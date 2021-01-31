Гаубицы 2С1 "Гвоздика", минометы и танки Т-72 террористов зафиксированы на полигоне вблизи Новоселовки на Донетчине, - СЦКК
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Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в Отчете СММ ОБСЕ от 30 января 2021 года.
Заявление украинской стороны СЦКК публикует штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Так, 28 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области зафиксировал 3 единицы 122 мм гаубиц 2С1 "Гвоздика", 5 единиц 120 мм минометов и 14 единиц танков Т-72. Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода", - подчеркивается в сообщении.
Вместе с тем, на вышеупомянутом полигоне также зафиксированы 10 единиц БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности.
"Очередное грубое нарушение комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей в очередной раз демонстрирует пренебрежительную позицию представителей вооруженных формирований РФ к нормам международных договоренностей", - следует из заявления СЦКК.
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и вообще. млядь. ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ МИРОТВОРЦЫ НАТО
войска с учений в бой не пойдут защищать Украину...
Вот когда зебуины назначат в лугандоне местные выборы, вот тогда, после выборов, местные орки (которые уже станут легальной властью) объявят о проведении референдума.
Либо присоединение к парашке, либо независимость.
а ещё часто пишут "учаВствовал", "констаНтация", "искусСтво"...
объясните, пожалуйста, зачем впихивать в слова лишние буквы ?
имелось ввиду исСкусство.
могу ещё добавить аНдронній коллайдер.
- они несут в Донбасс мир - подумал ЗЕ...
3 (три) гаубицы 2С1 "Гвоздика" (122 мм).
5-ть миномётов (120 мм.).
14-ть танков Т-72.
10-ть единиц БМП.
Це регулярні війська РФ... Пора вже називати речі своїми іменами. (якщо для 73 відсоткових то пройде й так :група гопников на танках...)
Терорист це в Луцьку, на мосту в Києві, в крайньому разі, щоб страшніше було, можна навести приклад 11 серпня 2001 року в США.
Коли танкові підрозділи ц вже регулярна армія якоїсь країни.
правда???