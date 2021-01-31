Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации

Проект строительства оперного театра в Севастополе австрийским архитектором Вольфом Приксом - это не об искусстве, а о "прикрытии оккупации и больших деньгах".

Такое мнение в статье для австрийского издания Die Presse высказал посол Украины в Австрии Александр Щерба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Путин пытается сделать вид, будто оккупация Крыма не была первой в Европе со времен Гитлера, и что она не привела к войне, которая до сих пор пылает на Донбассе. Это план каждого оккупанта: сначала оккупация, затем легитимизация. Для легитимизации России нужны громкие имена, люди, которым безразлична растоптанность международного права. Известные политики, которые ездят на оккупированные территории Украины. Известные певцы, которые там поют. Известные фирмы, которые делают там бизнес. Россия готова щедро платить за совесть Европы. Пока безуспешно", - подчеркнул дипломат.

Посол Украины в Австрии добавил, что если президент России Владимир Путин с помощью архитектора Прикса завершит этот проект, то "Украина по этому вопросу молчать не будет".

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Напомним, австрийский архитектор Вольф Прикс в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сообщил, что архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au участвует в строительстве оперного театра в Севастополе. Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что Киев в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро.

Севастопольские архитекторы раскритиковали проект оперного театра на мысе Хрустальный.

В начале декабря прокуратурой АР Крым и Севастополя было открыто уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" порядка въезда в Крым.

Крым.Реалии обращались за комментарием к Приксу и в компанию Coop Himmelb(l)au, но ответа так и не получили.

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12 июня 2019 года тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о создании в Севастополе двух учреждений культуры "Севастопольского государственного театра оперы и балета" и "Академии хореографии".

На общественных слушаниях, которые прошли в апреле 2019 года, местные жители выступили против строительства оперного театра на мысе Хрустальный.