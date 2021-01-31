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Гаубицы 2С1 "Гвоздика", минометы и танки Т-72 террористов зафиксированы на полигоне вблизи Новоселовки на Донетчине, - СЦКК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Гаубицы 2С1

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в Отчете СММ ОБСЕ от 30 января 2021 года.

Заявление украинской стороны СЦКК публикует штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, 28 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области зафиксировал 3 единицы 122 мм гаубиц 2С1 "Гвоздика", 5 единиц 120 мм минометов и 14 единиц танков Т-72. Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода", - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, на вышеупомянутом полигоне также зафиксированы 10 единиц БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности.

"Очередное грубое нарушение комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей в очередной раз демонстрирует пренебрежительную позицию представителей вооруженных формирований РФ к нормам международных договоренностей", - следует из заявления СЦКК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 21 "Град" и 18 танков террористов, размещенных с нарушением линий отвода, - СЦКК

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
к референдуму готовятся ?????
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31.01.2021 16:09
+9
"перестати стріляти" = бути "зебілом"
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31.01.2021 16:04
+3
На ДонеТчине

а ещё часто пишут "учаВствовал", "констаНтация", "искусСтво"...

объясните, пожалуйста, зачем впихивать в слова лишние буквы ?
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31.01.2021 16:13
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"перестати стріляти" = бути "зебілом"
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31.01.2021 16:04 Ответить
пара "Байрактаров" и все эти "банки" - в хлам...
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01.02.2021 15:42 Ответить
хреновая возня! попру чего доброго...

и вообще. млядь. ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ МИРОТВОРЦЫ НАТО Гаубицы 2С1 "Гвоздика", минометы и танки Т-72 террористов зафиксированы на полигоне вблизи Новоселовки на Донетчине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7598
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31.01.2021 16:04 Ответить
взаимный отвод войск
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31.01.2021 16:15 Ответить
У ***** в глазах. Правда , правда , Осел Оманский лично сам видел.
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31.01.2021 16:15 Ответить
Поки що регулярні рейси американських ракетоносців до Одеси . А накшталт миротворців НАТО , - Верховна Рада , здається , недавно прийняла закон про навчання іноземних військ на території України .
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31.01.2021 17:10 Ответить
Вова Зименский Поки що регул

войска с учений в бой не пойдут защищать Украину...
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31.01.2021 17:40 Ответить
Але й нападати на військових НАТО , буде не якось " некамильфо " .
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31.01.2021 17:53 Ответить
... буде якось " некамільфо " . Вибачаюсь за помилку .
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31.01.2021 17:57 Ответить
Приехали посмотреть зеленскому в глаза.
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31.01.2021 16:06 Ответить
к референдуму готовятся ?????
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31.01.2021 16:09 Ответить
Еще нет.
Вот когда зебуины назначат в лугандоне местные выборы, вот тогда, после выборов, местные орки (которые уже станут легальной властью) объявят о проведении референдума.
Либо присоединение к парашке, либо независимость.
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31.01.2021 16:13 Ответить
Какая на хер независимость , они всегда были дотационным регионом и постоянно высасывали все ресурсы из остальной Украины , сей час доят Мордор . Сами по себе они сдохнут с голоду максимум за пол года.
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31.01.2021 16:18 Ответить
Оборудуют подземные избирательные участки для тайного голосования.
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31.01.2021 16:29 Ответить
На ДонеТчине

а ещё часто пишут "учаВствовал", "констаНтация", "искусСтво"...

объясните, пожалуйста, зачем впихивать в слова лишние буквы ?
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31.01.2021 16:13 Ответить
, С "искусСтвом" Вы погорячились, а шапкокрад писал "проффесор" - прикольно было.
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31.01.2021 16:32 Ответить
спасибо за поправку.

имелось ввиду исСкусство.

могу ещё добавить аНдронній коллайдер.
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31.01.2021 16:41 Ответить
Хочуть подивитися в очі Зеленському безпосередньо в приміщенні адміністрації президента України.
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31.01.2021 16:14 Ответить
Проводят обычные учения с боевой стрельбой , а то вдруг орки украинцев разучатся убивать , кацапы сразу нервничать начнут. Только Осел Оманский может думать , что кацапам нужен мир . Оно тупое даже не в состоянии в ГУГЛе поинтересоваться , сколько воин вели кацапы только с развала СОВЫ.
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31.01.2021 16:22 Ответить
Нужно правильно подавать новость - не "военная техника каких-то там террористов", а военная техника кацапо-раша-террористов которые ведут войну с Украиной по плану кремля на Донбассе !!! Гаубиці 2С1 "Гвоздика", міномети і танки Т-72 терористів зафіксовано на полігоні поблизу Новоселівки на Донеччині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 605
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31.01.2021 16:25 Ответить
то ж після розмови Байдена прозвучало офіційне попередження про можливий військовий напад. Чи зелені керовники цього не почули?? Срочно формуйте полк з депутатів ВР - нехай на фронті далі показують свою любов до країни. А краще пару штрафних батальонів по фракціях.))
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31.01.2021 16:32 Ответить
гвоздики...?)
- они несут в Донбасс мир - подумал ЗЕ...
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31.01.2021 16:46 Ответить
Танки террористов...Полный оксюморон. Это только у нас террористы на танках разьезжают? Или может это войска Макшании?
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31.01.2021 17:02 Ответить
Чимало?

3 (три) гаубицы 2С1 "Гвоздика" (122 мм).
5-ть миномётов (120 мм.).
14-ть танков Т-72.
10-ть единиц БМП.
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31.01.2021 18:15 Ответить
обнаруженную технику противника надо уничтожать иначе єта техника будет уничтожать наших военніх -єто азбука
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31.01.2021 19:40 Ответить
"міномети і танки Т-72 терористів" ????
Це регулярні війська РФ... Пора вже називати речі своїми іменами. (якщо для 73 відсоткових то пройде й так :група гопников на танках...)

Терорист це в Луцьку, на мосту в Києві, в крайньому разі, щоб страшніше було, можна навести приклад 11 серпня 2001 року в США.
Коли танкові підрозділи ц вже регулярна армія якоїсь країни.
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31.01.2021 22:03 Ответить
просто надо перестать стрелять.......ВСУ
правда???
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31.01.2021 23:09 Ответить
и почему это все не самовзорвалось? потому что говнокомандувач и толчтожёпая разветка...
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01.02.2021 03:26 Ответить
 
 