместе. Соратник Навального Леонид Волков в Twitter призвал протестующих идти к метро Комсомольская, к Площади трех вокзалов. Задержано не менее 100 человек, на Сухаревской площади автозаки переполнены. Источник: https://censor.net/ru/n3245132

В кацапів не виходит навіть белорусів копіювати, куди там їм до Майдану ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ - Цензор.НЕТ 8321
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31.01.2021 18:22 Ответить
козломорда задротня ето что-то. насральний він не бутерброд шоб ось так його забирати. ************* буде вже чи ні? я вже зачекався.
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31.01.2021 18:51 Ответить
Бей ментов, спасай расею.
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31.01.2021 19:02 Ответить
Мне вот интересно , а сильно мой дед переживал в 1945 когда узнал , что было покушение на Гитлера . Я думаю ему было по хер , Германия и немцы для него были врагами и от покушения не хрена не поменялось . Вот так и мне все кацапские митинги и покушения с дворцами , глубоко по хер , хай хоть поубивают друг друга .Они в любом случае для меня враги все без исключения.
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31.01.2021 19:25 Ответить
 
 