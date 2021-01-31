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Террористы стреляли вблизи Водяного, Лебединского и Авдеевки, для корректировки огня применялся беспилотник. С начала суток 4 нарушения режима тишины, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Террористы стреляли вблизи Водяного, Лебединского и Авдеевки, для корректировки огня применялся беспилотник. С начала суток 4 нарушения режима тишины, - ООС

С начала текущих суток, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

"Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "крыло", но в результате умелых действий наших защитников БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - отмечают в штабе.

Кроме этого подчеркивается, что вблизи Лебединского российско-оккупационные войска осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а в пригороде Авдеевки -из крупнокалиберного пулемета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Якась фігня. Зеленський же чітко сказав що побачив в очах свого російського колеги бажання миру.
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31.01.2021 17:55
+6
От никак Зеленский не уймется, наверное нравится " торговать на крови".
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31.01.2021 17:57
+6
аа...т.е им понадобился БПЛА для корректировки? ну так это ж получается - неприцельный тогда... не считается !!!
(простите за бред! так убивает ( в прямом смысле) это одностороннее перемирие и ложь страуса (с головой ...даже в не песке, а в "муке" скорее всего), увидевшего что-то в глазу ***** и поверившего на слово агенту КГБ-профи....для которого клоун никогда не будет равным для разговора...
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31.01.2021 18:03
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Якась фігня. Зеленський же чітко сказав що побачив в очах свого російського колеги бажання миру.
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31.01.2021 17:55 Ответить
От никак Зеленский не уймется, наверное нравится " торговать на крови".
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31.01.2021 17:57 Ответить
Зелене перемир"я триває !!!))
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31.01.2021 17:58 Ответить
Клоун на крови
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31.01.2021 18:01 Ответить
а почему не посадили беспилотник спец.радиоперехватчиком или этим перехватчиком играется генеральский сынок??
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31.01.2021 18:02 Ответить
Згадаймо перше перемир'я в 2014-му,
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31.01.2021 18:03 Ответить
Згадали,що далі???))
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31.01.2021 18:04 Ответить
А може треба було воювати за свою землю а не брататися ?
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31.01.2021 18:05 Ответить
А ти воював в 2014-ом? Чи братався?
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31.01.2021 18:11 Ответить
Спершу скажи за себе
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31.01.2021 18:15 Ответить
Ти, звинуватив мене, буцімто я, і такі як я, в 14-ом з кимось браталися. А тепер, як в першому класі, починаєш пускати соплі "спершу ти". Ти дібіл?
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31.01.2021 18:20 Ответить
Перемир'я підписували не ти і не я,а на той час ПаРашенка але тупорилому тобі ще треба пояснювати
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31.01.2021 18:37 Ответить
Тобто ти не воював, тому що гострорилий, що робилось на фронті тобі пох, ти від воєнкома в той час ховався, але тепер, мені, збираєшся пояснити чи потрібно було перемиря? Так гнидота?
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31.01.2021 20:29 Ответить
аа...т.е им понадобился БПЛА для корректировки? ну так это ж получается - неприцельный тогда... не считается !!!
(простите за бред! так убивает ( в прямом смысле) это одностороннее перемирие и ложь страуса (с головой ...даже в не песке, а в "муке" скорее всего), увидевшего что-то в глазу ***** и поверившего на слово агенту КГБ-профи....для которого клоун никогда не будет равным для разговора...
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31.01.2021 18:03 Ответить
заробитчане стрельнули в ответ из автомата поверх бруствера?
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31.01.2021 18:06 Ответить
Хай би тільки попробували. Оштрафують!
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31.01.2021 18:10 Ответить
Які ще в біса терористи з російськими танками і важким озброєнням?! Де в світі є такі ще терористи? Треба правильно писати новинні заголовки.
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31.01.2021 18:09 Ответить
_Какой-то тупой мудак из редакции этого не хочет понимать и упорото пишет "террористы". Умственно отсталый осёл! Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС - Цензор.НЕТ 9917
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31.01.2021 18:12 Ответить
счас сепары пристреляются
и будет по новой движуха..
***** с байденом не помирятся
а нам за свое стоять
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31.01.2021 18:17 Ответить
Та бросьте. Годы прошли. Там уже каждая веточка пристреляна, не говоря уже о каждом деревце. Ну... а если не сдадут, внаглую, то ещё лет 10-15 будем стоять. Не менее.
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31.01.2021 18:25 Ответить
и да и нет
но испытать новую балалайку
самое время...
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31.01.2021 18:38 Ответить
Где-то с минут 30-40 назад. Какие-то уроды вшарашили концерт с фейрверком. Надо сказать, что ушки уже тренированные, потому, даже коты не повелись. А вот вчера- было нечто!!! Очень близко! Лупили придурки, чем-то там очень тяжелым, что-то отмечая, минуты 3, как минимум. Тяжелые ба-бахи! Хрен зна... у нас тут это запрещено, это точно, таки Мариуполь. Но!!! Кому-то можно! Какой-то непоправимый и долбанный кошмар!

Верните нам Аброськина! При нем- был реальный порядок. Никакая тварь не позволила бы себе не только фейрверка, а и людей сбивать на переходах, насмерть. А сейчас это- через день, млять!
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31.01.2021 18:23 Ответить
это точно
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31.01.2021 18:40 Ответить
"...для корректировки огня применялся беспилотник...". А нам беспилотники ни-и-и-зя-я-я-я, так приказал главный глазоувидящий.
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31.01.2021 18:39 Ответить
///
Возле Водяного боевики стреляли из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. На этом направлении противник использовал беспилотник типа "Крыло" для корректировки огня. Украинские военные нейтрализовали аппарат средствами радиоэлектронной борьбы.
Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС - Цензор.НЕТ 8092

........
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31.01.2021 18:51 Ответить
Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС - Цензор.НЕТ 8460
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31.01.2021 18:54 Ответить
Уверен, сейчас самое время возвращать Донбасс. Как путин во время Майдана его захватил, так во время российских протестов надо его вернуть. Но слуги ж не с народом, с%№*"!&7! Бл*д*!!!
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31.01.2021 23:41 Ответить
 
 