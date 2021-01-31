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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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Ермак объяснил, почему Татарова не увольняют из ОП: "Прозвучавшие обвинения имеют 4‑летнюю давность"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак объяснил, почему Татарова не увольняют из ОП:

Обвинения в адрес заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, который фигурирует в расследовании о квартирах для Нацгвардии, не имеют никакого отношения к его нынешней работе в ОП, поскольку являются событиями 4-летней давности

Как передает Цензор.НЕТ, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналу НВ прокомментировал скандал вокруг своего заместителя Олега Татарова.

Комментируя репутационные риски для Банковой из-за работы в команде ОП Татарова, который является фигурантом расследования об афере с квартирами для Нацгвардии, Ермак заявил, что речь идет о событиях прошлого.

"Прозвучавшие обвинения имеют 4‑летнюю давность и не имеют никакой связи с той деятельностью господина Татарова, которую он осуществлял в ОП", — пояснил глава Офиса президента.

Он также назвал "некорректным" сравнение Татарова с Азаровым — которого, как отметила журналист, в таком случае тоже можно было бы пригласить на работу в ОП.

При этом Ермак отметил, что ни при одном президенте Украины ранее был бы "немыслимым" резонанс, который получило дело Татарова — как и тот факт, что "фигурантом может быть даже сотрудник Офиса президента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора пытается искусственно вывести дело по подозрению Татарову из подследственности НАБУ, - Бюро

По мнению главы ОП, это говорит "о стопроцентной открытости и нулевой толерантности к коррупции".

"На сегодняшний день нет никаких препятствий. Следствие идет, но пока из того, что я вижу, из того, что я знаю, — есть какая‑то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена, и это дело оказалось в суде, — добавил Ермак. — С другой стороны, согласитесь: мы живем в таком информационном поле, где обвинить и сделать нелицеприятный имидж можно любому человеку".

Он также открестился от обвинений в том, что Офис президента мог коммуницировать по этому вопросу генпрокурором Ириной Венедиктовой, которая в последний момент заменила прокуроров по его делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+88
зебил єто нечто. Новое слово в юриспруденции ...ля)))
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31.01.2021 14:38
+79
дерьмак уже даже не сцит зебилам в глаза, он тупо срет им на рожи!
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31.01.2021 14:38
+65
...а за ці чотири роки, Татаров став зовсім іншою людиною - патріот, філантроп, праведник
і інтелектуал!
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31.01.2021 14:38
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Лучше позже, чем никогда, советую шоумену дистанцироваться от фээсбэшников ермака и татарова, иначе будущего не видать.
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31.01.2021 17:07 Ответить
Таки пять років для країни - в порожню...
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31.01.2021 21:21 Ответить
агов, адміни, там ще д'єрмак про жопу бені дубінушку вибріхується «Наша позиція тут принципова, й увесь світ побачив, яка вона протягом цих уже майже двох років. Ми категоричні противники втручання у справи будь-якої держави, зокрема противники втручання у внутрішні справи України», - заявив Єрмак у відповідь на прохання пояснити, як влада України реагуватиме на санкції проти Дубінського, запроваджені зокрема і за його причетність до втручання у вибори в США.За словами Єрмака, «спроби багатьох сил, як усередині країни, так і зовні, зіпсувати наші відносини зі США не увінчалися успіхом».
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31.01.2021 17:08 Ответить
там же:
Розмовляючи з журналісткою НВ про скандальну ситуацію навколо свого заступника Олега Татарова, Єрмак зазначив: «Що стосується звинувачень, сьогодні говорять про всіх. Ви пам'ятаєте ситуацію з моїм братом [якого низка політиків і ЗМІ звинувачували в корупції на темі кадрових призначень у владу]? Адже скільки було гучних звинувачень. Але реальність підтвердила, що ніякої корупції не було».
Андрій Єрмак додав, що постійно цікавиться перебігом цього розслідування, «бо я найбільше зацікавлений, щоб воно швидше закінчилося і було поставлено крапку».

«В цьому випадку було повне сприяння слідству. Я першим звернувся до СБУ, ДБР, аби відбулося розслідування. Я був на допитах, і багато разів мій брат був на допитах. Але все-таки дуже важлива презумпція невинуватості, вона існує у всіх правових системах, - потрібно не позбавляти людину шансу відстояти своє ім'я. Все має відбуватися у межах закону, все має бути прозоро. Сьогодні неможливо приховати нічого», - вважає Єрмак.
У відповідь на уточнююче запитання про те, чим зараз займається і де працює його брат Денис, Андрій Єрмак заявив, що «не дуже в курсі його справ».
***
брехло зебільне
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31.01.2021 17:13 Ответить
Цікаво, щоб він сказав би Волкеру про долю "убієнного" брата. Було б "прикольно" якби Байден призначив Волкера послом США в Україні
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31.01.2021 17:38 Ответить
А він кому це расказав ? Вісь світ це знає.
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31.01.2021 17:41 Ответить
В тому і був би весь "прикол" що він би ще сказав Волкеру за брата. "Не дуже в курсі його справ" чи щось інше?
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31.01.2021 18:02 Ответить
абы не яник, аби не порох вже пройшло, але наш брат думати не вміє
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31.01.2021 17:10 Ответить
що проавда, то правда. Повторюсь: всі зебіли зараз воліють щоб забулось, як вони волали два роки тому...
Але в мене, наприклад "всі ходи записані"
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31.01.2021 17:15 Ответить
Єрмак і Татаров одного поля ягоди. Російського, антиукраїнського.
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31.01.2021 17:15 Ответить
Більш гнилої отмазки я ще не чув - "ну і що що педофіл - то він дітей гвалтував у школі, а це садочок, і то було 4 роки назад"!
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31.01.2021 17:21 Ответить
Рука руку миє! Чому б не розповісти про "вагнерівців"???
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31.01.2021 17:29 Ответить
оставим пока Гавноеда татарова, что ты кремлевская Крыса полностью работающая на кремль, после пленок Лероса, после покупки мерса за 3.2 млн.гр после сдачи вагнеровцев и т.д делаешь на свободе и в окружении малоПИД,,роского, бениного, нарко-Дегенерата???
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31.01.2021 17:32 Ответить
О чего это "Козырь" принимал в ОП рецедивиста с 4-летним стажем ?
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31.01.2021 17:32 Ответить
Какой бы давности не было обвинение, но вор должен сидеть в тюрьме.
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31.01.2021 17:35 Ответить
Судячи з словесного поноса єрмака, вони своїх виборців сприймають як "несповна розуму". І єрмак відповідно намагається говорити на зрозумілій їм мові
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31.01.2021 17:48 Ответить
Гнилая отмазка гнилого человека...
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31.01.2021 17:58 Ответить
Тяжелейший случай в истории
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31.01.2021 18:10 Ответить
Вот оно что Єрмак пояснив, чому Татарова не звільняють з ОП: "Звинувачення, що лунали, мають 4-річну давнину" - Цензор.НЕТ 570 если ты украл и 3 года удалось промаскироваться, значит ты красавчик! Єрмак пояснив, чому Татарова не звільняють з ОП: "Звинувачення, що лунали, мають 4-річну давнину" - Цензор.НЕТ 2229
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31.01.2021 18:10 Ответить
Ермак объяснил, почему Татарова не увольняют из ОП:тут собрались одни подлецы
а он среди них самый-самый
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31.01.2021 18:25 Ответить
ДА ЛУЧШЕ ПРОСТО ЕГО УБИТЬ !)
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31.01.2021 18:28 Ответить
т.е. ЗЕ влада таки сама признала, что при Порохе против коррупционеров возбуждались уголовные дела и они садались, а при бубочке их теперь только отмазывают
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31.01.2021 18:34 Ответить
ермак ,ладно бы этот чувак 4 года назад что по политическим мотивам совершил . скажем гаранта обидел и послал или не был согласен с линией партии, но он ведь получается обычный мошейник а значит вор. деньги на квартирах военнослужащим зашибал. ну на фига он тебе такой. что репутация конторы тебе разве не дороже? нет? ну тогда напрашивается вывод - у тебя там все такие замараные?
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31.01.2021 18:53 Ответить
Что вы хотели услышать от агента Пуйла.
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31.01.2021 19:13 Ответить
Дерьмак,татар, ваЗелін і узколобая.
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31.01.2021 19:33 Ответить
США можуть накласти персональні санкції проти глави офісу Зеленського А.Єрмака за втручання в американські вибори.

Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.

Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.

Олег Пономар
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31.01.2021 20:02 Ответить
Да ты вообще людей считаешь лохами и вешаешь на уши лапшу, сам коррупционер и дружбана своего ещё покрываешь. На нары твоего татарина вместе с тобой, это не слуги народа, а слуги дьявола - олигарха, которые уничтожают Украину. Єрмак пояснив, чому Татарова не звільняють з ОП: "Звинувачення, що лунали, мають 4-річну давнину" - Цензор.НЕТ 3714
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31.01.2021 20:09 Ответить
Банда своих по-прежнему не сдает.
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31.01.2021 20:16 Ответить
Ермак просто ссыт в глаза...
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31.01.2021 20:37 Ответить
Ермак объяснил, почему Татарова не увольняют из ОП
-- потомушо, когда Татаров переодевался в ОП в Деда Мороза, все подумали, что он чемоданы на Ростов там пакует.

"За что?!" -- спросила Му-му...
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31.01.2021 20:54 Ответить
ермак, у меня есть один дворовый дружбан залетел на кичу по хулиганке а 4 года назад откинулся, но умный б л я!!! в оп возьмешь? уже ведь 4 года прошло.
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31.01.2021 21:28 Ответить
При всех президентах были разные воровитые и т.п но. в офисе президента ещё не было таких тупых и циничных как эти.
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31.01.2021 21:51 Ответить
пусть еще яныка с захарченко возьмут до купы...
Он слышал о преступлениях без срока давности???
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31.01.2021 23:16 Ответить
Центр диверсионних операций при офисе президента Украини ...работает,все должностние лица на месте, предательство Украини проводится планомерно,без ***** и задоринки. Єрмак. Так можно прямо сказать без полиграфа. Маладєц, вражина!
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31.01.2021 23:25 Ответить
Кінець єрмаківській ОПГ буде всеодно !!!
Карма наздожене !
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31.01.2021 23:29 Ответить
Не понял?) А за что они тогда розбійника и насильника выгоняли?) У тех это вообще было давно, да и наказание они свое уже отбыли)
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31.01.2021 23:51 Ответить
подонки путлера.....они уже открытую издеваются над украинцами, особенно над защитниками Украины.....назавтра они примут в ОП Яныка и скажут, что его предательство Украины было 7 лет назад и не связанно с этой ОП, поэтому отчепитесь от него порохоботы....он достойный патриот Украины....
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31.01.2021 23:52 Ответить
Яке позорище ... Народна мудрість - мовчи дурень розумніший будеш.
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01.02.2021 00:30 Ответить
так а як там справи в братків-єрмаків з "акуратним качаніЄм бабла" з України в московію??? Пішов потік чи нє?
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01.02.2021 06:26 Ответить
Рафик был ни в чём не виноват
Єрмак пояснив, чому Татарова не звільняють з ОП: "Звинувачення, що лунали, мають 4-річну давнину" - Цензор.НЕТ 2861
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01.02.2021 07:29 Ответить
ЧТО ОН НЕСЕТ?????!!!!!!!!!!
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01.02.2021 08:32 Ответить
Дешева відмазка. Це ПО ТАКІЙ ЛОГІЦІ , якщо Пукач вбив Гонгадзе ще при Кучмі, то він зараз не те що сидіти в тюрмі має, а працювати в МВС.
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01.02.2021 09:41 Ответить
Преступления совершенные госслужащими не должны иметь срока давности и поэтому отвечать должен по полной программе.
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10.03.2021 15:52 Ответить
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