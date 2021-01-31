Целью санкций против Skyrizon мог быть запрет на проведение собрания акционеров, - заявление DCH

Инвесторы ПАО "Мотор Сич" убеждены в своей правоте и продолжат отстаивать свои законные права и интересы. Независимая юридическая экспертиза, проведенная рядом ведущих юридических компаний, свидетельствует, что покупка акций "Мотор Сич" китайскими инвесторами была полностью законной, а китайские инвесторы — добросовестные покупатели и законные собственники приобретенных ими акций ПАО "Мотор Сич"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в комментарии группы DCH, опубликованном на ее официальном сайте, и касающемся санкций украинской власти против китайского инвестора ПАО "Мотор Сич" компании SKyrizon.

"Группа DCH, прежде чем принять участие в судьбе ПАО "Мотор Сич", глубоко изучила ситуацию. Ведущие юридические компании по нашему поручению независимо друг от друга провели аудит и дали свои экспертные заключения. И пришли к единому выводу — китайские инвесторы являются добросовестными покупателями и законными собственниками приобретенных ими акций ПАО "Мотор Сич". Поэтому введение санкций стало для нас неожиданностью. Нам неизвестны мотивы такого решения — в тексте Указа Президента Украины они не описаны, ясно лишь, что инициатором является СБУ", — сказано в заявлении DCH.

В то же время комментарии DCH сказано, что целью санкций в отношении китайских акционеров "Мотор Сич" мог быть срыв проведения внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 31 января. Как известно, его поддержали 80 % акционеров, а ожидаемым результатом является создание легитимных органов управления и переизбрание набсовета компании.

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"Нельзя не принимать во внимание тот факт, что санкции были введены непосредственно накануне внеочередного собрания акционеров, назначенного на 31 января 2021 г. И целью их инициаторов мог быть запрет проведения этого собрания, результатом которого должно было стать восстановление китайских акционеров "Мотор Сич" в их законных правах. Оценку юридических и прочих последствий внесения Skyrizon как первой китайской компании, внесенной в санкционный список Украины, еще предстоит дать специалистам", — сообщили в DCH.

"Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" убеждены в своей правоте и продолжат отстаивать свои законные права и интересы. А все дальнейшие действия группы DCH будут осуществляться с учетом нашей заинтересованности в развитии украинского авиастроения и исключительно в правовом поле", - сказано в резюмирующей части официального комментария DCH.

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Как сообщалось, Украина ввела ряд ограничительных мер сроком на три года в отношении одного из акционеров ПАО "Мотор Сич" гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Beijing Xinwei Technology Group. Решением СНБОУ Ван Цзину запрещен въезд на территорию Украины, он ограничен в праве пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, совершать некоторые финансовые транзакции и операции с ценными бумагами, а также концентрация субъектов хозяйствования. В отношении вышеназванных компаний введены аналогичные ограничения в виде блокировки активов и временного ограничения права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, запрета на вывод капитала и совершения сделок с ценными бумагами, запрет на осуществление концентраций субъектов хозяйствования.

Ранее Министерство торговли США внесло компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited в перечень "military end user", что предполагает получение американскими компаниями специальных лицензий для сотрудничества с данной китайской компанией, но не предполагает блокирования ее бизнес-деятельности или активов, и не содержит запрета на сотрудничество с компаниями из США или иных операций на территории страны.

Кроме того, в настоящее время в международном арбитраже находится иск китайских компаний к Украине с требованием уплатить компенсацию в размере $ 3,5 млрд за незаконную экспроприацию украинской властью законно приобретенного ими актива в виде акций ПАО "Мотор Сич".