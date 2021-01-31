Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший президент США Дональд Трамп остался без ведущих адвокатов за десять дней до старта процесса об импичменте. Он несогласен со стратегией защиты, которую предложили юристы.
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что среди адвокатов, которые ушли от Трампа, - главные защитники Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата Джонни Гассер и Грег Харрис тоже покинули команду Трампа. Кроме того, над делом об импичменте прекратил работу юрист Джош Ховард.
По данным CNN, это произошло в результате разногласий по поводу стратегии защиты. Трамп настаивает на том, чтобы адвокаты шли по линии фальсификаций на выборах президента. Однако юристы предпочитали отталкиваться от того, что этот импичмент объявляется уже после завершения президентского срока. Трамп не согласился с этими аргументами.
Отметим, Бутч Бауэрс работал в американском Минюсте при президенте Джордже Буше, а Дебора Барбери была федеральным прокурором. Джош Ховард участвовал в расследовании скандалов, связанных с президентом Биллом Клинтоном и Моникой Левински.
Пожалуйста, подождите...
Ждемс когда и его от фейсбука отлучат)
- А тебя посадят как российского шпиона!
Через три роки Трамп відкрив свою першу велику забудову - готель Grand Hyatt New York поблизу станції Grand Central. Трамп придбав 200 телевізорів для готелю у Семена Кісліна, радянського емігранта, котрий був співвласником електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню.
За словами Швеця, Джой-Люд контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим "агентом споттерів", який визначив Трампа, молодого бізнесмена, що піднімається, як потенційний актив. Кислін заперечує, що мав стосунки з КДБ.
Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург . Швець сказав, що його активно підлещували оперативники КДБ, які висловлювали думку, що він повинен піти в політику.
Екс-майор згадував: «Для КДБ це був шарм-образ. Вони зібрали багато інформації про його особистість, щоб знати, ким він був особисто. Відчуття було таким, що він надзвичайно вразливий в інтелектуальному та психологічному плані, і він схильний до лестощів.
«Вони зіграли в гру так, ніби були надзвичайно вражені його особистістю і вірять, що це той самий хлопець, який одного дня повинен стати президентом США: саме такі люди, як він, можуть змінити світ. Вони нагодували його цими так званими активними заходами, і це сталося. Тож це було великим досягненням для активних заходів КДБ того часу ".
Незабаром після повернення до США Трамп почав балотуватись від республіканців у номінації на пост президента і навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. 1 вересня він опублікував повну сторінку реклами в "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" і "Бостон Глоб". Реклама пропонувала кілька дуже неортодоксальних думок про холодну війну в Америці Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США в НАТО. Посил набув форми відкритого листа до американського народу "про те, чому Америка повинна перестати платити за захист країн, які можуть собі дозволити захищатися". - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
Какой глузд???
Там мозга никогда не біло
Обікновенное членистоногое - куда член, туда и ноги...
роткрот.
А вот до Мексики - никаких проблем.