Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны
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Правительство Германии уже сделало заказ на вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы иметь запас для сохранения иммунитета населения против вариантов COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы фактически заказываем дополнительные вакцины на 2022 год, чтобы хотя бы некоторые из них были под рукой", - сказал он, общаясь онлайн с медработниками.
Шпан отметил, что "никто не знает, понадобится ли нам это".
По его словам, "производственные мощности сейчас расширяются, мы заказываем вакцины в качестве меры предосторожности".
Министр признал, что "начало кампании вакцинации было трудным", но сказал, что основные поставщики вакцин - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - обязались доставить следующие 5 млн доз в Германию до 22 февраля.
Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС.
Поставки вакцины Pfizer также задерживаются.
В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Шпан не исключил возможность экстренного применения российской и китайской вакцин от вируса, отметив, что единственным критерием является их одобрение медицинским регулятором ЕС - Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).
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Смешанная эстафета.
Украина - Бронза.
население Канады - 37,6 млн человек.
Разница в развитии стран, экономики общественных отношений - минимум полвека, а, точнее, 100 лет.
на більше просто не вистачить виробничих потужностей..
И все из-за мнимой политики равенства в ЕС. Германия как всегда выделила больше всех на иследования и заняла последнее место при получении вакцины.
Вакцина против вируса, кто кого? (Часть 1)POSTED BY: ANTI-COLORADOS 31 СІЧНЯ, 2021Издание «Дойче Велле» - такой себе источник информации, но в тот раз наше внимание привлек материал, прямо не касающийся политики. Вернее, в самом материале вовсе нет никаких политических линий и потому мы решили оттолкнуться от него как от трамплина, чтобы перейти пожалуй к самому тревожному вопросу современности, который по определению не может быть лишен политической составляющей.Итак, в материале немецкого издания говорится о том, что вирус ARS-CoV-2 в условиях вакцинирования ведет себя не так, как того ожидали создатели вакцин. Так, ряд производителей антиковидных вакцин уже заявили о том, что против новой, южноафриканской разновидности вируса вакцины хоть и действуют, но их эффективность существенно снижается от заявленных, средних показателей.Похоже на то, что это - общая тенденция, просто часть производителей уже наработали какие-то данные, а другие - нет. И вот что тут важно, все вакцины сдают свои позиции примерно одинаково, но если для сильных вакцин с высоким, свыше 90% доказанной эффективности, общая просадка не выглядит драматически, то слабые вакцины и вовсе ныряют под планку в 50%. Отсюда следует, что чем больше будет распространяться новая разновидность вируса, способность к заражению которой в 7 раз выше, тем слабее будут действовать существующие вакцины. Есть мнение, что скорость размножения и распространения вируса находится в обратной зависимости от его смертоностности. Это обусловлено тем, что если вирус быстро и с большой долей вероятности убивает своего носителя, то тем самым, он сам обрывает механизм своего распространения. Но в любом случае, параметры смертности именно нового вида вируса пока не определены из-за недостаточной базы исследований.Тем не менее, новая разновидность уже расходится ускоренными темпами и может оказаться так, что к началу действительно массовой вакцинации препараты окажутся отставшими от вируса на поколение. Ученые вирусологи и фармацевты говорят о том, что теоретически, угнаться за вирусом можно, просто изменив в составе препарата базовую РНК, но это же только малая и чисто техническая часть вопроса, а основная связана с полным циклом испытаний, сначала доклинических, а потом и клинических.
Саме воно з запізненням у місяць закрило авіасполучення з Китаєм,проігнорувавши факт зараження Ковід людини людиною.
шоб и мы закупали и на следующий год вакцину?
Відомого "штабного" пропагандиста Бариги...