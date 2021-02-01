"Долой царя!" и "Путин - вор!", - в российских городах прошли акции в поддержку Навального. Почти 4,5 тыс. протестующих задержаны. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сегодня, 31 января во многих городах РФ прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные на ОВД-инфо, по состоянию на 18.45, задержаны 4445 протестующих.
Как отмечает издание "Настоящее время", люди вышли на протесты против ареста политических заключенных, включая Алексея Навального, а также против действий Кремля и силовиков. Они скандировали "Долой царя" и "Путин - вор" Во многих городах силовики разгоняли и задерживали протестующих:
В московском штабе Навального отметили, что сегодняшняя акция окончена.
"Следующая остановка — Симоновский суд. 2 февраля мы обязаны прийти к Симоновскому суду, чтобы поддержать Алексея. В этот день пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене условного срока Навального на реальный", - отмечают в штабе Навального.
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і не треба про це забувати, бо вони нагадають нам черговим нищенням українців.
Слава Україні !!!
"І давайте нам нового царя!" запально кричали вони
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·1 ч
Малочисельність сьогоднішніх протестів у Росії дозволяє зробити сумний висновок про те, що поріг терплячості росіян є дуже високим.
Це-наслідок багатовікової традиції рабства і страху.
Революції «знизу» у Росії не буде. Як і змін після виборів.
На неї чекає довге соціальне гниття
Потому, что в их головах прочно спаяны столетиями понятия "государство" и "Родина". Только захотел кацап протестовать против произвола государства, а мысль появляется тревожная: "Что же это я, против Родины (страны, друзей) иду?". И кацап впадает в ступор.