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Киев (24531) Киевская область (3537) снегопад (787) ГСЧС (4482)

Завтра в Киеве и области сильный снег. Возможны нарушения движения автотранспорта, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Завтра в Киеве и области сильный снег. Возможны нарушения движения автотранспорта, - ГСЧС

По данным синоптиков, завтра, 1 февраля в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица, днем ожидается сильный снег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - подчеркивают спасатели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проезд по всем дорогам общего пользования обеспечен, ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в Одесской и Николаевской областях, - ГСЧС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Зима должна быть со снегом, морозом. Это нужно людскому глазу вместо унылой серости, здоровью, земле, водоемам, плодородию. Не нойте, а думайте о пользе красивой зимы..
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31.01.2021 16:05
+3
А цивілку купити релігія не дозволяє?
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31.01.2021 15:49
+2
Точно- поперло Мариуполю! Асфальт высох. Я сегодня даже нагло машинку помыл. Ну и температура впечатляет: +8, в тени, ибо на солнышке было поболее. Единственный минус- цена мойки повысилась, не слабо. Таки 420 гривен- занадто, как по мне.
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31.01.2021 15:49
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хотя у меня зимняя шипованная выезжать очкую из за козлов на летней...
ещё и потому что уже год без цивилки а по сему буду платить штраф если парнокопытное бацнет мою тачку и приедет менты
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31.01.2021 15:44 Ответить
А цивілку купити релігія не дозволяє?
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31.01.2021 15:49 Ответить
нет не реллигия а корочки прокуратуры... очень похожие на натуральные
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31.01.2021 15:57 Ответить
Повірте, от прокурори мають бабки на зимові шини для своїх крутих тачок.. Швидше, бляхери чи водії Лайносів не перевзуються!
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31.01.2021 17:01 Ответить
Ned Stark Повірте, от прокур
слава Богу что москвичи и запорожцы не ездят...
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31.01.2021 17:37 Ответить
Вместо того,чтоб понты тут колотить-купи страховку.Это недорого.А то все вокруг на дорогах козлы и парнокопытные,а сам элементарные правила не соблюдаешь.А "прокурорскими "фальшивыми корочками тут никого не впечатлишь.Сейчас полно таких-нормальных мало.
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31.01.2021 17:17 Ответить
O Lena VorobetsВместо того,чтоб п

я скупой... я даже цветы жене никогда не дарю! а страховку ...
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31.01.2021 17:35 Ответить
Точно- поперло Мариуполю! Асфальт высох. Я сегодня даже нагло машинку помыл. Ну и температура впечатляет: +8, в тени, ибо на солнышке было поболее. Единственный минус- цена мойки повысилась, не слабо. Таки 420 гривен- занадто, как по мне.
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31.01.2021 15:49 Ответить
Відро, ганчірка, пральний порошок.
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31.01.2021 15:57 Ответить
Та, верно. Ранее так и делал, пока "Кугу" не купил. Какая-то она большая и высокая. Нормально- не победить. Ну и хрень мне одна понравилась, уже два года как пользуюсь. Название- не помню, что-то там с "гидро" связано. Но- не гидрокортизон, не гидропоника, не гидроудар... Короче: от этой хрени вода куда-то улетает, не успеваешь даже дворники включить. Ну и корпус какой-то чистый, даже когда в хреновую погоду поездить. Реально улетает грязная вода.
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31.01.2021 16:02 Ответить
А, знаю. Гарна штука. Влітку свою пофарбую- теж оброблю.
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31.01.2021 16:11 Ответить
Слепить из зели суГРОБ...
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31.01.2021 15:54 Ответить
Зима должна быть со снегом, морозом. Это нужно людскому глазу вместо унылой серости, здоровью, земле, водоемам, плодородию. Не нойте, а думайте о пользе красивой зимы..
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31.01.2021 16:05 Ответить
 
 