Протестующему в Москве разбили голову, к другому ОМОН применил электрошокер, он потерял сознание. Задержаны более 2 700 человек. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На сегодняшних протестах в РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более 2 тысяч человек. При этом, по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный портал ОВД-Инфо.
По состоянию на 15:10 по Киеву в России задержали 2 737 человек. В Москве 496 задержанных, в Санкт-Петербурге - 211, далее идут Красноярск, Владивосток и Новосибирск.
В то же время независимы СМИ распространяют видео массовых задержаний, в том числе в Москве. В частности, возле СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный, задерживали всех подряд. Также к одному из протестующих применили электрошокер, он потерял сознание и его унесли в автозак.
Пострадавший в Москве
Задержания у метро "Комсомольская"
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терпи!
Кстати, грамматику подтяни - чЁ пишется через Ё умник
Ще два серйозних фактори, які посприяли поваленню царського режиму, - велика кількість резервних, так званих "запасних" військових частин у столиці, які зовсім не бажали йти на фронт, і сухий закон, встановлений у 1914 році особистим розпорядженням царя. Хоча розумні люди застерігали його від повної заборони алкоголю.
Одним из факторов, дестабилизировавших внутриполитическую обстановку в Российской империи накануне Февральской революции 1917 г., стала правительственная политика по ограничению продажи алкогольных напитков - так называемый сухой закон 1914 г.
Его введение было не только губительно для бюджета страны - винная монополия обеспечивала четвертую часть доходов, - но и крайне сомнительной мерой с точки зрения здравоохранения: началось массовое потребление суррогатов.
Для начала предложено было понизить крепость водки до 37 %. Как и прежде, обсуждение этого вопроса закончилось весьма неожиданной царской резолюцией. 10 сентября Николай II собственноручно написал в особом журнале Совета министров: «Делу этому не давать хода ввиду того, что я предрешил казенную продажу вина (водки) воспретить навсегда».
https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/sukhoj-zakon-1914-goda-chem-obernulas-borba-za-narodnuyu-trezvost-nakanune-revolyutsii.html
Ну сколько там тех ОМОНовцев, против большой толпы они не полезут.
- хорошо, не задерживайся.
Искренне жаль.