Суд по делу МН17 в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от родственников погибших пассажиров

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах 1 февраля в 10:00 по местному времени состоится первое в этом году судебное заседание по делу сбитого 17 июля 2014-го самолета рейса МН17.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, передает Цензор.НЕТ.

На этих слушаниях, в частности, должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и подобное.

Из-за коронавируса все должны соблюдать дистанцию ​​1,5 метра, а также носить маску. Снять ее можно после того, как будет занято свое место в зале D, где предусмотрено безопасное расстояние между допущенными на процесс.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.

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