Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке
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Проведение пропагандистского "форума" в оккупированном Донецке свидетельствует о том, что на Донбассе обостряется ситуация. От представителей оккупационной власти на мирных переговорах потребуют определиться с позицией.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации. Не только потому, что прошел "форум" и провозгласили разные заявления и тезисы… тут вопрос в концептуальном подходе", - отметил он.
По его словам, представители оккупационной власти на заседании ТКГ не говорят о создании "российского национального государства".
"У нас будет вопрос на следующем заседании, а кого они представляют? Россия сегодня скажет одно, завтра - другое. Речь идет о том, стоят ли представители ОРДЛО, которые участвуют в ТКГ, на такой же позиции, как их главарь и пропагандисты из России. Или у них другое мнение. А если другое, то чье это мнение", - подчеркнул Кравчук.
Он уточнил, что если оккупанты подтвердят новую позицию, то он обратится к представителю ОБСЕ Хайди Грау с заявлением, что нынешняя повестка больше не актуальна.
"Потому что та повестка основывалась на том, что районы получат статус особого местного самоуправления, а не статус российского государственного образования", - добавил Кравчук.
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Теперь кто?
Но...поцЗедент сказал что окончит войну-значит окончит(он человек слова)..лет через двадцать
...Что будет, когда закончится война? Я… В моей реальности, в моей личной культуре, в своем мозгу я войну закончил...
(напольён криворожский )
Вал Мишель
Клоун Карабах уже защитил, распевая патриотические песни в московском кабаке. Теперь герой собрался в Киев.
https://twitter.com/i/status/1355597321967382531
Бо зеленський сормиться визнати свій провал. Тільки нахвалює себе та нікчема.