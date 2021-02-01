Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека.
Такие данные по состоянию на 22:50 по киевскому времени приводит "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.
По информации "Медузы", это абсолютный рекорд по задержаниям за все время наблюдений "ОВД-Инфо" (организация создана в декабре 2011 года).
Больше всего задержанных в Москве - по последним данным, их 1624 человека. В Санкт-Петербурге - 1149 человек, в Красноярске - 194 человека. Кроме того, много задержанных в Нижнем Новгороде (182), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).
Отметим, что, среди прочих, задерживали супругу Алексея Навального Юлию. Ее отпустили из отдела полиции в городе Щербинка в Новой Москве, передает "МБХ медиа". По данным издания, на нее составили протокол о нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 КоАП). Суд состоится 1 февраля в Щербинке. "Интерфакс" уточняет, что протокол составлен по части 6.1 статьи 20.2 КоАП. Она предполагает штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Пожалуйста, подождите...
- Де можна конструктивно говорить з росіянами?
- На церковній паперті, коли вони будуть милостиню просить...
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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когда маскали стока автозаков наделали?
кусюки и ********, дайте этим козломордым хорошенечко ешё пару раз, для ума в следующее воскресенье !
а что в стране не интересно
у нас свои протесты идут, но мало кто освещает, против таких же совковых олигархов, воров и бандитов, захвативших ресурсы в стране
Дмитро Корчинський
3 год ·
Ми правильно зневажаємо ванюшок, які хоча й вийшли (кілька тисяч) вимагати свободи своєму недоотруєному блогеру, проте, не здійснюють опору поліції.
Втім, варто витягти скибку з власного ока й поглянути на себе. Скільки нас вийшло вимагати свободу Ріфу та іншим політв'язням?
На останній суд прийшло чоловік шістдесят.
Наша відмінність від московитів у тому, що вони за своїх боротися БОЯТЬСЯ, а нам на своїх НАПЛЮВАТИ.
Звісно, ми - крутіші.
Де люди Пороха з армії, яких пройшли до парламенту та місцевих рад? Де виступ, не міністра по ветеранам, а хоч якогось голови суспільної ради при міністерстві? - Нікого немає. Тому вакуум заповнюють сумнівні фігури. Доречі, раніше такий вакуум часто заповнював Ківа - то він в Бахмуті шпигунів шукав, то блокаду Криму організовував, вежі підривав, тощо...
тут так сказати проблеми з чиновниками та владою.
Державні інститути слабі, та коррумпованні, сьогодні показували по ТБ, що навіть спортсмену треба занести гроші за допуск на олімпіаду
Россияне, а помните, как вы кричали "Беркут! Беркут!" и называли "фашистами" и "нациками" украинцев с самодельными деревянными щитами, в самодельных касках, которые смело шли против беркутовцев под пулями и противостояли им? Ну как, дошло теперь, или нужно ещё немного подождать?
Падла! Враги Украины уже в Киеве.
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
На коліна , бидлота рашистська , поцілували мінтовський чобіт , 12 поклонів головою до парєбріка , 3 рази - Отченаш , 3 рази - боже , сцаря храні , руки за голову і гусіним шагом по хатах , халопи . Ішь , бунтувати вздумали , смерди позорні .
Как говорится, "отдельная республика", всё-таки там контингент специфический живёт ещё со времён СССР.
Як же їм жити без царя? Здай сусіда і будеш милий Хану. Може й не відшмагає батогами. Кожен мріє стати при владі і гнобити інших. Така ментальність.
Якщо наваляв цар - то він справжній, любий, а слабкий цар - несправжній, його можна і прогнати.
Століття ординської селекції роблять своє. Країна рабів і наглядачівза ними.
"В России не любят об этом говорить, но крепостное право у нас существовало вплоть до конца XIX века, оно наложило значимый отпечаток на менталитет большой части населения. Прошло всего 150 лет с момента отмены крепостного права. Это очень мало на самом деле. А что касается Украины, то большая ее часть почти не знала крепостного права. И это создало менталитет более свободный. Это было заметно и в XVII веке, ну и заметно, я думаю, сейчас", - российский специалист по истории Украины Татьяна Таирова-Яковлева, которая возглавляет Центр по изучению истории Украины Санкт-Петербургского государственного университета.
«Россияне уверены: «Вокруг враги, ВСЕ - враги… Всё равно мы лучше их! Мы силачи. Украина, к ноге!».
«Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
«Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
(В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»).