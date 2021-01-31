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Новости За рубежом
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протест (5754) Навальный (825)

Протестующему в Москве разбили голову, к другому ОМОН применил электрошокер, он потерял сознание. Задержаны более 2 700 человек. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Протестующему в Москве разбили голову, к другому ОМОН применил электрошокер, он потерял сознание. Задержаны более 2 700 человек. ВИДЕО

На сегодняшних протестах в РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более 2 тысяч человек. При этом, по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный портал ОВД-Инфо.

По состоянию на 15:10 по Киеву в России задержали 2 737 человек. В Москве 496 задержанных, в Санкт-Петербурге - 211, далее идут Красноярск, Владивосток и Новосибирск.

В то же время независимы СМИ распространяют видео массовых задержаний, в том числе в Москве. В частности, возле СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный, задерживали всех подряд. Также к одному из протестующих применили электрошокер, он потерял сознание и его унесли в автозак.

Пострадавший в Москве

Задержания у метро "Комсомольская"

Читайте также: На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+39
Жги, Боженька, жги. За "Крым наш" нужно платить.
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31.01.2021 15:14
+30
Украина, Майдан, Михайловский Золотоверхий храм открыл двери и спасал протестующих
Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він втратив свідомість. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 2000
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31.01.2021 15:33
+27
А де ж смішні мініатюри 95 кварталу, про те, як один масквічь був приємно електрошокований, а інший від сміху розбив собі голову?
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31.01.2021 15:24
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А з чого робиться висновок про кінець протестів? Тому що автозак спалили чи того що з мента кепку збили?
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31.01.2021 15:43 Ответить
Кислые все, нет огонька (и в прямом смысле тоже). А де автозак спалили?
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31.01.2021 15:46 Ответить
В Пітері.Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він втратив свідомість. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 9592
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31.01.2021 15:49 Ответить
Нах. нам ці московити треба?
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31.01.2021 15:42 Ответить
Нам не треба, але чим більше приб'ють одне одного, нам менше роботи.
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31.01.2021 15:44 Ответить
Хай би пожерли одного. Разом з ватніками, касаваротками, какошніками та лаптями.
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31.01.2021 16:12 Ответить
Кацапи ******* москалів - яка краса!
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31.01.2021 20:06 Ответить
дарагіє масквічі...пропоную вам таку кричалку: "па-ля-нЫ-ця! па-ля-нЫ-ця!"
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31.01.2021 15:44 Ответить
На ватанов похер, пускай валят друг друга,ваще неинтересно
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31.01.2021 15:45 Ответить
А зачем зашёл на статью? Написать что тебе похер?
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31.01.2021 15:46 Ответить
чо, кацап, прижгло тебе, да?
терпи!
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31.01.2021 16:26 Ответить
Вот чёрт, я опять прокололся. А ну ка давай рассказывай как ты узнал что я кацап, а мокша?
Кстати, грамматику подтяни - чЁ пишется через Ё умник
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31.01.2021 17:21 Ответить
как узнал? по тому, что ты пишешь
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07.02.2021 15:41 Ответить
Але красіво!!
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31.01.2021 20:30 Ответить
Всё верно протестуют, в любой стране нужно у "народонаселения" выпустить пар. Побузят и разойдутся.
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31.01.2021 15:45 Ответить
Тоді треба було робити як з хабаровськими леворюціонерами, не звертати уваги.
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31.01.2021 15:48 Ответить
напомни
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31.01.2021 16:09 Ответить
Нічого не робити, саме би пройшло.
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31.01.2021 16:17 Ответить
ну как вариант
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31.01.2021 17:22 Ответить
нежалко пускай их нахрен поубивает всех тот омон )(уйло когда аннексировало Крым то была поддержка со стороны сторонников Навального? уверен они были за не было не то что против не было протеста против войны ихней страны а еще концерт в поддержку 15 марта 2014 года и пускай закроются те кто постоянно бубнит что то власть а это же народ простой там почти каждый и простой в том числе за воровство другой територии и войну, есть против но они еденицы- "На Красной площади в столице завершился митинг-концерт в поддержку Крыма "Мы вместе". По данным московского главка МВД, в нем приняли участие около 120 тысяч человек. Акция прошла без происшествий.Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова. За проведением голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий".https://www.m24.ru/articles/Krasnaya-ploshchad/18032014/40292
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31.01.2021 15:46 Ответить
Та пох..
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31.01.2021 15:47 Ответить
Правильное кино. Одни бьют, другие получают от этого удовольствие. Мазохисты, блин. Пятьдесят оттенков серого.
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31.01.2021 15:50 Ответить
Схоже, що вислів про "беспощадный русский бунт" такий же фейк, як про білоруських партизан, раби не здатні на спротив.
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31.01.2021 15:54 Ответить
Да, конечно. Как в американских фильмах, все такие "бунтари"! А что до дела - ссцыкуны!
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31.01.2021 15:58 Ответить
Негрів маєш на увазі?
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31.01.2021 16:08 Ответить
рюських. Мы, руськие луди, друг-друга не абманываем. (С)
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31.01.2021 17:00 Ответить
скукатища!
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31.01.2021 15:54 Ответить
Ходят. Марширую. На коленки падают... А ведь хватило бы всеобщей забастовки реально работающих. Прекращения оплат кредитов и жкх этим усмано-ротенбергам. И ничего не надо больше делать.
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31.01.2021 15:57 Ответить
Господи, смотрю и насмотреться не могу! Боже, как приятно все это видеть! Особенно зная, что где-то там беглый, но украинский беркут, х рачит кацапоидов. Дай бог, еще увижу, как этих мышебратьев из огнистрела клать будут. Да будет так!
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31.01.2021 15:57 Ответить
А ты комментарии ютубные почитай под видео. Балалайки сошлись во мнении что свои бы так не вели себя со своими и во всем опять виноваты - не поверишь... "хохлы".
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31.01.2021 17:29 Ответить
Умеют...
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31.01.2021 15:57 Ответить
А у 1917 році революція у кацапів почалася у лютому опісля як щось там у них подорожчало. Вони ж все вихваляються:"можем павтарить". Ну то нехай вже хоч Кремль підпалять.
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31.01.2021 15:57 Ответить
Заворушення в Петрограді почалися після перебоїв у постачанні хліба.
Ще два серйозних фактори, які посприяли поваленню царського режиму, - велика кількість резервних, так званих "запасних" військових частин у столиці, які зовсім не бажали йти на фронт, і сухий закон, встановлений у 1914 році особистим розпорядженням царя. Хоча розумні люди застерігали його від повної заборони алкоголю.

Одним из факторов, дестабилизировавших внутриполитическую обстановку в Российской империи накануне Февральской революции 1917 г., стала правительственная политика по ограничению продажи алкогольных напитков - так называемый сухой закон 1914 г.
Его введение было не только губительно для бюджета страны - винная монополия обеспечивала четвертую часть доходов, - но и крайне сомнительной мерой с точки зрения здравоохранения: началось массовое потребление суррогатов.

Для начала предложено было понизить крепость водки до 37 %. Как и прежде, обсуждение этого вопроса закончилось весьма неожиданной царской резолюцией. 10 сентября Николай II собственноручно написал в особом журнале Совета министров: «Делу этому не давать хода ввиду того, что я предрешил казенную продажу вина (водки) воспретить навсегда».

https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/sukhoj-zakon-1914-goda-chem-obernulas-borba-za-narodnuyu-trezvost-nakanune-revolyutsii.html
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31.01.2021 16:26 Ответить
Гогрбачов ввів сухий закон СССР прийшов кірдик
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31.01.2021 16:53 Ответить
Краще б вона тоді не починалась . Не можуть вони без сцаря . Їм потрібен альфасамець або альфасамка і чим жорстокіше тим краще для них .
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31.01.2021 16:50 Ответить
Все що відбувається в ********** якось до дупи. Там ***** і він їх влаштовує. Крапка. Нам своє робить незалежно від того що, де, коли і як трапилось в їх "палаті №6".
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31.01.2021 15:59 Ответить
Не згоден . Все що відбувається в росії , так чи інакше вплине і на нас . І чим скоріше там позбавлять влади ***** , тим для України краще . А над палатою № 6 контроль знайдеться швидко .
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31.01.2021 16:15 Ответить
От як почне впливати тоді і станемо реагувати. Не бачу ніяких реальних підстав для зміни влади в **********. Гапон Навальний просто підставив і "витягнув" під "око государєве" представників молодого і "не битого" покоління. Зараз їх всіх зафіксують і ********** так брутально і демонстративно... що ще років з 20 ***** буде правити як "кіт в сметані". А потім буде *****-2, 3 ... і так до розвалу федерації. Тому, повторюю, "нам своє робить".
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31.01.2021 17:19 Ответить
НБ , от знову не згоден . Згадайте совєтську Румунію з чаушеску , - все відбулось швидко ... . На росії більшає молоді , що не хоче жити як батьки і діди . І з цим путінський-*********** режим вже не може нічого зробити .
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31.01.2021 17:46 Ответить
в краснодарском крае во дворце обнаружен Геленджик! .....а вата удобно пакуется в автозак....
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31.01.2021 16:08 Ответить
в мск дырявая подстилка мертвечука всплыла... впрочем - ничего нового.

Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 7366
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31.01.2021 16:09 Ответить
Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 7085
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31.01.2021 16:10 Ответить
Что бы такого не было нужно выходить всем.
Ну сколько там тех ОМОНовцев, против большой толпы они не полезут.
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31.01.2021 16:12 Ответить
Всего одну голову - срамота, а не омон. Сотню - две каждый день - это да, а так - грустно.
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31.01.2021 16:19 Ответить
Смотрю в прямом эфире как дубасят крымнашистов, красота😁😁😁😁
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31.01.2021 16:24 Ответить
Вот, когда у соседей отжимают территории, то это - да, это умом непонятное величие, мощные скрепы, мировое господство, а когда их собственный царь, у них денег натырил столько, что уже придумать не может куда их пристроить - это неприятно, нечестно, не по понятиям, это позор. Да, пусть раздадут им эти ёршики, в каждую семью, делов то!
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31.01.2021 16:28 Ответить
"по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян.А задержали 2 737 человек." То есть план был перевыполнен на 737 душ. Интересно, где они их откопали?
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31.01.2021 16:33 Ответить
- я на митинг.
- хорошо, не задерживайся. Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 7247
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31.01.2021 16:34 Ответить
Такі самі виродки були і на Майдані і більшість з них втекла, щоб і там калічити і вбивати людей. Але Господ Бог є на світі і ще будемо всіх виловлювати і знищувати, як і їхніх покровителів!
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31.01.2021 16:37 Ответить
Просто цікаво, чи застосує Путін для ще більшого придушення придушених війська молодих і як сказав Кравчук національних русскіх республік?...
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31.01.2021 16:41 Ответить
Разбили голову, как отбивную для бутерброда. Применили электрошок, будто бутерброд разогрели.
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31.01.2021 16:57 Ответить
На следующий митинг приходить со своим электрошокером и провода уже к >|<опе
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31.01.2021 17:01 Ответить
Информация от очевидцев: среди протестующих очень много негров и людей говорящих на английском языке!
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31.01.2021 17:02 Ответить
З ранку до обіду били кацапів... Неділя безперечно вдалася..,
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31.01.2021 17:05 Ответить
Украинцы одобряют действия "ОМОНа" !
Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 548
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31.01.2021 17:18 Ответить
прикольно . как бальзам на душу когда кацапоиді метелят друг друга.жаль огнестрел в ход не пошел . пока что
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31.01.2021 17:29 Ответить
А там ще кадировці підтягнуться...лугандонці...
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31.01.2021 17:33 Ответить
...огнестрел в ход не пошел . пока что...

Искренне жаль.
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31.01.2021 17:47 Ответить
Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 6457
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31.01.2021 17:38 Ответить
Как интересно наблюдать за казламордыми. Какая-то тусня, какая-то движня, кто-то себя там порешить собрался. Цирк короче. Я сказал в начале своего опуса, что интересно наблюдать? Абсурд. Я наверное пьян. Абсолютно не интересно, что в этой говномордии делается. Единственное, что мне интересно действительно было бы наблюдать в той стороне - ядерные грибы над этом недообразованием под названием кацапия.
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31.01.2021 17:40 Ответить
Байден - введи войска!!!
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31.01.2021 17:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_T47Lq7uaDY&feature=youtu.be
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31.01.2021 18:16 Ответить
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ МАССОВО ДОЛЖНЫ СТАНОВИТЬСЯ ОХОТНИКАМИ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЗАКОННОСТЬ !!!
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31.01.2021 18:19 Ответить
может они протестуют против оккупации Крима или убийства украинцев на Донбасе?
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31.01.2021 19:29 Ответить
Мочи кацапов!!
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31.01.2021 20:03 Ответить
Свіжий репортаж звідти, якщо комусь цікаво https://www.youtube.com/watch?v=wu0frk0--AE
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31.01.2021 21:22 Ответить
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