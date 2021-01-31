Целью санкций против Skyrizon мог быть запрет на проведение собрания акционеров, - заявление DCH
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Инвесторы ПАО "Мотор Сич" убеждены в своей правоте и продолжат отстаивать свои законные права и интересы. Независимая юридическая экспертиза, проведенная рядом ведущих юридических компаний, свидетельствует, что покупка акций "Мотор Сич" китайскими инвесторами была полностью законной, а китайские инвесторы — добросовестные покупатели и законные собственники приобретенных ими акций ПАО "Мотор Сич"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в комментарии группы DCH, опубликованном на ее официальном сайте, и касающемся санкций украинской власти против китайского инвестора ПАО "Мотор Сич" компании SKyrizon.
"Группа DCH, прежде чем принять участие в судьбе ПАО "Мотор Сич", глубоко изучила ситуацию. Ведущие юридические компании по нашему поручению независимо друг от друга провели аудит и дали свои экспертные заключения. И пришли к единому выводу — китайские инвесторы являются добросовестными покупателями и законными собственниками приобретенных ими акций ПАО "Мотор Сич". Поэтому введение санкций стало для нас неожиданностью. Нам неизвестны мотивы такого решения — в тексте Указа Президента Украины они не описаны, ясно лишь, что инициатором является СБУ", — сказано в заявлении DCH.
В то же время комментарии DCH сказано, что целью санкций в отношении китайских акционеров "Мотор Сич" мог быть срыв проведения внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 31 января. Как известно, его поддержали 80 % акционеров, а ожидаемым результатом является создание легитимных органов управления и переизбрание набсовета компании.
"Нельзя не принимать во внимание тот факт, что санкции были введены непосредственно накануне внеочередного собрания акционеров, назначенного на 31 января 2021 г. И целью их инициаторов мог быть запрет проведения этого собрания, результатом которого должно было стать восстановление китайских акционеров "Мотор Сич" в их законных правах. Оценку юридических и прочих последствий внесения Skyrizon как первой китайской компании, внесенной в санкционный список Украины, еще предстоит дать специалистам", — сообщили в DCH.
"Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" убеждены в своей правоте и продолжат отстаивать свои законные права и интересы. А все дальнейшие действия группы DCH будут осуществляться с учетом нашей заинтересованности в развитии украинского авиастроения и исключительно в правовом поле", - сказано в резюмирующей части официального комментария DCH.
Как сообщалось, Украина ввела ряд ограничительных мер сроком на три года в отношении одного из акционеров ПАО "Мотор Сич" гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Beijing Xinwei Technology Group. Решением СНБОУ Ван Цзину запрещен въезд на территорию Украины, он ограничен в праве пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, совершать некоторые финансовые транзакции и операции с ценными бумагами, а также концентрация субъектов хозяйствования. В отношении вышеназванных компаний введены аналогичные ограничения в виде блокировки активов и временного ограничения права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, запрета на вывод капитала и совершения сделок с ценными бумагами, запрет на осуществление концентраций субъектов хозяйствования.
Ранее Министерство торговли США внесло компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited в перечень "military end user", что предполагает получение американскими компаниями специальных лицензий для сотрудничества с данной китайской компанией, но не предполагает блокирования ее бизнес-деятельности или активов, и не содержит запрета на сотрудничество с компаниями из США или иных операций на территории страны.
Кроме того, в настоящее время в международном арбитраже находится иск китайских компаний к Украине с требованием уплатить компенсацию в размере $ 3,5 млрд за незаконную экспроприацию украинской властью законно приобретенного ими актива в виде акций ПАО "Мотор Сич".
Пожалуйста, подождите...
чего вмешиваться в их дела? или кто то отжать хочет?
пытаются отжать у Украины "Мотор СИЧ"...
а санкции ввели чтобы помешать им...
тогда я вам скажу:
DCH - одна з українських (????? ) бізнес-груп. Засновник і президент Олександр Владиленович Ярославський - один із вітчизняних бізнесменів, промисловець, генеральний інвестор Харкова, який "купив" і
довів до ручки ХТЗ
Ярославський хоче попасти в "шершаві" ладошки Мінфіна США за свої минулі шахер-махери та співробітництво із китайским ВПК ?
запросто !!!
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НИЧЕГО !!!!!
завод практически стоит
НО:-
1. Этот ВОЕННЫЙ завод нельзя сравнивается с отжатым, боксёром, Радиорынком на Харьковской на пользу его строй. компании и по этой причине "отжатие" завода вообще не возможно.
2. Этот ВОЕННЫЙ завод территориально ГДЕ ? Правильно, в Украине.
3. Украина это ЧТО ? Правильно - страна не живущая по свом собственным законам и свей Конституции.
4. Из всего вышеизложенного вытекает следующий вывод - любое отжатие бизнеса
принадлежащего кому то на законных основаниях может быть отобрано в пользу государства вопреки действующему законодательсту одномоментно. То есть "Мотор СИЧ" может быть национализирована в любой момент не зависимо отжата она, отжимается или вообще находится в состоянии покоя. Пример - национализация Привата, который в сотни раз дороже "Мотор СИЧ".
5. Сама возня толпы пройдох вокруг этой темы нечто иное, чем то, что мы про это думаем.
(Люди склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им по вкусу.)
я не о Привате. Я, если Вы обратили внимание, я О ДРУГОМ ! "Приват" это только сравнительный пример
спагетти с ушей сними.....
28 апреля 2018
Россия подпишет контракт с Китаем о создании тяжелого вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) на базе Ми-26
В проекте также участвует украинская компания «Мотор Сич», которая произведет для вертолета двигатель на базе Д-136 для Ми-26.
мы от США получили безвозмездной военной помощи больше, чем китайцы с Ярославским якобы инвестировали в Мотор-Сич
так как Украина порядочные стратегические партнеры себя не ведут
Китай видимо заметил возможность максимально легко скопировать Украинский двигатель, и обратился к РФ за помощью в создании вертолёта под него
А вот теперь из схемы выпадает Моторсич. Копию двигателя Китаю теперь легко не получить (если он её не успел получить до этого). А покупать готовые двигатели к своей технике он у Украины не станет (глядя с какой лёгкостью США могут запретить сотрудничество)
Теперь Китаю надо или помогать РФ в разработке нового двигателя (чтоб попутно и самим освоить производство). Или же самим его полностью разрабатывать (что сложнее)
знаем мы таких эксердов
Источник: https://censor.net/ru/n3245151
Уряд має розробити дорожню карту з повернення ПАТ "Мотор Січ" в державну власність.
https://ipne.ws/novosti-ukrainy/sobytiya-i-fakty/vyacheslav-boguslaev-kak-ukraina-poteryala-motor-sich/