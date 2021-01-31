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Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о

Проведение пропагандистского "форума" в оккупированном Донецке свидетельствует о том, что на Донбассе обостряется ситуация. От представителей оккупационной власти на мирных переговорах потребуют определиться с позицией.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации. Не только потому, что прошел "форум" и провозгласили разные заявления и тезисы… тут вопрос в концептуальном подходе", - отметил он.

По его словам, представители оккупационной власти на заседании ТКГ не говорят о создании "российского национального государства".

"У нас будет вопрос на следующем заседании, а кого они представляют? Россия сегодня скажет одно, завтра - другое. Речь идет о том, стоят ли представители ОРДЛО, которые участвуют в ТКГ, на такой же позиции, как их главарь и пропагандисты из России. Или у них другое мнение. А если другое, то чье это мнение", - подчеркнул Кравчук.

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Он уточнил, что если оккупанты подтвердят новую позицию, то он обратится к представителю ОБСЕ Хайди Грау с заявлением, что нынешняя повестка больше не актуальна.

"Потому что та повестка основывалась на том, что районы получат статус особого местного самоуправления, а не статус российского государственного образования", - добавил Кравчук.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Нужно признать что это обострение началось из за бесхребетности осла оманского...
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31.01.2021 14:20
+21
Вас же предупреждали "Никаких представителей "народа Донбасса" на переговорах. Только Раша-агрессор, европейские посредники и все". Теперь выгребайте за вашу тупость.
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31.01.2021 14:24
+19
Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6709
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31.01.2021 14:32
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Правила форума Совет форумчан
Та вы шо? Наконец соизволили заметить.
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31.01.2021 14:20 Ответить
интересно, - раньше у єтой публики был виноват Порошенко.
Теперь кто?
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31.01.2021 15:03 Ответить
Какая-то та сторона
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31.01.2021 15:49 Ответить
Нужно признать что это обострение началось из за бесхребетности осла оманского...
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31.01.2021 14:20 Ответить
и его пенсов-переговорщиков (спасибо и одной внучке - подружке жучары-дерьмака)
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31.01.2021 14:23 Ответить
Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6709
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31.01.2021 14:32 Ответить
"Треба лише перестати стріляти" (с) Зеленавошь
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31.01.2021 14:23 Ответить
Вас же предупреждали "Никаких представителей "народа Донбасса" на переговорах. Только Раша-агрессор, европейские посредники и все". Теперь выгребайте за вашу тупость.
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31.01.2021 14:24 Ответить
Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение режима тишины
Но...поцЗедент сказал что окончит войну-значит окончит(он человек слова)..лет через двадцать
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31.01.2021 14:24 Ответить
Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6539
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31.01.2021 14:25 Ответить
ты почто ядерное оружие кацапам отдал? ирод?
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31.01.2021 14:26 Ответить
***** решил Байдена попугать.
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31.01.2021 14:26 Ответить
Дуполиз кравчук нарешті щось почав "розуміти" Старий лис думав.що він перехитрить кацапов,але "рускій мір" розуміє тільки силу
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31.01.2021 14:26 Ответить
пилять.. кравчук иди на пенсию.. ты уже сделал свое "обещание" через два года будем жить как Франция! Трепло !
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31.01.2021 14:26 Ответить
***
...Что будет, когда закончится война? Я… В моей реальности, в моей личной культуре, в своем мозгу я войну закончил...

(напольён криворожский )
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31.01.2021 14:27 Ответить
Крава в нас мудрий, як качка
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31.01.2021 14:33 Ответить
Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 5748
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31.01.2021 14:41 Ответить
Відчуває? Тобі чуйку, ще Кудюкін за Чорноморське судноплавство, давно золотим лайном замазав!
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31.01.2021 14:46 Ответить
Схоже Кравчук починає розуміти що крайнім зроблять його .. Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 4000
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31.01.2021 14:35 Ответить
докерувались тупорилі уклоністи, а тепер чують, що пахне порохом, а пострілів то вони і бояться. Попереду тупик, а всі "шістки" з ОП вже готові "стати на лижі" і шукати нових, лапоухих хазяїв.
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31.01.2021 14:37 Ответить


Вал Мишель



Клоун Карабах уже защитил, распевая патриотические песни в московском кабаке. Теперь герой собрался в Киев.


https://twitter.com/i/status/1355597321967382531
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31.01.2021 14:38 Ответить
Этому дедуле мы обязаны независимостью без крови и ручной тележкой для жебраков.
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31.01.2021 14:38 Ответить
Этот дедуля не досидел даже одного президентского срока. Даже меньше Овоща.
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31.01.2021 14:43 Ответить
Там вже майже 7 років війна, яка ніколи не припинялась...
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31.01.2021 14:41 Ответить
Ты конечно прав но умирать нужно всё равно оптимистом.
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31.01.2021 15:07 Ответить
Залізна завіса,ніяких пенсій,газу та енергопостачання.Догралася наша влада в ,,там теж українці,, там вороги і тільки.Хто жотів бути українцем той вже давно в Україні,а там залишилися тільки ВОРОГИ.
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31.01.2021 14:44 Ответить
А как же мир в глазах у путина? Еще видно? Надо у Клоуна спросить!
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31.01.2021 14:45 Ответить
Та все він давно зрозумів. Але ж гроші не пахнуть. На Пороха образився, що не підвищив пенсію та позбавив частини пільг. Блазні повернули-треба віддячити
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31.01.2021 14:45 Ответить
И что же такое случилось, что наш вездесущий и незаменимый последний главный коммунист Украины пошел против генеральной линии членограя? Ведь тот заверил всех, что добьется мира на Донбассе любыми путями! Или он все таки нашел тот путь, который приведет к миру во всем мире? Если путем полной капитуляции Украины перед бывшим родным братом, подло вонзившим нож в незащищенную спину, то пусть этот гидрант Конституции идёт на хутор бабочек ловить! Или пусть зубрит новую партитуру для рояля, если еще осталось чем стучать по черно-белым клавишам!
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31.01.2021 14:47 Ответить
на Донбассе происходит обострение / Этого не может быть.Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. А президент сказал-это не баран чихнул. Если президент не пианист-четыреждыуклонист.
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31.01.2021 14:51 Ответить
Хоч один сказав це вголос.
Бо зеленський сормиться визнати свій провал. Тільки нахвалює себе та нікчема.
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31.01.2021 14:52 Ответить
кравчук, ты же коммунист (там бывших не бывает), а не демократ или либерал какой-нибудь!Какое нах "признание"?! Обвешайся гранатами и с криком - ЗА РОДИНУ! кидайся на днровский блокпост, искупай свою ошибку, как положено!... хотя, для пользы дела, блокпост можно заменить на заседание бубочки с дерьмаком...
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31.01.2021 15:10 Ответить
Вот тебе "дедушка" сивохина "платхорма", вот тебе витольдова "неподтвержденная российская агрессия" на Донбассе..
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31.01.2021 15:17 Ответить
Ти ба, а ще 2 роки тому в усіх загостреннях був винен Порох. Слєдуєт прізнать що маразм трохі відпустив?)))
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31.01.2021 15:34 Ответить
"Потому что та повестка основывалась на том, что районы получат статус особого местного самоуправления, а не статус российского государственного образования", - добавил Кравчук. Ну никак успокоиться не могут. Что за статус особого местного управления? Кравчук, успокойся уже, старый дед со своим зе-внучком.
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31.01.2021 17:22 Ответить
Хто оркам здав території без бою лише за те щоб в очі фюреру подивитись? Тож де штафбат із тих політиків що здали ворогу і відійшли із своєї землі в зад?
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31.01.2021 17:46 Ответить
 
 