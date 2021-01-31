Террористы стреляли вблизи Водяного, Лебединского и Авдеевки, для корректировки огня применялся беспилотник. С начала суток 4 нарушения режима тишины, - ООС
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С начала текущих суток, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.
"Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "крыло", но в результате умелых действий наших защитников БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - отмечают в штабе.
Кроме этого подчеркивается, что вблизи Лебединского российско-оккупационные войска осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а в пригороде Авдеевки -из крупнокалиберного пулемета.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.
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(простите за бред! так убивает ( в прямом смысле) это одностороннее перемирие и ложь страуса (с головой ...даже в не песке, а в "муке" скорее всего), увидевшего что-то в глазу ***** и поверившего на слово агенту КГБ-профи....для которого клоун никогда не будет равным для разговора...
и будет по новой движуха..
***** с байденом не помирятся
а нам за свое стоять
но испытать новую балалайку
самое время...
Верните нам Аброськина! При нем- был реальный порядок. Никакая тварь не позволила бы себе не только фейрверка, а и людей сбивать на переходах, насмерть. А сейчас это- через день, млять!
Возле Водяного боевики стреляли из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. На этом направлении противник использовал беспилотник типа "Крыло" для корректировки огня. Украинские военные нейтрализовали аппарат средствами радиоэлектронной борьбы.
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