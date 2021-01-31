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Новости Политика Украины
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Двое нацгвардейцев отбыли в Абьей и Италию в рамках миротворческой миссии ООН. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Двое военнослужащих Национальной гвардии Украины направлены в миссию ООН в конце января 2021 года - один для урегулирования Абьейського конфликта, а другой - в резервное полицейское подразделение Департамента операций по поддержанию мира ООН в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацгвардии.

Так, старший офицер отделения обеспечения миротворческой деятельности НГУ подполковник Роман Каркач был назначен на должность советника по вопросам реформирования резервного полицейского подразделения Управления полиции ООН, которое размещено на Логистической базе Департамента миротворческих операций Секретариата ООН в г.Бриндизи, Итальянская Республика.

Направление полицейского персонала из Украины в Абьей происходит впервые, это решение принято на основании указа президента Украины. Первым миротворцем в новой миссии для Украины от МВД стал заместитель начальника Учебного центра Нацгвардии в г.Золочев Александр Демчук.

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Двое нацгвардейцев отбыли в Абьей и Италию в рамках миротворческой миссии ООН 01
Двое нацгвардейцев отбыли в Абьей и Италию в рамках миротворческой миссии ООН 02

Отметим, что регион Абьей является спорной территорией между Южным Суданом и Суданом, при том богат запасами нефти. 13 мая 2019 года Резолюция Совета безопасности ООН 2469 признала, что текущая ситуация в Абьей и вдоль границы между странами продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности.

Автор: Ірина Дашківська
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А без них там ни как?? ООН не справится??
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31.01.2021 13:35 Ответить
Маркив там уже помог.
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31.01.2021 13:37 Ответить
Судан союзник рашки і хоче в тому районі створити військову базу з вагнерівцями
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31.01.2021 13:39 Ответить
Итальянские суды и прокуратура вас ничему не научили?
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31.01.2021 15:31 Ответить
 
 