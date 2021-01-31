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Санкции против китайских акционеров "Мотор Сич" представляют собой варварский грабеж и исключают возможность примирения, - заявление Skyrizon

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Санкции против китайских акционеров

Введение государством Украина санкций против китайских акционеров "Мотор Сич" —варварский грабеж и грубое нарушение их законных прав. Китайский акционер "Мотор Сич" намерен использовать все возможные юридические средства, включая международный арбитраж, для решительной защиты своих законных прав и интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в официальном заявлении Skyrizon, которое опубликовано в китайских медиа и на сайте внеочередного собрания акционеров ПАО "Мотор Сич". "После вступления в силу санкций, компания Skyrizon как акционер компании "Мотор Сич" будет незаконно лишена своих законных прав и вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки. Со стороны государства Украина такие действия – это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли", — заявили в Skyrizon. И добавляют, что в указе Зеленского отсутствуют конкретные причины введения данных санкций, поэтому "есть основания полагать, что это преднамеренные действия государства Украина, с целью препятствования инвестициям компании Skyrizon в украинскую компанию "Мотор Сич" и недопущения реализации проекта международного сотрудничества". А также есть основания полагать, что "такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, от 14 января 2021 года, о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)".

В документе описана полная хронология попыток урегулирования ситуации. В Skyrizon пишут, что с июля 2017 года компания вела переговоры с государством Украина в надежде миролюбиво разрешить инвестиционный спор. Начиная с августа 2020 года Skyrizon была вынуждена предпринять ряд юридических действий "в условиях длительной задержки, умышленного уклонения от решения вопросов и даже злонамеренной клеветы со стороны государства Украина". 9 декабря 2020 года, после того "как множественные добросовестные переговоры потерпели неудачу", Skyrizon начала международный инвестиционный арбитраж. 13 января 2021 года на основании расследования ГБР и его заключений о неправомерных действиях СБУ, Печерский районный суд города Киева вынес решение о признании Skyrizon и китайских инвесторов "Мотор Сич" потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ.

"Во избежание дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса компании "Мотор Сич", акционеры ПАО "Мотор Сич", владеющие более 80% акций, планировали провести общее собрание акционеров 31 января 2021 года. Именно в этот момент украинское руководство издало санкционные указы против компании Skyrizon, которые незаконно, необоснованно и грубо лишили компанию Skyrizon ее законных прав. Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами", — сказано в заявлении китайского акционера "Мотор Сич".

В Skyrizon возмущены заявлением главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. "Такая ложь и ирония не может не вызвать возмущение во всем мире. — заявили в Skyrizon. — Санкции против компании – это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа, травмированного и опустошенного военными потрясениями и упадком благосостояния… Когда совершаются действия вопреки здравому смыслу, всецело утрачивается доверие, беззастенчиво покрываются преступники, все это приводит к презрению со стороны всей мировой общественности".

В резюмирующей части заявления сказано, что Skyrizon решительно выступает против преступных действий государства Украина, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления на китайские предприятия. "Компания Skyrizon всегда соблюдает закон и действует в соответствии с ним. Компания всегда надеется на мирное разрешение конфликтов, но никогда не станет бояться насилия; мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов", — подытоживается в документе.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+19
Китаезы идут лесом.
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31.01.2021 14:45
+18
Вот что приход Байдена животворящий делает с шутом. Что только не сделаешь чтобы ему понравиться.
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31.01.2021 14:48
+17
Мотор предприятие двойного назначения и прежде чем у кого то покупать неужно взять разрешения в Государства, такой принцип во всем Мире
Так что нарушение Законов Украины грозит конфискацией активов
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31.01.2021 14:47
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Американцам не нужны наши технологии, они не инвестируют в наши предприятия, а мы выслуживаемся перед ними...
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31.01.2021 17:33 Ответить
Американцям конкуренти не потрібні. Мотор Січі кінець.
ПС. Чесна конкуренція? Ні, не чули.
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31.01.2021 17:19 Ответить
Объясните мне: а почему МоторСич - это стратегическое предприятие? Украина не производит вертолёты и самолёты. Может быть Украина поставляет авиационные двигатели своим стратегическим партнёрам по НАТО? Я просто не знаю.
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31.01.2021 17:22 Ответить
Американцы клована "попросили" и китайцы были посланы по известному адресу.
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31.01.2021 17:37 Ответить
Ирония в том что китайцев будут защищать американцы.

"Три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долларов. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger", - сказано в сообщении DCH.

Как показало изучение сайтов перечисленных юридических компаний, все они являются лидерами в области международного арбитража. А в числе их партнеров, в частности, такие знаковые юристы как бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф - супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента Соединенных Штатов Америки при Президенте Джо Байдене.
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31.01.2021 17:49 Ответить
China's Skyrizon Added to U.S. Commerce Department Military End User List
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31.01.2021 18:15 Ответить
"Ведущие международные юридические компании" потому что слишком жирный куш.
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31.01.2021 17:55 Ответить
Адвокатура вообще аполитична. Платите деньги и будем хоть сатану защищать.
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31.01.2021 17:56 Ответить
Возьмут свои проценты как Коболев и Витренко.
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31.01.2021 17:58 Ответить
Найгірше що може трапитись це "китайський інвестор". Всі мої знайомі хто хоть раз мав справу з китайцями прокляли той день коли з ними звязались і заріклися "вступати в це лайно" довіку. Ми якесь там дешеве лайно у них купуємо, але купівля і інвестиції це різні речі. Коли заходять на ринок, то китайці демпінгують. Та варто їм витіснити конкурентів як вони починають нахабно зловживати монополією з азійською расовою ненавистю та зневагою.
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31.01.2021 17:39 Ответить
А рабочие Мотора ждут любых инвесторов!!! Пардон, ждали... сейчас уже всем всё стало понятно.
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31.01.2021 17:46 Ответить
"Какая разніца?" - поставляли ***** і хочуть поставляти китайцям. Мені якось проблєми прокацапленого пролєтаріата абсолютно не цікаві. Вони самі дозволили Богуслаєву фактично збанкрутувати підприємство з метою прихованого продажу конструкторської документації. Єдине що потрібне китайцям це "на халяву" законно придбати конструкторську документацію, а сам завод і той дурний пролєтаріат з його дурацькими проблємами їм і на фуй не потрібен.. У них своя проблема - вони не можуть створити авіаційні двигуни самостійно і ніхто в світі не хоче продавати їм технології будування авіаційних двигунів. А для великої війни, до якої готуються китайці їм потрібно дуже багато авіаційних двигунів власного виробництва. І виробяти вони їх будуть в глибині материкового Китаю, а не імпортувати з Запоріжжя. Тому хитрих китайців треба посилати якомога далі. а Богуслаєва судити з конфіскацією. І нехай здохне прокацаплене ************* падло на нарах!
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31.01.2021 18:05 Ответить
Подождите, скачок к банкротству МоторСич был совершён когда на МоторСич были наложены санкции. И МоторСич лишился основного рынка сбыта. Но ведь не Богуслаев накладывал санкции!
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31.01.2021 18:10 Ответить
********* був основним ринком збуту і Богуслаєв роками їздив на Валдай посмоктати у *****. Ось вам і результат...
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31.01.2021 18:18 Ответить
Были бы рады инвесторам из Франции, Германии или США... но они почему то не спешат инвестировать в конкурентоспособные предприятия..
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31.01.2021 17:48 Ответить
А зачем им инвестировать в конкурентов???
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31.01.2021 17:53 Ответить
Правда уже не конкурентоспособные...
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31.01.2021 17:49 Ответить
Повністю підтримує дії Служби Безпеки України. Стратегічне підприємство має бути негайно націоналізоване на користь держави Україна. Так звані китайські інвестори є мильними бульбашками, завданням яких є вивіз усіє технічної документації з ""Мотор Січ" з подальшим банкрутством підприємства. Китайози жодної копійки не інвестували в "Мотор Січ", весь вереск про так звані інвестиції китайців - це афера лише на папірцях.

Уряд має розробити дорожню карту з повернення ПАТ "Мотор Січ" в державну власність.
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31.01.2021 18:24 Ответить
НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ РОТ НЕ РАЗЕВАЙ !)
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31.01.2021 18:27 Ответить
А виноват то этот ***** регионаловской Богуслаев ! Который за доллары потихоньку родину продавал!
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31.01.2021 20:25 Ответить
А виноват то этот ***** регионаловской Богуслаев ! Который за доллары потихоньку родину продавал!
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31.01.2021 20:29 Ответить
Богуслаева давно пора пинками гнать с предприятия..
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31.01.2021 20:43 Ответить
Нужно сажать тех, кто ему продал (подарил) "Моторсич" и самого богуслаева--он что не понимал зачем там китайцы появились? Очень остров спешил купить? А все остальное "какая разница"? Тварь продажная!
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31.01.2021 23:47 Ответить
так прокацап богуславский - герой Украины...
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01.02.2021 03:29 Ответить
Китайцы знали, что это стратегическое предприятие. И задумали всех обхитрить, кривыми путями взяв контроль над ним. Ярославского жаль. Потому что это преднамеренные действия государства Украина, с целью препятствования не инвестициям компании Skyrizon в украинскую компанию "Мотор Сич", а поглощению через серые схемы.
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01.02.2021 16:04 Ответить
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