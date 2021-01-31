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Целью санкций против Skyrizon мог быть запрет на проведение собрания акционеров, - заявление DCH

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Целью санкций против Skyrizon мог быть запрет на проведение собрания акционеров, - заявление DCH

Инвесторы ПАО "Мотор Сич" убеждены в своей правоте и продолжат отстаивать свои законные права и интересы. Независимая юридическая экспертиза, проведенная рядом ведущих юридических компаний, свидетельствует, что покупка акций "Мотор Сич" китайскими инвесторами была полностью законной, а китайские инвесторы — добросовестные покупатели и законные собственники приобретенных ими акций ПАО "Мотор Сич"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в комментарии группы DCH, опубликованном на ее официальном сайте, и касающемся санкций украинской власти против китайского инвестора ПАО "Мотор Сич" компании SKyrizon.

"Группа DCH, прежде чем принять участие в судьбе ПАО "Мотор Сич", глубоко изучила ситуацию. Ведущие юридические компании по нашему поручению независимо друг от друга провели аудит и дали свои экспертные заключения. И пришли к единому выводу — китайские инвесторы являются добросовестными покупателями и законными собственниками приобретенных ими акций ПАО "Мотор Сич". Поэтому введение санкций стало для нас неожиданностью. Нам неизвестны мотивы такого решения — в тексте Указа Президента Украины они не описаны, ясно лишь, что инициатором является СБУ", — сказано в заявлении DCH.

В то же время комментарии DCH сказано, что целью санкций в отношении китайских акционеров "Мотор Сич" мог быть срыв проведения внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 31 января. Как известно, его поддержали 80 % акционеров, а ожидаемым результатом является создание легитимных органов управления и переизбрание набсовета компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров "Мотор Сич" в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

"Нельзя не принимать во внимание тот факт, что санкции были введены непосредственно накануне внеочередного собрания акционеров, назначенного на 31 января 2021 г. И целью их инициаторов мог быть запрет проведения этого собрания, результатом которого должно было стать восстановление китайских акционеров "Мотор Сич" в их законных правах. Оценку юридических и прочих последствий внесения Skyrizon как первой китайской компании, внесенной в санкционный список Украины, еще предстоит дать специалистам", — сообщили в DCH.

"Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" убеждены в своей правоте и продолжат отстаивать свои законные права и интересы. А все дальнейшие действия группы DCH будут осуществляться с учетом нашей заинтересованности в развитии украинского авиастроения и исключительно в правовом поле", - сказано в резюмирующей части официального комментария DCH.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против китайских акционеров "Мотор Сич" представляют собой варварский грабеж и исключают возможность примирения, - заявление Skyrizon

Как сообщалось, Украина ввела ряд ограничительных мер сроком на три года в отношении одного из акционеров ПАО "Мотор Сич" гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Beijing Xinwei Technology Group. Решением СНБОУ Ван Цзину запрещен въезд на территорию Украины, он ограничен в праве пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, совершать некоторые финансовые транзакции и операции с ценными бумагами, а также концентрация субъектов хозяйствования. В отношении вышеназванных компаний введены аналогичные ограничения в виде блокировки активов и временного ограничения права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, запрета на вывод капитала и совершения сделок с ценными бумагами, запрет на осуществление концентраций субъектов хозяйствования.

Ранее Министерство торговли США внесло компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited в перечень "military end user", что предполагает получение американскими компаниями специальных лицензий для сотрудничества с данной китайской компанией, но не предполагает блокирования ее бизнес-деятельности или активов, и не содержит запрета на сотрудничество с компаниями из США или иных операций на территории страны.

Кроме того, в настоящее время в международном арбитраже находится иск китайских компаний к Украине с требованием уплатить компенсацию в размере $ 3,5 млрд за незаконную экспроприацию украинской властью законно приобретенного ими актива в виде акций ПАО "Мотор Сич".

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+10
Вообще то это Ярославский вместе с китайцами
пытаются отжать у Украины "Мотор СИЧ"...
а санкции ввели чтобы помешать им...
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31.01.2021 16:12
+5
Дивне інше, що зебільній владі байдуже, що буде з авіаційною промисловістю України, бо вони працюють на кацапів та косооких ублюдків.
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31.01.2021 16:11
+5
вам DCH ни о чем не говорит ?

тогда я вам скажу:
DCH - одна з українських (????? Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 26 Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 26 ) бізнес-груп. Засновник і президент Олександр Владиленович Ярославський - один із вітчизняних бізнесменів, промисловець, генеральний інвестор Харкова, який "купив" і

довів до ручки ХТЗ


Ярославський хоче попасти в "шершаві" ладошки Мінфіна США за свої минулі шахер-махери та співробітництво із китайским ВПК ? Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 8427 Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 4332

запросто !!!

.
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31.01.2021 16:43
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вообще кому какое дело до акционеров?
чего вмешиваться в их дела? или кто то отжать хочет?
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31.01.2021 16:09 Ответить
Вообще то это Ярославский вместе с китайцами
пытаются отжать у Украины "Мотор СИЧ"...
а санкции ввели чтобы помешать им...
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31.01.2021 16:12 Ответить
Все почалося з риго-анала Богуслаєва, москвофіла і українофоба.
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31.01.2021 18:12 Ответить
вам DCH ни о чем не говорит ?

тогда я вам скажу:
DCH - одна з українських (????? Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 26 Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 26 ) бізнес-груп. Засновник і президент Олександр Владиленович Ярославський - один із вітчизняних бізнесменів, промисловець, генеральний інвестор Харкова, який "купив" і

довів до ручки ХТЗ


Ярославський хоче попасти в "шершаві" ладошки Мінфіна США за свої минулі шахер-махери та співробітництво із китайским ВПК ? Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 8427 Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 4332

запросто !!!

.
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31.01.2021 16:43 Ответить
до ручки его довели еще в начале 2000х, а потом 7 лет владели розсияне.
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31.01.2021 17:18 Ответить
что изменилось при Ярославском ?
НИЧЕГО !!!!!
завод практически стоит
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31.01.2021 17:23 Ответить
потому что харьковский трактор нах никому не нужен! а если завтра, вдруг))), понадобится, там некому будет работать! найди нормального токаря или сварщика, а тем более оператора ЧПУ. 1000$ зрп, и не надо в Польшу, но НЕТ их!
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31.01.2021 17:47 Ответить
не нужен потому что на нем кроме старых никому не нужных моделей тракторов иного не производится...
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31.01.2021 17:55 Ответить
для того, что бы хоть где то в Украине производить востребованное в мире, нужно построить новые заводы, и обучить миллионы! кому нужны цеха 30х годов прошлого века? штамповали в год 50 тысяч тракторов, половина из которых сразу ставили в отстой, в бурьянах, потому что не работали. без своего двигателя нет смысла. где СИМ? предложи делать на ЗАЗе тoyoтa Sequoia!! в 90х Польша раздала себя иностранным инвесторам, у нас "своим пацанам", там вложили бабки в модернизацию, у нас порезали, или отсасывают ресурс до сих пор, но бабки в офшоре.
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31.01.2021 18:48 Ответить
дядя, завод военный..... Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 641
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31.01.2021 16:49 Ответить
да еще и редкостный..... Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 2792
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31.01.2021 16:50 Ответить
за такие "собрания" дают по ушам и крепко, если не Баканов с ЗЕлей, то Байден даст ЗЕле.... Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 1621
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31.01.2021 16:51 Ответить
благодарю за разъяснение. теперь я тоже умный. но...
НО:-
1. Этот ВОЕННЫЙ завод нельзя сравнивается с отжатым, боксёром, Радиорынком на Харьковской на пользу его строй. компании и по этой причине "отжатие" завода вообще не возможно.
2. Этот ВОЕННЫЙ завод территориально ГДЕ ? Правильно, в Украине.
3. Украина это ЧТО ? Правильно - страна не живущая по свом собственным законам и свей Конституции.
4. Из всего вышеизложенного вытекает следующий вывод - любое отжатие бизнеса
принадлежащего кому то на законных основаниях может быть отобрано в пользу государства вопреки действующему законодательсту одномоментно. То есть "Мотор СИЧ" может быть национализирована в любой момент не зависимо отжата она, отжимается или вообще находится в состоянии покоя. Пример - национализация Привата, который в сотни раз дороже "Мотор СИЧ".
5. Сама возня толпы пройдох вокруг этой темы нечто иное, чем то, что мы про это думаем.
(Люди склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им по вкусу.)
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31.01.2021 17:28 Ответить
Вы путаете "мягкое с тёплым" когда сравниваете Приват банк с Мотор сич. Банки у нас в стране можно сколько угодно создавать и разрушать а вот такое производство военной и общепромышленной техники разрушь и всё... эх вы... юрЫсты!!!
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31.01.2021 17:37 Ответить
Павел Шпонько Вы путаете "мягкое с тё
я не о Привате. Я, если Вы обратили внимание, я О ДРУГОМ ! "Приват" это только сравнительный пример
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31.01.2021 17:51 Ответить
Был... лет пять назад ещё....
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31.01.2021 17:14 Ответить
сейчас МоторСич чайники из титания делает ? Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 4131

спагетти с ушей сними..... Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 1795
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31.01.2021 17:28 Ответить
Дивне інше, що зебільній владі байдуже, що буде з авіаційною промисловістю України, бо вони працюють на кацапів та косооких ублюдків.
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31.01.2021 16:11 Ответить
DCH будет наказана за подпольщину.
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31.01.2021 16:17 Ответить
Я что то ничего не понял.
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31.01.2021 16:29 Ответить
Отняли у граждан страны(прихватизировали) и продали -перепродали....Или нет?
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31.01.2021 16:33 Ответить
именно так !
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31.01.2021 17:29 Ответить
Российско-китайский, новый, тяжелый
28 апреля 2018
Россия подпишет контракт с Китаем о создании тяжелого вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) на базе Ми-26
В проекте также участвует украинская компания «Мотор Сич», которая произведет для вертолета двигатель на базе Д-136 для Ми-26.
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31.01.2021 16:35 Ответить
пора кончать этот "бизнес", который создает угрозу нашему стратегическому партнеру

мы от США получили безвозмездной военной помощи больше, чем китайцы с Ярославским якобы инвестировали в Мотор-Сич

так как Украина порядочные стратегические партнеры себя не ведут
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31.01.2021 16:48 Ответить
Показательно что сама РФ даже не пыталась скопировать Д - 136. Стала разрабатывать новый двигатель (утверждается что стоимость задачи - сопоставима а Д - 136 устаревает) и новый вертолёт под него.

Китай видимо заметил возможность максимально легко скопировать Украинский двигатель, и обратился к РФ за помощью в создании вертолёта под него

А вот теперь из схемы выпадает Моторсич. Копию двигателя Китаю теперь легко не получить (если он её не успел получить до этого). А покупать готовые двигатели к своей технике он у Украины не станет (глядя с какой лёгкостью США могут запретить сотрудничество)

Теперь Китаю надо или помогать РФ в разработке нового двигателя (чтоб попутно и самим освоить производство). Или же самим его полностью разрабатывать (что сложнее)
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31.01.2021 17:14 Ответить
Безвозмездной помощи мы не получали. За всё рано или поздно придется расплачиваться.
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31.01.2021 17:15 Ответить
Расплатимся твоей задницей, ватан!
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31.01.2021 17:21 Ответить
Не переживай вражина, твоя дупа теж на кону!
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31.01.2021 17:31 Ответить
Угу... Можно только пожалеть спецов этого замечательного, самого последнего, украинского, обладающего высокими технологиями. Это- звиздейшн, сограждане. Поиграть мускулами перед Китаем- достойно поступку кретина и идиота, но не Президента Украины. И, таки я повторюсь: молодца Цензор! ИНФУ о звиздеце донес дозировано. Не акцентируя, что это- звиздец.
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31.01.2021 16:55 Ответить
" Независимая юридическая экспертиза " забыли дописать которой заплатили ...
знаем мы таких эксердов
Источник: https://censor.net/ru/n3245151
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31.01.2021 17:02 Ответить
DCH это партнер которых муж Камалы Харрис?
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31.01.2021 17:19 Ответить
Повністю підтримує дії Служби Безпеки України. Стратегічне підприємство має бути негайно націоналізоване на користь держави Україна. Так звані китайські інвестори є мильними бульбашками, завданням яких є вивіз усіє технічної документації з ""Мотор Січ" з подальшим банкрутством підприємства. Китайози жодної копійки не інвестували в "Мотор Січ", весь вереск про так звані інвестиції китайців - це афера лише на папірцях.

Уряд має розробити дорожню карту з повернення ПАТ "Мотор Січ" в державну власність.
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31.01.2021 18:27 Ответить
О незаконной приватизации Богуслаевым стратегического предприятия «Моторостроитель» (переименованного в ОАО «Мотор-Сич») с помощью президента Леонида Кучмы, попытках захвата ГП «Ивченко-Прогресс» и завода «Углекомпозит». Борьбе за власть внутри «Партии Регионов» и конфликте с Борисом Петровым и братьями Кальцевыми Вячеслав Богуслаев уроженец Казахстана, где работал помощником машиниста завода им. К. Ворошилова и слесарем авторемонтных мастерских в Уральске […]
https://ipne.ws/novosti-ukrainy/sobytiya-i-fakty/vyacheslav-boguslaev-kak-ukraina-poteryala-motor-sich/
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01.02.2021 00:08 Ответить
 
 