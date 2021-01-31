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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации

Проект строительства оперного театра в Севастополе австрийским архитектором Вольфом Приксом - это не об искусстве, а о "прикрытии оккупации и больших деньгах".

Такое мнение в статье для австрийского издания Die Presse высказал посол Украины в Австрии Александр Щерба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Путин пытается сделать вид, будто оккупация Крыма не была первой в Европе со времен Гитлера, и что она не привела к войне, которая до сих пор пылает на Донбассе. Это план каждого оккупанта: сначала оккупация, затем легитимизация. Для легитимизации России нужны громкие имена, люди, которым безразлична растоптанность международного права. Известные политики, которые ездят на оккупированные территории Украины. Известные певцы, которые там поют. Известные фирмы, которые делают там бизнес. Россия готова щедро платить за совесть Европы. Пока безуспешно", - подчеркнул дипломат.

Посол Украины в Австрии добавил, что если президент России Владимир Путин с помощью архитектора Прикса завершит этот проект, то "Украина по этому вопросу молчать не будет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперный театр в Севастополе по заказу оккупантов проектирует известное австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau", - посол Украины Щерба

Напомним, австрийский архитектор Вольф Прикс в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сообщил, что архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au участвует в строительстве оперного театра в Севастополе. Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что Киев в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро.

Севастопольские архитекторы раскритиковали проект оперного театра на мысе Хрустальный.

В начале декабря прокуратурой АР Крым и Севастополя было открыто уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" порядка въезда в Крым.

Крым.Реалии обращались за комментарием к Приксу и в компанию Coop Himmelb(l)au, но ответа так и не получили.

Также читайте: Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба

12 июня 2019 года тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о создании в Севастополе двух учреждений культуры "Севастопольского государственного театра оперы и балета" и "Академии хореографии".

На общественных слушаниях, которые прошли в апреле 2019 года, местные жители выступили против строительства оперного театра на мысе Хрустальный.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
мавзолейный вор кидается дурачком, но должен знать, и знает, что мой дачный участок считается ворованным, даже если он посадит на нём красивые и редкие розы Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации - Цензор.НЕТ 2512
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31.01.2021 22:46
+9
Либретто для этой "оперы":
Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации - Цензор.НЕТ 1948
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31.01.2021 22:44
+8
Пане Щерба, расєї просто надо здохнуть. Бо воно того варте.(
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31.01.2021 22:44
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Пане Щерба, расєї просто надо здохнуть. Бо воно того варте.(
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31.01.2021 22:44 Ответить
Опреснитель для Севастополя уже построили 🙄
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31.01.2021 23:40 Ответить
Либретто для этой "оперы":
Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации - Цензор.НЕТ 1948
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31.01.2021 22:44 Ответить
чапай:
- вот петька, закончим с войной, пойдешь в консерватории, учицца !
петька:
- класс васильиваныч, буду консервы хавать...! Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 415
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31.01.2021 23:04 Ответить
мавзолейный вор кидается дурачком, но должен знать, и знает, что мой дачный участок считается ворованным, даже если он посадит на нём красивые и редкие розы Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации - Цензор.НЕТ 2512
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31.01.2021 22:46 Ответить
А чего не постоить оперу рядом с дворцом в Геленджике?
Ну, приедет оперная звезда развлекать тусовку вождя, и где петь?
В комнате с шестом? Или в крепостном театре с диванами и будуарами?
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31.01.2021 22:57 Ответить
Успагойся мокша, ишчо никто ничего не строит , местная кацапня против
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31.01.2021 23:09 Ответить
строят для тебя ковальофф... шоп ты не забыл в севасе схадить в ёперный тиятер...
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31.01.2021 23:11 Ответить
Интересно а сколько роялей в оперном будет?
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31.01.2021 23:14 Ответить
Кум кремлёвского Фюрера наверное доложил в ОП Украины.
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31.01.2021 23:15 Ответить
та не важно, главное шоп было чем стучать и ...шоп были не дюже высокие Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 977
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31.01.2021 23:20 Ответить
Пилятимуть кошти і надалі , як звикли за роки "путинізму"...
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31.01.2021 23:11 Ответить
А, дедушка этого Австрийского УБЛЮДКА случайно ОПЕРНЫЙ БАРАК в Бухенвальде не проектировал???
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31.01.2021 23:12 Ответить
На фото это он? Мне нравится. После освобождения пригодится.
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31.01.2021 23:13 Ответить
Особливо для першого концерту - "Яйця Гобліна в лещатах". Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 2556
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31.01.2021 23:21 Ответить
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 3482
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31.01.2021 23:20 Ответить
крысавица нашя, а кака партиотичная, проста жжуть !
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31.01.2021 23:30 Ответить
Аж слеза скатилась глядя на это---правда!
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31.01.2021 23:39 Ответить
Она и Симоньян могли бы сняться в фильме "Злюки-бобры". В главных ролях!
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01.02.2021 01:37 Ответить
А мне ее уже и жалко стало..... баба и баба и что ее ради пыхтеть.-рс - не ратую за восстановление ,наоборот- подальше от преподавания у нас....І які тілька дива не народжує наша щедра земля......
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01.02.2021 10:17 Ответить
надо не просто вводить санкцтт против бюро, а и добиваться их введения со стороны других стран, ЕС и США. Тогда будет толк,а что такое санкции от Украины? Смех да и только
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31.01.2021 23:23 Ответить
_Евромерзавцы из подтанцовки для людоеда. Крошки с людоедского стола жадно подбирают. Мрази! Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 4783
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31.01.2021 23:23 Ответить
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 7746
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31.01.2021 23:36 Ответить
крым и кубань это украина.черным по белому
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31.01.2021 23:37 Ответить
Указ. Открытие театра 24 августа 2021г. Театр имени Леси Украинки. Премьера к открытию. Опера *Тарас Бульба*. В главной роли Дмитрий Ярош. Все билеты проданы.
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31.01.2021 23:37 Ответить
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 7591
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31.01.2021 23:38 Ответить
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 22
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31.01.2021 23:39 Ответить
руские вы воры.
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31.01.2021 23:40 Ответить
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 1693
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31.01.2021 23:41 Ответить
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 3973
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31.01.2021 23:42 Ответить
який театр кому там тільки шансон
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01.02.2021 00:10 Ответить
Австрийский архитектор? То есть почти фашист? В Севастополе? А за что тогда «деды воевали»?
Свыше 1,2 миллиона австрийцев воевали на стороне Рейха. Как то не скрепненько....
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01.02.2021 00:25 Ответить
Я уже представляю, сколько они дали этому архитектору, чтобы он согласился на такое. Ведь это прямая угроза личных санкций для него от Запада.
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01.02.2021 07:28 Ответить
С здравым интелектом, громким именем, даже не подумают о посещении краденного.
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01.02.2021 07:48 Ответить
Оперные арии с пересохшим горлом? Оррригинально!
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01.02.2021 07:50 Ответить
В группе советских оккупационных войск в Германии, после войны тоже был драматический театр, но отмер, как и впоследствии миллионная группировка.
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01.02.2021 08:26 Ответить
***** верни Крым, дай людям ещё пожить...
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01.02.2021 08:28 Ответить
гидкий вчинок архітектора Вольфа Прікса є символом втрати гуманістичних принципів. За гроші готовий навіть злочинцям пам'ятник збудувати. Чи може він не знає про злочини рашистського фюрера і слава Лені Ріфеншталь не дає йому спокою. У будь якому випадку, він є пособником російських окупантів
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01.02.2021 10:24 Ответить
 
 