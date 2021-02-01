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Суд по делу МН17 в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от родственников погибших пассажиров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Суд по делу МН17 в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от родственников погибших пассажиров

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах 1 февраля в 10:00 по местному времени состоится первое в этом году судебное заседание по делу сбитого 17 июля 2014-го самолета рейса МН17.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, передает Цензор.НЕТ.

На этих слушаниях, в частности, должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и подобное.

Из-за коронавируса все должны соблюдать дистанцию ​​1,5 метра, а также носить маску. Снять ее можно после того, как будет занято свое место в зале D, где предусмотрено безопасное расстояние между допущенными на процесс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На первый тираж книги Лукашевича о трагедии МН17 собрали 119% средств: больше половины "спонсоров" из РФ

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.

Также читайте: Следствие по делу МН17 устанавливает экипаж установки "Бук", - замгенпрокурора Мамедов

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Коцапскіє пєнсіонєрі напряглісь... Суд по делу МН17 в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от родственников погибших пассажиров - Цензор.НЕТ 6253
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31.01.2021 19:32
+3
К сожалению людей не вернёшь, но возмездие должно быть.
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31.01.2021 19:34
+3
_Еврочмошные бюрократы и политиканы ещё лет 10 будут волынку тянуть, лишь избежать обвинения путлера и ко в массовом убийстве европейцев.
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31.01.2021 19:50
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Коцапскіє пєнсіонєрі напряглісь... Суд по делу МН17 в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от родственников погибших пассажиров - Цензор.НЕТ 6253
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31.01.2021 19:32 Ответить
Пока они платят акционерам Юкоса, за самолет потом.
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31.01.2021 19:43 Ответить
Платят?)))
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31.01.2021 19:44 Ответить
Не, не платят ? Как такое ?
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31.01.2021 19:45 Ответить
Пенсионеры требуют, чтобы акционеры Юкоса, заплатили за то, что ограбили этих пенсионеров, и убили мэра Нефтеюганска.
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31.01.2021 19:50 Ответить
В вашей лахтинской конторе все так думают или только Вы?
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31.01.2021 20:51 Ответить
Дурашка кацапская, Юкос - это ваше внутримокшанское дело, поэтому вы хоть в жёпу друг друга трахайте, а за Боинг заплатите до такого числа, которое определит Гаага. Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 5884 Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 4146
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31.01.2021 21:38 Ответить
Грыша, а кого судят в Гааге? Там нет ни РФ, ни одного действующего российского военного. Там три российских отставника, и один украинский. А по делу "Юкоса" В Раше осудили Ходорковского, и объявил в розыск трех его соратников. Соратники обратились в Гаагу с требованием выплаты 50 млрд долларов. Суд длится уже лет 15-ть, и решения чередуются, отказать - выплатить
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01.02.2021 05:40 Ответить
Будет тебе и действующие, и отставники, и директор бензоколонки, и вся ваша памойка... Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 7399 Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 9218
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01.02.2021 17:10 Ответить
К сожалению людей не вернёшь, но возмездие должно быть.
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31.01.2021 19:34 Ответить
Сбитие пассажирского самолёта, страховым случаем не является. Что не соответствует современным реалиям... -- а надо бы.
Было бы гуманней для пострадавших и их родственников и проще для взыскания компенсации с виновника.
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31.01.2021 19:42 Ответить
А кто будет выплвчивать компенсации- суд виновников так и неназвал.
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31.01.2021 20:12 Ответить
Потому что, иск коллективный и с политическими спекуляциями.

А взыскивала бы страховая компания -- чисто финансовая операция была бы, по установленным тарифам -- быстро и чётко.
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31.01.2021 20:17 Ответить
Сколько лет прошло? Может кто то побздёхивает называть всё своими именами?
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31.01.2021 19:44 Ответить
Пусть Хулио продаст свой дворец в Гелинжике и может это покроет половину расходов !
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31.01.2021 19:49 Ответить
_Еврочмошные бюрократы и политиканы ещё лет 10 будут волынку тянуть, лишь избежать обвинения путлера и ко в массовом убийстве европейцев.
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31.01.2021 19:50 Ответить
А такиж , - боятся , действительно боятся . Сами себя уже боятся . ((
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31.01.2021 20:05 Ответить
Коротко: щас на УКРНЕТ влез, я там новость, в разделе "ГЛАВНОЕ": Тихановскую, Грету Тунберг, Навального и ВОЗ- номинировали на Нобелевскую премию Мира.

После этого, братва, я не в состоянии о чем-то ещё болтать.

Всем- спокойной ночи. Пойду, обложусь Добрыми Котами и попробую дожить до понедельника...
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31.01.2021 19:51 Ответить
Там ещё подразделы есть . Они всё время обновляются , - примерно через полминуты каждый . Так что , просыпайся с хорошими новостями об Украине ! .. .
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31.01.2021 20:15 Ответить
57 млрд.юкосу,10 млрд за боинг.одни победы роSSii
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31.01.2021 20:01 Ответить
Да-да, людоеды уже выплатили, а как же... Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 3111
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31.01.2021 20:14 Ответить
За 7 лет ни как не определят кто же сбил боинг, привлекают каких то второстепенных лиц, которые ни какого отношения к войскам ВКС не имебт отношения, тем более к зенитной ракетной бригаде вооруженной ЗРК БУК М1-2.
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31.01.2021 20:22 Ответить
суд назначит выплаты семьям погибших достойную компенсацию.билингкет всех нашли.а вот по самолету мау сбитому в иране ничего не назначат
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31.01.2021 20:28 Ответить
Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 6596
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31.01.2021 22:04 Ответить
Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 139Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 3013
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31.01.2021 22:06 Ответить
А вот и распьятый мальчик ..
НАСТОЯЩИЙ . .
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

ю


Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 5570 ю
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31.01.2021 22:13 Ответить
 
 