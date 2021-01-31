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Жилье станет доступным для украинцев, - Шмыгаль о постановлении Кабмина об ипотеке под 7% годовых

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Жилье станет доступным для украинцев, - Шмыгаль о постановлении Кабмина об ипотеке под 7% годовых

Благодаря принятому Кабмином постановлению об удешевлении ипотечного кредитования жилье станет более доступным для украинцев.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Жилье станет для украинцев доступным. Во исполнение задания президента Украины правительство на текущей неделе утвердило механизм, который предусматривает снижение процентной ставка ипотеки до 7%. Программа заработает в рамках "5-7-9". Максимальный срок ипотечного кредитования составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос - 15% от стоимости жилья", - напомнил премьер.

Среди важных экономических решений, которые были приняты на текущей неделе, премьер также отметил монетизированные компенсации для людей, у которых установлено электроотопление и ежегодную индексацию пенсий не познее 1 марта. 

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Как сообщалось, 27 января Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Постановление "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов", которую правительство утвердило сегодня, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые планируют купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.

Стоит отметить, что в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Однокомнатная стоит 1 000 000грн. 7% это +70000грн. в год!
+страховки оформление, комиссии.
Шмаркаль снова лжет про доступность!
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31.01.2021 18:38
+14
Діагноз
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31.01.2021 18:43
+11
везде под 1%
а 7% + страховки + за кредит итого 12% - прям доступний Жилье станет доступным для украинцев, - Шмыгаль о постановлении Кабмина об ипотеке под 7% годовых - Цензор.НЕТ 1513
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31.01.2021 18:36
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Іпотека працівника - мрія ********* олігарха.
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31.01.2021 19:55 Ответить
_Да, натурально ярмо, хомут на шею. Крепостные невольники, с такими что хошь делай - всё стерпят. Какие уж тут свобода, независимость, чувство собственного достоинства?
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31.01.2021 20:01 Ответить
_Причём ради того чтобы удержаться на работе такие ипотечные крепостные пойдут на любую подлость, будут заниматься подставами и интриганством, заискивать и холуйствовать перед хозяином, жрать друг друга как крысы в бочке... Печальное явление.
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31.01.2021 20:19 Ответить
Буде, але не для всіх...
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31.01.2021 20:01 Ответить
Вспомнилось. Украинец! Ты собрал 300 тыс. долларов?

Поздравляем! Теперь ты можешь принять участие в программе "доступное жилье".

Бгггггггг
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31.01.2021 20:02 Ответить
Інформація застаріла. Новий будинок. Подільський район. 1 кімнатна - 23 000 баксів. Двокімнатна 32-38. Якщо молода пара рване на Польшу то за рік куплять квартиру в цьому будинку. Якщо на Німеччину то за пів року. Але якщо тупі кацапи до наплодять дітей, стануть в квартирну чергу, візьмуть іпотеку і до кінця життя будуть як грьобані лімітчики "пахати на дядю" і заплатять в результаті за квартиру втричі більше її вартості...
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31.01.2021 20:15 Ответить
Дай лінк де такі ціни. Чи це на етапі котловану? Так це на лоха - он Кличко Аркаду завалив, зараз 50 000 (!) лохвесторів без грошей і без житла.
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31.01.2021 20:27 Ответить
Мостицький масив.
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31.01.2021 20:33 Ответить
Все готово. Повністю здано в єксплуатацію декілька десятків будинків. Дві третини вікон не світяться.
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31.01.2021 20:35 Ответить
Так там бариги по два десятка квартир купили. Це ж єдиний спосіб в Україні кудись вкласти гроші. Звичайним робітникам ніякі квартири не є доступні
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31.01.2021 21:25 Ответить
Бариги "в довгу" не грають. З другого боку, а навіщо "звичайному робітнику" квартира? Значно дешевше орендувати разом з ******* та технікою ніж пів життя відкладати дві третини заробітку, потім робити повний ремонт і купувати все "з нуля". А жити ж коли?
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31.01.2021 22:26 Ответить
Навіщо людям,які сім'єю працюють в Польщі купувати квартиру в Україні?
Це дурня.
Люба розумна людина буде шукати варіант закріпитися в Польщі і там купити житло
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31.01.2021 21:27 Ответить
Зачем? Думаешь, в Польше жизнь мед? Полно знакомых, работающих в Польше, но не собирающихся там жить.
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31.01.2021 21:47 Ответить
Багато років провів за кордоном. Жив в 12 країнах але навіть в страшному сні не міг уявити себе людиною другого сорту - емігрантом. Лише тут я, як українець, є повноправним громадянином своєї країни.
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31.01.2021 22:19 Ответить
І які тут у нас, українців, права?)))
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31.01.2021 22:22 Ответить
Абсолютно всі! І я з насолодою ними користуюсь. Прав "не мають" ті хто від них вже внутрішньо відмовився, тобто навіть не пробує заявляти про свої права..
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31.01.2021 22:41 Ответить
100%. Подпишусь под каждым словом.
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31.01.2021 23:50 Ответить
Андрій Смолій

3 ч. ·

«Тиждень стабільності» Зеленського.

Ціни на пальне зросли на 2 гривні за літр. Це за 5 днів.
Тепер кінець епохи бідності відчує кожен.
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31.01.2021 22:02 Ответить
Просто для информации. За ипотеку в Германии плачу 1,56% годовых. И это включая все комиссии и сборы. Само оформление в банке не стоило ни копейки.
Думай-те.
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31.01.2021 22:46 Ответить
Правильно, іпотека повинна бути під 1-1.5% річних, тоді це для людини.
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31.01.2021 23:20 Ответить
Благодаря принятому Кабмином постановлению об удешевлении ипотечного кредитования жилье станет более доступным для украинцев.Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгал Источник: https://censor.net/ru/n3245158

Популізм, популізм і ще раз популізм. Життя показує що Зе клоунам вірити не можна, бо в них дірка в бюджеті десятки чи сотні млрд. гривен.
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01.02.2021 00:25 Ответить
1. Стоит отметить, что в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года. Тоесть бедные люди должны купить ИЛИ дорогое жилье или 4 в 1-комнатную.
2. 7% это МНОГО. Почему нельзя сделать как в других странах? 1-3% в баксах, золоте?

А теперь посмотрите сколько стоит НОВОЕ жилье. Застройщики все - приближенные. Как всегда зебилы ничего путевого не родили
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01.02.2021 07:16 Ответить
1-3% могло бы быть если бы в Украине работала экономика, инфляция была бы минимальная и валютой был бы Евро.
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01.02.2021 09:27 Ответить
А с какого жилье должно быть "доступным"?
Жилье - это такой же коммерческий товар как и все остальное, нет денег - не покупай.
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01.02.2021 09:28 Ответить
А с какого хлеб,картошка должны быть "доступными"?
Хлеб,картошка - это такой же коммерческий товар как и все остальное, нет денег - не покупай.
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01.02.2021 13:38 Ответить
да, именно так. Я если выращу картошку, не должен ее отдавать по себестоимости нищебродам только потому что у них нет денег.
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01.02.2021 13:44 Ответить
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