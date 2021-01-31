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Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Германия

Правительство Германии уже сделало заказ на вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы иметь запас для сохранения иммунитета населения против вариантов COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы фактически заказываем дополнительные вакцины на 2022 год, чтобы хотя бы некоторые из них были под рукой", - сказал он, общаясь онлайн с медработниками.

Шпан отметил, что "никто не знает, понадобится ли нам это".

По его словам, "производственные мощности сейчас расширяются, мы заказываем вакцины в качестве меры предосторожности".

Министр признал, что "начало кампании вакцинации было трудным", но сказал, что основные поставщики вакцин - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - обязались доставить следующие 5 млн доз в Германию до 22 февраля.

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Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС.

Поставки вакцины Pfizer также задерживаются.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Шпан не исключил возможность экстренного применения российской и китайской вакцин от вируса, отметив, что единственным критерием является их одобрение медицинским регулятором ЕС - Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Ооо...теперь степашка с ляшком будут знать у кого клянчить вакцину... Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 9533
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31.01.2021 14:55
+4
Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 7220
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31.01.2021 15:01
+4
Фотогеничный чувак Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 9975
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31.01.2021 15:04
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Ооо...теперь степашка с ляшком будут знать у кого клянчить вакцину... Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 9533
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31.01.2021 14:55 Ответить
ну воно так треба. раз прокололи то треба завжди .бо імунітет після вакцинації з настоящим ковідом може і не справитись
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31.01.2021 15:00 Ответить
Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 7220
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31.01.2021 15:01 Ответить
Фотогеничный чувак Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 9975
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31.01.2021 15:04 Ответить
фотогигиеничный
Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни - Цензор.НЕТ 4642
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31.01.2021 17:06 Ответить
ЗЕБЛАН-это нн шпан...
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31.01.2021 15:09 Ответить
Какая отвратительная рожа...(с) Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 5540
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31.01.2021 15:13 Ответить
Это он учится на украинского перзидента. Не учился бы так усердно - не взяли б.
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31.01.2021 20:17 Ответить
ЧЕ по биатлону.
Смешанная эстафета.
Украина - Бронза.
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31.01.2021 15:02 Ответить
Тоже смотрела. С 8-го места - на 3-е. И удержали на последнем этапе. Молодцы!
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31.01.2021 15:12 Ответить
Канада замовила мінімум на 4 прививки кожному (4 рази через 0,5 року).
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31.01.2021 15:07 Ответить
не нада равнять страны 1мира с странами 4-го.
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31.01.2021 15:09 Ответить
Население Украины около 40 млн человек (но это не точно),
население Канады - 37,6 млн человек.
Разница в развитии стран, экономики общественных отношений - минимум полвека, а, точнее, 100 лет.
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31.01.2021 16:50 Ответить
Будуть тепер канадців ширяти кожного місяця Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 1454
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31.01.2021 15:25 Ответить
що пів року.. час дії антитіл... 3-6 місяців..

на більше просто не вистачить виробничих потужностей..
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01.02.2021 09:15 Ответить
Не знаю что они там заказали, но проблемы с вакцинацией большие. Стариков за 80 привить никак не могут.
И все из-за мнимой политики равенства в ЕС. Германия как всегда выделила больше всех на иследования и заняла последнее место при получении вакцины.
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31.01.2021 15:29 Ответить
А зверушек-беженцев начали прививать?
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31.01.2021 16:51 Ответить
Что парадокс не все беженцы лодыри. Я заметил, что арабы и север Африки самые пофигисты. А вот из более глубоких регионов Африки, чёрные как уголь ребята, работают наровне со всеми. Хотя 99% из них бежало из-за бедности. Зато уставшие ребята от войны в Сирии наоборот быстро асимилируются и начинают жить в Новом Свете ничего не делая.
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31.01.2021 17:24 Ответить
Тоже заметил: представители народов, окормляемых "святой русью" не входят в число трудоголиков нигде в мире. Единственное место, это Турция, где турки могут из под палки заставлять работать "трудолюбивых" сирийских, готовых жить на помощь ООН. И, странное дело, ООН без устали эту помощь поставляет. В этих лагерях уже выросло целое поколение, не способных ни учиться ни трудиться, а готовых только без устали размножаться. Европе на заметку.
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31.01.2021 18:10 Ответить
не існує "запасів"... і ще скоро не буде...
Вакцина против вируса, кто кого? (Часть 1)Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни - Цензор.НЕТ 9525POSTED BY: ANTI-COLORADOS 31 СІЧНЯ, 2021Издание «Дойче Велле» - такой себе источник информации, но в тот раз наше внимание привлек материал, прямо не касающийся политики. Вернее, в самом материале вовсе нет никаких политических линий и потому мы решили оттолкнуться от него как от трамплина, чтобы перейти пожалуй к самому тревожному вопросу современности, который по определению не может быть лишен политической составляющей.Итак, в материале немецкого издания говорится о том, что вирус ARS-CoV-2 в условиях вакцинирования ведет себя не так, как того ожидали создатели вакцин. Так, ряд производителей антиковидных вакцин уже заявили о том, что против новой, южноафриканской разновидности вируса вакцины хоть и действуют, но их эффективность существенно снижается от заявленных, средних показателей.Похоже на то, что это - общая тенденция, просто часть производителей уже наработали какие-то данные, а другие - нет. И вот что тут важно, все вакцины сдают свои позиции примерно одинаково, но если для сильных вакцин с высоким, свыше 90% доказанной эффективности, общая просадка не выглядит драматически, то слабые вакцины и вовсе ныряют под планку в 50%. Отсюда следует, что чем больше будет распространяться новая разновидность вируса, способность к заражению которой в 7 раз выше, тем слабее будут действовать существующие вакцины. Есть мнение, что скорость размножения и распространения вируса находится в обратной зависимости от его смертоностности. Это обусловлено тем, что если вирус быстро и с большой долей вероятности убивает своего носителя, то тем самым, он сам обрывает механизм своего распространения. Но в любом случае, параметры смертности именно нового вида вируса пока не определены из-за недостаточной базы исследований.Тем не менее, новая разновидность уже расходится ускоренными темпами и может оказаться так, что к началу действительно массовой вакцинации препараты окажутся отставшими от вируса на поколение. Ученые вирусологи и фармацевты говорят о том, что теоретически, угнаться за вирусом можно, просто изменив в составе препарата базовую РНК, но это же только малая и чисто техническая часть вопроса, а основная связана с полным циклом испытаний, сначала доклинических, а потом и клинических.
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01.02.2021 09:19 Ответить
ось НАЙГОЛОВНІША причина ,чому варто розстріляти керівництво ВОЗ....
Саме воно з запізненням у місяць закрило авіасполучення з Китаєм,проігнорувавши факт зараження Ковід людини людиною.
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01.02.2021 09:21 Ответить
может переименоваться в Германская Украинская Народная республика

шоб и мы закупали и на следующий год вакцину? Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни - Цензор.НЕТ 9711
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31.01.2021 15:48 Ответить
Прозапас -призвіще... ))
Відомого "штабного" пропагандиста Бариги...
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01.02.2021 09:17 Ответить
Целуем партнеров в ........................... .
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31.01.2021 17:13 Ответить
 
 