Санкции против китайских акционеров "Мотор Сич" представляют собой варварский грабеж и исключают возможность примирения, - заявление Skyrizon

Введение государством Украина санкций против китайских акционеров "Мотор Сич" —варварский грабеж и грубое нарушение их законных прав. Китайский акционер "Мотор Сич" намерен использовать все возможные юридические средства, включая международный арбитраж, для решительной защиты своих законных прав и интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в официальном заявлении Skyrizon, которое опубликовано в китайских медиа и на сайте внеочередного собрания акционеров ПАО "Мотор Сич". "После вступления в силу санкций, компания Skyrizon как акционер компании "Мотор Сич" будет незаконно лишена своих законных прав и вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки. Со стороны государства Украина такие действия – это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли", — заявили в Skyrizon. И добавляют, что в указе Зеленского отсутствуют конкретные причины введения данных санкций, поэтому "есть основания полагать, что это преднамеренные действия государства Украина, с целью препятствования инвестициям компании Skyrizon в украинскую компанию "Мотор Сич" и недопущения реализации проекта международного сотрудничества". А также есть основания полагать, что "такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, от 14 января 2021 года, о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)".

В документе описана полная хронология попыток урегулирования ситуации. В Skyrizon пишут, что с июля 2017 года компания вела переговоры с государством Украина в надежде миролюбиво разрешить инвестиционный спор. Начиная с августа 2020 года Skyrizon была вынуждена предпринять ряд юридических действий "в условиях длительной задержки, умышленного уклонения от решения вопросов и даже злонамеренной клеветы со стороны государства Украина". 9 декабря 2020 года, после того "как множественные добросовестные переговоры потерпели неудачу", Skyrizon начала международный инвестиционный арбитраж. 13 января 2021 года на основании расследования ГБР и его заключений о неправомерных действиях СБУ, Печерский районный суд города Киева вынес решение о признании Skyrizon и китайских инвесторов "Мотор Сич" потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ.

"Во избежание дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса компании "Мотор Сич", акционеры ПАО "Мотор Сич", владеющие более 80% акций, планировали провести общее собрание акционеров 31 января 2021 года. Именно в этот момент украинское руководство издало санкционные указы против компании Skyrizon, которые незаконно, необоснованно и грубо лишили компанию Skyrizon ее законных прав. Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами", — сказано в заявлении китайского акционера "Мотор Сич".

В Skyrizon возмущены заявлением главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. "Такая ложь и ирония не может не вызвать возмущение во всем мире. — заявили в Skyrizon. — Санкции против компании – это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа, травмированного и опустошенного военными потрясениями и упадком благосостояния… Когда совершаются действия вопреки здравому смыслу, всецело утрачивается доверие, беззастенчиво покрываются преступники, все это приводит к презрению со стороны всей мировой общественности".

В резюмирующей части заявления сказано, что Skyrizon решительно выступает против преступных действий государства Украина, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления на китайские предприятия. "Компания Skyrizon всегда соблюдает закон и действует в соответствии с ним. Компания всегда надеется на мирное разрешение конфликтов, но никогда не станет бояться насилия; мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов", — подытоживается в документе.