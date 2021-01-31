Жилье станет доступным для украинцев, - Шмыгаль о постановлении Кабмина об ипотеке под 7% годовых
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Благодаря принятому Кабмином постановлению об удешевлении ипотечного кредитования жилье станет более доступным для украинцев.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Жилье станет для украинцев доступным. Во исполнение задания президента Украины правительство на текущей неделе утвердило механизм, который предусматривает снижение процентной ставка ипотеки до 7%. Программа заработает в рамках "5-7-9". Максимальный срок ипотечного кредитования составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос - 15% от стоимости жилья", - напомнил премьер.
Среди важных экономических решений, которые были приняты на текущей неделе, премьер также отметил монетизированные компенсации для людей, у которых установлено электроотопление и ежегодную индексацию пенсий не познее 1 марта.
Как сообщалось, 27 января Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.
Постановление "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов", которую правительство утвердило сегодня, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.
Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые планируют купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.
Стоит отметить, что в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.
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Поздравляем! Теперь ты можешь принять участие в программе "доступное жилье".
Бгггггггг
Це дурня.
Люба розумна людина буде шукати варіант закріпитися в Польщі і там купити житло
3 ч. ·
«Тиждень стабільності» Зеленського.
Ціни на пальне зросли на 2 гривні за літр. Це за 5 днів.
Тепер кінець епохи бідності відчує кожен.
Думай-те.
Популізм, популізм і ще раз популізм. Життя показує що Зе клоунам вірити не можна, бо в них дірка в бюджеті десятки чи сотні млрд. гривен.
2. 7% это МНОГО. Почему нельзя сделать как в других странах? 1-3% в баксах, золоте?
А теперь посмотрите сколько стоит НОВОЕ жилье. Застройщики все - приближенные. Как всегда зебилы ничего путевого не родили
Жилье - это такой же коммерческий товар как и все остальное, нет денег - не покупай.
Хлеб,картошка - это такой же коммерческий товар как и все остальное, нет денег - не покупай.