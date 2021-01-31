ОМОН проводит массовые задержания на протестных акциях в поддержку Навального в РФ. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Москве и Санкт-Петербурге полиция пытается предотвратить массовые протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
Как информирует Цензор.НЕТ, трансляцию событий ведет телеканал Настоящее время.
В Москве полиция задерживает людей у центральных станций метро, не давая протестующим собраться вместе. Соратник Навального Леонид Волков в Twitter призвал протестующих идти к метро Комсомольская, к Площади трех вокзалов. Задержано не менее 100 человек, на Сухаревской площади автозаки переполнены.
Шествие на Садовом кольце в Москве:
От ТЮЗа протестующие начали движение в сторону Невского проспекта. Участники протестов сообщают о жестоких задержаниях со стороны ОМОНа.
По информации ОВД-Инфо, на 12:20 по киевскому времени задержано уже более 1000 человек.
Смотрите также прямую трансляцию журналистов "Радио свобода" на события, происходящие на акциях протеста в российских городах:
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а прошлая типа была лучше?
Для Украины, всё, что рушит режим в рф - хорошо.
Чи ти з Лахти )
насральныйнавальный такое же х#йло, только в профиль... правильно их омон лупит - не холопское это дело государя выбирать.
Какая ?
Як чорт молиться стане, -
Таке іспоконвіку
Його нутро погане.
Він буде вам у вічі
Брехати без упину,
А потім при нагоді
Ножа устромить в спину.
Загадка їх, нарешті,
Тепер усім відома, -
У них, як у дебілів,
Є зайва хромосома.
"Москва сльозам не вірить,
Москва лиш крові хоче", -
Ця приказка кацапська,
Як бачимо, пророча.
Нас недарма Шевченко
Застерігав почути, -
Москва для України, -
Найгірший ворог лютий.
І, що б ви не робили, -
Кацапа не змінити,
Найкраще, - це стіною
Його обгородити.
Отак сиділи москалі тихо... І раптом, хопа! Вивалили на вулиці... для чого?
Свабоду сєнцову... савченко... Кому? Лубянському актору Лєхаїму Навальштельну?
Все цирк, причому погорілий.
Вы еще не слышите звуки автоматических очередей!
В кацапів не виходит навіть белорусів копіювати, куди там їм до Майдану