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Песков (1738) Россия (91225) США (23167)

Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков

Позиция Соединенных Штатов Америки, обвиняющих Российскую Федерацию в агрессии по отношении к Украине, является одним из концептуальных разногласий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, звучали ли в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом такие обвинения.

"Эта позиция Соединенных Штатов Америки, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений", - сказал Песков.

Он отметил, что президент намерен неустанно и последовательно доводить позицию России по этому вопросу до США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+72
Письков- иди на своё место в "апарт-отель Ротенберга" в Геленджике:
Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков - Цензор.НЕТ 1732
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31.01.2021 13:48
+48
Какие же трусливые негодяи! Крым отжимали безликими зелеными человечками, Донбасс захватывали переодетыми фсб-шниками и Градами со своей территории по нашей Марьинке! А в итоге- ИХТАМНЕТОВ там отродясь не было и рашист не агрессор и не оккупант! А как же героизм и смелость ДЕДОВ, не передались по наследству? НАШКОДИЛИ, а отвечать ОЧКО ЖИМ-ЖИМ??? Аморальные твари!!!
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31.01.2021 14:08
+43
https://novynarnia.com/2021/01/29/miskrada-dnipra-pidtrymala-vchytelku-viktoriyu-zhdanovu-yaka-rozpovidaye-dityam-scho-rosiya-voroh/

Міськрада Дніпра підтримала вчительку Вікторію Жданову, яка розповідає дітям, що Росія - ворог



в коментах одно кацапське непорозуміння на погоняло "строкач" - в ФБ явно від рашки "працює"...
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31.01.2021 13:57
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Письков- иди на своё место в "апарт-отель Ротенберга" в Геленджике:
Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков - Цензор.НЕТ 1732
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31.01.2021 13:48 Ответить
https://novynarnia.com/2021/01/29/miskrada-dnipra-pidtrymala-vchytelku-viktoriyu-zhdanovu-yaka-rozpovidaye-dityam-scho-rosiya-voroh/

Міськрада Дніпра підтримала вчительку Вікторію Жданову, яка розповідає дітям, що Росія - ворог



в коментах одно кацапське непорозуміння на погоняло "строкач" - в ФБ явно від рашки "працює"...
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31.01.2021 13:57 Ответить
це напевне родина того енкаведиста, особистого друга хрущева. Тоже гуляв по Україні в 40-50-60 роки.
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31.01.2021 14:32 Ответить
товарищ Пуцьков, определись куда убегать будеш, ибо конц уже близок??
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31.01.2021 17:03 Ответить
Не добежит...
Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4351
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31.01.2021 17:09 Ответить
Звичайний "зебіл".
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31.01.2021 13:49 Ответить
Пургоносний піськоструй !!!)))
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31.01.2021 13:52 Ответить
Скажите Писькову, что хватит теребить свою 3см. письку !
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31.01.2021 13:50 Ответить
А США будут доходчиво и неустанно ввордить санкции против рассии.
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31.01.2021 13:50 Ответить
В кремлёвской реальности - это не агрессия, а "принуждение к любви"... "бьёт значит любит" Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков - Цензор.НЕТ 2445
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31.01.2021 13:52 Ответить
вспомнить бы хоть что-то...хоть одно слово вылетевшее из этой помойки и оказавшееся правдой...
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31.01.2021 13:52 Ответить
Лапті як лапті. Мимоходом окупували Крим, розфігачили Домбас і кажуть настамнєт.
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31.01.2021 13:54 Ответить
Письков, стряхивай с усов путинских ********** после кремлевской ночи, это для тебя сейчас концептуальнее.
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31.01.2021 13:54 Ответить
Редкостное говно и полное интеллектуальное ничтожество: даже запойная лахудра-алкашка Захарова на фоне этого пегого придурка с мордой колхозного свинаря выглядит "сильным оратором".
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01.02.2021 02:26 Ответить
концептуальное,мля Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков - Цензор.НЕТ 6749
та обычное различие между умными и долбодятлами,между нормальными и лишнехромосомными,между тружениками и ворами,между людьми и брехунами.
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31.01.2021 13:54 Ответить
.."концептуальних"...курва...
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31.01.2021 13:54 Ответить
Ага, у Гітлера зі Сталіним теж були "концептуальні розбіжності"...
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31.01.2021 13:56 Ответить
руцкие постоянно врут, даже без причины, просто по-привычке. назвать бандтитов и воров бандитами и ворами - это у них "концептуально" в голове не укладывается.
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31.01.2021 13:59 Ответить
У нас ЗЕблевотіна теж постійно бреше:
https://www.youtube.com/watch?v=BCZDNNbjerA
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31.01.2021 17:21 Ответить
американці анексували Крим, потім ввели свої війська на Донбас, викрали фабрики-заводи і вивезли їх на территорію штатів, донбаські колаборанти розмовляють американською мовою і постійно запрошують американських журналістів провести черговий гєйпарад! Зовсім нещодавно була заява, де донбаські колаборанти волали: "Америка-матушка, забери Донбас додому"
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31.01.2021 14:04 Ответить
ще забув додати, що американці роздали на Донбасі 400 тисяч своїх паспортів
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31.01.2021 15:22 Ответить
ВИ ПРОПУСТИЛИ РУБЛЬ ІЗ США.
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31.01.2021 15:33 Ответить
********** кацапстан в одной картинке Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков - Цензор.НЕТ 7092
Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков - Цензор.НЕТ 6844
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31.01.2021 14:04 Ответить
блин! блин! за гундяйкой...Йуля показалась ))) (очечки надел... таки показалось - тож валька-полстакана матвиенко..да?)))))
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31.01.2021 14:06 Ответить
НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

…Когда на экране появился Президент, Вера Ивановна и гости, кроме четырнадцатилетнего Владика, встали и взяли наполненные шампанским бокалы. Президента в семье Кузьминых чтили и уважали.
- Владька, встань! Президент же! - Вера Ивановна потеребила подростка за футболку, и тот нехотя поднялся.
Президент молчал.
«Волнуется, наверное», - подумал Александр Павлович, муж Веры Ивановны, отец семейства и человек труда.
Шурин Александра Павловича Михаил нетерпеливо посматривал на запотевшую бутылку водочки. Владька со скучающим видом смотрел в экран сотового телефона, его старшая сестра Нинка пыталась справиться с чрезвычайно сильной и громкой икотой, из-за неудачных попыток надолго задержать дыхание она стала красной и запыхавшейся.
Президент молчал и, не мигая, смотрел на празднующих с экрана телевизора.
Александр Павлович нервно кашлянул. Михаил почесал небритую щеку. Нинка как-то особенно громко икнула.
Президент молчал. Александр Павлович не выдержал президентского взгляда и отвел глаза.
«Неужели в отставку подаст? - испуганно подумала Вера Ивановна. - Как Ельцин тогда…» Она даже захотела перекреститься, но в руке был бокал с советским шампанским, и это ее почему-то остановило.
- Ну чего он тянет-то? - недовольно промямлил Михаил. Ему хотелось водочки, и молчание Президента его начинало раздражать. - Так ничего не успеем…
- Да заткнись ты! - нервно прервал шурина Александр Павлович, - может, война началась!
От такого своего неожиданного предположения отцу семейства стало совсем жутко. Он поставил бокал на стол - аккурат между сельдью под шубой и оливье - и принялся нервно стряхивать с себя несуществующую пыль, стараясь не смотреть Президенту в глаза.
- Косяк какой-то, - хихикнул Владик. - Запись не ту поставили. Надо же так облажаться. Кому-то будет звездец!
Александр Павлович отвесил сыну подзатыльник.
- Звездец - это не мат! - возмутился Владик.
Александр Павлович не ответил.
- А где это он? - спросила Нинка, кивнув на экран. Только сейчас все заметили, что Президент стоит не на фоне вечернего Кремля, а в каком-то мрачном помещении.
«В бункере снимали? - лихорадочно подумал Александр Павлович. - Точно война будет. Вот ведь жопа». Воевать Александр Павлович категорически не хотел, а кроме того, боялся за сына.
Президент все так же молчал, и казалось, что ничего говорить он уже не намерен, но неожиданно изображение дернулось, потом на секунду исчезло и появилось вновь. Президент заговорил.
- Дорогие россияне! Дорогие соотечественники! Заканчивается 20… год. Этот год был не простым для вас. Непростое экономическое положение, повышение цен и тарифов, неожиданные финансовые трудности и проблемы, связанные с банковской сферой - все это коснулось почти каждого из вас. Я бы мог сказать, что наступающий 20… год будет лучше, что он принесет нам экономическое улучшение и потерянную стабильность. Но я не буду обманывать ни вас, ни себя…
- Вот ****! - неожиданно возмутился Михаил.
- Дорогие россияне! - продолжал Президент. - На миру и смерть красна! Эта русская народная поговорка ярко и точно характеризует все то, что предстоит вам в ближайшие дни. Я буду краток: 20… года не будет. После моего обращения на всей территории Российской Федерации, включая Крым, начнется Кормление личинок Непредставимого Пхы. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что бежать бесполезно. И я прошу вас принять смерть достойно, подобно тому, как это делали наши предки: Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, Иван Сусанин, семья последнего Императора Николая Второго, Александр Матросов и многие другие…
- Чего это он гонит такое? - Владик посмотрел на отца. Александр Павлович, бледный как смерть, механически теребил себя за запястье. Сына он не слышал.
Президент тем временем уже заканчивал свою новогоднюю речь. Как и обещал, он был краток.
- Потратьте эти последние часы и дни на общение с родными и близкими, на изучение нашей родной истории, на занятия зимними видами спорта и на посещение Храмов. И помните: вы отдаете вашу жизнь ради великой Цели, что есть подлинное счастье. С праздником.
После последней фразы Президента, празднующие по некой внутренней многолетней инерции подняли бокалы, но чокаться все же не стали. Ясности не было. Зато был отчетливый страх.
Президент исчез с экрана. Вместо него на черном фоне начали мелькать какие-то непонятные белые знаки.
«Двенадцать», - отметила Вера Ивановна, глянув на настенные часы. Но вместо ожидаемого боя курантов из телевизора раздался тревожный набатный звон, а за окном раздались первые душераздирающие крики...

(с) Александр Блог. "Оккультные корни Энергетической Сверх-державы. Часть одиннадцатая: Великое Кормление"
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31.01.2021 14:09 Ответить
***
Уже давно Новодворская прямо
Сказала исчерпывающе о России:
"Кому нужна выгребная яма,
Претендующая на роль мессии?"
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31.01.2021 14:04 Ответить
"Эта позиция Соединенных Штатов Америки, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений", - сказал Песков.

Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков - Цензор.НЕТ 3131
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31.01.2021 14:06 Ответить
Какие же трусливые негодяи! Крым отжимали безликими зелеными человечками, Донбасс захватывали переодетыми фсб-шниками и Градами со своей территории по нашей Марьинке! А в итоге- ИХТАМНЕТОВ там отродясь не было и рашист не агрессор и не оккупант! А как же героизм и смелость ДЕДОВ, не передались по наследству? НАШКОДИЛИ, а отвечать ОЧКО ЖИМ-ЖИМ??? Аморальные твари!!!
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31.01.2021 14:08 Ответить
Они там уже не только уху ели, а ещё что-то и позабористей приняли.
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31.01.2021 14:42 Ответить
да какие деды? деды так же всё и делали. вы историю почитайте. не удивительно что после свержения царя везде по союзным республикам начались ,,гражданские войны,, . везде сами на себя напали и очень сильно хотели в колхозы, в концлагеря. а как рвались беломор канал копать??? вах, вах...
так что это всё чёс. эти все деды... вот как в крыму и луганде - вот так они всегда испокон веков и действовали.
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01.02.2021 09:20 Ответить
мочить в сортире,это профессия руских дураков
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31.01.2021 14:12 Ответить
А могли би просто мочиться!
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31.01.2021 14:25 Ответить
Есть правда и есть ложь - о чем они могут концептуально договориться?
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31.01.2021 14:16 Ответить
послідовність і розташування літер, слів, речень і цифр в язьікє не має значення і сенсу.
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31.01.2021 14:22 Ответить
Кокаїнова річка засохла, а від синтетиків у таргана взагалі мозх закіпа
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31.01.2021 14:28 Ответить
Продолжается - ихтамнет. Не надоело? Уже даже последний петух в Африке в курсе - Макшания напала на Украину.
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31.01.2021 14:31 Ответить
Азіопська амперія відчуває свій кінець, як свиня швайку колія і щось незрозуміле рохче.
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31.01.2021 14:31 Ответить
А где санкции? Треп демократов годами слышно, но я вижу только продление договора по РСМД.
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31.01.2021 14:34 Ответить
а слово яке вимучив-концептуально.
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31.01.2021 14:35 Ответить
Це зрозуміло й нормально.
Позиція суддів та терориста-вбивці завжди протилежна.
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31.01.2021 14:39 Ответить
___немного о будущем :
пресс-секретутку признают душевно больным .по внешним и моральным признакам.
жена прозреет и свалит восвояси.Вся вина событий будет на этом стрелочнике.... Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4059 Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5558
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31.01.2021 14:40 Ответить
рашка считает Украину своей колонией а украинцев своими рабами, а США считают Украину независимым государством а украинцев свободными людьми - это и есть главное концептуальное разногласие между рашкой и США
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31.01.2021 14:40 Ответить
У петуха галантерейного нет концептуальньных разноглаий с мясником и уголовником путлером, член комуно-фашистской банды.
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31.01.2021 14:43 Ответить
Маскаляку на гиляку.
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31.01.2021 14:47 Ответить
Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8095
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31.01.2021 14:54 Ответить
Нахріна американці постійно рятують кацапів від голоду? Може досить вже?
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31.01.2021 15:08 Ответить
в 90х это был просто бизнес. А в 1885/1917/1926 (годы примерные - американцы кормили кацапов там "заходами" по несколько лет подряд) - кацапам не давали дохнуть миллионами на благотворительные пожертвования. Т.е. всем реально рулил и платил не госдеп (хоть и способствовал), а конгломерат благотворительных организаций. Естественно, присутствовали массовые закупки продовольствия у американских фермеров и т.д. - так что для американской экономики это всё было только в плюс.
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01.02.2021 11:04 Ответить
Поцікався такими питаннями, як "лендліз" (заборгованість за постачання товарів невійськового призначення пробачили). Поцікався операцією Provide hope на початку та в середині 90-хх (продовольча допомога расєянам зерном, мукою). Поцікався постачанням зерна у 1999 (за гроші платників податків США купили зерно, продали його на ринку расєї, знизили ціну зерна через неврожай на расєї, а виручені кошти вклали у пенсійний фонд кацапів).
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01.02.2021 11:48 Ответить
я ж написал - в указанных мной годах американцы кормили кацапов не за гос.деньги, а за счет конгломерата благотворительных организаций.

Ну а во второй мировой войне и в 90х - это были гос.программы. К тому же лед-лиз был не бесплатным уж точно. Долги за него выплачивались до 2006 года включительно. И Украина за них расплатилась отказом от всей зарубежной собственности совка.
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02.02.2021 09:20 Ответить
Заборгованість за товари невійськового призначення була списана.

Це ще раз доводить, що американці годували кацапню. А у кацапні закоротка пам'ять. Сподіваюсь наступного разу їх годувати ніхто не буде.
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02.02.2021 09:27 Ответить
Вы пребываете во власти жесточайшего заблуждения. Как раз США полностью списали всё, что было поставлено военного и было уничтожено в ходе боев, предложив вернуть неуничтоженную технику (танки, самолёты, пушки) и полностью списав боеприпасы, при этом никому не списали полностью долги за товары и оборудование невоенного назначения (грузовики, локомотивы, электростанции, суда и т.д.) - абсолютно всем пришлось расплачиваться за это. Кто-то поступился торговыми преференциями для товаров из США, а кто-то выплатил миллиарды. Тот же совок не был согласен с первичными суммами и 25 лет не могли договориться.
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02.02.2021 21:16 Ответить
Але ж з 92 по 97 роки, та у 99-му що відбувалось?))) Так, держдеп годував кацапню.
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02.02.2021 22:19 Ответить
У меня с Песковым тоже концептуальное разногласие: он себя считает мужиком, а я его - питарасом.
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31.01.2021 15:00 Ответить
"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".© И.Тургенев

"Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально... готовый в любой момент угнетать все и вся".© И. Шмелев
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31.01.2021 15:25 Ответить
Ну і дебільна ж харя у цього смердючого кацапа! Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9384
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31.01.2021 15:27 Ответить
Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5042
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31.01.2021 15:28 Ответить
млять! как бы, сша это не единственная страна, с которой у эрэфии подобное "концептуальное разногласие" - "простое совпадение, не думаю"
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31.01.2021 15:40 Ответить
Концептуальная ошибка США это то, что в девяностых они кредитовали Россию, откармливали их "ножками буша " и закрыли глаза на геноцид в Чечне
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31.01.2021 15:40 Ответить
Ваша позиция характеризируется одним лаконичным словом из 4-ех букв. Северному потоку настал клитор. Янки поскакали к аятоле хаменеи возобновлять ядерный договор и снимать санкции с иранской нефти. Привет юросу по 8 долларов за бочку.)) На сирию уже готовят мэт дога с 50-тысячным контингентом ирокезов с томагавками, а в Украину уже грузится лэнд-лиз дронов-ударников в кооперации с Турцией. Система заработала в обратку, ***** полудохлое, а за дверьми уже ****** в полный рост и полные валянки.))
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31.01.2021 15:48 Ответить
Таке враження, що цього вилупка постійно електрошокерами х-рачать.
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31.01.2021 16:14 Ответить
У нас клоун президент, а в москаликів - секретар президента.
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31.01.2021 17:06 Ответить
П...здуйте нахрін кацапи із Криму і Донбасу,і не буде концептуальних розбіжностей із Штатами!
Нєеее, ну точно Імперія Зла і Брехні!!!!
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31.01.2021 17:13 Ответить
Это не позиция США. Это объективная позиция. На что рассчитывают туалетный ёршик и его хозяин? Что США скажут на чёрное-белое? Все равно что пациент в дурдоме заставит врача принять свою точку зрения.
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31.01.2021 17:32 Ответить
Большая часть проблем РФ решается просто - отводом войск РФ из Донбасса. Решать не хотят, все играются в крутышей, доиграются блин...
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31.01.2021 17:48 Ответить
Їм глазніци с.залівай, а для них рання роса. На біле чорне і навпаки.....хто ж їх придумав? Чому ці особі московиті страшні в своїй основі. Створивши саюз 15 республік Насильно, вони змушені для існування цього конгламерату натравлювати одну національність проти іншої і із іх числа формувати катів, які при виконанні роботи отримують плату і похвалу та ордена.
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31.01.2021 18:21 Ответить
Московский сатанат населен самой лживой и подлой в истории человечества мразотой.
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31.01.2021 18:25 Ответить
ВРУНАМ НЕЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ !!! ИХ НЕОБХОДИМО ПРОСТО БИТЬ !!! СИЛЬНО БИТЬ !!!
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31.01.2021 18:30 Ответить
В русских народных сказках обычно,если очень сильно воняет, Иван-Дурак обязательно скажет: "Здесь русский дух-здесь Русью пахнет".
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31.01.2021 18:46 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.01.2021 19:45 Ответить
Офуеть!концептуальные разногласия..чудесно..
Значит между советским союзом и Германией были концептуальные разногласия??
И каким боком к ним была Америка и Англия..да и лягушатники ещё приписались...
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31.01.2021 20:05 Ответить
Весь этот говномиксер, запитан от мощного генератора украинско-российских отношений.
Вы там, господа забугорные , признайте Россию агрессором, а мы пока с ней трошки поторгуем -- со взаимной выгодой и партнёрским интересом...
Позорище никчемное!
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31.01.2021 20:40 Ответить
Судья обвиняемому: Вы обвиняетесь в том-то и том-то...
Обвиняемый: Я с Вами концептуально не согласен, это концептуальное разногласие, которое стоит на повестке дня наших отношений...
И по теме - чтоб ты окосел от своего бесконечного вранья. Чуркин тебя ждет-не дождется уже.
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31.01.2021 20:51 Ответить
дике поле, дика русь населена руськими та руськоязічніми, а наші руськоязичні щось примовкли. хоча на їх історичних родінах ніяких ексцесів бузотерства не має. Города Глупови мовчать, ні пари з вуст. І наші уроженці глупових мовчать, чи на довго їх мовчанка. Хоча корабель - яхта руськоязичних в Україні, гордо названий победа, вже втратив дві букви і його знімають з регати. всі корабельні шашелі притихли_ждуть, що буде з Бубочкою.
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31.01.2021 20:51 Ответить
унитазный ершик ***** закукарекал про разногласия бензоколонки и первой экономики в мире
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31.01.2021 21:50 Ответить
расея сама есть "концептуальное разногласие", это не страна а неизвестно каким образом существующая группировка воров и бандитов...
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31.01.2021 22:54 Ответить
Да,Путин со своей бандой такое натворили в межлународних делах,что не расхлебать и полстолетия.
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31.01.2021 23:33 Ответить
Чучело
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01.02.2021 04:13 Ответить
ЗАБАГАТО ПРИДУРК1В Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6264 Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6264
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01.02.2021 06:55 Ответить
Лицемерный с-ки , камни вам на голову. ( верные последователи Ади Ги , Иосифа и гебельсовской пропаганды)
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01.02.2021 08:36 Ответить
 
 