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Новости За рубежом
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адвокат (1402) импичмент (536) США (23167) Трамп (3343)

Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN

Бывший президент США Дональд Трамп остался без ведущих адвокатов за десять дней до старта процесса об импичменте. Он несогласен со стратегией защиты, которую предложили юристы.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что среди адвокатов, которые ушли от Трампа, - главные защитники Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата Джонни Гассер и Грег Харрис тоже покинули команду Трампа. Кроме того, над делом об импичменте прекратил работу юрист Джош Ховард.

По данным CNN, это произошло в результате разногласий по поводу стратегии защиты. Трамп настаивает на том, чтобы адвокаты шли по линии фальсификаций на выборах президента. Однако юристы предпочитали отталкиваться от того, что этот импичмент объявляется уже после завершения президентского срока. Трамп не согласился с этими аргументами.

Отметим, Бутч Бауэрс работал в американском Минюсте при президенте Джордже Буше, а Дебора Барбери была федеральным прокурором. Джош Ховард участвовал в расследовании скандалов, связанных с президентом Биллом Клинтоном и Моникой Левински.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трампа при рассмотрении вопроса об импичменте будут защищать 5 адвокатов, - СМИ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+56
- Мальчик, ты станешь наркоманом.
- А тебя посадят как российского шпиона!
Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN - Цензор.НЕТ 4514
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31.01.2021 15:47
+29
Это радует. Так же, как и положение дубинского после санкций)
Ждемс когда и его от фейсбука отлучат)
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31.01.2021 15:46
+17
Рыжая пуйловская собачка - предатель Америки.
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31.01.2021 15:49
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Это радует. Так же, как и положение дубинского после санкций)
Ждемс когда и его от фейсбука отлучат)
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31.01.2021 15:46 Ответить
Тупинский эт не та ли шлюх ха каторая стелится пад каломойскага ???
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31.01.2021 16:00 Ответить
- Мальчик, ты станешь наркоманом.
- А тебя посадят как российского шпиона!
Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN - Цензор.НЕТ 4514
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31.01.2021 15:47 Ответить
... Трамп вперше з'явився на радарах росіян у 1977 році, коли одружився зі своєю першою дружиною Іваною Зельничковою, чеською моделлю. Трамп став мішенню шпигунської операції, яку курирувала розвідувальна служба Чехословаччини у співпраці з КДБ.

Через три роки Трамп відкрив свою першу велику забудову - готель Grand Hyatt New York поблизу станції Grand Central. Трамп придбав 200 телевізорів для готелю у Семена Кісліна, радянського емігранта, котрий був співвласником електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню.
За словами Швеця, Джой-Люд контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим "агентом споттерів", який визначив Трампа, молодого бізнесмена, що піднімається, як потенційний актив. Кислін заперечує, що мав стосунки з КДБ.
Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург . Швець сказав, що його активно підлещували оперативники КДБ, які висловлювали думку, що він повинен піти в політику.
Екс-майор згадував: «Для КДБ це був шарм-образ. Вони зібрали багато інформації про його особистість, щоб знати, ким він був особисто. Відчуття було таким, що він надзвичайно вразливий в інтелектуальному та психологічному плані, і він схильний до лестощів.
«Вони зіграли в гру так, ніби були надзвичайно вражені його особистістю і вірять, що це той самий хлопець, який одного дня повинен стати президентом США: саме такі люди, як він, можуть змінити світ. Вони нагодували його цими так званими активними заходами, і це сталося. Тож це було великим досягненням для активних заходів КДБ того часу ".
Незабаром після повернення до США Трамп почав балотуватись від республіканців у номінації на пост президента і навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. 1 вересня він опублікував повну сторінку реклами в "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" і "Бостон Глоб". Реклама пропонувала кілька дуже неортодоксальних думок про холодну війну в Америці Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США в НАТО. Посил набув форми відкритого листа до американського народу "про те, чому Америка повинна перестати платити за захист країн, які можуть собі дозволити захищатися". - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
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31.01.2021 15:54 Ответить
задним числом можно что угодно написать, особенно про проигравшего...Китайцам наступил на хвост? Мексиканцам прикрыл рот. Джавелины нам продал. Рост экономики США сделал....Чудак? Да. Но наш что , лучше?
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31.01.2021 16:38 Ответить
подивіться Швець- Фейгін на ютуб
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31.01.2021 17:29 Ответить
Рыжая пуйловская собачка - предатель Америки.
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31.01.2021 15:49 Ответить
Республіканці продовжують робити ставку на нього для перевиборів у Сенату 2022. Почитайте POLITICO.
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31.01.2021 17:34 Ответить
Та хай собі продовжують, доживемо до 22 року, то побачимо. Ще стільки всього може трапитись до тих пір.
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31.01.2021 18:03 Ответить
У атамана немає золотого запасу. Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN - Цензор.НЕТ 6507
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31.01.2021 15:52 Ответить
Гірше - у атамана немає здорового глузду, і ніяке золото ситуацію тут не виправить.
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31.01.2021 15:59 Ответить
Какой золотой запас?
Какой глузд???
Там мозга никогда не біло
Обікновенное членистоногое - куда член, туда и ноги...
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31.01.2021 16:11 Ответить
ВИНОВЕН

Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN - Цензор.НЕТ 5505
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31.01.2021 15:54 Ответить
Ужосс - кремлёвский нацист
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31.01.2021 15:58 Ответить
Вот что со своими любителями "бояра", лапти и балалайка делают..
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31.01.2021 15:56 Ответить
Ещё один тупой кремлёвский рот крот.
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31.01.2021 15:57 Ответить
Что ж теперь делать кремлёвским спонсорам ? Деньги тож не вернёш! А Калло Мойским и ************* вшам что делать ? Ужосс !!!
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31.01.2021 15:57 Ответить
и как он умудрился разбогатеть если воюя во Въетнаме он был нищим? Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN - Цензор.НЕТ 2130
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31.01.2021 15:59 Ответить
Обычнае дела - кгебе падкинула денжат лучшаму друху !!!
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31.01.2021 16:03 Ответить
ТА НУ! не может быть
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31.01.2021 16:06 Ответить
Трумп воевал во Вьетнаме? Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 3920
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31.01.2021 17:14 Ответить
ну не долго был... сломал ногу и его от туда "выгнали" Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 8334
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31.01.2021 17:47 Ответить
Он откосил от призыва 5 раз. В армии не был ни единой минуты.
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31.01.2021 17:50 Ответить
ок
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31.01.2021 17:58 Ответить
Президент США Дональд Трамп мошенническим путем получил в наследство от отца Фреда Трампа по меньшей мере $413 млн в 1990-х. Об этом говорится в расследовании The New York Times.
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31.01.2021 18:32 Ответить
Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 8976Вай, видимо большая сволочь в детстве...
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31.01.2021 19:06 Ответить
самодур какой то... и как такой самодур мог построить империю свою.. странно!
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31.01.2021 16:01 Ответить
Да он в долгах, как в шелках. Дойче банк уже сказал, что готов простить ему миллиарды долга, лишь бы не иметь с придурком никаких дел больше.
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31.01.2021 16:07 Ответить
А где то на банковой степень злости одного гомункула существенно увеличилась, но всем уже похер.
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31.01.2021 16:03 Ответить
Если бы клоуны не связывались с корупционерами - цены б им не было !
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31.01.2021 16:05 Ответить
это противоестественно ибо они им служат испокон веков. Просто у нас волею профессиональных мошенников, контролирующих продажных глашатых, эти клоуны временно всплыли со дна наверх и теперь выжимают из этого по максимуму.
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31.01.2021 16:24 Ответить
ПЛЕВАТЬ
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31.01.2021 16:05 Ответить
Надо драпать сначала в Мексику, а потом в Венесуэлу или Боливию...
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31.01.2021 16:09 Ответить
Через МКАД ?! ))
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31.01.2021 16:11 Ответить
Так до мкада еще добраться надо из США...
А вот до Мексики - никаких проблем.
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31.01.2021 16:15 Ответить
Сомнений нет, бес путлер попал на хорошее бабло, но куда смотрели службы безопасности штатов, думаю байден будет пересыпать ФБР.
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31.01.2021 16:30 Ответить
Трамп выбрал правильную линию - фальсификация и точка. Тем более в любом случае импичмента не будет. Две трети голосов в Сенате демократам не собрать. Республиканцы те что его раньше поддерживали будут поддерживать при любом раскладе и теперь. Они не самоубийцы.
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31.01.2021 16:40 Ответить
В том то всё и дело - если республиканцы проголосуют в Сенате против импичмента, тем самым они нанесут вред своей партии и похоронят собственную карьеру. Это только начало процесса, дальнейшее же покажет время.
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31.01.2021 17:10 Ответить
Ошибаешься. Не слушай пропаганду. Трампа поддерживает половина США. И ряд штатов, особенно Техас.. Не случайно столько людей собралось на протест.
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31.01.2021 23:21 Ответить
То-то я гляжу, его адвокаты по делу импичмента сдриснули враз от него. Говорю же - не надо спешить, время всё расставит.
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31.01.2021 23:30 Ответить
На дурку косить.
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31.01.2021 17:01 Ответить
Вірити CNN-себе не поважати.
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31.01.2021 17:13 Ответить
Українці Америки за Трампа!
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31.01.2021 17:14 Ответить
Ты и русский Паша Дальноплюй? Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 7986
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31.01.2021 17:16 Ответить
I am Ukrainian American and you are a little nobody from Philadelphia suborb. Go f yourself.
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31.01.2021 17:20 Ответить
Ой, а шо сразу дерьмо из твоей пасти полетело? Таблетку прими, истеричка Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 3051
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31.01.2021 17:25 Ответить
Пиши українською недокацап.
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31.01.2021 17:20 Ответить
я не столько за Трампа сколько за трампизм - здоровый популизм и America first.
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31.01.2021 17:25 Ответить
Правильно Трампычь делает-в Ростове американские адвокаты не нужны
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31.01.2021 17:46 Ответить
От чому завжди нахабні придурки добираються до влади, хоча неозброєним оком видно, що воно воно!
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31.01.2021 17:50 Ответить
дональдушка настолько идиот, что даже самые беспринципные существа на Земле, адвокаты, сбежали, не захотев его денег.
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31.01.2021 18:26 Ответить
посматриваю иногда сиэнэн и диву даюсь: поливают трампа в духе газеты "правда" 50-х годов. Даже брежневские сми были сдержанней.
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31.01.2021 19:22 Ответить
Нічого, старий Руді ще живий, тож нехай захищає свого патрона до кінця Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 1201
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31.01.2021 19:40 Ответить
Тогда Дони точно импичнут, Руди какой-то вообще нефартовый адвокат Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 9526
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31.01.2021 21:12 Ответить
Импичмент в обязательном порядке. А после возбуждение уголовных дел 1) за попытку гос переворота 2) за попытку установления единоличного авторитарного правления 3) за связь с Рашей ( как вражеским государством) расследовать наличие его вербовки еще до президентства, 4) за вред экологии ( из за выхода из международных соглашений) 5) За игнорирование коронавируса, что повлекло за собой многочисленные смерти в США 6) за попытку развала оборонительных союзов и уменьшение оборонной мощи США 7) за экономические преступления до президентства и период прибывания во власти и многое и многое другое. в общем электрический стул , или пожизненное заключение , или лет 350 заключения. ( хотя лучше по славянской традиции " на кол" а если бы рядом еще и Пу разместить , было бы вообще супер.
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31.01.2021 20:12 Ответить
У США очень развитая система безопасности, чтобы всему этому верить. В прессе, а особенно в интернете можно любую муть раскрутить.
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31.01.2021 20:15 Ответить
В ЗМІ мокшанській так, а в США це дійсно ЗМІ!
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31.01.2021 22:07 Ответить
Щось подібне чекає вялічайшега Зе! Справа часу...
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31.01.2021 22:06 Ответить
Готов поспорить. 100 к 1 что импичмента не будет. В Сенате есть целая группа республиканцев, которые готовятся портить жизнь Байдену и в свою очередь обеспечить ему импичмент, в крайнем случае довести старика до инфаркта. Чтоб сам ушел на этом или ином свете.
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31.01.2021 23:25 Ответить
Донні бикує, як завжди. Він сам себе і посадить. Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 7
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01.02.2021 02:28 Ответить
 
 