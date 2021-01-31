Ермак объяснил, почему Татарова не увольняют из ОП: "Прозвучавшие обвинения имеют 4‑летнюю давность"

Обвинения в адрес заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, который фигурирует в расследовании о квартирах для Нацгвардии, не имеют никакого отношения к его нынешней работе в ОП, поскольку являются событиями 4-летней давности

Как передает Цензор.НЕТ, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналу НВ прокомментировал скандал вокруг своего заместителя Олега Татарова.

Комментируя репутационные риски для Банковой из-за работы в команде ОП Татарова, который является фигурантом расследования об афере с квартирами для Нацгвардии, Ермак заявил, что речь идет о событиях прошлого.

"Прозвучавшие обвинения имеют 4‑летнюю давность и не имеют никакой связи с той деятельностью господина Татарова, которую он осуществлял в ОП", — пояснил глава Офиса президента.

Он также назвал "некорректным" сравнение Татарова с Азаровым — которого, как отметила журналист, в таком случае тоже можно было бы пригласить на работу в ОП.

При этом Ермак отметил, что ни при одном президенте Украины ранее был бы "немыслимым" резонанс, который получило дело Татарова — как и тот факт, что "фигурантом может быть даже сотрудник Офиса президента".

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По мнению главы ОП, это говорит "о стопроцентной открытости и нулевой толерантности к коррупции".

"На сегодняшний день нет никаких препятствий. Следствие идет, но пока из того, что я вижу, из того, что я знаю, — есть какая‑то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена, и это дело оказалось в суде, — добавил Ермак. — С другой стороны, согласитесь: мы живем в таком информационном поле, где обвинить и сделать нелицеприятный имидж можно любому человеку".

Он также открестился от обвинений в том, что Офис президента мог коммуницировать по этому вопросу генпрокурором Ириной Венедиктовой, которая в последний момент заменила прокуроров по его делу.

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