Армения, Россия и Азербайджан создадут экспертные подгруппы по вопросам Нагорного Карабаха

В Москве прошла встреча вице-премьеров Армении Мгера Григоряна, России Алексея Оверчука и Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн, участники трехсторонней рабочей группы приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок и безопасности транспорта, в том числе по вопросам безопасности, границ, таможни, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и другим видам контроля.

Формирование подгрупп планируется завершить к 2 февраля, а их первые заседания планируется провести до 5 февраля.

Также было решено провести очередное заседание трехсторонней рабочей группы в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.

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Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

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