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Новости За рубежом
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Швейцарская журналистка Чирки задержана в центре Минска, - правозащитный центр "Весна"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Швейцарская журналистка Чирки задержана в центре Минска, - правозащитный центр

Сегодня, 31 января, в центре Минска была задержана швейцарская журналистка Люция Чирки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Весна".

"В Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки. Ее местонахождение неизвестно. Люция успела сообщить, что ее задержали в центре города", - уточнили в центре.

По информации на 15.30, правозащитникам известно о шестерых задержанных.

Читатели Белсат сообщают, что на проспекте Независимости происходят точечные задержания людей в медицинских масках, а возле станции метро "Октябрьская" возле кафе "Daily Dose забирают людей якобы "для подтверждения личности".

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Последнее время акции сменили формат и проходят не в центре, а в различных районах Минска.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Кого вибрали сябры той i править.Хто iм дохтур ?
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31.01.2021 16:44
+6
страной правит шизофреник от рождения и чиновники с приобретенной шизофренией...
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31.01.2021 16:42
+2
и не чирикнула! Знай нашего Луку!
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31.01.2021 16:45
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страной правит шизофреник от рождения и чиновники с приобретенной шизофренией...
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31.01.2021 16:42 Ответить
Кого вибрали сябры той i править.Хто iм дохтур ?
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31.01.2021 16:44 Ответить
четверть века назад не выбирали априори...
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31.01.2021 17:56 Ответить
и не чирикнула! Знай нашего Луку!
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31.01.2021 16:45 Ответить
Скоро акціі остаточно "змінять формат" і перейдуть з центру Мінська на кухні...
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31.01.2021 17:04 Ответить
Nado novyje sankciji vodit protiv rezima samozvanca
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31.01.2021 17:16 Ответить
Це вона мабуть "пєчєньки" роздавала ,чи апельсини наколоті !!!)))
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31.01.2021 18:02 Ответить
Мабуть хотіла роздати та не було кому Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр "Весна" - Цензор.НЕТ 6037
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31.01.2021 18:17 Ответить
А може виявитись, що це внучка Чуркіна
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31.01.2021 17:22 Ответить
Была Люция - стала Поллюция. А может, пронесёт.
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31.01.2021 17:28 Ответить
Ну ниче страшного, пускай швейцария выразит свой глубокий нейтралитет. Ведь неважно чье бабло хранится в подземелье цюриха, главное, что это бабло приносит благо швейцарской конференции.
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31.01.2021 17:46 Ответить
конференции? Может конфедерации?
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31.01.2021 19:46 Ответить
Вообще если ее тронут или она исчезнет, Швейцария может больно защемить яйца
сябровой верхушке.
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31.01.2021 21:27 Ответить
 
 