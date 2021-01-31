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Завтра в Киеве и области сильный снег. Возможны нарушения движения автотранспорта, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По данным синоптиков, завтра, 1 февраля в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица, днем ожидается сильный снег.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - подчеркивают спасатели.
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ещё и потому что уже год без цивилки а по сему буду платить штраф если парнокопытное бацнет мою тачку и приедет менты
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