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задержание (6587) Россия (91236) Навальный (825)

Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений. ИНФОГРАФИКА

На акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека.

Такие данные по состоянию на 22:50 по киевскому времени приводит "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.

По информации "Медузы", это абсолютный рекорд по задержаниям за все время наблюдений "ОВД-Инфо" (организация создана в декабре 2011 года).

Больше всего задержанных в Москве - по последним данным, их 1624 человека. В Санкт-Петербурге - 1149 человек, в Красноярске - 194 человека. Кроме того, много задержанных в Нижнем Новгороде (182), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Долой царя!" и "Путин - вор!", - в российских городах прошли акции в поддержку Навального. Почти 4,5 тыс. протестующих задержаны. ВИДЕО

Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений 01

Также смотрите: Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты. ФОТО

Отметим, что, среди прочих, задерживали супругу Алексея Навального Юлию. Ее отпустили из отдела полиции в городе Щербинка в Новой Москве, передает "МБХ медиа". По данным издания, на нее составили протокол о нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 КоАП). Суд состоится 1 февраля в Щербинке. "Интерфакс" уточняет, что протокол составлен по части 6.1 статьи 20.2 КоАП. Она предполагает штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 9734
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31.01.2021 23:37
+15
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 1413
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31.01.2021 23:07
+15
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 5614
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31.01.2021 23:09
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Правила форума Совет форумчан
От-от... Якби зараз Росія жила навіть не краще, а, хоча-б, так само, як до анексії Криму, то ні одне падло і не рипнулося вийти на вулиці... Всі-б, славили Путіна, і кричали "Кримнаш!!!"
- Де можна конструктивно говорить з росіянами?
- На церковній паперті, коли вони будуть милостиню просить...
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01.02.2021 06:04 Ответить
Пираты Сомали на производственном профсоюзном собрании осудили решение князя Темнейшего арестовать российского оппозиционера господина Алексея Навального. Но, как говорят на Московии, «Дыма без огня не бывает». Рабочие Чикагских скотобоен не поддерживают узника СИЗО «Матросская тишина». На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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01.02.2021 09:49 Ответить
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 7755
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01.02.2021 11:30 Ответить
Власть набирает в «ОМОН» садистов и перед выходом «на работу» «сажает» их на транквилизаторы. Ничего человеческого у них нет. Это звери. Угро-финны! Уже составляйте списки бойцов «ОМОНА», «вертухаев» тюрем, водителей «автозаков», начальников райотделов, конвоиров, которые живут в ваших парадных, на ваших улицах. Фиксируйте их адреса, как это сделали участники Революции Достоинства в Украине и открыли сайт «МИРОТВОРЕЦ». Потом, на допросах, они выдадут фамилии остальных своих сослуживцев. Зло должно быть покарано. Крымский «Беркут» в феврале 2014 года сбежал от наказания в Россию. Там их приласкал обнулёныш и они вскоре получили российское гражданство. Сейчас бывшие украинские силовики-предатели ломают дубинками кости россиянам. Согласно методичке с Лубянки, «Беркут» Януковича бьёт оппозиционеров по голове и ключицам, чтобы сделать из людей инвалидов, поэтому Майдановцы защищали голову кастрюлями, а ключицы «деревянными» погонами.
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01.02.2021 09:54 Ответить
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 2337
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31.01.2021 23:06 Ответить
Кицюк в Москве снова гонял мокшанских-кицек?))))
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31.01.2021 23:06 Ответить
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 1504
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31.01.2021 23:08 Ответить
Алло хлопцы...??? лупите москалей не жалея!
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31.01.2021 23:10 Ответить
ентот хомяк раздобрел на казённых капусных счах шо и фуяжку не влазить
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31.01.2021 23:15 Ответить
Вот лопнет у такого каска от перекормленной будки, а потом будут говорить - вот протестующие правоохранителей по голове избивают Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 6462
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31.01.2021 23:59 Ответить
Кусюк говна, мочи козлов!
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31.01.2021 23:45 Ответить
У тієї гниди поганяло кусюк.
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01.02.2021 00:03 Ответить
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь!
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01.02.2021 09:50 Ответить
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 1413
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31.01.2021 23:07 Ответить
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 6478
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31.01.2021 23:18 Ответить
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 2875
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01.02.2021 07:08 Ответить
Кровопівци побілі лаптей, та тех, шо на пітіна крічалі, піцін вор.
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31.01.2021 23:32 Ответить
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 9734
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31.01.2021 23:37 Ответить
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального

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когда маскали стока автозаков наделали? Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 3661
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31.01.2021 23:54 Ответить
Путлеровцы взяли в плен пять+ тыщ расиян. Ясно.
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31.01.2021 23:08 Ответить
если чесно,я за х@йла в данном вопросе.нужно отрубить бошки отравителям овального,отравить его по новому,качественно и не мешать х@йлу ударять раисю об стену до конца,
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31.01.2021 23:08 Ответить
браво, бис,
кусюки и ********, дайте этим козломордым хорошенечко ешё пару раз, для ума в следующее воскресенье !
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31.01.2021 23:08 Ответить
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 5614
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31.01.2021 23:09 Ответить
у нас тема, шо там у кацапов?
а что в стране не интересно
у нас свои протесты идут, но мало кто освещает, против таких же совковых олигархов, воров и бандитов, захвативших ресурсы в стране
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31.01.2021 23:09 Ответить
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 6594 вот про наши протесты...

Дмитро Корчинський

3 год ·

Ми правильно зневажаємо ванюшок, які хоча й вийшли (кілька тисяч) вимагати свободи своєму недоотруєному блогеру, проте, не здійснюють опору поліції.

Втім, варто витягти скибку з власного ока й поглянути на себе. Скільки нас вийшло вимагати свободу Ріфу та іншим політв'язням?

На останній суд прийшло чоловік шістдесят.

Наша відмінність від московитів у тому, що вони за своїх боротися БОЯТЬСЯ, а нам на своїх НАПЛЮВАТИ.

Звісно, ми - крутіші.
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31.01.2021 23:13 Ответить
О да, блR! Никто не приходит поддержать "патриота" Корчинского и его недопёселей! Слозы мешают мне гаварить!
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31.01.2021 23:19 Ответить
нажаль, згоден
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31.01.2021 23:19 Ответить
А чи були ви згодні, коли він на Сєлігер до путінюгенда їздив лекції щодо вуличних боїв читати?
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01.02.2021 01:09 Ответить
я чув про це, я вам може ще не таке розповісти про наших "патріотів", Бог з ними з усіма, як кажуть, не хочеться всі особистості аналізувати, це так, просто слова
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01.02.2021 01:18 Ответить
В Україні незрозуміло хто чим займається. Захистом та підтримкою воїна-захисника мають займатися Мінветеранів, можливо, проукраїнські парламентські фракції, а не сумнівний Корчинський, який невідомо, чи підтримує, чи собою антирекламу робить.
Де люди Пороха з армії, яких пройшли до парламенту та місцевих рад? Де виступ, не міністра по ветеранам, а хоч якогось голови суспільної ради при міністерстві? - Нікого немає. Тому вакуум заповнюють сумнівні фігури. Доречі, раніше такий вакуум часто заповнював Ківа - то він в Бахмуті шпигунів шукав, то блокаду Криму організовував, вежі підривав, тощо...
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01.02.2021 01:32 Ответить
Ви шо в Німеччині живете? Не знаєте, що таке Україна? Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 657

тут так сказати проблеми з чиновниками та владою.
Державні інститути слабі, та коррумпованні, сьогодні показували по ТБ, що навіть спортсмену треба занести гроші за допуск на олімпіаду
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01.02.2021 01:52 Ответить
Не "скибку", а "скабку" чи "скалку"... Критикуєте когось за "узкоязичіє", а самі що пишете?...
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01.02.2021 06:08 Ответить
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 9561 Մιtαuskαs@A_Vit_
Россияне, а помните, как вы кричали "Беркут! Беркут!" и называли "фашистами" и "нациками" украинцев с самодельными деревянными щитами, в самодельных касках, которые смело шли против беркутовцев под пулями и противостояли им? Ну как, дошло теперь, или нужно ещё немного подождать?
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31.01.2021 23:13 Ответить
После реального захвата Капитолия (парламента США с парламентариями) было задержано 82 (восемьдесят два) человекаРоссийские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 1880
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31.01.2021 23:16 Ответить
Понти для приїжджих. ФСБ і ГРУ собачаться між собою хто захопить владу після *****.
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31.01.2021 23:18 Ответить
Навальний казав на грузинів гризуни і пропонував пульнути ракетою,по них.Він кращий за Х..ла? А з нього в нас роблять хорошого хлопчика.
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31.01.2021 23:20 Ответить
Интересно,эти тоже собираются ходить каждые выходные,и получать порцию люлей.
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31.01.2021 23:22 Ответить
Ну білоруси ж ходять і регулярно отримують, революція кровавих шмарклів.
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31.01.2021 23:36 Ответить
это так по-раССеянски - выходить десятилетиями против пуцина, а он десятилетиями царь всея раССеи..
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31.01.2021 23:24 Ответить
в 1993-м найдемократичнейший царь боря ельцын расстрелял свой парламент из танков и шо ???
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31.01.2021 23:25 Ответить
Кравчук хоче винести на референдум питання Донбасу і Криму
Падла! Враги Украины уже в Киеве.
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31.01.2021 23:26 Ответить
Кравчучка хоче, щоб його винесли на Байкове.
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31.01.2021 23:37 Ответить
Який референдум? Всі відповіді вже є в Конституції України. Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 6129
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31.01.2021 23:44 Ответить
Врага Украины плевать на украинскую Конституцию. Это так сложно для осознания?
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31.01.2021 23:54 Ответить
Все просто, але цікаво - на що ж вони розраховують?
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31.01.2021 23:57 Ответить
_Они варят лягушку постепенно: каждый раз делают такой шажок, который сам по себе, по отдельности не вызывает взрыва народного гнва который смёл бы слуг кремля. Они постоянно врут о своих действиях, своих целях, а народ привыкает к уже сделанному - смиряется с фактом - и тогда предатели делают следующий шаг. И вот так шаг за шагом враги уже продвинулись очень далеко в уничтожении Украины...
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01.02.2021 00:17 Ответить
Та вже 350 років "унічтожають" і що? Тільки для того щоб я забув мову кацапи видали аж 286 указів та циркулярів які б вже давно мали її знищити. І весь час їм здавалось що вони "перемагають". І зараз здається. То ж нехай хрестяться трьома брудними пальцями. Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 5372
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01.02.2021 00:27 Ответить
Хоче поправки в Конституцію, мабуть. Треба ***** обнуліть ще і в Українській Конституції
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01.02.2021 09:56 Ответить
У деда денция уже давно. Надо вынести Кравчука, Медведчука, Стефанчука и зеленого дурака... Это будет намного дешевле.
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31.01.2021 23:47 Ответить
Бараны, ёпта!
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 9797
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31.01.2021 23:34 Ответить
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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31.01.2021 23:36 Ответить
Что ,даже в орске ,вышедшего на протест одного орка и того задержали?
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31.01.2021 23:38 Ответить
То ж Орск, а не Оркск. Хотя могли одну букву и сократить, для удобства Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 1405
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01.02.2021 00:03 Ответить
А хто не скаче, той за Путіна, за Крим та ОРДЛО, за Сірію, Лівію, Талібан, ЧВК, ГУЛАГ і т.п.. А казали, будь людиною, і інші до цього будуть єднатися. Ні, заздра, ненавість до всіх і вся, у кого ліпше,це їхне "всьо". Россія породила Путіна, він її і поховає, не заважайте йому. Світ бачить що таке "русський мир" і тому громадська напруга в Россії тільки на користь іншим. Трампа нема, а від Байдена окорочків не буде.
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31.01.2021 23:39 Ответить
Фигасе сегодня бЭндеровцы притеснили руССкоязычных! Путен, введи!
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31.01.2021 23:39 Ответить
Уверен, сейчас самое время возвращать Донбасс. Как путин во время Майдана его захватил, так во время российских протестов надо его вернуть. Но слуги ж не с народом, с%№*"!&7! Бл*д*!!!
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31.01.2021 23:43 Ответить
Ну тобі з Канадії видніше.
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31.01.2021 23:47 Ответить
Його "Канадія" - лівіше Долгопрудного... Канадці українського походження пишуть українською мовою...
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01.02.2021 06:13 Ответить
Только вот нет там никаких протестов
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01.02.2021 09:54 Ответить
На силу можна впливати лише не меншою силою. Тож російські громадяни мають нарешті зрозуміти, що влада буде тисячами їх затримувати доти, доки вони будуть протестувати "прогулянками" замість того, щоб будувати барикади і озброюватися.
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31.01.2021 23:51 Ответить
Так то ж садисты так общаются с мазохистами, и все довольны Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 3015
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01.02.2021 00:06 Ответить
Вони це повністю розуміють і свідомо зливають протести. Їх сутність не в повалені режиму, а в тому, щоб малесенько піднасрати режиму та зібрати донати. Ну, може щось і за пакування особливо активних людей отримують від гебні.
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01.02.2021 09:53 Ответить
С рекордом вас, православные! Даст Бог не последним=)
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01.02.2021 00:00 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.02.2021 00:06 Ответить
Парадокс, достаточно посмотреть на.события в беларуси и в московии, чтобы увидеть, где живут люди, а где рабы, зомби, но оказывается животное сушествование привлекает много желающих, даже у соседей концлагерей, у граждан Украины.
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01.02.2021 00:09 Ответить
Зовсім вже смерди московицькі берега поплутали . Це для українців путін - Х У Й Л О , а для кацапських свинособак - государь батьюшка , царь ... ****.
На коліна , бидлота рашистська , поцілували мінтовський чобіт , 12 поклонів головою до парєбріка , 3 рази - Отченаш , 3 рази - боже , сцаря храні , руки за голову і гусіним шагом по хатах , халопи . Ішь , бунтувати вздумали , смерди позорні .
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01.02.2021 00:47 Ответить
Что интересно : Симферополь в списке есть, а Севастополя - нет . . .
Как говорится, "отдельная республика", всё-таки там контингент специфический живёт ещё со времён СССР.
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01.02.2021 01:08 Ответить
Рашке за такое новые санкции прилетят - всё идёт по плану.
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01.02.2021 01:12 Ответить
На московії ******* царя. Генетично *******. Із ординських часів.
Як же їм жити без царя? Здай сусіда і будеш милий Хану. Може й не відшмагає батогами. Кожен мріє стати при владі і гнобити інших. Така ментальність.
Якщо наваляв цар - то він справжній, любий, а слабкий цар - несправжній, його можна і прогнати.
Століття ординської селекції роблять своє. Країна рабів і наглядачівза ними.
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01.02.2021 01:50 Ответить

"В России не любят об этом говорить, но крепостное право у нас существовало вплоть до конца XIX века, оно наложило значимый отпечаток на менталитет большой части населения. Прошло всего 150 лет с момента отмены крепостного права. Это очень мало на самом деле. А что касается Украины, то большая ее часть почти не знала крепостного права. И это создало менталитет более свободный. Это было заметно и в XVII веке, ну и заметно, я думаю, сейчас", - российский специалист по истории Украины Татьяна Таирова-Яковлева, которая возглавляет Центр по изучению истории Украины Санкт-Петербургского государственного университета.
«Россияне уверены: «Вокруг враги, ВСЕ - враги… Всё равно мы лучше их! Мы силачи. Украина, к ноге!».
«Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
«Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
(В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»).
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01.02.2021 06:42 Ответить
При Сталине и Хрущеве было натуральное крепостное право, даже хуже. У селян отбирали паспорта, пахали за трудодни, выехать из села можно было только по разрешению барина зачеркнуть главы колхоза. Оброк зачеркнуть налог был такой, что феодалам не снилось.
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01.02.2021 12:48 Ответить
Реальний випадок - пацан з Харківщини, у 16 років, отримав 15 років таборів, "за антисавецкую прапаганду" - написав листа Сталіну, де порівняв стан селян в СРСР, з кріпосним правом і запитав, чому це так, що селяни при Радянській владі живуть, як кріпаки...
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01.02.2021 14:21 Ответить
и что дальше... да пусть хоть ты всех в тюрьму посадили и расстреляли... какая от этого польза Украине?
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01.02.2021 03:20 Ответить
Польза дуже велика,головне щоб там не зупинялись.
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01.02.2021 04:54 Ответить
таки да... и, желательно, тщательнЕй...
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01.02.2021 05:26 Ответить
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 4444
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01.02.2021 03:26 Ответить
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 9520 Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 8464
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01.02.2021 03:52 Ответить
Борьба ужа и ежа. Заменят имперских козломордов либеральными педофилами, тут счастье народам и наступит.
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01.02.2021 03:56 Ответить
"Либеральными педофилами"? Откуда ты этого нахватался?
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01.02.2021 09:51 Ответить
Из открытых и легконаходимых источников.
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03.02.2021 00:43 Ответить
На це можно дивитись вічно,як кацапи пи з дять кацапів))
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01.02.2021 04:52 Ответить
Команда російського опозиціонера Олексія Навального на своєму сайті позначила окупований Крим як частину РФ. Також штаб Навального незаконно проводить агітаційні заходи на окупованому українському півострові, повідомив політолог та телеведучий Тарас Березовець
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 5877
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01.02.2021 07:06 Ответить
овец - не жалко.
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01.02.2021 08:13 Ответить
Маловато будет. Надо бы добавить.
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01.02.2021 09:00 Ответить
зачем задерживают, придурки? ногой в живот и головой об асфальт, пущай в реанимацию ехают. автозаков и кутузок же не напасешься.
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01.02.2021 09:29 Ответить
Активных граждан активно фильтруют. Спасибо ФБК и лично Навальному за 10 лет провальных протестов и за то, что осознанно отдают людей в руки мусорам под карандаш на бутылку. Послушайте, что эти Волковы несли вчера в прямом эфире о смысле этих митингов, это чисто консервы.
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01.02.2021 09:50 Ответить
та пусть расстреливают сразу на месте.
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01.02.2021 10:20 Ответить
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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01.02.2021 10:38 Ответить
упирі проти дрищів і задротів. козломорді розваги. гол режисер насральний, той ще бутербврот. дурна і нікчемна забава без якихось перспектив.
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01.02.2021 11:53 Ответить
Все ещё впереди! А.С. Пушкин: "Не дай бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный".
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01.02.2021 12:48 Ответить
 
 