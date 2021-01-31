Ермак объяснил, почему Татарова не увольняют из ОП: "Прозвучавшие обвинения имеют 4‑летнюю давность"
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Обвинения в адрес заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, который фигурирует в расследовании о квартирах для Нацгвардии, не имеют никакого отношения к его нынешней работе в ОП, поскольку являются событиями 4-летней давности
Как передает Цензор.НЕТ, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналу НВ прокомментировал скандал вокруг своего заместителя Олега Татарова.
Комментируя репутационные риски для Банковой из-за работы в команде ОП Татарова, который является фигурантом расследования об афере с квартирами для Нацгвардии, Ермак заявил, что речь идет о событиях прошлого.
"Прозвучавшие обвинения имеют 4‑летнюю давность и не имеют никакой связи с той деятельностью господина Татарова, которую он осуществлял в ОП", — пояснил глава Офиса президента.
Он также назвал "некорректным" сравнение Татарова с Азаровым — которого, как отметила журналист, в таком случае тоже можно было бы пригласить на работу в ОП.
При этом Ермак отметил, что ни при одном президенте Украины ранее был бы "немыслимым" резонанс, который получило дело Татарова — как и тот факт, что "фигурантом может быть даже сотрудник Офиса президента".
По мнению главы ОП, это говорит "о стопроцентной открытости и нулевой толерантности к коррупции".
"На сегодняшний день нет никаких препятствий. Следствие идет, но пока из того, что я вижу, из того, что я знаю, — есть какая‑то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена, и это дело оказалось в суде, — добавил Ермак. — С другой стороны, согласитесь: мы живем в таком информационном поле, где обвинить и сделать нелицеприятный имидж можно любому человеку".
Он также открестился от обвинений в том, что Офис президента мог коммуницировать по этому вопросу генпрокурором Ириной Венедиктовой, которая в последний момент заменила прокуроров по его делу.
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Розмовляючи з журналісткою НВ про скандальну ситуацію навколо свого заступника Олега Татарова, Єрмак зазначив: «Що стосується звинувачень, сьогодні говорять про всіх. Ви пам'ятаєте ситуацію з моїм братом [якого низка політиків і ЗМІ звинувачували в корупції на темі кадрових призначень у владу]? Адже скільки було гучних звинувачень. Але реальність підтвердила, що ніякої корупції не було».
Андрій Єрмак додав, що постійно цікавиться перебігом цього розслідування, «бо я найбільше зацікавлений, щоб воно швидше закінчилося і було поставлено крапку».
«В цьому випадку було повне сприяння слідству. Я першим звернувся до СБУ, ДБР, аби відбулося розслідування. Я був на допитах, і багато разів мій брат був на допитах. Але все-таки дуже важлива презумпція невинуватості, вона існує у всіх правових системах, - потрібно не позбавляти людину шансу відстояти своє ім'я. Все має відбуватися у межах закону, все має бути прозоро. Сьогодні неможливо приховати нічого», - вважає Єрмак.
У відповідь на уточнююче запитання про те, чим зараз займається і де працює його брат Денис, Андрій Єрмак заявив, що «не дуже в курсі його справ».
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брехло зебільне
Але в мене, наприклад "всі ходи записані"
а он среди них самый-самый
Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.
Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.
Олег Пономар
-- потомушо, когда Татаров переодевался в ОП в Деда Мороза, все подумали, что он чемоданы на Ростов там пакует.
"За что?!" -- спросила Му-му...
Он слышал о преступлениях без срока давности???
Карма наздожене !